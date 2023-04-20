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Тихий океан Тихоокеанский бассейн Тихоокеанский регион

Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион


20.04.2023 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо

ученые планируют увеличить до 2 лет. Нейросеть моделирует среднюю температуру в экваториальной зоне Тихого океана в перспективе. При Эль-Ниньо экваториальная часть становится теплее обычного. Т
10.09.2015 Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан

риняла участие в первом заседании рабочей группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по проекту высокоскоростной информационной магистрали «Азия – Тихий ок
09.09.2015 «Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка»

ентрализованной системы учета информацию приходилось собирать из разных источников, что занимало много времени, — рассказал руководитель проекта, директор департамента банковских технологий «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Алексей Беляков. — В результате проекта задача по оптимизации сбора информации о компонентах ИТ-инфраструктуры была успешно решена. Также была заложена основа для дальнейш
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric

Компания Schneider Electric объявила об открытии первой очереди резервного центра обработки данных «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Вся инженерная инфраструктура ЦОДа построена на базе модульной архитектуры APC InfraStruxure. Она включает в себя 16 стоек NetShelter для установки ИТ-оборудования,
16.07.2013 Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана?

(США) вместе с коллегами из университетов Великобритании и Норвегии близки к разгадке одной из тайн Тихого океана. В конце последнего ледникового периода, когда температура на планете начала по
15.07.2013 Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана?

(США) вместе с коллегами из университетов Великобритании и Норвегии близки к разгадке одной из тайн Тихого океана. В конце последнего ледникового периода, когда температура на планете начала по
11.04.2013 Суперкомпьютер Тихоокеанского госуниверситета установлен в Хабаровском ЦОДе «МегаФона»

В Хабаровском Центре обработки данных (ЦОД) компании «МегаФон» запущен в промышленную эксплуатацию модуль суперкомпьютера Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). После запуска этого вычислительного комплекса производительность всей суперкомпьютерной системы ТОГУ составила 15 терафлопс. Суперкомпьютерн
27.11.2012 Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево

во телевизоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе впервые достигнет 1 млрд штук. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион уже несколько лет занимает первое место в мире по количеству абонентов п
18.08.2011 Ископаемый угорь пойман в Тихом океане. ФОТО

В подводной пещере Тихого океана в районе остовов Палау обнаружен новый вид угря, который из-за его примитивных признаков признали "живым ископаемым". Один из исследователей международной группы, в которую входил
06.07.2011 На дне Тихого океана нашли редкоземельное Эльдорадо

В последнем номере журнала Nature Geoscience японские ученые заявили о том, что на дне Тихого океана находится не меньше "редких земель", чем в шахтах Китая, который в настоящее время обеспечивает 97% их мировой добычи. Редкоземельные металлы были обнаружены там, где бьют подводн
09.12.2010 Частный космический корабль успешно приводнился в Тихом океане

мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Капсула корабля провела на орбите около 10 минут, сделав два витка вокруг планеты, и вошла в атмосферу с низкой орбиты, благополучно приземлившись в Тихом океане. Первый частный космический корабль SpaceX Dragon Первый рейс частного корабля Dragon был беспилотным и на орбиту отправились только памятные сувениры участников проекта и логотипы
05.12.2010 Три новых спутника ГЛОНАСС упали в Тихий океан

Запущенные сегодня, 5 декабря, навигационные спутники «Глонасс-М» не удалось вывести на расчетную орбиту. Аппараты рухнули в Тихий океан, передает РБК. По предварительным данным, ракета-носитель «Протон-М» отклонилась от курса на 8 градусов. Сообщается, что разгонный блок с тремя спутниками упал в 1,5 тыс. км северо-
22.07.2010 В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера

В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр находился на расстоянии 285

25.06.2010 Ураган "Селия" в Тихом океане достиг наивысшей категории

По данным Американского национального центра по наблюдению за ураганами, опасность урагана "Селия" в Тихом океане достигла пятой (наивысшей) категории, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. При этом синоптики сообщают, что угрозы побережью пока нет. Скорость ветра достигает 260 км/ч. В

28.05.2010 У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение

ро-западу от побережья Вануату, а его очаг - на глубине 20 км. Эксперты центра мониторинга в районе Тихого океана заявили, что землетрясение подобного масштаба грозит разрушительным цунами, кот
28.04.2010 Полет "Прогресса М-03М" завершился в Тихом океане

ь «Прогресс М-03М». Все операции по сведению его с орбиты прошли штатно, в соответствии с расчётами баллистической службы Центра управления полётами. По уточнённым данным, координаты центра падения в Тихий океан несгоревших элементов конструкции корабля составили 42o 48' южной широты и 141o 30' западной долготы. «Прогресс М-03М» отстыковался от Международной космической станции 22 апреля 20
29.12.2009 Новый год в Москве МКС встретит над южной частью Тихого океана

очной долготы. И последний раз – 1 января в 14 часов 27 минут ещё более к востоку от Камчатки (51,8 градусов с.ш., 172,5 градусов з.д.). Наступление Нового года в Москве МКС встретит над южной частью Тихого океана (51,8 градусов ю.ш., 135,2 градусов з.д.).
09.11.2009 В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла

Землетрясение магнитудой 5,0 балла по шкале Рихтера произошло сегодня в Тихом океане около побережья Тонга, пишет РБК. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 371 км к югу

08.10.2009 Отменена угроза цунами в Тихом океане

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами отменил объявленную ранее угрозу "волны-убийцы", сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В Тихом океане в районе государства Вануату произошла серия землетрясений магнитудой от 5,7 до 7,8 баллов по шкале Рихтера, было объявлено о возможности возникновения цунами. На некоторых островн
20.08.2009 В июне и июле поверхность восточной части Тихого океана была рекордно теплой

ти его восточной и центральной части. В июне и июле температура воды восточной экваториальной части Тихого океана была на 0,5-1,0 градусов по Цельсию выше среднего значения для данного периода

01.04.2009 В Индонезии и в южной части Тихого океана произошли сильные землетрясения

Как сообщает агентство Синьхуа, 1 апреля в индонезийской провинции Бенкулу на острове Суматра произошло землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера. В южной части Тихого океана к северу от Папуа-Новой Гвинеи 1 апреля произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
20.03.2009 В Тихом океане произошло землетрясение силой 7,9 балла

Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, 19 марта в 21:17 по московскому времени в центральной части Тихого океана, в 210 км к юго-востоку от острова Тонга произошло землетрясение силой 7,9 балла по шкале Рихтера. Не исключалась возможность возникновения цунами. Позднее Национальная метеоролог
08.12.2008 ТГК "Прогресс М-65" затоплен в Тихом океане

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 7 декабря, в 11:49 по московскому времени в заданном районе Тихого океана было произведено затопление транспортного грузового корабля «Прогресс М-65», отстыковавшегося от Международной космической станции 14 ноября 2008 года.
20.10.2008 В южной части Тихого океана произошло мощное землетрясение

Как сообщает агентство Синьхуа, 19 октября 2008 центр землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера произошло у побережья Королевства Тонга в южной части Тихого океана. Гипоцентр залегал на глубине 42,6 км с координатами 21,7 градуса южной широты и 173,8 градуса западной долготы. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали. Тихоокеанский центр
13.08.2008 На юго-западе Тихого океана произошло землетрясение

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Тихом океане неподалеку от островов республики Вануату произошло землетрясение силой 6,2 балла, сведений о пострадавших не поступало. Эпицентр землетрясения находился в 460 км от города Луганви
08.08.2008 Тропический шторм Эрнан в Тихом океане может перерасти в ураган

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, тропический шторм Эрнан (Hernan), сформировавшийся в Тихом океане, продолжает набирать силу и может перерасти в ураган в ближайшие несколько дней. Об этом информирует Национальный центр по слежению за ураганами в Майами. Шторм находится примерно

29.07.2008 В Тихом океане произошло землетрясение силой 6,1 баллов

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение силой 6,1 баллов по шкале Рихтера произошло в южной части Тихого океана - в 133 км к востоку от Соломоновых островов на глубине 53 км. По данным представителей из геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 370 км от г.Хониара. О

01.04.2008 Объем рынка виртуализации Азии и Тихоокеанского региона вырастет до $1,35 млрд. к 2010 г.

К 2010 г. темпы роста рынка виртуализации Азии и Тихоокеанского региона составят 42%, обеспечив общий объем рынка на уровне $1,35 млрд., благодаря возрастающему интересу со стороны потенциальных потребителей, сообщает Springboard Research по

13.03.2008 Произошли землетрясения в Тихом океане, Индонезии и Турции

Как сообщает РБК со ссылкой на агентства "Синьхуа" и Associated Press, на юго-западе Тихого океана в морской акватории островного государства Вануату произошло землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера. По данным сейсмологической службы США, эпицентр подземных толчков нахо
29.02.2008 18 апреля пройдут мероприятия 2-й Тихоокеанской Венчурной Площадки

я Тихоокеанская Венчурная Площадка. Тихоокеанская Венчурная Площадка призвана обеспечить на одной платформе весь процесс деловых коммуникаций от проектных разработок до становления бизнеса. На Второй Тихоокеанской Венчурной Площадке в 2008 году будут проведены: Экспозиция, представляющая перспективные для инвестирования российские инновационные проекты и компании. Финал конкурса «Бизнес Инн
23.10.2007 Эль-Ниньо замедляет вращение Земли

иканские ученые раскрыли механизм влияния Эль-Ниньо – теплого сезонного течения поверхностных вод в Тихом океане - на скорость вращения Земли. Долгое время оставалось неясным, почему этот эффек
22.10.2007 В Тихом океане вырос гигантский мусорный айсберг

Как сообщает Physorg, в Тихом океане обнаружено быстрое разрастание размеров "мусорного" острова, обнаруженного впервые еще в 1950-х годах. В настоящее время он разросся до трудно вообразимых размеров и в два раза пре
25.09.2007 "Прогресс-М" сегодня затопят в Тихом океане

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 25 сентября произойдет затопление в штатном районе акватории Тихого океана грузового космического корабля «Прогресс-М» № 360. Этот космический аппарат стартовал 12 мая и на третьи сутки полета состыковался с Международной космической станцией (15 мая). 1
24.09.2007 Google намерен проложить кабель через Тихий океан

Компания Google ведет переговоры об участии вместе с несколькими другими компаниями в проекте по прокладке высокоскоростного оптического кабеля по дну Тихого океана от США до Азии, сообщает Reuters. Проект выгоден Google: кабель позволит улучшить доступность интернет-ресурсов компании на азиатском рынке.
13.08.2007 В юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера произошло в юго-западной части Тихого океана. По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 80 км от острова Лата, входящего в островную группу Санта-Крус (Соломоновы острова). Сообщений о каких-
02.08.2007 Несгоревшие обломки "Прогресса М-59" затоплены в Тихом океане

жба агенства Роскосмос, 1 августа в 23 часа 27 минут по московскому времени несгоревшие части грузового транспортного космического корабля "Прогресс М-59" были затоплены в расчётном месте в акватории Тихого океана. В соответствии с графиком в 18 часов 07 минут состоялась автоматическая отстыковка "Прогресса" от Международной космической станции и проводился спуск с орбиты по заданной траект
05.07.2007 "Асы Тихого океана" в продаже

"Новый Диск" сообщил о поступлении в продажу аркадного авиасимулятора "Асы Тихого океана", разработанного студией NapsTeam.Небо над Тихим океаном кипит и пенится: на де
10.05.2007 Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана

Как сообщает BBC, бесконтрольный лов рыбы сетями приводит к уничтожению коралловых рифов и необратимому нарушению экологического баланса морей и океанов. По мнению ученых, Южная часть Тихого океана является уникальной по своим характеристикам акваторией. Ее необходимо сохранить – с таким предложением выступили многие международные организации, включая ООН. На днях в чилийско
05.04.2007 "Silent Hunter 4: волки Тихого океана" в продаже

Компания "Бука" отправила в продажу симулятор подводной лодки "Silent Hunter 4: волки Тихого океана". Как видно из названия, воевать предстоит на Тихоокеанском театре военных действий. Игра предложит четыре класса американских подводных лодок: P-class, Tambor, Salmon и Gato. Игр
29.03.2007 В печати "Silent Hunter 4: волки Тихого океана"

Компания "Бука" отправила в печать игру "Silent Hunter 4: волки Тихого океана". В продажу четвертая часть симулятора подводной лодки Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific, локализацией которого занималась студия "Логрус", поступит 5-го апреля.Как видно из


Публикаций - 688, упоминаний - 735

Тихий океан и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 38
Panasonic - Technics 69 38
SpaceX - Space Exploration Technologies 207 17
Microsoft Corporation 24053 11
Google LLC 11384 9
Прогноз 1581 9
Ростелеком 10705 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 8
Новый диск 955 8
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1154 8
Fujitsu 2030 7
МегаФон 7807 7
Samsung Electronics 9975 7
SAP SE 5108 6
Lenovo Motorola 3491 6
Ростех - Автоматика Концерн 1557 6
Apple Inc 11663 5
Sony 6486 5
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 27 5
Toshiba Corporation 2908 5
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 5
AMD - Advanced Micro Devices 4013 5
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 740 5
Best Way 53 4
7642 4
PayPal 652 4
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 83 4
Бука - Buka Entertaiment 482 4
Yandex - Яндекс 6463 4
HP Inc. 5625 4
HP - Hewlett-Packard 3615 4
MCI Worldcom 116 4
Intel Corporation 11904 4
Softline - Софтлайн 2382 4
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 4
Dell EMC 4977 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 4
Oracle Corporation 6508 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 53
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 34
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 103 33
Boeing 1002 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 671 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 326 11
Транснефть 283 10
Lockheed Martin 752 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 6
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 9 5
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 5
Boeing Launch Services - BLS 10 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1124 4
Northrop Grumman 201 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 629 4
Открытие ФК - Банк Открытие 524 4
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 17 4
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 3
Лента - Сеть розничной торговли 1906 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 147 3
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 39 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 18 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 192 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 460 2
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 40 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
SLV 13 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 34 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 218 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 60
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 46
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1733 28
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1141 13
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ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 8
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NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 393 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1107 4
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 625 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 196 2
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 54 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 4
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 42 4
ООН ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - UN ESCAP - The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3 3
Greenpeace - Гринпис 119 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
BPAP - Business Processing Association of the Philippines 3 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Северо-Запад - Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-запада Российской Федерации 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 83
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 51
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11762 45
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2587 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13298 28
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16516 26
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3145 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 14
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4578 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 13
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2743 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15570 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10263 12
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 971 12
Видеокамера - Camcorder 2191 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 11
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2386 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9652 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5908 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10970 10
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9099 9
Плазма - Plasma - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 378 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5123 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4733 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3751 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1508 55
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 37
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 30
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 21
Космодром Байконур 1056 18
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 145 16
Microsoft Windows 2000 8660 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 14
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 113 13
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 12
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 120 12
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 11
Роскосмос - ЦНИИмаш Плазма-Прогресс - серия геофизических экспериментов 12 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3968 8
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 335 8
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 8
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 8
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 8
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 8
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 7
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 6
ESA Envisat - Environmental Satellite 80 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 5
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 182 5
NSO Group - Pegasus 81 5
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 72 4
Microsoft Windows 15013 4
NASA EOS - NASA Earth Observing System 11 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 143 4
Linux OS 9085 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 4
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 85 3
Google Maps - Карты Google 779 3
Ubisoft - Silent Hunter 22 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 235 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 3
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 3
Медведев Дмитрий 1642 8
Перминов Анатолий 130 6
Путин Владимир 2948 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 284 4
Ремишевский Виктор 4 3
Филин Вячеслав 3 3
Чуйченко Константин 8 3
Серова Елена 319 3
Чайка Юрий 41 3
Knox Douglas - Нокс Дуглас 9 3
Урличич Юрий 52 3
Калери Александр 17 2
Тюрин Михаил 37 2
Колесников Сергей 13 2
Виноградов Павел 31 2
Поляков Валерий 6 2
Perrin Philippe - Перин Филипп 2 2
Schaefer Kurt - Шафер Курт 2 2
Комарова Наталья 15 2
Назарбаев Нурсултан 83 2
Loverde Loren - Ловерд Лорен 25 2
Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 2
Фрадков Михаил 160 2
Борисов Юрий 115 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 2
Илюхин Игорь 12 2
Левкевич Михаил 60 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Sagan Carl - Саган Карл 5 2
Митрейкин Александр 18 2
Сапельников Сергей 109 2
Балуевский Юрий 22 2
Рыжков Владимир 4 2
Иванов Сергей 377 2
Красов Алексей 6 2
Тресчев Сергей 6 2
Рахманов Максим 47 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 2
Маленченко Юрий 58 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 283
Россия - РФ - Российская федерация 132985 179
Земля - планета Солнечной системы 10127 140
Япония 13114 135
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 100
Европа 21389 81
США - Калифорния 4551 67
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3479 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 54
Азия - Азиатский регион 5287 52
США - Нью-Йорк 3067 46
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1754 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 41
Нидерланды - Амстердам 598 41
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1002 38
Атлантический океан - Атлантика 268 38
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 134 38
Япония - Осака 111 38
Солнце - звезда Солнечной системы 4992 36
Мировой океан - World Ocean 493 35
Новая Зеландия 706 33
Америка Северная - Североамериканский регион 3142 32
Германия - Федеративная Республика 12395 32
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 333 31
Индия - Bharat 5253 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13118 28
Африка - Африканский регион 3375 28
США - Аляска 238 27
Канада 4777 25
Америка Южная 829 23
Франция - Французская Республика 7683 22
Южная Корея - Республика 6461 22
Украина 7442 21
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2749 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2479 20
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 670 17
Индийский океан 156 17
США - Колумбия - Вашингтон 1363 17
Солнечная система - Solar system 2474 16
Антарктида - Антарктика - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 649 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 170
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 73
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 61
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5274 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 51
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 559 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 46
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 500 39
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3638 37
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1513 35
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 814 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 31
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1695 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6137 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 28
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3714 27
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 25
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1257 24
Энергетика - Energy - Energetically 4692 22
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1369 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5207 20
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 428 20
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 386 18
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 17
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1481 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5093 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 16
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1157 15
Физика - Physics - область естествознания 2478 14
Английский язык 6374 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3646 14
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus 213 13
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1855 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2933 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 12
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1198 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4629 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 83
AP - Associated Press 1995 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 25
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 20
CNews RND - R&D.CNews 2273 17
LiveScience 153 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 12
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 10
TerraDaily 141 9
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 8
New Scientist 1447 8
Phys.org 972 8
ScienceDaily 400 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 6
NYT - The New York Times 1012 5
Space Daily 528 5
Nature 801 4
Fortune 203 4
NBC News 180 3
Times 602 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 3
Total Telecom 613 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
NE Asia Online 313 2
23ABC News 169 2
NEWSru.com 229 2
The Engineer 79 2
Future - Space.com 198 2
The Observer 40 2
EurekAlert 287 2
FT - Financial Times 1188 2
ZDnet 595 2
WikiLeaks 117 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
Hacker News 27 1
Reddit 283 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
BleepingComputer - Издание 271 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 14
IDC - International Data Corporation 4883 7
Gartner - Гартнер 3508 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 178 4
CNews Мишень 159 3
Juniper Research 515 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 557 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 2
BCG - Boston Consulting Group 103 2
Forrester Research 819 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 1
Technavio 27 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
Fortune Global 500 285 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 1
IHS Infonetics Research 101 1
Internet Stock Report 994 1
In-Stat 115 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Futuresource Consulting 7 1
PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 31 20
РАН - Российская академия наук 1766 8
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 6
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 13 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 4
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 933 3
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 35 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 3
РАН СО ИСЗФ ФГБУН - Институт солнечно-земной физики - Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук 4 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 141 2
University of Rochester - Рочестерский университет 57 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 204 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 2
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 2
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 2
National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 6 2
U.S. NSF - SAFOD - San Andreas Fault Observatory at Depth 2 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 24 2
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 138 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 30 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Австралийский астробиологический центр - Australian Centre for Astrobiology 1 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 149 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 1
Norsk Polarinstitutt - Норвежский полярный институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2255 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1157 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1894 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 3
День молодёжи - 27 июня 735 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 72 2
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 365 1
Turing Award - Премия Тьюринга 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 71 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 912 1
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