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Япония Хоккайдо



27.12.2024 Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов 1
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом 1
21.12.2018 Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром 1
11.11.2014 K computer вместо трубы 1
18.03.2011 «Почта России» предупредила о возможных сбоях в почтовом сообщении с Японией 1
04.03.2010 ТТК и NTT Com объединили сети VPN 1
15.01.2010 В Японии произошло землетрясение силой 5 магнитуд по шкале Рихтера 1
05.06.2009 В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла 1
16.02.2009 В Японии произошло землетрясение силой 6 баллов 1
11.09.2008 На севере Японии произошло мощное землетрясение 1
03.07.2008 ТТК и NTT запустили кабельную систему Сахалин - Хоккайдо 1
22.02.2008 Японская NTT Communications планирует с апреля оказывать услуги связи в России 1
24.12.2007 EurasiaHighway: русская суперсеть готова 1
24.12.2007 ТТК и NTT построили высокоскоростную кабельную систему «Хоккайдо-Сахалин» 1
13.09.2007 «Транстелеком» соединил Сахалин с материком 1
02.07.2007 Консолидированные доходы «ТрансТелеКома» в I квартале выросли на 27% 1
18.06.2007 «ТрансТелеКом» завершил прокладку подводного кабеля на Сахалин 1
24.05.2007 "ТрансТелеКом" завершает строительство кабеля на Сахалин 1
16.04.2007 Между Россией и Японией началось строительство подводной кабельной системы 1
27.02.2007 ТТК и NTT Communications построят ВОЛС от Сахалина до Хоккайдо 1
24.07.2006 Audio-Technica привезла в Россию новые наушники 1
06.09.2005 Honda представила сверхзащищенный автомобиль 1
14.01.2005 GPS поможет в борьбе с землетрясениями 1
26.02.2003 Matsushita тестирует систему оплаты проезда в электричках посредством мобильников 1
26.02.2003 Matsushita тестирует систему оплаты проезда в электричках посредством мобильников 1
13.08.2002 Японским бактериям - цветные оболочки 1
13.08.2002 Японским бактериям - цветные оболочки 1
03.04.2002 DoCoMo оборудует сотовые телефоны системой E-Money от Sony 1
20.07.2001 Seiko Epson будет производить 12-дюймовые ЖК-мониторы по технологии HTPS 1
01.08.2000 Amazon.com откроет сервис-центр в Японии 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 12
NTT Com - NTT Communications 86 12
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Sony 6544 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Fujitsu 2041 1
China Netcom Group Corporation Limited 58 1
VAIO 334 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Audio-Technica 25 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
Tyco International 79 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Intel Corporation 12197 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 2
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Почта России ПАО 2112 1
Honda Motor Company 234 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 187 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 9
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Пропускная способность - Bandwidth 1744 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Микроскоп - Microscope 325 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 30 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 5
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 3
ТТК ERJ - ТТК Europe-Russia-Japan 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Honda ASV 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance 7 1
Фрадков Михаил 160 5
Кравцов Роман 83 1
Adachi Yusuke - Адачи Юсукэ 1 1
Хякутакэ Ёсими 1 1
Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 1
Рейман Леонид 1049 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Shin-Ichiro Nishimura - Шин-Ичиро Нишимура 2 1
Кельшев Игорь 5 1
Япония 13282 25
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 12
Европа 21767 11
Азия - Азиатский регион 5528 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Индийский океан 158 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 4
Япония - Токио 995 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 34 4
Нидерланды - Амстердам 607 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 3
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 20 3
Китай - Тайвань 3984 2
Швеция - Стокгольм 389 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Великобритания - Лондон 2386 2
Япония - Хонсю - Тохоку - Ямагата 9 2
Япония - Хонсю - Тохоку - Мияги 8 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 24 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Сингапур - Республика 1849 1
Азия Восточная 169 1
Япония - Фукуока 17 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 94 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Китай - Пекин - Beijing 1001 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Япония - Ибараки 12 1
Тихий океан - Японские острова - Японский архипелаг 22 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 5
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Йена - денежная единица Японии 496 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 6
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Nature 811 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
New Scientist 1448 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
AP - Associated Press 2004 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications 33 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Bloomberg 1286 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Hokkaido University - Университет Хоккайдо 6 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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