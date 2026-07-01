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ТГУ Томский государственный университет

ТГУ - Томский государственный университет

СОБЫТИЯ


01.07.2026 Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей

Магнитный материал для 3D-печати В Томском государственном университете (ТГУ) разработали новый материал для 3D-печати, который позволит создавать не просто декоратив
09.06.2026 ТГУ тестирует NGFW InfoWatch ARMA для защиты критической инфраструктуры

InfoWatch ARMA и Томский государственный университет (ТГУ) запустили пилотный проект по внедрению файрволла нового поколения InfoWatch ARMA Стена (
18.12.2025 АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ

Алтайский государственный университет (АлтГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big
05.12.2025 Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк»

безопасного ИИ для атомной энергетики, БПЛА, транспорта и других критически важных сфер и объектов. ТГУ стал первым вузом, который получил эксклюзивный доступ к отечественному ускорителю нейрос
18.09.2025 Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

водства В Инжиниринговом химико-технологическом центре Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ) запустили первую в России установку по производству необходимого электронной промышленно
27.08.2025 В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков

уль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встра
26.08.2025 В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

мске Инжиниринговым химико-технологическим центром (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ), пишет ТАСС. Бромистый водород применяется для очистки поверхности кремниевых пластин. П
21.07.2025 ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ

Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе со
09.07.2025 ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии

аборатория займется разработкой и внедрением методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных. Об этом CNews сообщили представители ТГУ. Торжественное открытие состоялось в среду, девятого июля, на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Новое подразделение будет использовать ИИ для разработки новых

30.06.2025 Молодые ученые из более чем 10 регионов страны пройдут интенсивы по ИИ

лась летняя школа по искусственному интеллекту для молодых ученых, организованная институтом AIRI и Томским государственным университетом. 80 молодых исследователей из более чем 10 регионов Рос
27.06.2025 Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России

ботка студентов Студенты физико-технического факультета Томского государственного университета (ФТФ ТГУ) Виктория Мирошкина (руководитель проекта, сотрудник лаборатории нанотехнологий металлург
23.06.2025 Wildberries и Russ и ТГУ запускают совместную магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса»

ies & Russ) и Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета (ТГУ) запустят осенью 2025 г. совместную магистерскую программу «Дата-аналитика для бизнеса».

23.05.2025 Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане

сследователей больших данных. В команду стартапа ВЕТАИ входят магистранты Томского госуниверситета (ТГУ), студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной м
17.12.2024 «Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ

е заместитель губернатора Томской области по научно-техническому развитию Людмила Огородова, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и заместитель директора по ИИ и цифровым продуктам Нина Матвиенко. Лид
14.10.2024 UserGate и ТГУ стали партнерами

рситет заключили соглашение о стратегическом партнерстве по развитию кадрового потенциала в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate. В рамках сотрудничества ТГУ включит в образовательную программу студентов, обучающихся по специальности Информационная безопасность, курс по продуктам UserGate. По результатам обучения студенты получат не только теоре
16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона

р на полупроводниках Gintos собрали и протестировали ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Он будет установлен на исследовательской станци
11.07.2024 ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux

Томский госуниверситет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участ
04.07.2024 «Ростелеком» присоединится к федеральному проекту «Содействие занятости»

их проектов блока ИТ «Ростелекома» Владимир Татаринцев сказал: «“Ростелеком” активно сотрудничает с Томским государственным университетом в сфере подготовки кадров. Мы уже сформировали заказ на
11.06.2024 ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области
06.06.2024 «Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров

«Ростелеком» и Томский государственный университет (ТГУ) объявили о старте сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров

04.06.2024 «Аэромакс» совместно с ТГУ разработает программу обучения специалистов в области гражданских беспилотных технологий

ного прикладного обучения специалистов гражданских беспилотных технологий. «Аэромакс» и руководство ТГУ синхронизировали планы по повышению эффективности подготовки специалистов беспилотных тех
31.05.2024 ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса

будет идти апробация продуктов и технологий для межвузовского кампуса Томска. Предметом соглашения ТГУ и Sitronics Group является взаимодействие сторон по таким направлениям как развитие и ком
07.05.2024 ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных

отока инклюзивного курса «Инструменты анализа данных» будут доступны 24 мая и 7 июня. Обучение бесплатное – курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» командами «Росатома» и ИДО ТГУ. Благодаря специальному кураторству курс доступен и для людей с ОВЗ. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом». На курсе научат навыкам обработки и интерпретации данных, созданию п
15.06.2023 В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий

т первой в Российской Федерации системой безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным университетом и АО «ГЛОНАСС» на основе отечественных цифровых техноло
25.04.2022 Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис»

Томский государственный университет (ТГУ) обеспечил сотрудников офисным пакетом «Р7-офис» для работы с документами. Об этом CNews

06.04.2022 Softline провела пилотное внедрение решения по кибербезопасности для ТГУ им. Г.Р. Державина

-приложения стали целью злоумышленников №1 в мире. Атаки на веб-приложения могут нанести не только материальный, физический, но и репутационный, зачастую непоправимый ущерб организации. Представители ТГУ проявили большую ответственность и предусмотрительность, приняв решение об анализе и дополнительной защите собственных веб-ресурсов. По итогам пилотного проекта были обнаружены интересные д
17.03.2022 «Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий

дор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашение с Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ). Соглашение предполагает возможность совместных н
04.07.2016 Сибирские ученые создают самый компактный в мире аппарат гемодиализа

ерала цеолита. В дальнейшем после совмещения минерала с нанокерамикой, которую изготавливают ученые ТГУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН, получится новый материал для филь
11.04.2016 Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха

Штамм бактерий AZ-D10, выделенный исследователями из Биологического института Томского государственного университета, помогает растениям усваивать азот прямо из воздуха. При этом бактерия еще и производит вещества, которые стимулируют рост растен
03.02.2016 ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету

Компания ТТК сообщила о продлении контракта на услуги связи с Томским государственным университетом. В рамках заключенного договора «ТТК-Западная Сибирь»,

21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken

Г.Р. Державина» было принято решение о внедрении системы по защите данных, позволяющей сократить риски несанкционированного доступа к ИТ-ресурсам вуза. Поставку решения, соответствующего требованиям ТГУ, выполнила компания ARinteg, системный интегратор в области информационной безопасности. Для решения поставленной задачи были выбраны электронные ключи eToken PRO (Java), сертифицированные

15.10.2010 «Т-Платформы» забрала контракт на 100 млн руб. по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера СКИФ Cyberia для ТГУ

Томский государственный университет (ТГУ) подвёл итоги открытого аукциона на модернизацию и дооборудование суперкомпьютера СКИФ Cy
12.10.2010 Томский государственный университет заказывает ОКР по разработке комплекса программных и технических средств за 60,9 млн руб.
14.09.2010 Томский государственный университет заказывает модернизацию суперкомпьютера «СКИФ Cyberia»

ой форме по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера ТГУ «СКИФ Cyberia». В целом подрядчик обязан провести модернизацию (увеличение оперативной па
09.07.2009 ТГУ им. Державина набирает студентов с помощью Cognitive Passport

Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (ТГУ им. Державина) внедрил систему распознавания документов, удостоверяющих личность — Cognitive Passport. Система будет использоваться для автоматизации процесса приема документов абитуриентов
30.05.2008 ТГУ требуется доступ к БД Elsevier

Томский государственный университет (ТГУ) объявил открытый аукцион № 931 на оказание услуг доступа к электронной базе данных Elsev
28.02.2008 Softline в Самаре выиграла аукцион на поставку ПО для ТГУ

Компания Softline в Самаре объявила о старте поставок программного обеспечения для Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Контракт более чем на семьсот тыс. руб. был подписан в результате победы Softline в открытом аукционе. Аукцион проводился Тольяттинским государственным университетом в январе текущего год
12.11.2007 ТГУ им. Г.Р. Державина закупает ПО: открытый конкурс

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ТГУ им. Г.Р. Державина) объявил торги в форме открытого конкурса № 78-н на закупку, доставку и инсталляцию лицензионного программного обеспечения. Конкурс включает пять лотов, связанных с поста
16.08.2007 ТГУ им. Г.Р. Державина потребовались телеком-услуги

вина объявил открытый конкурс № 63-н по выбору поставщика телеком-услуг. В частности, исполнителю предстоит произвести поставку, монтаж и инсталляцию единой информационной сети ИБЦ. На телеком-услуги ТГУ им. Г.Р. Державина готов потратить до 3970 тыс. руб. Реализовать проект необходимо в срок с сентября по ноябрь 2007 г. В качестве ключевых критериев оценки заявок установлены: функциональны
25.06.2007 ТГУ объявил открытый конкурс: услуги телематических служб

Тюменский государственный университет (ТГУ) объявил открытый конкурс № 268к-645 на предоставление услуг телематических служб (интернет). Предоставить услуги, в частности, потребуется в период с 1 сентября 2007 по 31 августа 2008 год

Публикаций - 233, упоминаний - 337

ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 17
Т-Платформы - T-Platforms 412 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
HP Inc. 5883 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Microsoft Corporation 25775 10
Intel Corporation 12811 10
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Yandex - Яндекс 9216 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 6
МегаФон 10742 5
АйТи 1519 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 5 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Крок - Croc 1964 4
Telegram Group 2940 4
ГЛОНАСС АО 278 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 3
Открытые технологии 732 3
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 3
Dell EMC 5180 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
9594 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 2
Газпром трансгаз 157 2
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Почта России ПАО 2370 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 2
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Elsevier 19 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 2 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Главстрой 18 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 3
Союзное государство России и Белоруссии 56 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 3
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 15
ГосИнформСистемы 160 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
НОСПС - Национальный общественный суперкомпьютерный профессиональный союз - Суперкомпьютерный союз 2 1
СОВО - Содружество онлайн-высшего образования 1 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 57
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 21
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 20
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 16
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 12
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 12
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 15 13
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 12
Linux OS 11533 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 6
Академия Data-diving - Роснавык 10 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Microsoft Windows 16882 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 3
QLogic InfiniPath 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
FreePik 1841 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 3
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
C/C++ - Язык программирования 894 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
Яндекс.Практикум 81 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 10 2
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 57 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 4 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Гойко Вячеслав 28 20
Галажинский Эдуард 17 17
Опанасенко Всеволод 139 7
Мазур Владимир 12 6
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Князев Алексей 13 4
Татаринцев Владимир 14 4
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Россия - РФ - Российская федерация 166167 175
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 80
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
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Узбекистан - Республика 2005 11
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
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Япония 13807 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 7
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 19
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 9
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УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
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