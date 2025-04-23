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Обществознание обществоведение



23.04.2025 Родители старшеклассников тратят на репетиторов в среднем по 5,8 тыс. рублей в неделю 1
19.06.2024 Результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз 1
04.06.2024 Минцифры: как быстро узнать результат ЕГЭ-2024 с помощью «Госуслуг» 1
24.05.2024 За экзаменами зауральских школьников наблюдают более 600 камер «Ростелекома» 1
13.05.2024 Аналитик vs разработчик: кого предпочтет бизнес? 1
16.01.2024 Спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ вырос почти полтора раза в начале 2024 года 1
23.11.2023 Мультимодальная нейросетевая модель Сбербанка под наблюдением экспертной комиссии из ВШЭ сдала ЕГЭ по обществознанию 1
30.05.2023 В Тюменской области все аудитории для сдачи ЕГЭ оборудованы системой видеонаблюдения «Ростелекома» 1
31.01.2023 Финансовый университет и ТюмГУ запускают онлайн-бакалавриаты c образовательной платформой «Нетология» 1
15.09.2020 Топ-10 обучающих приложений для школьников: выбор ZOOM 1
02.06.2017 Результаты ЕГЭ теперь доступны на Едином портале госуслуг 1
07.06.2016 На московском портале госуслуг опубликованы результаты ОГЭ по четырем предметам 1
12.02.2016 Тверские школьники получили электронные учебники от издательства «Просвещение» и компании «Мегафон» 1
06.07.2015 На московском портале госуслуг побит прошлогодний рекорд по числу обращений к результатам ГИА 1
27.04.2015 Система видеонаблюдения «Ростелекома» отработала без сбоев на досрочном ЕГЭ 1
13.01.2015 УЦ Softline разработал программы дистанционного обучения для петербургских школьников 1
20.03.2012 Мэрия Москвы потратит на разработку электронных учебников для школ 100 млн руб. 1
21.07.2008 «Армада» разработает электронный учебник для российских школьников 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Обществознание и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9868 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Softline - Софтлайн 2936 1
МегаФон 9165 1
Google LLC 11914 1
X Corp - Twitter 2877 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 77 1
GitHub 861 1
Directum - Директум 1110 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Геометрия НПО 144 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 1
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