Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20% Рынок ПК ожидает ощутимый рост цен Крупнейшие производители настольных персональных компьютеров и ноутбуков запланировали повышение цен, пишет TrendForce. Причина – резкое подорожание динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) на фоне наметившегося ее дефицита. Китайская корпорация Lenovo уведомила клиентов о предстоящем скачк

Обожаемые всеми SSD внезапно оказались не нужны. Спрос упал на 25%. Кто виноват х дисков, внезапно столкнулись с резким падением спроса. Согласно статистике аналитической компании TrendForce, продажи SSD по итогам II квартала 2023 г. (1 апреля – 30 июня) рухнули почти на 2

Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую извольным доступом (DRAM) наводнили образцы бывших в употреблении чипов DDR4-3200, продающихся под видом новых. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на данные исследовательской компании TrendForce. Такие «восстановленные» микросхемы и модули на их основе ориентированы на потребительский рынок, то есть могут встречаться в розничной продаже, причем не только в виде самостоятельн

Выручка производителей оперативной памяти DRAM рухнула, как в кризисном 2008 году. Выпуск сокращают все, кроме хитрой Samsung ой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) по итогам IV квартала 2022 г. рухнула на 32,5% к предыдущему кварталу – с $18,19 млрд до $12,3 млрд, следует из отчета исследовательской компании TrendForce. Сопоставимое по масштабу падение отрасль в последний раз испытала в IV квартале 2008 г. Тогда, на фоне всемирного экономического кризиса, снижение объема выручки составило 36%. Согл

Цены на оперативную память мощно падают вопреки стараниям производителей. Самое интересное впереди DRAM продолжает дешеветь В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память значительно подешевеет, считают в компании TrendForce. По итогам I квартала 2023 г., согласно прогнозу аналитиков, цены динамическую память с произвольным доступом (DRAM) снизятся в среднем на 13-18% в квартальном выражении. Микросхемы

Человечество внезапно отказалось от главного домашнего развлечения. Продажи телевизоров упали и восстанавливаться не собираются Мир отказался от новых телевизоров Общемировые поставки телевизоров по итогам 2022 г. окажутся провально низкими, прогнозируют эксперты аналитической компании TrendForce. По их подсчетам, в сравнении и с 2021 г. отгрузки ТВ, как обычных, так и умных, упадут на 3,9% и окажутся на уровне 202 млн устройств. Такое число проданных телевизоров в год – это

Человечество перестает покупать телевизоры из-за отсутствия лишних денег. На рынке ТВ начинается худший обвал десятилетия В мире кончились деньги на телевизоры Мировой рынок телевизоров в III квартале 2022 г. сократился на 2,1% в годовом выражении на фоне неблагоприятной макроэкономической обстановки, следует из отчета TrendForce. По данным компании, продажи ТВ по итогам отчетного периода достигли 51,39 млн штук. На фоне растущей инфляции бюджеты домохозяйств в значительной степени ограничены, и потребители н

SSD готовятся полностью «убить» жесткие диски. Цены обваливаются, и этому не видно конца о какой ценой IV квартал 2022 г. ознаменуется гигантским падением цен на твердотельные накопители – SSD (Solid State Drive). С такими прогнозами выступили аналитики крупной исследовательской компании TrendForce. Причиной удешевления SSD, по их мнению, станет переизбыток флеш-памяти, которой в течение 2022 г. было произведено намного больше, чем требовалось рынку. В результате склады забиты,

Оперативная память DRAM подешевеет гораздо сильнее, чем ожидалось. Во всем виноваты корейцы Память DRAM подешевеет сильнее, чем ожидалось В ближайшие месяцы компьютерная оперативная память потребительского уровня существенно подешевеет, считают в компании TrendForce. Аналитики скорректировали свой первоначальный прогноз на III квартал 2022 г., согласно которому цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) должны были снизиться на 8

Телевизоры больше не нужны. В мире катастрофический обвал спроса на ТВ Телевизоры перестали покупать В мире зафиксирован внезапный спад продаж телевизоров. По информации аналитической компании TrendForce, во II квартале 2022 г. было реализовано на 7% телевизоров меньше, чем годом ранее. За отчетный период производители отгрузили суммарно 45,17 млн панелей. Аналитики TrendForce

Оперативную память перестали покупать. Производители сверхдефицитной DRAM-памяти терпят убытки DRAM не приносит деньги Производители оперативной памяти столкнулись с резким падением выручки в I квартале 2022 г. По данным аналитической компании TrendForce, в сумме она упала на 4% в сравнении с IV кварталом 2022 г. Общая выручка производителей DRAM за первую четверть 2022 г. остановилась на отметке $24,03 млрд. Эксперты TrendForce

Грядет небывалое подорожание SSD-накопителей из-за глупой оплошности производителей всем мире, пишет Reuters. А нехватка носителей информации, давно уже вытеснивших жесткие диски в персональных компьютерах и ноутбуках, может привести к их стремительному удорожанию, считают аналитики TrendForce. Причина кроется в загрязнении реактивов, используемых при производстве NAND-памяти, основы любого современного SSD. Оно произошло в январе 2022 г. и вылилось в порчу колоссального к

Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичок одами главных бесфабричных (fabless) компаний планеты в III квартале годом ранее, следует из отчета TrendForce. В тройке лидеров по выручке расположились американские компании – Qualcomm, Nvidi

Рост в прошлом. Ценам на оперативную память и SSD предсказано затяжное падение Свет в конце тоннеля В ближайшие месяцы на мировом рынке ожидает внушительное снижение цен на флеш-память NAND и модули оперативной памяти DRAM, сообщает исследовательская компания TrendForce. Это неминуемо отразится на стоимости потребительских устройств – как минимум SSD-накопители совсем скоро значительно подешевеют. Согласно данным аналитиков TrendForce, III кв

Память для ПК перестанет быть «золотой». Грядет глобальный обвал цен в, испытывавшие значительный рост от квартала к кварталу на протяжении 2020 г. и первой половины 2021 г., совсем скоро начнут снижаться. Такой прогноз опубликовали эксперты исследовательской компании TrendForce. Они полагают, что удешевление начнется через несколько недель. Согласно прогнозам TrendForce, в IV квартале 2021 г. (1 октября – 31 декабря) цены на оперативную память упадут

Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны нденсаторов на всех не хватит Во всем мире может начаться дефицит многослойных керамических конденсаторов поверхностного монтажа (multilayer ceramic capacitors, MLCC), сообщает аналитическая компания TrendForce. Угроза нехватки этих компонентов, используемых во всех современных электронных устройствах, возникла из-за властей всего лишь одной страны – Филиппин. По данным TrendForce, ф

Цены на видеокарты отправляются в космос. Для их роста найдена новая причина ПК-гейминг становится все дороже Дискретные видеокарты для настольных ПК могут становиться все дороже и дороже, в том числе и из-за роста цен на видеопамять GDDR6. По прогнозам аналитической компании TrendForce, в III квартале 2021 г. удорожание чипов памяти составит 8-13% по сравнению с показателями второй четверти 2021 г. В I квартале 2021 г. память GDDR6 выросла в цене на 5-10% в зависим

Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD Дешеветь SSD не будут Твердотельные накопители (SSD) в обозримом будущем будут активно дорожать. Такой прогноз озвучили аналитики компании TrendForce, добавив, что ситуация с ростом цен коснется не только корпоративных SSD, которые почти не интересуют обычных пользователей, но и стандартных накопителей потребительского уровня. По

Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры Взрыв и его последствия Телевизоры и мониторы, цены на которые стали расти во второй половине 2020 г., в обозримом будущем не начнут дешеветь, считают аналитики TrendForce. По их мнению, стоимость ТВ и мониторов как минимум останется на прежнем уровне из-за взрыва на фабрике AGC Fine Techno Korea в Южной Корее. Компания AGC Fine Techno Korea занимается

Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Состав лидеров сменился вателей к «новой норме» в условиях коронавирусной пандемии, отмечается в свежем прогнозе аналитиков TrendForce. По итогам 2021 г. в компании ожидают роста глобальных продаж до 1,36 млрд смартфо

Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба ом спросе на их продукцию и неспособностью полностью удовлетворить его. В обозримом будущем это может привести к росту их стоимости, что повлечет за собой и удорожание самой памяти, считают аналитики TrendForce, подразделения исследовательской компании DRAMeXchange. По данным экспертов, основные поставщики контроллеров микросхем памяти, включая Phison и Silicon Motion, частично или полность

На рынке памяти обвал цен. Рост ожидается только в следующем году ультат один Падение оптовых цен на чипы PC DRAM, начавшееся в октябре, продлится на протяжении всего IV квартала 2020 г. и в итоге составит не менее 10%, сообщили аналитики исследовательской компании TrendForce. Таким образом, полностью подтвердился неутешительный прогноз, о котором CNews рассказывал в августе 2020 г. По данным тайваньской полупроводниковой биржи DRAMeXchange, оптовые цены

Новые iPhone станут хуже, но при этом подорожают e 12 компании Apple, которые она планирует выпустить осенью 2020 г., подорожают на фоне своих предшественников. При этом их комплектация существенно ухудшится, как сообщает исследовательская компания TrendForce, подразделения крупной аналитической компании DRAMeXchange. В 2020 г. Apple выпустит четыре iPhone и в коробке с каждым из них не будет практически ничего. Компания уберет из нее про

Цены на компьютерные мониторы ожидает резкий обвал Больше мониторов – ниже цены Стоимость компьютерных мониторов в 2020 г. ожидает стремительное снижение, по оценке экспертов WitsView – подразделения исследовательской компании TrendForce. Основной и пока единственной причиной этого станет существенное наращивание объемов производства дисплеев для них крупнейшими поставщиками, в первую очередь китайскими. Увеличение о

Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток Память продолжает дешеветь Аналитики TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange, опубликовали новый прогноз по динамике развития цен на оперативную память DRAM в IV квартале 2019 г. Также был изменен прог