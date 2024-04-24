U.S. FTC Federal Trade Commission ФТК США Федеральная торговая комиссия США
|24.04.2024
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Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить
и, как и 35% процентов работников в компьютерных и математических областях. Согласно новому правилу Федеральной торговой комиссии, «технические работники, вероятно, ощутят рост возможностей», з
|08.07.2019
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Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США
по безопасности». Тайваньский производитель роутеров и модемов D-Link проведёт 10 лет под надзором Федеральной торговой комиссии США Кроме того, каждые два года в течение последующих десяти ле
|22.12.2015
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Oracle признала опасность Java
Соглашение с FTC Oracle согласилась выполнить требования Федеральной комиссии США по торговле (FTC) в обмен на прекращение расследования в отношении корпорации. Компания пошла на это после того, как
|17.12.2013
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США ограничили распространение геолокационных сервисов
Специалисты FTC вынесли решение, которое может повлиять на американский и мировой рынок геоинформационных систем. Оно стало следствием расследования деятельности компании Goldenshores Technologies, которая
|25.10.2013
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Власти США отрегулируют «Интернет вещей»
Представители Федеральной комиссии США по торговле (Federal Trade Commission - FTC) обсудят базовые принципы регулирования «интернета вещей» на встрече, которая пройдет 7 н
|10.08.2012
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Google заплатит рекордный штраф за слежку за пользователями Apple
Компания Google согласилась выплатить штраф в размере $22,5 млн, установленный Федеральной комиссией США по торговле (FTC) в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari. Это рекордный по размеру штраф для Федеральной комиссии США по торговле, а также первым в истории организации штра
|30.11.2011
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Facebook договорилась с Федеральной комиссией по торговле США насчет приватности
иальной сети Facebook, в официальном блоге этого сервиса сообщил о заключении соглашения Facebook с Федеральной Комиссией по Торговле США (ФКТ). «Недавно Федеральная Комиссия по Торговле США за
|05.08.2010
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Intel достигла предварительных договоренностей с властями США
Корпорация Intel и Федеральная комиссия США по торговле (FTC) достигли предварительного согласия по иску о нарушении антимонопольного законодательства, поданному регулирующим органом 16 декабря 2010 г., сообщается в пресс-релизе. В рамках достигнутой
|23.07.2010
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Власти США взяли дополнительное время на решение судьбы Intel
Федеральная комиссия по торговле (FTC) сообщила о продлении срока, в течение которого она обязана вынести решение в отношении Intel по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Срок продлен на две недели и истекает 6
|20.07.2010
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Intel заставили вести бизнес честно
производителем процессоров, удалось урегулировать иск, поданный Федеральной комиссией по торговле (FTC) в начале года. По условиям соглашения с американскими властями компания будет освобожден
|28.06.2010
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Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредиток
Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о том, что остановила длительную интернет-аферу, с помощью которой злоумышленни
|07.10.2009
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Чиновники - блоггерам: не предупредил о рекламе - заплати $16 тысяч
ь за опубликованную последним информацию», - говорится в новом документе. Ожидается, что сотрудники Федеральной торговой комиссии будут заниматься мониторингом блогов на предмет разного рода на
|23.06.2009
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Блоггеры будут отвечать за рекламу в своих дневниках
ого», - сказал Рич Клиланд (Rich Cleland), помощник директора отдела рекламных практик FTC. Впервые Федеральная торговая комиссия уделит пристальное внимание словам блоггеров - за нечестную рек
|07.06.2008
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В отношении Intel началось новое расследование
сь новое антимонопольное расследование. На этот раз его проводит Федеральная торговая комиссия США (FTC). Ранее такие расследования проводились антимонопольными органами стран Европы и Азии.
|14.02.2008
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FTC: кража личности - проблема 2007
вляется проблемой номер один, сообщает Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). В Америке в 2007 г. зафиксировано на 20% больше случаев обмана потребителей, чем в 2006
|08.02.2008
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Антимонопольный комитет США рассмотрит сделку Microsoft+Yahoo
Представители Антимонопольного комитета США вчера, 7 февраля, объявили о том, что намерены рассмотреть возможное поглощение Yahoo компанией Microsoft. Предварительное слушание по этому делу назначено на 8 фе
|30.11.2007
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Сайт рекламных объявлений согласился заплатить $650 тыс. за обман пользователей
допустил обманное предложение пользователям «бесплатных подарков». Вопрос был улажен в американской Федеральной Торговой Комиссии (Federal Trade Commission, FTC). FTC подтвердила, что Adteracti
|09.11.2007
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FTC оштрафовала телефонных спамеров на $7,7 млн.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала несколько компаний на общую сумму $7,7 млн. за рекламные звонки по номерам,
|02.11.2007
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От FTC требуют ввести запретный список на слежение через веб-сайты
Девять групп защиты прайвеси в интернете обратились 31 октября 2007 г. к Федеральной торговой комиссии США (FTC) с требованием создать список потребителей, которые не
|01.11.2007
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FTC собирается штрафовать распространителей spyware
Федеральная торговая комиссия США (FTC) не может эффективно бороться с компаниями, распространяющими spyware и adware, пока зако
|01.11.2007
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Кибермошенники рассылают письма от имени FTC
Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила о появлении в Сети вредоносных электронных писем, отправленных якобы с адре
|03.10.2007
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Распространители spyware выплатят FTC $330 тыс.
мые в распространении spyware на более чем 15 млн. компьютеров, согласились урегулировать претензии Федеральной торговой комиссии США (FTC) вне суда. Распространители spyware выплатят штраф в $
|09.06.2007
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Антимонопольное дело: у Google потребовали подробностей
рки маркетинговой и пользовательской политики Google, сообщает SFGate.com. В понедельник, 4го июня, Федеральная торговая комиссия США запросила у руководства Google более подробную информацию о
|29.05.2007
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Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится?
Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой
|19.02.2007
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Нежелательные всплывающие окна обошлись DirectRevenue в $3 млн
Федеральная торговая комиссия США (FTC) и маркетинговая фирма DirectRevenue LLC, обвиняемая в распространении adware со всплываю
|12.10.2006
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FTC открыла блог
Федеральная торговая комиссия США (FTC) открыла блог «Tech-ade Blog», посвященный защите потребителей и исследованию влияния бло
|15.08.2006
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Правозащитники пожаловались на AOL
од в интернете, Electronic Frontier Foundation, подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США (FTC) на компанию AOL, опубликовавшую информацию о поисковых запросах в открытых источниках. В
|28.02.2006
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CardSystems ответит за дискредитацию данных
CardSystems Solutions, компания-оператор платежей по кредитным картам, договорилась с Федеральной торговой комиссией США (FTC) об урегулировании претензий по поводу уязвимости для
|26.02.2006
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Microsoft обжалует обвинения FTC Кореи
Комиссия по честной торговле (FTC) Южной Кореи подготовила предварительное решение по поводу Microsoft. Антимонопольный орган страны в конце прошлого года установил, что корпорация использует свое доминирующее положение для
|15.02.2006
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FTC проведет слушания по безопасности интернета
Федеральная торговая комиссия США (FTC) проведет осенью слушания на тему интернет-технологий, которые могут быть использованы шп
|21.12.2005
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FTC обвинили в преуменьшении проблемы спама
Доклад Федеральной комиссии США по торговле (FTC) перед Конгрессом о том, что антиспамерский закон помог уменьшить количество нежелательны
|30.11.2005
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FTC: спам можно блокировать эффективнее
фективнее блокировать нежелательную рекламу и продолжают совершенствоваться, утверждается в докладе Федеральной торговой комиссии США (FTC. Для поиска адресов электронной почты спамеры по-прежн
|12.10.2004
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В США подан первый иск за шпионское ПО
Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск против компаний, устанавливавших шпионское ПО на компьютерах посетит
|11.05.2004
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В США оштрафованы порноспаммеры
Федеральная комиссия по торговле США (FTC) договорилась с американцем Брайаном Вестби (Brian Westby) и голландцем Мартином Бевеландером (Martijn Bevelander) о внесудебном урегулировании иска о рассылке порноспама. Признав себя вино
|11.05.2004
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Билла Гейтса оштрафовали на $800 тыс.
Как сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), штраф никоим образом не касается «долгоиграющего» антимонопольного процесса против Micr
|13.10.2003
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«Грин-кард» принесли интернет-мошенникам $3 млн.
Как утверждают представители FTC, все восемь сайтов неверно информировали своих посетителей о роде оказываемых ими услуг, заявляя, в том числе, о не существующих на самом деле связях в федеральном правительстве. "Эти фальш
|26.03.2003
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MLM-пирамиду заставили вернуть вкладчикам $20 млн.
ладчиков проживает в США, Японии и Индии. По материалам сайта Федеральной комиссии по торговле США (FTC).
|23.01.2003
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Объемы интернет-мошенничества продолжают расти
ся первым источником мошенничества в списке ежегодного отчета Федеральной комиссии США по торговле (FTC), получив первое место по 10 категориям преступлений. 47% всех мошенничеств, не связанных
|27.12.2002
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FTC и министерство юстиции США разрешили слияние Genuity с Level 3
Федеральная комиссия США по торговле (FTC) и министерство юстиции США (DOJ) во вторник одобрили приобретение компанией Level 3 компании Genuity за $242 млн. По заявлению FTC и DOJ, одобрение не потребовало запроса дополнител
|29.11.2002
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FTC аннулировала спорные телефонные счета на $1,6 млн.
Федеральная комиссия США по торговле (FTC) сообщила об урегулировании через суд инцидента с получением больших телефонных счетов пользователями телефонных сетей. Тысячи абонентов получили счет на $127 за некие услуги "видеотекста",
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