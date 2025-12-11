Разделы

ТОГУ ВО ФГБОУ Тихоокеанский государственный университет Хабаровский Государственный технический университет Хабаровский государственный педагогический университет

ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет

СОБЫТИЯ


11.12.2025 Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков 1
18.07.2025 ТОГУ и отечественный разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве 3
07.07.2025 Топ-вузы России используют ИИ-функции и онлайн-доски для цифрового обучения и коммуникаций 1
23.06.2025 Вуз Хабаровского края организовал онлайн-коммуникации с помощью «МТС Линк» 1
25.02.2025 «МегаФон» переводит частоты третьего поколения в LTE 1
31.10.2018 «Ростелеком» создал первое в России цифровое село 1
25.02.2016 «Русские Башни» назначают Дмитрия Малышева на должность директора по ИТ 1
07.07.2015 Мини-базовые станции МТС ускорят мобильный интернет в Хабаровске 1
28.05.2015 ОПК объединила более 30 российских вузов и компаний для работ над искусственным интеллектом 1
17.03.2015 Softline подключила Тихоокеанский государственный университет к ФИС ЕГЭ 3
13.09.2013 Константин Цыганков назначен региональным управляющим директором «Tele2 Камчатка» 1
05.09.2013 Тихоокеанский государственный университет продлил лицензии Kaspersky Security для бизнеса 1
11.04.2013 Суперкомпьютер Тихоокеанского госуниверситета установлен в Хабаровском ЦОДе «МегаФона» 1
25.09.2012 Сергей Фоменко назначен директором по развитию корпоративных продаж «Билайн» в Узбекистане 1
12.07.2012 Softline поставила Kaspersky Enterprise Space Security Тихоокеанскому государственному университету 2
17.06.2009 Дмитрий Медведев проведет совещание в «Лаборатории Касперского» 1
21.05.2009 Медведев взял инновации под личный контроль 1
21.05.2009 Дмитрий Медведев сформировал Комиссию технологическому развитию экономики России 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

ТОГУ ВО ФГБОУ и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14240 3
Softline - Софтлайн 3263 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 2
МегаФон 9901 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 503 2
Ростелеком 10310 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3115 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 52 1
Uztelecom - Buzton 38 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Apple Inc 12629 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 1
Код Безопасности 703 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
Авикомп сервисез - Avicomp 41 1
Google LLC 12258 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 108 1
Ред Софт - Red Soft 997 1
Русский стандарт Банк 473 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 973 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Арена Ерофей - Краевой дворец хоккея с мячом 5 1
НТО НГ им. Акад. И.М. Губкина МОО - Научно-техническое общество нефтяников и газовиков им. И.М. Губкина 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12848 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73268 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21993 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31981 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18163 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57393 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23185 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1001 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31757 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25708 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2061 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13641 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4010 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14895 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17113 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8908 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4477 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 94 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1716 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2695 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11994 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21825 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4843 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11465 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15011 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5917 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8179 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 834 1
Ред Софт - Ред Адм 91 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 83 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 1
InfoTeCS - ViPNet Client 97 1
Baidu 290 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 1
Positive Technologies - XSpider 36 1
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
InfoTeCS - ViPNet CUSTOM 6 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1305 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 120 1
Google Meet 61 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Медведев Дмитрий 1662 3
Ачилдиев Эркин 3 1
Оловянников Дмитрий 65 1
Сауров Александр 2 1
Пачиков Георгий 1 1
Вегер Денис 1 1
Марфин Юрий 1 1
Цыганков Константин 9 1
Фоменко Сергей 1 1
Путин Владимир 3352 1
Рейман Леонид 1058 1
Касперская Наталья 303 1
Нуралиев Борис 294 1
Греф Герман 465 1
Волож Аркадий 260 1
Собянин Сергей 475 1
Чубайс Анатолий 216 1
Чемезов Сергей 145 1
Касперский Евгений 330 1
Дергунова Ольга 120 1
Дворкович Аркадий 211 1
Калинин Александр 176 1
Карачинский Анатолий 95 1
Логинов Александр 47 1
Сурков Владислав 73 1
Чуб Александр 43 1
Шадрин Александр 3 1
Себрант Андрей 23 1
Якушев Михаил 50 1
Мильнер Юрий 136 1
Бурков Сергей 7 1
Федоров Сергей 15 1
Лебедев Артемий 103 1
Карплюк Александр 1 1
Носик Антон 106 1
Пономарев Илья 72 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Велихов Евгений 36 1
Перагов Андрей 18 1
Шутко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156901 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 9
Россия - ДФО - Хабаровский край 987 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 768 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45718 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18217 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1014 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 1
Южная Корея - Республика 6859 1
Япония 13548 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18574 1
Россия - УФО - Челябинская область 1388 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55048 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31941 9
Образование в России 2560 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51308 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9677 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15128 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10308 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6323 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11437 1
Энергетика - Energy - Energetically 5526 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2664 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1196 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10750 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2805 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5706 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 320 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Forbes - Форбс 912 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ХГУЭП - Хабаровский государственный университет экономики и права 5 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
