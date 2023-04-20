Тихий океан Тихоокеанский бассейн Тихоокеанский регион

Ученые совместно с Yandex Cloud разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо ученые планируют увеличить до 2 лет. Нейросеть моделирует среднюю температуру в экваториальной зоне Тихого океана в перспективе. При Эль-Ниньо экваториальная часть становится теплее обычного. Т

Т8 приняла участие в обсуждении проекта супермагистрали Восточная Азия-Тихий океан риняла участие в первом заседании рабочей группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по проекту высокоскоростной информационной магистрали «Азия – Тихий ок

«Инфосистемы Джет» внедрили процесс управления конфигурациями для «Азиатско-Тихоокеанского Банка» ентрализованной системы учета информацию приходилось собирать из разных источников, что занимало много времени, — рассказал руководитель проекта, директор департамента банковских технологий «Азиатско-Тихоокеанского Банка» Алексей Беляков. — В результате проекта задача по оптимизации сбора информации о компонентах ИТ-инфраструктуры была успешно решена. Также была заложена основа для дальнейш

Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric Компания Schneider Electric объявила об открытии первой очереди резервного центра обработки данных «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Вся инженерная инфраструктура ЦОДа построена на базе модульной архитектуры APC InfraStruxure. Она включает в себя 16 стоек NetShelter для установки ИТ-оборудования,

Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана? (США) вместе с коллегами из университетов Великобритании и Норвегии близки к разгадке одной из тайн Тихого океана. В конце последнего ледникового периода, когда температура на планете начала по

Тайна погибшего оазиса в Тихом океане разгадана? (США) вместе с коллегами из университетов Великобритании и Норвегии близки к разгадке одной из тайн Тихого океана. В конце последнего ледникового периода, когда температура на планете начала по

Суперкомпьютер Тихоокеанского госуниверситета установлен в Хабаровском ЦОДе «МегаФона» В Хабаровском Центре обработки данных (ЦОД) компании «МегаФон» запущен в промышленную эксплуатацию модуль суперкомпьютера Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). После запуска этого вычислительного комплекса производительность всей суперкомпьютерной системы ТОГУ составила 15 терафлопс. Суперкомпьютерн

Спутниковое ТВ: Азия - много и дешево во телевизоров в Азиатско-Тихоокеанском регионе впервые достигнет 1 млрд штук. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион уже несколько лет занимает первое место в мире по количеству абонентов п

Ископаемый угорь пойман в Тихом океане. ФОТО В подводной пещере Тихого океана в районе остовов Палау обнаружен новый вид угря, который из-за его примитивных признаков признали "живым ископаемым". Один из исследователей международной группы, в которую входил

На дне Тихого океана нашли редкоземельное Эльдорадо В последнем номере журнала Nature Geoscience японские ученые заявили о том, что на дне Тихого океана находится не меньше "редких земель", чем в шахтах Китая, который в настоящее время обеспечивает 97% их мировой добычи. Редкоземельные металлы были обнаружены там, где бьют подводн

Частный космический корабль успешно приводнился в Тихом океане мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Капсула корабля провела на орбите около 10 минут, сделав два витка вокруг планеты, и вошла в атмосферу с низкой орбиты, благополучно приземлившись в Тихом океане. Первый частный космический корабль SpaceX Dragon Первый рейс частного корабля Dragon был беспилотным и на орбиту отправились только памятные сувениры участников проекта и логотипы

Три новых спутника ГЛОНАСС упали в Тихий океан Запущенные сегодня, 5 декабря, навигационные спутники «Глонасс-М» не удалось вывести на расчетную орбиту. Аппараты рухнули в Тихий океан, передает РБК. По предварительным данным, ракета-носитель «Протон-М» отклонилась от курса на 8 градусов. Сообщается, что разгонный блок с тремя спутниками упал в 1,5 тыс. км северо-

В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера, сообщает РБК. По данным Национальной геологической службы США, его эпицентр находился на расстоянии 285

Ураган "Селия" в Тихом океане достиг наивысшей категории По данным Американского национального центра по наблюдению за ураганами, опасность урагана "Селия" в Тихом океане достигла пятой (наивысшей) категории, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. При этом синоптики сообщают, что угрозы побережью пока нет. Скорость ветра достигает 260 км/ч. В

У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение ро-западу от побережья Вануату, а его очаг - на глубине 20 км. Эксперты центра мониторинга в районе Тихого океана заявили, что землетрясение подобного масштаба грозит разрушительным цунами, кот

Полет "Прогресса М-03М" завершился в Тихом океане ь «Прогресс М-03М». Все операции по сведению его с орбиты прошли штатно, в соответствии с расчётами баллистической службы Центра управления полётами. По уточнённым данным, координаты центра падения в Тихий океан несгоревших элементов конструкции корабля составили 42o 48' южной широты и 141o 30' западной долготы. «Прогресс М-03М» отстыковался от Международной космической станции 22 апреля 20

Новый год в Москве МКС встретит над южной частью Тихого океана очной долготы. И последний раз – 1 января в 14 часов 27 минут ещё более к востоку от Камчатки (51,8 градусов с.ш., 172,5 градусов з.д.). Наступление Нового года в Москве МКС встретит над южной частью Тихого океана (51,8 градусов ю.ш., 135,2 градусов з.д.).

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0 балла Землетрясение магнитудой 5,0 балла по шкале Рихтера произошло сегодня в Тихом океане около побережья Тонга, пишет РБК. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км. Землетрясение произошло в 371 км к югу

Отменена угроза цунами в Тихом океане Тихоокеанский центр предупреждения о цунами отменил объявленную ранее угрозу "волны-убийцы", сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В Тихом океане в районе государства Вануату произошла серия землетрясений магнитудой от 5,7 до 7,8 баллов по шкале Рихтера, было объявлено о возможности возникновения цунами. На некоторых островн

В июне и июле поверхность восточной части Тихого океана была рекордно теплой ти его восточной и центральной части. В июне и июле температура воды восточной экваториальной части Тихого океана была на 0,5-1,0 градусов по Цельсию выше среднего значения для данного периода

В Индонезии и в южной части Тихого океана произошли сильные землетрясения Как сообщает агентство Синьхуа, 1 апреля в индонезийской провинции Бенкулу на острове Суматра произошло землетрясение силой 6,1 балла по шкале Рихтера. В южной части Тихого океана к северу от Папуа-Новой Гвинеи 1 апреля произошло землетрясение силой 6,3 балла по шкале Рихтера. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В Тихом океане произошло землетрясение силой 7,9 балла Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, 19 марта в 21:17 по московскому времени в центральной части Тихого океана, в 210 км к юго-востоку от острова Тонга произошло землетрясение силой 7,9 балла по шкале Рихтера. Не исключалась возможность возникновения цунами. Позднее Национальная метеоролог

ТГК "Прогресс М-65" затоплен в Тихом океане Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 7 декабря, в 11:49 по московскому времени в заданном районе Тихого океана было произведено затопление транспортного грузового корабля «Прогресс М-65», отстыковавшегося от Международной космической станции 14 ноября 2008 года.

В южной части Тихого океана произошло мощное землетрясение Как сообщает агентство Синьхуа, 19 октября 2008 центр землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера произошло у побережья Королевства Тонга в южной части Тихого океана. Гипоцентр залегал на глубине 42,6 км с координатами 21,7 градуса южной широты и 173,8 градуса западной долготы. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали. Тихоокеанский центр

На юго-западе Тихого океана произошло землетрясение Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, в Тихом океане неподалеку от островов республики Вануату произошло землетрясение силой 6,2 балла, сведений о пострадавших не поступало. Эпицентр землетрясения находился в 460 км от города Луганви

Тропический шторм Эрнан в Тихом океане может перерасти в ураган Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, тропический шторм Эрнан (Hernan), сформировавшийся в Тихом океане, продолжает набирать силу и может перерасти в ураган в ближайшие несколько дней. Об этом информирует Национальный центр по слежению за ураганами в Майами. Шторм находится примерно

В Тихом океане произошло землетрясение силой 6,1 баллов Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, землетрясение силой 6,1 баллов по шкале Рихтера произошло в южной части Тихого океана - в 133 км к востоку от Соломоновых островов на глубине 53 км. По данным представителей из геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 370 км от г.Хониара. О

Объем рынка виртуализации Азии и Тихоокеанского региона вырастет до $1,35 млрд. к 2010 г. К 2010 г. темпы роста рынка виртуализации Азии и Тихоокеанского региона составят 42%, обеспечив общий объем рынка на уровне $1,35 млрд., благодаря возрастающему интересу со стороны потенциальных потребителей, сообщает Springboard Research по

Произошли землетрясения в Тихом океане, Индонезии и Турции Как сообщает РБК со ссылкой на агентства "Синьхуа" и Associated Press, на юго-западе Тихого океана в морской акватории островного государства Вануату произошло землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера. По данным сейсмологической службы США, эпицентр подземных толчков нахо

18 апреля пройдут мероприятия 2-й Тихоокеанской Венчурной Площадки я Тихоокеанская Венчурная Площадка. Тихоокеанская Венчурная Площадка призвана обеспечить на одной платформе весь процесс деловых коммуникаций от проектных разработок до становления бизнеса. На Второй Тихоокеанской Венчурной Площадке в 2008 году будут проведены: Экспозиция, представляющая перспективные для инвестирования российские инновационные проекты и компании. Финал конкурса «Бизнес Инн

Эль-Ниньо замедляет вращение Земли иканские ученые раскрыли механизм влияния Эль-Ниньо – теплого сезонного течения поверхностных вод в Тихом океане - на скорость вращения Земли. Долгое время оставалось неясным, почему этот эффек

В Тихом океане вырос гигантский мусорный айсберг Как сообщает Physorg, в Тихом океане обнаружено быстрое разрастание размеров "мусорного" острова, обнаруженного впервые еще в 1950-х годах. В настоящее время он разросся до трудно вообразимых размеров и в два раза пре

"Прогресс-М" сегодня затопят в Тихом океане Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 25 сентября произойдет затопление в штатном районе акватории Тихого океана грузового космического корабля «Прогресс-М» № 360. Этот космический аппарат стартовал 12 мая и на третьи сутки полета состыковался с Международной космической станцией (15 мая). 1

Google намерен проложить кабель через Тихий океан Компания Google ведет переговоры об участии вместе с несколькими другими компаниями в проекте по прокладке высокоскоростного оптического кабеля по дну Тихого океана от США до Азии, сообщает Reuters. Проект выгоден Google: кабель позволит улучшить доступность интернет-ресурсов компании на азиатском рынке.

В юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 6,2 по шкале Рихтера произошло в юго-западной части Тихого океана. По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 80 км от острова Лата, входящего в островную группу Санта-Крус (Соломоновы острова). Сообщений о каких-

Несгоревшие обломки "Прогресса М-59" затоплены в Тихом океане жба агенства Роскосмос, 1 августа в 23 часа 27 минут по московскому времени несгоревшие части грузового транспортного космического корабля "Прогресс М-59" были затоплены в расчётном месте в акватории Тихого океана. В соответствии с графиком в 18 часов 07 минут состоялась автоматическая отстыковка "Прогресса" от Международной космической станции и проводился спуск с орбиты по заданной траект

"Асы Тихого океана" в продаже "Новый Диск" сообщил о поступлении в продажу аркадного авиасимулятора "Асы Тихого океана", разработанного студией NapsTeam.Небо над Тихим океаном кипит и пенится: на де

Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана Как сообщает BBC, бесконтрольный лов рыбы сетями приводит к уничтожению коралловых рифов и необратимому нарушению экологического баланса морей и океанов. По мнению ученых, Южная часть Тихого океана является уникальной по своим характеристикам акваторией. Ее необходимо сохранить – с таким предложением выступили многие международные организации, включая ООН. На днях в чилийско

"Silent Hunter 4: волки Тихого океана" в продаже Компания "Бука" отправила в продажу симулятор подводной лодки "Silent Hunter 4: волки Тихого океана". Как видно из названия, воевать предстоит на Тихоокеанском театре военных действий. Игра предложит четыре класса американских подводных лодок: P-class, Tambor, Salmon и Gato. Игр