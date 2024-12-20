Симаков Роман
Симаков Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 701 8
|Oracle Corporation 6688 2
|Microsoft Corporation 24625 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Рексофт - Reksoft 419 1
|Sibedge - Сибэдж 1 1
|Цифра ГК 2426 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Сивцев Илья 140 1
|Алеутдинов Олег 1 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Еманов Дмитрий 4 1
|Садыков Тимур 1 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Абанкина Ирина 1 1
|Мин Александра 9 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 7
|Украина 7608 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.