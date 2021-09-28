Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТГУ
Томский государственный университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 87
ТГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 251 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Марданов Сергей 12 2
|Ранчин Сергей 4 1
|Тормасов Александр 8 1
|Вакурин Максим 1 1
|Бакланов Михаил 2 1
|Беспалов Владимир 3 1
|Боровиков Дмитрий 2 1
|Пестерева Ольга 11 1
|Невежин Евгений 1 1
|Бутенко Владислав 4 1
|Коротова Ирина 1 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Бариев Искандер 3 1
|Рулевский Виктор 1 1
|Соловьев Александр 61 1
|Репик Алексей 4 1
|Карфидов Алексей 2 1
|Шелупанов Александр 2 1
|Повалко Александр 36 1
|Добродеев Борис 83 1
|Галицкий Александр 82 1
|Черепенников Антон 52 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Ускова Ольга 128 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Белов Александр 69 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Качанов Олег 58 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ступина Елена 2 1
|Янчевская Анна 8 1
|Семенихин Кирилл 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766432, в очереди разбора - 670117.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766432, в очереди разбора - 670117.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru