Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176098
ИКТ 13714
Организации 10685
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3458
Системы 25692
Персоны 75553
География 2859
Статьи 1523
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Терентьев Евгений


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных цифровых компаний России 1
06.11.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ представили доклад об интеграции искусственного интеллекта в высшее образование 1
04.06.2024 Российского «убийцу» Zoom оценили на бирже в 30 миллиардов 1
29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1
23.11.2023 Мультимодальная нейросетевая модель Сбербанка под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ сдала ЕГЭ по обществознанию 1
06.02.2023 Российские вузы удвоят число бюджетных мест на ИТ-специальности 1
06.11.2020 В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Терентьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5157 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 260 3
Yandex - Яндекс 7755 3
Microsoft Corporation 24864 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 2
TrueConf - ТруКонф 408 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 2
Eltex - Предприятие Элтекс 164 2
HP Inc. 5717 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1181 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
Intel Corporation 12316 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
Google LLC 11961 1
Nvidia Corp 3573 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Ростех - Автоматика Концерн 1673 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 1
ХайТэк - Hi-Tech 204 1
Meta Platforms - Facebook 4468 1
AMD Xilinx 95 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
CenTaur 30 1
Ред Софт - Red Soft 801 1
Цифра ГК 2478 1
GitHub 875 1
Diasoft - Диасофт 937 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1692 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 729 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8383 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2580 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3377 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11492 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7493 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 833 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1673 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3051 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8088 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 180 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 632 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1871 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 575 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3184 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2953 1
Script - Скрипт 524 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1128 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 116 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3728 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1872 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 87 2
Microsoft Teams - MS Teams 577 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 118 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 222 2
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1133 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 950 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 366 1
Baidu 285 1
IVA CV 7 1
Nvidia Jetson Xavier NX 13 1
Ростех - Автоматика - IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 6 1
IVA TPU - тензорный процессор 8 1
ResNet - Residual Neural Network 13 1
MLPerf 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис 816 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 42 1
СалютДевайсы - GigaChat 250 1
IVA Connect 35 1
Pixabay 151 1
ХайТэк - ВКурсе 22 1
IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-телефонии 9 1
IVA Terra 4 1
IVA SBC 4 1
Ивенев Николай 14 3
Иодковский Станислав 92 2
Зокин Андрей 3 2
Ильягуева Ольга 5 1
Месропов Юрий 5 1
Адам Безиев 5 1
Черных Сергей 15 1
Мишустин Михаил 697 1
Садыков Тимур 1 1
Филиппов Денис 56 1
Симаков Роман 11 1
Абанкина Ирина 1 1
Мин Александра 9 1
Орлова Дина 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 6
США - Калифорния 4681 1
Украина 7670 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6368 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14156 2
Образование в России 2369 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2004 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6295 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 704 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8756 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 291 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 405 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 150 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2496 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11141 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 570 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8235 1
Обществознание - обществоведение 20 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 422 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 1
Кодекс этики использования данных 43 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 353 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
Ведомости 1080 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1160 3
НИУ ВШЭ - Институт образования 15 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 287 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 78 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 93 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 621 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще