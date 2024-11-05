Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом

ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт» фт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит предприятиям создавать информационные системы

Система сбора данных с металлодетекторов и IP-камер «АРГОС» совместима с СУБД «Ред База Данных» али доступны решения по обеспечению безопасности, разработанные отечественными ИТ-компаниями. СУБД «Ред База Данных» компании «Ред Софт» обеспечит оперативную и точную обработку информации, пос

Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных Пользователи СУБД «Ред База Данных» смогут защитить чувствительную информацию с помощью «Гарда DBF» — единственн

Продлено действие сертификата ФСТЭК России для СУБД «Ред База Данных»: 4 уровень доверия и 4 класс защиты информации «Ред Софт» подтвердила соответствие СУБД «Ред База Данных» требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных Ф

СУБД «Ред База Данных» совместима с радиологической информационной системой «Видар-ИнфоРад 3.0» Тесты совместимости подтвердили, что СУБД «Ред База Данных» обеспечивает стабильную работу радиологической информационной системы «Видар

Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle так ускоряется разработка, код получается более качественным, а продукт развитым. Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Команда разработки СУБД «Ред База Данных» создает код на протяжении

«Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов программного обеспечения «Гарда маскирование» с операционной системой «Ред ОС» и «Гарда БД» с СУБД «Ред база данных». Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». Укреплени

Ведущий разработчик FirebirdSQL Дмитрий Еманов вошел в команду «Ред софт» В «Ред софт» Дмитрий Еманов усилит состав разработки СУБД «Ред база данных» и возглавит группу архитекторов. Дмитрий продолжит развитие архитектуры прод

Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных» уктов и подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab и СУБД «Ред база данных». Теперь данные, необходимые для управления лабораторными процессами и автома

Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА» » и «НТЦ ИТ РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов. Подтверждена корректность работы СУБД «Ред база данных» с операционными системами «РОСА Кобальт» и «РОСА Хром». «РОСА Хром» – операц

Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с СУБД «Ред база данных» или работоспособность USB-токенов и смарт-карт линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» с СУБД «Ред база данных». СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодо

Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ ой деятельности. В учебном заведении установили отечественную операционную систему «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» в целях обучения студентов факультета «Информационные технологии и управлени

ФСТЭК России подтвердила сертификат СУБД «Ред База Данных» ению оценки соответствия средств защиты информации требованиям к уровням доверия вынесено положительное решение ФСТЭК России и переоформлен сертификат соответствия на средство защиты информации СУБД «Ред База Данных» (№2729 до 8 октября 2023 года). Также в соответствии с главой IV Требований к уровням доверия в отношении средства защиты информации проведены испытания по выявлению уязвимосте

Подтверждена совместимость ПО «Ред софт» с российской средой исполнения Java «Ред софт» и BellSoft завершили тестирование российской среды исполнения Java LibericaJDK с операционной системой РЕД ОС и СУБД Ред База Данных. Результаты показали полную совместимость и отражены в двусторонних сертификатах, что позволяет рекомендовать совместное использование операционной системы и базы данных «Ред со

Подтверждена совместимость системы «АЦК-финансы» с ОС «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» сть системы исполнения бюджета «АЦК-финансы» с отечественной операционной системой «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных». Результаты показали полную совместимость и отражены в двусторонних сертифик

Программное обеспечение МАИС ЭРМЕДИС совместимо с СУБД Ред База Данных программного продукта МАИС ЭРМЕДИС (производства «Информационные технологические комплексы») с СУБД Ред База Данных (производства РЕД СОФТ). МАИС ЭРМЕДИС позволяет реализовать информационные те

Подтверждена совместимость СУБД «Ред база данных» и МИС «Дока+» д софт» и «Мединтех» подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения СУБД «Ред база данных» (производства «Ред софт») с МИС «Дока+» (производства «Мединтех»). По итогам

«Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго» производства НПП КП «Квант» с СУБД «Ред База Данных» производства «Ред софт». АСКУЭ «Квант-Энерго» обеспечивает учет потребления

«Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО «Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отраже

«Ред Софт» и «РуСофт 21» провели тестирование совместимости своих продуктов стировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы СУБД Ред База Данных (производства Ред Софт) и программ «Кадры» и «Реестр государственного имущест

Подтрвеждена совместимость «Спрут-ТП-Нормирование» и СУБД «Ред База Данных» ормирования технологических процессов «Спрут-ТП-Нормирование» (производства «Центр Спрут-Т») и СУБД Ред База Данных (производства «Ред Софт»). «Спрут-ТП-Нормирование» с использованием СУБД Р

ФСТЭК России обновила сертификат соответствия для СУБД «Ред база данных» ификата соответствия требованиям безопасности информации для системы управления базами данных СУБД «Ред база данных 3.0», производства компании «Ред софт», до 2023 г. Номер сертификата 2729. СУ

«Ред Софт» и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих программных продуктов фт» и «Базальт СПО» объявили об успешном тестировании двух продуктов из линеек разработчиков: СУБД «Ред База Данных» (компании «Ред Софт») и операционных систем семейства Альт , в том числе сер

«Ред База Данных» протестирована на совместимость с вычислительной платформой «Скала-Р» IBS и российский поставщик программных решений «Ред Софт» завершили серию тестов промышленной СУБД «Ред База Данных» на первой российской конвергентной вычислительной платформе «Скала-Р». Резул