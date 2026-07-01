ТГУ - Томский государственный университет

Научная победа: российские ученые создали первый отечественный материал для 3D-печати радиоэлектронных деталей Магнитный материал для 3D-печати В Томском государственном университете (ТГУ) разработали новый материал для 3D-печати, который позволит создавать не просто декоратив

ТГУ тестирует NGFW InfoWatch ARMA для защиты критической инфраструктуры InfoWatch ARMA и Томский государственный университет (ТГУ) запустили пилотный проект по внедрению файрволла нового поколения InfoWatch ARMA Стена (

АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ Алтайский государственный университет (АлтГУ) и Томский государственный университет (ТГУ) при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум Big

Лабораторию интеллектуальных систем для периферийных вычислений открыли в ТГУ вместе с компанией «ХайТэк» безопасного ИИ для атомной энергетики, БПЛА, транспорта и других критически важных сфер и объектов. ТГУ стал первым вузом, который получил эксклюзивный доступ к отечественному ускорителю нейрос

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники водства В Инжиниринговом химико-технологическом центре Томского государственного университета (ИХТЦ ТГУ) запустили первую в России установку по производству необходимого электронной промышленно

В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков уль «Искусственный интеллект в химии и нефтехимии» разработали Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ). Он встра

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали мске Инжиниринговым химико-технологическим центром (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ), пишет ТАСС. Бромистый водород применяется для очистки поверхности кремниевых пластин. П

ТГУ и КНИТУ разработают единый ИИ-модуль для обучения химиков в вузах РФ Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) вместе со

ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии аборатория займется разработкой и внедрением методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных. Об этом CNews сообщили представители ТГУ. Торжественное открытие состоялось в среду, девятого июля, на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ). Новое подразделение будет использовать ИИ для разработки новых

Молодые ученые из более чем 10 регионов страны пройдут интенсивы по ИИ лась летняя школа по искусственному интеллекту для молодых ученых, организованная институтом AIRI и Томским государственным университетом. 80 молодых исследователей из более чем 10 регионов Рос

Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России ботка студентов Студенты физико-технического факультета Томского государственного университета (ФТФ ТГУ) Виктория Мирошкина (руководитель проекта, сотрудник лаборатории нанотехнологий металлург

Wildberries и Russ и ТГУ запускают совместную магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса» ies & Russ) и Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета (ТГУ) запустят осенью 2025 г. совместную магистерскую программу «Дата-аналитика для бизнеса».

Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане сследователей больших данных. В команду стартапа ВЕТАИ входят магистранты Томского госуниверситета (ТГУ), студенты и выпускники Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной м

«Билайн»: нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ е заместитель губернатора Томской области по научно-техническому развитию Людмила Огородова, ректор ТГУ Эдуард Галажинский и заместитель директора по ИИ и цифровым продуктам Нина Матвиенко. Лид

UserGate и ТГУ стали партнерами рситет заключили соглашение о стратегическом партнерстве по развитию кадрового потенциала в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители UserGate. В рамках сотрудничества ТГУ включит в образовательную программу студентов, обучающихся по специальности Информационная безопасность, курс по продуктам UserGate. По результатам обучения студенты получат не только теоре

Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона р на полупроводниках Gintos собрали и протестировали ученые Томского государственного университета (ТГУ) и Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Он будет установлен на исследовательской станци

ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux Томский госуниверситет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участ

«Ростелеком» присоединится к федеральному проекту «Содействие занятости» их проектов блока ИТ «Ростелекома» Владимир Татаринцев сказал: «“Ростелеком” активно сотрудничает с Томским государственным университетом в сфере подготовки кадров. Мы уже сформировали заказ на

ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области

«Ростелеком» и ТГУ восполнят дефицит отечественных инженерных кадров «Ростелеком» и Томский государственный университет (ТГУ) объявили о старте сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных ИТ-кадров

«Аэромакс» совместно с ТГУ разработает программу обучения специалистов в области гражданских беспилотных технологий ного прикладного обучения специалистов гражданских беспилотных технологий. «Аэромакс» и руководство ТГУ синхронизировали планы по повышению эффективности подготовки специалистов беспилотных тех

ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса будет идти апробация продуктов и технологий для межвузовского кампуса Томска. Предметом соглашения ТГУ и Sitronics Group является взаимодействие сторон по таким направлениям как развитие и ком

ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных отока инклюзивного курса «Инструменты анализа данных» будут доступны 24 мая и 7 июня. Обучение бесплатное – курс создан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» командами «Росатома» и ИДО ТГУ. Благодаря специальному кураторству курс доступен и для людей с ОВЗ. Об этом CNews сообщили представители АО «Гринатом». На курсе научат навыкам обработки и интерпретации данных, созданию п

В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий т первой в Российской Федерации системой безопасности, разработанной Национальным исследовательским Томским государственным университетом и АО «ГЛОНАСС» на основе отечественных цифровых техноло

Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис» Томский государственный университет (ТГУ) обеспечил сотрудников офисным пакетом «Р7-офис» для работы с документами. Об этом CNews

Softline провела пилотное внедрение решения по кибербезопасности для ТГУ им. Г.Р. Державина -приложения стали целью злоумышленников №1 в мире. Атаки на веб-приложения могут нанести не только материальный, физический, но и репутационный, зачастую непоправимый ущерб организации. Представители ТГУ проявили большую ответственность и предусмотрительность, приняв решение об анализе и дополнительной защите собственных веб-ресурсов. По итогам пилотного проекта были обнаружены интересные д

«Спектр» и ТГУ договорились о совместном развитии телекоммуникационных технологий дор «Спектр» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключил соглашение с Национальным исследовательским Томским государственным университетом (ТГУ). Соглашение предполагает возможность совместных н

Сибирские ученые создают самый компактный в мире аппарат гемодиализа ерала цеолита. В дальнейшем после совмещения минерала с нанокерамикой, которую изготавливают ученые ТГУ и Института физики прочности и материаловедения СО РАН, получится новый материал для филь

Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха Штамм бактерий AZ-D10, выделенный исследователями из Биологического института Томского государственного университета, помогает растениям усваивать азот прямо из воздуха. При этом бактерия еще и производит вещества, которые стимулируют рост растен

ТТК продолжит предоставлять интернет Томскому государственному университету Компания ТТК сообщила о продлении контракта на услуги связи с Томским государственным университетом. В рамках заключенного договора «ТТК-Западная Сибирь»,

ТГУ им. Державина под защитой eToken Г.Р. Державина» было принято решение о внедрении системы по защите данных, позволяющей сократить риски несанкционированного доступа к ИТ-ресурсам вуза. Поставку решения, соответствующего требованиям ТГУ, выполнила компания ARinteg, системный интегратор в области информационной безопасности. Для решения поставленной задачи были выбраны электронные ключи eToken PRO (Java), сертифицированные

«Т-Платформы» забрала контракт на 100 млн руб. по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера СКИФ Cyberia для ТГУ Томский государственный университет (ТГУ) подвёл итоги открытого аукциона на модернизацию и дооборудование суперкомпьютера СКИФ Cy

Томский государственный университет заказывает модернизацию суперкомпьютера «СКИФ Cyberia» ой форме по выбору подрядчика для выполнения работ по модернизации и дооборудованию суперкомпьютера ТГУ «СКИФ Cyberia». В целом подрядчик обязан провести модернизацию (увеличение оперативной па

ТГУ им. Державина набирает студентов с помощью Cognitive Passport Компания Cognitive Technologies сообщила о том, что Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина (ТГУ им. Державина) внедрил систему распознавания документов, удостоверяющих личность — Cognitive Passport. Система будет использоваться для автоматизации процесса приема документов абитуриентов

ТГУ требуется доступ к БД Elsevier Томский государственный университет (ТГУ) объявил открытый аукцион № 931 на оказание услуг доступа к электронной базе данных Elsev

Softline в Самаре выиграла аукцион на поставку ПО для ТГУ Компания Softline в Самаре объявила о старте поставок программного обеспечения для Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Контракт более чем на семьсот тыс. руб. был подписан в результате победы Softline в открытом аукционе. Аукцион проводился Тольяттинским государственным университетом в январе текущего год

ТГУ им. Г.Р. Державина закупает ПО: открытый конкурс Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ТГУ им. Г.Р. Державина) объявил торги в форме открытого конкурса № 78-н на закупку, доставку и инсталляцию лицензионного программного обеспечения. Конкурс включает пять лотов, связанных с поста

ТГУ им. Г.Р. Державина потребовались телеком-услуги вина объявил открытый конкурс № 63-н по выбору поставщика телеком-услуг. В частности, исполнителю предстоит произвести поставку, монтаж и инсталляцию единой информационной сети ИБЦ. На телеком-услуги ТГУ им. Г.Р. Державина готов потратить до 3970 тыс. руб. Реализовать проект необходимо в срок с сентября по ноябрь 2007 г. В качестве ключевых критериев оценки заявок установлены: функциональны