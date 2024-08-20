Продлено действие сертификата ФСТЭК России для СУБД «Ред База Данных»: 4 уровень доверия и 4 класс защиты информации

«Ред Софт» подтвердила соответствие СУБД «Ред База Данных» требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных ФСТЭК России. Продукт соответствует 4 уровню доверия и 4 классу защиты, а также имеет расширенный функционал для организации безопасной работы. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Компания «Ред Софт» сообщила об успешном завершении сертификационных испытаний СУБД «Ред База Данных». Сертификат соответствия ФСТЭК России №2729 продлен до 8 октября 2028 г. для версий 3.0 и 5.0.

Испытания показали, что СУБД «Ред База Данных» полностью соответствует требованиям по безопасности информации к СУБД, утвержденным приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023 г., и предлагает пользователям 4 класс защиты. Сохранилось соответствие 4 уровню доверия, требования к которому зафиксированы в приказе ФСТЭК России №76 от 2 июня 2020 г.

В настоящий момент для СУБД «Ред База данных» заявлены две операционные системы в качестве доверенной среды исполнения: «Ред ОС» 7.3, «Альт» 8 СП и более свежие версии названных дистрибутивов. Пользователям также доступны дополнительные возможности для организации безопасной работы: расширенные методы аутентификации; политики безопасности, позволяющие контролировать параметры используемых факторов аутентификации; отказоустойчивый кластер; многофакторная аутентификация СУБД.

СУБД «Ред База Данных» может применяться в: значимых объектах критической информационной инфраструктуры (1 категория значимости); государственных информационных системах (1 класс защищенности); автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (1 класс защищенности); информационных системах персональных данных (1 уровень защищенности); информационных системах общего пользования II класса.

«Команда разработки СУБД «Ред База Данных» прикладывает много усилий для создания надежного, стабильного и качественного решения для организаций, чья работоспособность критически важна для нашей страны. Мы внимательно следим за трендами информационной безопасности и оперативно внедряем актуальные практики. Мотиватором выступает не только стремление предлагать пользователям качественный продукт, но и доверие наших клиентов, подвести которых мы просто не имеем права», — сказал Роман Симаков, архитектор СУБД «Ред База Данных» и директор департамента развития системных продуктов «Ред Софт».