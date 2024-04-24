U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США

Древнее «крепостное право» в ИТ отменено. Программистам разрешили работать на конкурентов, и руководители не могут им это запретить и, как и 35% процентов работников в компьютерных и математических областях. Согласно новому правилу Федеральной торговой комиссии, «технические работники, вероятно, ощутят рост возможностей», з

Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США по безопасности». Тайваньский производитель роутеров и модемов D-Link проведёт 10 лет под надзором Федеральной торговой комиссии США Кроме того, каждые два года в течение последующих десяти ле

Oracle признала опасность Java Соглашение с FTC Oracle согласилась выполнить требования Федеральной комиссии США по торговле (FTC) в обмен на прекращение расследования в отношении корпорации. Компания пошла на это после того, как

США ограничили распространение геолокационных сервисов Специалисты FTC вынесли решение, которое может повлиять на американский и мировой рынок геоинформационных систем. Оно стало следствием расследования деятельности компании Goldenshores Technologies, которая

Власти США отрегулируют «Интернет вещей» Представители Федеральной комиссии США по торговле (Federal Trade Commission - FTC) обсудят базовые принципы регулирования «интернета вещей» на встрече, которая пройдет 7 н

Google заплатит рекордный штраф за слежку за пользователями Apple Компания Google согласилась выплатить штраф в размере $22,5 млн, установленный Федеральной комиссией США по торговле (FTC) в связи с нарушением приватности пользователей веб-браузера Apple Safari. Это рекордный по размеру штраф для Федеральной комиссии США по торговле, а также первым в истории организации штра

Facebook договорилась с Федеральной комиссией по торговле США насчет приватности иальной сети Facebook, в официальном блоге этого сервиса сообщил о заключении соглашения Facebook с Федеральной Комиссией по Торговле США (ФКТ). «Недавно Федеральная Комиссия по Торговле США за

Intel достигла предварительных договоренностей с властями США Корпорация Intel и Федеральная комиссия США по торговле (FTC) достигли предварительного согласия по иску о нарушении антимонопольного законодательства, поданному регулирующим органом 16 декабря 2010 г., сообщается в пресс-релизе. В рамках достигнутой

Власти США взяли дополнительное время на решение судьбы Intel Федеральная комиссия по торговле (FTC) сообщила о продлении срока, в течение которого она обязана вынести решение в отношении Intel по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Срок продлен на две недели и истекает 6

Intel заставили вести бизнес честно производителем процессоров, удалось урегулировать иск, поданный Федеральной комиссией по торговле (FTC) в начале года. По условиям соглашения с американскими властями компания будет освобожден

Заблокирована крупная онлайн-банда: 100 подставных фирм воровали деньги с кредиток Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о том, что остановила длительную интернет-аферу, с помощью которой злоумышленни

Чиновники - блоггерам: не предупредил о рекламе - заплати $16 тысяч ь за опубликованную последним информацию», - говорится в новом документе. Ожидается, что сотрудники Федеральной торговой комиссии будут заниматься мониторингом блогов на предмет разного рода на

Блоггеры будут отвечать за рекламу в своих дневниках ого», - сказал Рич Клиланд (Rich Cleland), помощник директора отдела рекламных практик FTC. Впервые Федеральная торговая комиссия уделит пристальное внимание словам блоггеров - за нечестную рек

В отношении Intel началось новое расследование сь новое антимонопольное расследование. На этот раз его проводит Федеральная торговая комиссия США (FTC). Ранее такие расследования проводились антимонопольными органами стран Европы и Азии.

FTC: кража личности - проблема 2007 вляется проблемой номер один, сообщает Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC). В Америке в 2007 г. зафиксировано на 20% больше случаев обмана потребителей, чем в 2006

Антимонопольный комитет США рассмотрит сделку Microsoft+Yahoo Представители Антимонопольного комитета США вчера, 7 февраля, объявили о том, что намерены рассмотреть возможное поглощение Yahoo компанией Microsoft. Предварительное слушание по этому делу назначено на 8 фе

Сайт рекламных объявлений согласился заплатить $650 тыс. за обман пользователей допустил обманное предложение пользователям «бесплатных подарков». Вопрос был улажен в американской Федеральной Торговой Комиссии (Federal Trade Commission, FTC). FTC подтвердила, что Adteracti

FTC оштрафовала телефонных спамеров на $7,7 млн. Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала несколько компаний на общую сумму $7,7 млн. за рекламные звонки по номерам,

От FTC требуют ввести запретный список на слежение через веб-сайты Девять групп защиты прайвеси в интернете обратились 31 октября 2007 г. к Федеральной торговой комиссии США (FTC) с требованием создать список потребителей, которые не

FTC собирается штрафовать распространителей spyware Федеральная торговая комиссия США (FTC) не может эффективно бороться с компаниями, распространяющими spyware и adware, пока зако

Кибермошенники рассылают письма от имени FTC Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупредила о появлении в Сети вредоносных электронных писем, отправленных якобы с адре

Распространители spyware выплатят FTC $330 тыс. мые в распространении spyware на более чем 15 млн. компьютеров, согласились урегулировать претензии Федеральной торговой комиссии США (FTC) вне суда. Распространители spyware выплатят штраф в $

Антимонопольное дело: у Google потребовали подробностей рки маркетинговой и пользовательской политики Google, сообщает SFGate.com. В понедельник, 4го июня, Федеральная торговая комиссия США запросила у руководства Google более подробную информацию о

Антимонополисты «взялись» за Google: сделка с DoubleClick не состоится? Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала предварительное рассмотрение предложения Google по поглощению компании онлайновой

Нежелательные всплывающие окна обошлись DirectRevenue в $3 млн Федеральная торговая комиссия США (FTC) и маркетинговая фирма DirectRevenue LLC, обвиняемая в распространении adware со всплываю

FTC открыла блог Федеральная торговая комиссия США (FTC) открыла блог «Tech-ade Blog», посвященный защите потребителей и исследованию влияния бло

Правозащитники пожаловались на AOL од в интернете, Electronic Frontier Foundation, подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США (FTC) на компанию AOL, опубликовавшую информацию о поисковых запросах в открытых источниках. В

CardSystems ответит за дискредитацию данных CardSystems Solutions, компания-оператор платежей по кредитным картам, договорилась с Федеральной торговой комиссией США (FTC) об урегулировании претензий по поводу уязвимости для

Microsoft обжалует обвинения FTC Кореи Комиссия по честной торговле (FTC) Южной Кореи подготовила предварительное решение по поводу Microsoft. Антимонопольный орган страны в конце прошлого года установил, что корпорация использует свое доминирующее положение для

FTC проведет слушания по безопасности интернета Федеральная торговая комиссия США (FTC) проведет осенью слушания на тему интернет-технологий, которые могут быть использованы шп

FTC обвинили в преуменьшении проблемы спама Доклад Федеральной комиссии США по торговле (FTC) перед Конгрессом о том, что антиспамерский закон помог уменьшить количество нежелательны

FTC: спам можно блокировать эффективнее фективнее блокировать нежелательную рекламу и продолжают совершенствоваться, утверждается в докладе Федеральной торговой комиссии США (FTC. Для поиска адресов электронной почты спамеры по-прежн

В США подан первый иск за шпионское ПО Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск против компаний, устанавливавших шпионское ПО на компьютерах посетит

В США оштрафованы порноспаммеры Федеральная комиссия по торговле США (FTC) договорилась с американцем Брайаном Вестби (Brian Westby) и голландцем Мартином Бевеландером (Martijn Bevelander) о внесудебном урегулировании иска о рассылке порноспама. Признав себя вино

Билла Гейтса оштрафовали на $800 тыс. Как сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), штраф никоим образом не касается «долгоиграющего» антимонопольного процесса против Micr

«Грин-кард» принесли интернет-мошенникам $3 млн. Как утверждают представители FTC, все восемь сайтов неверно информировали своих посетителей о роде оказываемых ими услуг, заявляя, в том числе, о не существующих на самом деле связях в федеральном правительстве. "Эти фальш

MLM-пирамиду заставили вернуть вкладчикам $20 млн. ладчиков проживает в США, Японии и Индии. По материалам сайта Федеральной комиссии по торговле США (FTC).

Объемы интернет-мошенничества продолжают расти ся первым источником мошенничества в списке ежегодного отчета Федеральной комиссии США по торговле (FTC), получив первое место по 10 категориям преступлений. 47% всех мошенничеств, не связанных

FTC и министерство юстиции США разрешили слияние Genuity с Level 3 Федеральная комиссия США по торговле (FTC) и министерство юстиции США (DOJ) во вторник одобрили приобретение компанией Level 3 компании Genuity за $242 млн. По заявлению FTC и DOJ, одобрение не потребовало запроса дополнител