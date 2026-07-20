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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сохнева Ольга

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Более 20 российских вузов проверили ИТ-навыки своих студентов благодаря новой системе оценки HeadHunter 1
31.01.2023 Финансовый университет и ТюмГУ запускают онлайн-бакалавриаты c образовательной платформой «Нетология» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сохнева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 114 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22841 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4240 1
BaaS - Backend as a service 158 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5150 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6517 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2249 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2607 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1205 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 1
Английский язык 7020 1
Физика - Physics - область естествознания 2932 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2269 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18077 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8892 1
Обществознание - обществоведение 26 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1548 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8464 1
Образование в России 2778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1206 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1462 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ТГУ - Томский государственный университет 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
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