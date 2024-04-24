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U.S. FTC Federal Trade Commission ФТК США Федеральная торговая комиссия США

U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США


24.04.2024 Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить

и, как и 35% процентов работников в компьютерных и математических областях. Согласно новому правилу Федеральной торговой комиссии, «технические работники, вероятно, ощутят рост возможностей», з
08.07.2019 Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США

по безопасности». Тайваньский производитель роутеров и модемов D-Link проведёт 10 лет под надзором Федеральной торговой комиссии США Кроме того, каждые два года в течение последующих десяти ле
22.12.2015 Oracle признала опасность Java

Соглашение с FTC Oracle согласилась выполнить требования Федеральной комиссии США по торговле (FTC) в обмен на прекращение расследования в отношении корпорации. Компания пошла на это после того, как

17.12.2013 США ограничили распространение геолокационных сервисов

Специалисты FTC вынесли решение, которое может повлиять на американский и мировой рынок геоинформационных систем. Оно стало следствием расследования деятельности компании Goldenshores Technologies, которая
25.10.2013 Власти США отрегулируют «Интернет вещей»

Представители Федеральной комиссии США по торговле (Federal Trade Commission - FTC) обсудят базовые принципы регулирования «интернета вещей» на встрече, которая пройдет 7 н
10.08.2012 Google заплатит рекордный штраф за слежку за пользователями Apple

Компания Google согласилась выплатить штраф в размере $22,5 млн, установленный Федеральной комиссией США по торговле (FTC) в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari. Это рекордный по размеру штраф для Федеральной комиссии США по торговле, а также первым в истории организации штра
30.11.2011 Facebook договорилась с Федеральной комиссией по торговле США насчет приватности

иальной сети Facebook, в официальном блоге этого сервиса сообщил о заключении соглашения Facebook с Федеральной Комиссией по Торговле США (ФКТ). «Недавно Федеральная Комиссия по Торговле США за
05.08.2010 Intel достигла предварительных договоренностей с властями США

Корпорация Intel и Федеральная комиссия США по торговле (FTC) достигли предварительного согласия по иску о нарушении антимонопольного законодательства, поданному регулирующим органом 16 декабря 2010 г., сообщается в пресс-релизе. В рамках достигнутой
23.07.2010 Власти США взяли дополнительное время на решение судьбы Intel

Федеральная комиссия по торговле (FTC) сообщила о продлении срока, в течение которого она обязана вынести решение в отношении Intel по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Срок продлен на две недели и истекает 6

20.07.2010 Intel заставили вести бизнес честно

производителем процессоров, удалось урегулировать иск, поданный Федеральной комиссией по торговле (FTC) в начале года. По условиям соглашения с американскими властями компания будет освобожден
28.06.2010 Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредиток

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о том, что остановила длительную интернет-аферу, с помощью которой злоумышленни
07.10.2009 Чиновники - блоггерам: не предупредил о рекламе - заплати $16 тысяч

ь за опубликованную последним информацию», - говорится в новом документе. Ожидается, что сотрудники Федеральной торговой комиссии будут заниматься мониторингом блогов на предмет разного рода на
23.06.2009 Блоггеры будут отвечать за рекламу в своих дневниках

ого», - сказал Рич Клиланд (Rich Cleland), помощник директора отдела рекламных практик FTC. Впервые Федеральная торговая комиссия уделит пристальное внимание словам блоггеров - за нечестную рек
07.06.2008 В отношении Intel началось новое расследование

сь новое антимонопольное расследование. На этот раз его проводит Федеральная торговая комиссия США (FTC). Ранее такие расследования проводились антимонопольными органами стран Европы и Азии.

14.02.2008 FTC: кража личности - проблема 2007

вляется проблемой номер один, сообщает Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). В Америке в 2007 г. зафиксировано на 20% больше случаев обмана потребителей, чем в 2006
08.02.2008 Антимонопольный комитет США рассмотрит сделку Microsoft+Yahoo

Представители Антимонопольного комитета США вчера, 7 февраля, объявили о том, что намерены рассмотреть возможное поглощение Yahoo компанией Microsoft. Предварительное слушание по этому делу назначено на 8 фе
30.11.2007 Сайт рекламных объявлений согласился заплатить $650 тыс. за обман пользователей

допустил обманное предложение пользователям «бесплатных подарков». Вопрос был улажен в американской Федеральной Торговой Комиссии (Federal Trade Commission, FTC). FTC подтвердила, что Adteracti
09.11.2007 FTC оштрафовала телефонных спамеров на $7,7 млн.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала несколько компаний на общую сумму $7,7 млн. за рекламные звонки по номерам,

02.11.2007 От FTC требуют ввести запретный список на слежение через веб-сайты

Девять групп защиты прайвеси в интернете обратились 31 октября 2007 г. к Федеральной торговой комиссии США (FTC) с требованием создать список потребителей, которые не
01.11.2007 FTC собирается штрафовать распространителей spyware

Федеральная торговая комиссия США (FTC) не может эффективно бороться с компаниями, распространяющими spyware и adware, пока зако
01.11.2007 Кибермошенники рассылают письма от имени FTC

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила о появлении в Сети вредоносных электронных писем, отправленных якобы с адре
03.10.2007 Распространители spyware выплатят FTC $330 тыс.

мые в распространении spyware на более чем 15 млн. компьютеров, согласились урегулировать претензии Федеральной торговой комиссии США (FTC) вне суда. Распространители spyware выплатят штраф в $
09.06.2007 Антимонопольное дело: у Google потребовали подробностей

рки маркетинговой и пользовательской политики Google, сообщает SFGate.com. В понедельник, 4го июня, Федеральная торговая комиссия США запросила у руководства Google более подробную информацию о
29.05.2007 Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится?

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой
19.02.2007 Нежелательные всплывающие окна обошлись DirectRevenue в $3 млн

Федеральная торговая комиссия США (FTC) и маркетинговая фирма DirectRevenue LLC, обвиняемая в распространении adware со всплываю
12.10.2006 FTC открыла блог

Федеральная торговая комиссия США (FTC) открыла блог «Tech-ade Blog», посвященный защите потребителей и исследованию влияния бло
15.08.2006 Правозащитники пожаловались на AOL

од в интернете, Electronic Frontier Foundation, подала жалобу в  Федеральную торговую комиссию США (FTC) на компанию AOL, опубликовавшую информацию о поисковых запросах в открытых источниках. В
28.02.2006 CardSystems ответит за дискредитацию данных

CardSystems Solutions, компания-оператор платежей по кредитным картам, договорилась с Федеральной торговой комиссией США (FTC) об урегулировании претензий по поводу уязвимости для
26.02.2006 Microsoft обжалует обвинения FTC Кореи

Комиссия по честной торговле (FTC) Южной Кореи подготовила предварительное решение по поводу Microsoft. Антимонопольный орган страны в конце прошлого года установил, что корпорация использует свое доминирующее положение для
15.02.2006 FTC проведет слушания по безопасности интернета

Федеральная торговая комиссия США (FTC) проведет осенью слушания на тему интернет-технологий, которые могут быть использованы шп
21.12.2005 FTC обвинили в преуменьшении проблемы спама

Доклад Федеральной комиссии США по торговле (FTC) перед Конгрессом о том, что антиспамерский закон помог уменьшить количество нежелательны
30.11.2005 FTC: спам можно блокировать эффективнее

фективнее блокировать нежелательную рекламу и продолжают совершенствоваться, утверждается в докладе Федеральной торговой комиссии США (FTC. Для поиска адресов электронной почты спамеры по-прежн
12.10.2004 В США подан первый иск за шпионское ПО

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск против компаний, устанавливавших шпионское ПО на компьютерах посетит
11.05.2004 В США оштрафованы порноспаммеры

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) договорилась с американцем Брайаном Вестби (Brian Westby) и голландцем Мартином Бевеландером (Martijn Bevelander) о внесудебном урегулировании иска о рассылке порноспама. Признав себя вино
11.05.2004 Билла Гейтса оштрафовали на $800 тыс.

Как сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), штраф никоим образом не касается «долгоиграющего» антимонопольного процесса против Micr
13.10.2003 «Грин-кард» принесли интернет-мошенникам $3 млн.

Как утверждают представители FTC, все восемь сайтов неверно информировали своих посетителей о роде оказываемых ими услуг, заявляя, в том числе, о не существующих на самом деле связях в федеральном правительстве. "Эти фальш
26.03.2003 MLM-пирамиду заставили вернуть вкладчикам $20 млн.

ладчиков проживает в США, Японии и Индии. По материалам сайта Федеральной комиссии по торговле США (FTC).
23.01.2003 Объемы интернет-мошенничества продолжают расти

ся первым источником мошенничества в списке ежегодного отчета Федеральной комиссии США по торговле (FTC), получив первое место по 10 категориям преступлений. 47% всех мошенничеств, не связанных
27.12.2002 FTC и министерство юстиции США разрешили слияние Genuity с Level 3

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) и министерство юстиции США (DOJ) во вторник одобрили приобретение компанией Level 3 компании Genuity за $242 млн. По заявлению FTC и DOJ, одобрение не потребовало запроса дополнител
29.11.2002 FTC аннулировала спорные телефонные счета на $1,6 млн.

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) сообщила об урегулировании через суд инцидента с получением больших телефонных счетов пользователями телефонных сетей. Тысячи абонентов получили счет на $127 за некие услуги "видеотекста",

Публикаций - 420, упоминаний - 756

U.S. FTC и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24354 61
Google LLC 11563 49
AOL Inc 1591 45
Intel Corporation 12049 38
Apple Inc 11840 38
AOL - America Online 717 36
Yahoo! 3692 27
Amazon Inc - Amazon.com 2940 23
AT&T Inc 1668 22
Meta Platforms - Facebook 4411 22
Qualcomm Technologies 1785 16
IBM - International Business Machines Corp 9393 15
HP - Hewlett-Packard 3618 15
Oracle Corporation 6606 14
Samsung Electronics 10120 14
Cisco Systems 5064 14
HP Compaq Computer Corp 1916 13
Dell Technologies - Dell Computer 2127 12
Earthlink 155 11
Verizon - WorldCom 483 11
Oracle - Sun Microsystems 2211 10
X Corp - Twitter 2834 10
AMD - Advanced Micro Devices 4102 9
Dell EMC 5000 9
Broadcom Inc - Avago Technologies 503 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4708 8
HP Inc. 5652 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1332 6
LG Electronics 3590 6
Micron Technology - Crucial - Ballistix 337 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 6
Lenovo Motorola 3496 6
Rambus 244 5
Comcast 221 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 5
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 987 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1685 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1421 4
Cambridge Analytica 47 4
Warner 533 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 18
eBay Inc 1612 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Rakuten Shopping - Buy.com 81 8
EPIC Telecom Invest 200 8
Меркури - Mercury 213 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 457 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 449 5
Walt Disney Company 617 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
Uber 325 4
Ford Motor 166 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Crescent Publishing Group 4 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 3
Walmart - Wal-Mart Stores 374 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 571 3
CDD - Center for Digital Democracy 7 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 266 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 459 3
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 3
The Home Depot Inc 63 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1214 2
Unsplash 494 2
Bertelsmann 193 2
LinkedIn 621 2
UPS 198 2
Renault Groupe 157 2
Совкомбанк Совесть 270 2
Merrill Lynch 433 2
CMGI 140 2
Consumer Watchdog - Foundation for Taxpayer and Consumer Rights 4 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
DuPont - Дюпон 100 2
Платина КБ 30 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4844 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 6
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 397 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 494 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1751 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 4
KFTC - Korea Fair Trade Commission - Южнокорейской Комиссия по справедливой торговле 8 4
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 717 3
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 59 3
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FTC - Fair Trade Commission - Комиссия по честной торговле 13 3
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 18 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1647 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 2
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4519 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 169 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2903 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 88 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 121 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 205 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3227 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5701 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2701 19
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 8
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Демократическая политическая партия США 112 4
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 14 2
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The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 2
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3938 9
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1759 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9161 9
Оповещение и уведомление - Notification 4311 9
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Apple iPhone - серия смартфонов 6948 22
Microsoft Windows 15346 21
Microsoft Windows 2000 8660 18
Apple iPad 3827 12
Google Android 13697 11
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