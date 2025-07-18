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ТОГУ и отечественный разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере науки, образования и развития инновационных технологий.

Сотрудничество «Ред Софт» и ТОГУ будет направлено на развитие научно-образовательного потенциала, подготовку высококвалифицированных кадров и популяризацию современных ИТ-технологий среди студентов и школьников Дальневосточного региона и всей России.

«Мы гордимся возможностью сотрудничества с таким крупным российским производителем программного обеспечения как «Ред Софт». Это даст нашим студентам уникальные возможности для освоения отечественных ИТ-решений и повысит уровень подготовки специалистов в области информационных технологий», – отметил Юрий Марфин, доктор химических наук, ректор Тихоокеанского государственного университета.

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«Наше партнёрство с Тихоокеанским государственным университетом позволит создать условия для подготовки новых поколений российских специалистов, умеющих эффективно применять отечественное программное обеспечение. Решения «Ред Софт» уже внедрены в ряде государственных органов и организациях Хабаровского края, поэтому теперь наша задача помочь образовательным учреждениям вырастить ИТ-специалистов, которые будут профессионально работать на отечественном ПО», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Будущее партнерство включает реализацию нескольких образовательных программ и создание учебно-методических материалов с использованием программных продуктов «Ред Софт». Решения компании – «Ред ОС», «Ред Адм», «Ред Виртуализация» и «Ред База Данных» – будут интегрированы в учебный процесс вуза. Студенты ТОГУ смогут проходить практики в «Ред Софт». Также сотрудничество предполагает проведение совместных мероприятий на базе центра дополнительного образования и привлечение школьников к освоению современных ИТ-технологий через профориентационные мероприятия и доступ к программным продуктам компании.

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