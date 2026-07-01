Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТГУ Томский государственный университет
СОБЫТИЯ
|01.07.2026
|
Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей
Магнитный материал для 3D-печати В Томском государственном университете (ТГУ) разработали новый материал для 3D-печати, который позволит создавать не просто декоратив
|09.06.2026
|
ТГУ тестирует NGFW InfoWatch ARMA для защиты критической инфраструктуры
InfoWatch ARMA и Томский государственный университет (ТГУ) запустили пилотный проект по внедрению файрволла нового поколения InfoWatch ARMA Стена (
|18.12.2025
|
АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ
Алтайский государственный университет (АлтГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big
|05.12.2025
|
Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк»
безопасного ИИ для атомной энергетики, БПЛА, транспорта и других критически важных сфер и объектов. ТГУ стал первым вузом, который получил эксклюзивный доступ к отечественному ускорителю нейрос
|18.09.2025
|
Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники
водства В Инжиниринговом химико-технологическом центре Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ) запустили первую в России установку по производству необходимого электронной промышленно
|27.08.2025
|
В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков
уль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встра
|26.08.2025
|
В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали
мске Инжиниринговым химико-технологическим центром (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ), пишет ТАСС. Бромистый водород применяется для очистки поверхности кремниевых пластин. П
|21.07.2025
|
ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ
Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе со
|09.07.2025
|
ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии
аборатория займется разработкой и внедрением методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных. Об этом CNews сообщили представители ТГУ. Торжественное открытие состоялось в среду, девятого июля, на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Новое подразделение будет использовать ИИ для разработки новых
|30.06.2025
|
Молодые ученые из более чем 10 регионов страны пройдут интенсивы по ИИ
лась летняя школа по искусственному интеллекту для молодых ученых, организованная институтом AIRI и Томским государственным университетом. 80 молодых исследователей из более чем 10 регионов Рос
|27.06.2025
|
Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России
ботка студентов Студенты физико-технического факультета Томского государственного университета (ФТФ ТГУ) Виктория Мирошкина (руководитель проекта, сотрудник лаборатории нанотехнологий металлург
|23.06.2025
|
Wildberries и Russ и ТГУ запускают совместную магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса»
ies & Russ) и Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета (ТГУ) запустят осенью 2025 г. совместную магистерскую программу «Дата-аналитика для бизнеса».
|23.05.2025
|
Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане
сследователей больших данных. В команду стартапа ВЕТАИ входят магистранты Томского госуниверситета (ТГУ), студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной м
|17.12.2024
|
«Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ
е заместитель губернатора Томской области по научно-техническому развитию Людмила Огородова, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и заместитель директора по ИИ и цифровым продуктам Нина Матвиенко. Лид
|14.10.2024
|
UserGate и ТГУ стали партнерами
рситет заключили соглашение о стратегическом партнерстве по развитию кадрового потенциала в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate. В рамках сотрудничества ТГУ включит в образовательную программу студентов, обучающихся по специальности Информационная безопасность, курс по продуктам UserGate. По результатам обучения студенты получат не только теоре
|16.09.2024
|
Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона
р на полупроводниках Gintos собрали и протестировали ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Он будет установлен на исследовательской станци
|11.07.2024
|
ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux
Томский госуниверситет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участ
|04.07.2024
|
«Ростелеком» присоединится к федеральному проекту «Содействие занятости»
их проектов блока ИТ «Ростелекома» Владимир Татаринцев сказал: «“Ростелеком” активно сотрудничает с Томским государственным университетом в сфере подготовки кадров. Мы уже сформировали заказ на
|11.06.2024
|
ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области
|06.06.2024
|
«Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров
«Ростелеком» и Томский государственный университет (ТГУ) объявили о старте сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров
|04.06.2024
|
«Аэромакс» совместно с ТГУ разработает программу обучения специалистов в области гражданских беспилотных технологий
ного прикладного обучения специалистов гражданских беспилотных технологий. «Аэромакс» и руководство ТГУ синхронизировали планы по повышению эффективности подготовки специалистов беспилотных тех
|31.05.2024
|
ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса
будет идти апробация продуктов и технологий для межвузовского кампуса Томска. Предметом соглашения ТГУ и Sitronics Group является взаимодействие сторон по таким направлениям как развитие и ком
|07.05.2024
|
ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных
отока инклюзивного курса «Инструменты анализа данных» будут доступны 24 мая и 7 июня. Обучение бесплатное – курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» командами «Росатома» и ИДО ТГУ. Благодаря специальному кураторству курс доступен и для людей с ОВЗ. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом». На курсе научат навыкам обработки и интерпретации данных, созданию п
|15.06.2023
|
В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий
т первой в Российской Федерации системой безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным университетом и АО «ГЛОНАСС» на основе отечественных цифровых техноло
|25.04.2022
|
Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис»
Томский государственный университет (ТГУ) обеспечил сотрудников офисным пакетом «Р7-офис» для работы с документами. Об этом CNews
|06.04.2022
|
Softline провела пилотное внедрение решения по кибербезопасности для ТГУ им. Г.Р. Державина
-приложения стали целью злоумышленников №1 в мире. Атаки на веб-приложения могут нанести не только материальный, физический, но и репутационный, зачастую непоправимый ущерб организации. Представители ТГУ проявили большую ответственность и предусмотрительность, приняв решение об анализе и дополнительной защите собственных веб-ресурсов. По итогам пилотного проекта были обнаружены интересные д
|17.03.2022
|
«Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий
дор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашение с Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ). Соглашение предполагает возможность совместных н
|04.07.2016
|
Сибирские ученые создают самый компактный в мире аппарат гемодиализа
ерала цеолита. В дальнейшем после совмещения минерала с нанокерамикой, которую изготавливают ученые ТГУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН, получится новый материал для филь
|11.04.2016
|
Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха
Штамм бактерий AZ-D10, выделенный исследователями из Биологического института Томского государственного университета, помогает растениям усваивать азот прямо из воздуха. При этом бактерия еще и производит вещества, которые стимулируют рост растен
|03.02.2016
|
ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету
Компания ТТК сообщила о продлении контракта на услуги связи с Томским государственным университетом. В рамках заключенного договора «ТТК-Западная Сибирь»,
|21.01.2013
|
ТГУ им. Державина под защитой eToken
Г.Р. Державина» было принято решение о внедрении системы по защите данных, позволяющей сократить риски несанкционированного доступа к ИТ-ресурсам вуза. Поставку решения, соответствующего требованиям ТГУ, выполнила компания ARinteg, системный интегратор в области информационной безопасности. Для решения поставленной задачи были выбраны электронные ключи eToken PRO (Java), сертифицированные
|15.10.2010
|
«Т-Платформы» забрала контракт на 100 млн руб. по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера СКИФ Cyberia для ТГУ
Томский государственный университет (ТГУ) подвёл итоги открытого аукциона на модернизацию и дооборудование суперкомпьютера СКИФ Cy
|12.10.2010
|Томский государственный университет заказывает ОКР по разработке комплекса программных и технических средств за 60,9 млн руб.
|14.09.2010
|
Томский государственный университет заказывает модернизацию суперкомпьютера «СКИФ Cyberia»
ой форме по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера ТГУ «СКИФ Cyberia». В целом подрядчик обязан провести модернизацию (увеличение оперативной па
|09.07.2009
|
ТГУ им. Державина набирает студентов с помощью Cognitive Passport
Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (ТГУ им. Державина) внедрил систему распознавания документов, удостоверяющих личность — Cognitive Passport. Система будет использоваться для автоматизации процесса приема документов абитуриентов
|30.05.2008
|
ТГУ требуется доступ к БД Elsevier
Томский государственный университет (ТГУ) объявил открытый аукцион № 931 на оказание услуг доступа к электронной базе данных Elsev
|28.02.2008
|
Softline в Самаре выиграла аукцион на поставку ПО для ТГУ
Компания Softline в Самаре объявила о старте поставок программного обеспечения для Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Контракт более чем на семьсот тыс. руб. был подписан в результате победы Softline в открытом аукционе. Аукцион проводился Тольяттинским государственным университетом в январе текущего год
|12.11.2007
|
ТГУ им. Г.Р. Державина закупает ПО: открытый конкурс
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ТГУ им. Г.Р. Державина) объявил торги в форме открытого конкурса № 78-н на закупку, доставку и инсталляцию лицензионного программного обеспечения. Конкурс включает пять лотов, связанных с поста
|16.08.2007
|
ТГУ им. Г.Р. Державина потребовались телеком-услуги
вина объявил открытый конкурс № 63-н по выбору поставщика телеком-услуг. В частности, исполнителю предстоит произвести поставку, монтаж и инсталляцию единой информационной сети ИБЦ. На телеком-услуги ТГУ им. Г.Р. Державина готов потратить до 3970 тыс. руб. Реализовать проект необходимо в срок с сентября по ноябрь 2007 г. В качестве ключевых критериев оценки заявок установлены: функциональны
|25.06.2007
|
ТГУ объявил открытый конкурс: услуги телематических служб
Тюменский государственный университет (ТГУ) объявил открытый конкурс № 268к-645 на предоставление услуг телематических служб (интернет). Предоставить услуги, в частности, потребуется в период с 1 сентября 2007 по 31 августа 2008 год
ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гойко Вячеслав 28 20
|Галажинский Эдуард 17 17
|Опанасенко Всеволод 139 7
|Мазур Владимир 12 6
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Рулевский Виктор 7 4
|Князев Алексей 13 4
|Татаринцев Владимир 14 4
|Майер Георгий 3 3
|Огородова Людмила 4 3
|Райкевич Алексей 129 3
|Шепель Михаил 4 3
|Ускова Ольга 174 3
|Васильев Евгений 132 2
|Марданов Сергей 18 2
|Жвачкин Сергей 8 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Комиссаров Алексей 26 2
|Рыбинцев Андрей 45 2
|Васильев Владимир 40 2
|Стегайлов Владимир 5 2
|Фальков Валерий 24 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Оселедец Иван 51 2
|Анисимов Никита 16 2
|Пермяков Руслан 21 2
|Шелупанов Александр 4 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Толкачева Екатерина 43 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Чернов Дмитрий 20 2
|Бородин Павел 14 2
|Владимиров Андрей 19 2
|Воеводин Владимир 19 2
|Васильев Михаил 16 2
|Абрамов Константин 11 2
|Рязанов Кирилл 6 2
|Чугунов Андрей 8 2
|Максименко Екатерина 2 2
|Харитонов Максим 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.