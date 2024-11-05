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Ред Софт Ред База Данных СУБД с открытым кодом

Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом

СУБД Ред База Данных – российская СУБД с открытым кодом. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет его применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно. СУБД Ред База Данных зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№1).


05.11.2024 ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт»

фт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит предприятиям создавать информационные системы
29.08.2024 Система сбора данных с металлодетекторов и IP-камер «АРГОС» совместима с СУБД «Ред База Данных»

али доступны решения по обеспечению безопасности, разработанные отечественными ИТ-компаниями. СУБД «Ред База Данных» компании «Ред Софт» обеспечит оперативную и точную обработку информации, пос
23.08.2024 Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных

Пользователи СУБД «Ред База Данных» смогут защитить чувствительную информацию с помощью «Гарда DBF» — единственн
20.08.2024 Продлено действие сертификата ФСТЭК России для СУБД «Ред База Данных»: 4 уровень доверия и 4 класс защиты информации

«Ред Софт» подтвердила соответствие СУБД «Ред База Данных» требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных Ф
15.03.2024 СУБД «Ред База Данных» совместима с радиологической информационной системой «Видар-ИнфоРад 3.0»

Тесты совместимости подтвердили, что СУБД «Ред База Данных» обеспечивает стабильную работу радиологической информационной системы «Видар
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle

так ускоряется разработка, код получается более качественным, а продукт развитым. Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Команда разработки СУБД «Ред База Данных» создает код на протяжении

26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов

программного обеспечения «Гарда маскирование» с операционной системой «Ред ОС» и «Гарда БД» с СУБД «Ред база данных». Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». Укреплени
31.10.2022 Ведущий разработчик FirebirdSQL Дмитрий Еманов вошел в команду «Ред софт»

В «Ред софт» Дмитрий Еманов усилит состав разработки СУБД «Ред база данных» и возглавит группу архитекторов. Дмитрий продолжит развитие архитектуры прод
19.07.2022 Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных»

уктов и подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab и СУБД «Ред база данных». Теперь данные, необходимые для управления лабораторными процессами и автома
21.04.2022 Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА»

» и «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов. Подтверждена корректность работы СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА Кобальт» и «РОСА Хром». «РОСА Хром» – операц
14.04.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных»

или работоспособность USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» с СУБД «Ред база данных». СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодо
05.04.2021 Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ

ой деятельности. В учебном заведении установили отечественную операционную систему «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» в целях обучения студентов факультета «Информационные технологии и управлени
27.10.2020 ФСТЭК России подтвердила сертификат СУБД «Ред База Данных»

ению оценки соответствия средств защиты информации требованиям к уровням доверия вынесено положительное решение ФСТЭК России и переоформлен сертификат соответствия на средство защиты информации СУБД «Ред База Данных» (№2729 до 8 октября 2023 года). Также в соответствии с главой IV Требований к уровням доверия в отношении средства защиты информации проведены испытания по выявлению уязвимосте
25.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «Ред софт» с российской средой исполнения Java

«Ред софт» и BellSoft завершили тестирование российской среды исполнения Java LibericaJDK с операционной системой РЕД ОС и СУБД Ред База Данных. Результаты показали полную совместимость и отражены в двусторонних сертификатах, что позволяет рекомендовать совместное использование операционной системы и базы данных «Ред со
27.11.2019 Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных»

сть системы исполнения бюджета «АЦК-финансы» с отечественной операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных». Результаты показали полную совместимость и отражены в двусторонних сертифик
21.08.2019 Программное обеспечение МАИС ЭРМЕДИС совместимо с СУБД Ред База Данных

программного продукта МАИС ЭРМЕДИС (производства «Информационные технологические комплексы») с СУБД Ред База Данных (производства РЕД СОФТ). МАИС ЭРМЕДИС позволяет реализовать информационные те
02.08.2019 Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» и МИС «Дока+»

д софт» и «Мединтех» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения СУБД «Ред база данных» (производства «Ред софт») с МИС «Дока+» (производства «Мединтех»). По итогам
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго»

системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» производства НПП КП «Квант» с СУБД «Ред База Данных» производства «Ред софт». АСКУЭ «Квант-Энерго» обеспечивает учет потребления

03.07.2019 «Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО

«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отраже
25.04.2019 «Ред Софт» и «РуСофт 21» провели тестирование совместимости своих продуктов

стировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы СУБД Ред База Данных (производства Ред Софт) и программ «Кадры» и «Реестр государственного имущест
14.03.2019 Подтрвеждена совместимость «Спрут-ТП-Нормирование» и СУБД «Ред База Данных»

ормирования технологических процессов «Спрут-ТП-Нормирование» (производства «Центр Спрут-Т») и СУБД Ред База Данных (производства «Ред Софт»). «Спрут-ТП-Нормирование» с использованием СУБД Р
06.12.2018 ФСТЭК России обновила сертификат соответствия для СУБД «Ред база данных»

ификата соответствия требованиям безопасности информации для системы управления базами данных СУБД «Ред база данных 3.0», производства компании «Ред софт», до 2023 г. Номер сертификата 2729. СУ
24.11.2017 «Ред Софт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов

фт» и «Базальт СПО» объявили об успешном тестировании двух продуктов из линеек разработчиков: СУБД «Ред База Данных» (компании «Ред Софт») и операционных систем семейства Альт , в том числе сер
28.04.2016 «Ред База Данных» протестирована на совместимость с вычислительной платформой «Скала-Р»

IBS и российский поставщик программных решений «Ред Софт» завершили серию тестов промышленной СУБД «Ред База Данных» на первой российской конвергентной вычислительной платформе «Скала-Р». Резул
02.12.2014 БФТ и «Ред Софт» начали сотрудничество в области применения отечественной СУБД в решениях АЦК

ственных и муниципальных закупок «АЦК-Региональный сегмент контрактной системы» (АЦК-РС КС) и СУБД «Ред База Данных». По результатам испытаний подтверждена полная совместимость продуктов, что о

Публикаций - 107, упоминаний - 146

Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 700 89
Microsoft Corporation 24625 17
Oracle Corporation 6688 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 12
8213 11
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 7
Red Hat 1305 6
Базальт СПО - BaseALT 655 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 4
Cisco Systems 5114 4
АйТи 1365 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Huawei 3933 4
Diasoft - Диасофт 870 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 4
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 4
Diasoft - Диасофт Платформа 25 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 4
Ростелеком 9701 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Broadcom - VMware 2359 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 3
Dell EMC 5027 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
SAP SE 5277 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 2
Bellsoft - БеллСофт 52 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Газпром ПАО 1342 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Почта России ПАО 2112 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Hyundai Motor Company 383 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 107 1
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Helsingin Bussiliikenne Oy 1 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Транснефть 299 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Силовые машины 111 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 30
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 3
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
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Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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