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ТГУ
Томский государственный университет


28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
02.02.2021 Как программа Future Tech помогает студентам и выпускникам вузов 1
14.12.2020 «Руссофт»: приток кадров в софтверную отрасль вырос на 10% 1
20.08.2020 МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 1
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
06.04.2020 Ученые нашли способ повысить безопасность квантовой криптографии 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 3
15.03.2019 Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц 1
15.02.2019 Проекты Big Data лидируют среди заявок на «Криптонит Startup Challenge» 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
18.12.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
30.11.2018 ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий 1
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
06.07.2018 «Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 1
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 1
11.12.2017 Минобрнауки будет размещать учебные материалы и пособия ВКонтакте 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
28.10.2016 В Саратове пойман на взятке глава филиала международной ИТ-компании 1
03.02.2016 ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету 3
19.01.2016 Сканер «ЭЛАРобот» поставлен в Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 1
27.11.2015 «Ростелеком» в Томске оборудовал лабораторию для студентов ТУСУРа 1
27.07.2015 Вице-президентом - директором МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком» назначен Николай Зенин 1
01.06.2015 ТТК продлил контракт с Тамбовским государственным университетом 1
06.11.2014 Huawei начала российскую программу Seeds for the Future 1
15.09.2014 МТС запустила в Томске сети 4G 1
15.04.2014 В УрФУ пройдет финал единственной в России университетской олимпиады по ИБ 1
03.12.2013 Александр Катаев назначен генеральным менеджером Lenovo в России 1
02.04.2013 Николай Каплин назначен директором Пермского филиала «Ростелекома» 1
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества 2
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken 1
20.06.2012 Программа Positive Education поможет преподавателям вузов в подготовке специалистов ИБ 2
13.04.2012 Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 1
14.12.2011 Томские университеты объединили усилия в развитии инновационной инфраструктуры 2
28.11.2011 Клиенты «Сибирского банка Сбербанка» могут оплачивать обучение в вузах на устройствах самообслуживания 1
03.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
28.09.2011 Кирилл Рязанов назначен директором Омского филиала «ВымпелКома» 2

Публикаций - 64, упоминаний - 87

ТГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 4
Синтерра - Synterra 567 4
Микрон - Micron 365 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
Microsoft Corporation 11127 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
Технопарк Русский 3 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
ВолгаТелеком 219 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
Микран НПФ - научно-производственная фирма 16 1
Facebook 3767 1
Sugar Help 1 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
АйТи 752 1
АФК Система ПАО 996 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Zoom TV 1 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
РВК - Российская венчурная компания 476 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 2
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
Almaz Capital Partners 118 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Яндекс.Еда 93 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 524 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Парк Зарядье 14 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Android TV 173 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Java - Язык программирования 1178 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Марданов Сергей 12 2
Ранчин Сергей 4 1
Тормасов Александр 8 1
Вакурин Максим 1 1
Бакланов Михаил 2 1
Беспалов Владимир 3 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Пестерева Ольга 11 1
Невежин Евгений 1 1
Бутенко Владислав 4 1
Коротова Ирина 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Бариев Искандер 3 1
Рулевский Виктор 1 1
Соловьев Александр 61 1
Репик Алексей 4 1
Карфидов Алексей 2 1
Шелупанов Александр 2 1
Повалко Александр 36 1
Добродеев Борис 83 1
Галицкий Александр 82 1
Черепенников Антон 52 1
Сахненко Сергей 71 1
Вермишян Геворк 61 1
Ускова Ольга 128 1
Кузяев Андрей 59 1
Песков Дмитрий 65 1
Белов Александр 69 1
Стрешинский Иван 33 1
Качанов Олег 58 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Путин Владимир 1828 1
Ступина Елена 2 1
Янчевская Анна 8 1
Семенихин Кирилл 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Япония 2802 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 4
Россия - Томск 450 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - Томская область 421 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Индия - Республика 2175 2
Россия - Воронежская область 398 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Казахстан - Республика 2641 2
Европа 3774 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Калуга 297 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Ханты-Мансийск 118 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Междуреченск 27 1
Россия - Арск 5 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Нижневартовск 110 1
Россия - Альметьевск 60 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Европа Западная 616 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1991 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 4
ТПУ - Томский политехнический университет 48 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 3
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 3
АГУ - Алтайский государственный университет 13 3
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 2
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
Goethe-Universität Frankfurt - Франкфуртский университет им. Гёте 1 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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