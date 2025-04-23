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Обществознание и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9868 3
|Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
|Softline - Софтлайн 2936 1
|МегаФон 9165 1
|Google LLC 11914 1
|X Corp - Twitter 2877 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 77 1
|GitHub 861 1
|Directum - Директум 1110 1
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 1
|Просвещение ФГУП - издательство 22 1
|Геометрия НПО 144 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 1
|Исхизова Александра 84 2
|Собянин Сергей 407 1
|Елисеев Николай 4 1
|Савинкова Ирина 1 1
|Буланча Сергей 26 1
|Терентьев Евгений 6 1
|Барвинский Владимир 31 1
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