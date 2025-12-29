Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188219
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81339
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Голосов Павел


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Российская визуально-языковая модель обошла решения Google, OpenAI, Anthropic и Alibaba в распознавании русскоязычного текста на изображениях 1
10.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
03.10.2023 69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные» 1
29.11.2022 Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Голосов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Иннотех - Дататех 98 2
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
Yandex - Яндекс 8510 1
АйТи 1440 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Цифра ГК 141 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 181 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1317 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 912 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3715 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2277 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5944 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 1
C/C++ - Язык программирования 847 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Oracle Java - язык программирования 3337 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 371 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
Гойко Вячеслав 22 2
Галажинский Эдуард 16 2
Погребняк Евгений 4 1
Куренкова Валентина 4 1
Бражник Сергей 4 1
Миненкова Валерия 4 1
Шадаев Максут 1153 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1000 2
Узбекистан - Республика 1877 2
Казахстан - Республика 5814 2
Армения - Республика 2375 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 1
Образование в России 2561 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 125 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 3
ТГУ - Томский государственный университет 212 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 525 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 671 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще