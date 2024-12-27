Япония Хоккайдо
Япония и организации, системы, технологии, персоны:
|Фрадков Михаил 160 5
|Кравцов Роман 83 1
|Adachi Yusuke - Адачи Юсукэ 1 1
|Хякутакэ Ёсими 1 1
|Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Shin-Ichiro Nishimura - Шин-Ичиро Нишимура 2 1
|Кельшев Игорь 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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