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Симаков Роман



20.12.2024 СУБД «Ред База Данных» совместима с интеграционной платформой интернета вещей AggreGate 1
08.11.2024 Вышла новая версия СУБД «Ред База Данных 5.0» 1
05.11.2024 ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт» 1
20.08.2024 Продлено действие сертификата ФСТЭК России для СУБД «Ред База Данных»: 4 уровень доверия и 4 класс защиты информации 1
24.07.2024 «Ред Эксперт 2024.07». Обновленный интерфейс и продвинутая работа с ER-диаграммами 1
06.02.2023 Российские вузы удвоят число бюджетных мест на ИТ-специальности 1
31.10.2022 Ведущий разработчик FirebirdSQL Дмитрий Еманов вошел в команду «Ред софт» 1
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Симаков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 701 8
Oracle Corporation 6688 2
Microsoft Corporation 24625 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Sibedge - Сибэдж 1 1
Цифра ГК 2426 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 142 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 4
Linux OS 9937 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Google Android 13994 1
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Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
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Ред Софт - Ред Эксперт 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
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