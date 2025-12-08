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TrendForce

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20%

Рынок ПК ожидает ощутимый рост цен Крупнейшие производители настольных персональных компьютеров и ноутбуков запланировали повышение цен, пишет TrendForce. Причина – резкое подорожание динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) на фоне наметившегося ее дефицита. Китайская корпорация Lenovo уведомила клиентов о предстоящем скачк
07.09.2023 Обожаемые всеми SSD внезапно оказались не нужны. Спрос упал на 25%. Кто виноват

х дисков, внезапно столкнулись с резким падением спроса. Согласно статистике аналитической компании TrendForce, продажи SSD по итогам II квартала 2023 г. (1 апреля – 30 июня) рухнули почти на 2
02.08.2023 Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую

извольным доступом (DRAM) наводнили образцы бывших в употреблении чипов DDR4-3200, продающихся под видом новых. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на данные исследовательской компании TrendForce. Такие «восстановленные» микросхемы и модули на их основе ориентированы на потребительский рынок, то есть могут встречаться в розничной продаже, причем не только в виде самостоятельн
03.03.2023 Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung

ой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) по итогам IV квартала 2022 г. рухнула на 32,5% к предыдущему кварталу – с $18,19 млрд до $12,3 млрд, следует из отчета исследовательской компании TrendForce. Сопоставимое по масштабу падение отрасль в последний раз испытала в IV квартале 2008 г. Тогда, на фоне всемирного экономического кризиса, снижение объема выручки составило 36%. Согл
09.01.2023 Цены на оперативную память мощно падают вопреки стараниям производителей. Самое интересное впереди

DRAM продолжает дешеветь В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память значительно подешевеет, считают в компании TrendForce. По итогам I квартала 2023 г., согласно прогнозу аналитиков, цены динамическую память с произвольным доступом (DRAM) снизятся в среднем на 13-18% в квартальном выражении. Микросхемы

21.12.2022 Человечество внезапно отказалось от главного домашнего развлечения. Продажи телевизоров упали и восстанавливаться не собираются

Мир отказался от новых телевизоров Общемировые поставки телевизоров по итогам 2022 г. окажутся провально низкими, прогнозируют эксперты аналитической компании TrendForce. По их подсчетам, в сравнении и с 2021 г. отгрузки ТВ, как обычных, так и умных, упадут на 3,9% и окажутся на уровне 202 млн устройств. Такое число проданных телевизоров в год – это

19.10.2022 Человечество перестает покупать телевизоры из-за отсутствия лишних денег. На рынке ТВ начинается худший обвал десятилетия

В мире кончились деньги на телевизоры Мировой рынок телевизоров в III квартале 2022 г. сократился на 2,1% в годовом выражении на фоне неблагоприятной макроэкономической обстановки, следует из отчета TrendForce. По данным компании, продажи ТВ по итогам отчетного периода достигли 51,39 млн штук. На фоне растущей инфляции бюджеты домохозяйств в значительной степени ограничены, и потребители н
28.09.2022 SSD готовятся полностью «убить» жесткие диски. Цены обваливаются, и этому не видно конца

о какой ценой IV квартал 2022 г. ознаменуется гигантским падением цен на твердотельные накопители – SSD (Solid State Drive). С такими прогнозами выступили аналитики крупной исследовательской компании TrendForce. Причиной удешевления SSD, по их мнению, станет переизбыток флеш-памяти, которой в течение 2022 г. было произведено намного больше, чем требовалось рынку. В результате склады забиты,
10.08.2022 Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы

Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память потребительского уровня существенно подешевеет, считают в компании TrendForce. Аналитики скорректировали свой первоначальный прогноз на III квартал 2022 г., согласно которому цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) должны были снизиться на 8
27.07.2022 Телевизоры больше не нужны. В мире катастрофический обвал спроса на ТВ

Телевизоры перестали покупать В мире зафиксирован внезапный спад продаж телевизоров. По информации аналитической компании TrendForce, во II квартале 2022 г. было реализовано на 7% телевизоров меньше, чем годом ранее. За отчетный период производители отгрузили суммарно 45,17 млн панелей. Аналитики TrendForce
18.05.2022 Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки

DRAM не приносит деньги Производители оперативной памяти столкнулись с резким падением выручки в I квартале 2022 г. По данным аналитической компании TrendForce, в сумме она упала на 4% в сравнении с IV кварталом 2022 г. Общая выручка производителей DRAM за первую четверть 2022 г. остановилась на отметке $24,03 млрд. Эксперты TrendForce

10.02.2022 Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей

всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках, может привести к их стремительному удорожанию, считают аналитики TrendForce. Причина кроется в загрязнении реактивов, используемых при производстве NAND-памяти, основы любого современного SSD. Оно произошло в январе 2022 г. и вылилось в порчу колоссального к
16.12.2021 Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичок

одами главных бесфабричных (fabless) компаний планеты в III квартале годом ранее, следует из отчета TrendForce. В тройке лидеров по выручке расположились американские компании – Qualcomm, Nvidi
23.09.2021 Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение

Свет в конце тоннеля В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это неминуемо отразится на стоимости потребительских устройств – как минимум SSD-накопители совсем скоро значительно подешевеют. Согласно данным аналитиков TrendForce, III кв
10.08.2021 Память для ПК перестанет быть «золотой». Грядет глобальный обвал цен

в, испытывавшие значительный рост от квартала к кварталу на протяжении 2020 г. и первой половины 2021 г., совсем скоро начнут снижаться. Такой прогноз опубликовали эксперты исследовательской компании TrendForce. Они полагают, что удешевление начнется через несколько недель. Согласно прогнозам TrendForce, в IV квартале 2021 г. (1 октября – 31 декабря) цены на оперативную память упадут
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны

нденсаторов на всех не хватит Во всем мире может начаться дефицит многослойных керамических конденсаторов поверхностного монтажа (multilayer ceramic capacitors, MLCC), сообщает аналитическая компания TrendForce. Угроза нехватки этих компонентов, используемых во всех современных электронных устройствах, возникла из-за властей всего лишь одной страны – Филиппин. По данным TrendForce, ф
10.06.2021 Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина

ПК-гейминг становится все дороже Дискретные видеокарты для настольных ПК могут становиться все дороже и дороже, в том числе и из-за роста цен на видеопамять GDDR6. По прогнозам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2021 г. удорожание чипов памяти составит 8-13% по сравнению с показателями второй четверти 2021 г. В I квартале 2021 г. память GDDR6 выросла в цене на 5-10% в зависим
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD

Дешеветь SSD не будут Твердотельные накопители (SSD) в обозримом будущем будут активно дорожать. Такой прогноз озвучили аналитики компании TrendForce, добавив, что ситуация с ростом цен коснется не только корпоративных SSD, которые почти не интересуют обычных пользователей, но и стандартных накопителей потребительского уровня. По

03.02.2021 Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры

Взрыв и его последствия Телевизоры и мониторы, цены на которые стали расти во второй половине 2020 г., в обозримом будущем не начнут дешеветь, считают аналитики TrendForce. По их мнению, стоимость ТВ и мониторов как минимум останется на прежнем уровне из-за взрыва на фабрике AGC Fine Techno Korea в Южной Корее. Компания AGC Fine Techno Korea занимается
05.01.2021 Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Состав лидеров сменился

вателей к «новой норме» в условиях коронавирусной пандемии, отмечается в свежем прогнозе аналитиков TrendForce. По итогам 2021 г. в компании ожидают роста глобальных продаж до 1,36 млрд смартфо
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба

ом спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить его. В обозримом будущем это может привести к росту их стоимости, что повлечет за собой и удорожание самой памяти, считают аналитики TrendForce, подразделения исследовательской компании DRAMeXchange. По данным экспертов, основные поставщики контроллеров микросхем памяти, включая Phison и Silicon Motion, частично или полность
03.11.2020 На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году

ультат один Падение оптовых цен на чипы PC DRAM, начавшееся в октябре, продлится на протяжении всего IV квартала 2020 г. и в итоге составит не менее 10%, сообщили аналитики исследовательской компании TrendForce. Таким образом, полностью подтвердился неутешительный прогноз, о котором CNews рассказывал в августе 2020 г. По данным тайваньской полупроводниковой биржи DRAMeXchange, оптовые цены

28.08.2020 Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают

e 12 компании Apple, которые она планирует выпустить осенью 2020 г., подорожают на фоне своих предшественников. При этом их комплектация существенно ухудшится, как сообщает исследовательская компания TrendForce, подразделения крупной аналитической компании DRAMeXchange. В 2020 г. Apple выпустит четыре iPhone и в коробке с каждым из них не будет практически ничего. Компания уберет из нее про
21.01.2020 Цены на компьютерные мониторы ожидает резкий обвал

Больше мониторов – ниже цены Стоимость компьютерных мониторов в 2020 г. ожидает стремительное снижение, по оценке экспертов WitsView – подразделения исследовательской компании TrendForce. Основной и пока единственной причиной этого станет существенное наращивание объемов производства дисплеев для них крупнейшими поставщиками, в первую очередь китайскими. Увеличение о
06.06.2019 Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток

Память продолжает дешеветь Аналитики TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, опубликовали новый прогноз по динамике развития цен на оперативную память DRAM в IV квартале 2019 г. Также был изменен прог
22.01.2019 Цены на оперативную память ожидает обвал

Перепроизводство и слабый спрос На протяжении I квартала 2018 г. ожидается резкое – до 20% год к году, снижение контрактных цен на чипы динамической памяти (DRAM), прогнозируют специалисты TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange. Это значительно больше чем 15% снижение цен, фигурировавший в предыдущем прогнозе компании. Основным драйвером стремительно

Публикаций - 187, упоминаний - 195

TrendForce и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 98
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 46
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 44
Intel Corporation 12811 41
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 41
Apple Inc 13154 38
Nvidia Corp 4002 32
AMD - Advanced Micro Devices 4641 32
Huawei 4676 23
Western Digital Corporation - WDC 589 22
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 15
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 14
Qualcomm Technologies 1974 14
Toshiba Corporation 2980 14
Seagate Technology 766 14
Google LLC 12688 13
Dell EMC 5180 13
Xiaomi - Сяоми 2231 12
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 11
Lenovo Group 2446 11
HP Inc. 5883 11
UMC - United Microelectronics Corporation 339 10
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 9
LG Electronics 3735 9
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 8
Yandex - Яндекс 9216 8
MediaTek - Ralink 595 8
CXMT - ChangXin Memory Technologies 34 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Microsoft Corporation 25775 7
BBK OPPO Electronics 484 7
SanDisk 343 6
GlobalFoundries - GF 103 6
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Sony 6739 6
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 63 5
BOE Technology 48 5
Hua Hong Group - Hua Hong Semiconductor - HHNEC - Hua Hong Semiconductor NEC Electronics Company 19 5
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 5
Ford 434 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Volkswagen Group - VW 308 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
SK Group 18 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
Hagens Berman 7 2
7G 8 2
Grundig 42 2
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
BMW Group 482 2
Hyundai Motor Company 436 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
SoftBank Group 284 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
A.T.Legal 18 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
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MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
GF Securities 4 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 5
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
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Судебная власть - Judicial power 2500 1
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Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Правительство Тайваня 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Pexels 105 5
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TrendFocus 23 4
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Apple iPhone 14 157 4
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Samsung Galaxy 1035 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 6
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 5
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
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Natcast - National Center for the Advancement of Semiconductor Technology - National Semiconductor Technology Center, NSTC - CHIPS Act of 2022 - CHIPS and Science Act - Research and Development, Competition, and Innovation Act Supreme Court Security Fundi 40 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
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Галлий - Gallium - химический элемент 363 4
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Импортозамещение - параллельный импорт 618 4
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