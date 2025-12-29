Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голосов Павел
СОБЫТИЯ
Голосов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Иннотех - Дататех 98 2
|МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
|Yandex - Яндекс 8510 1
|АйТи 1440 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
|Цифра ГК 141 1
|Гойко Вячеслав 22 2
|Галажинский Эдуард 16 2
|Погребняк Евгений 4 1
|Куренкова Валентина 4 1
|Бражник Сергей 4 1
|Миненкова Валерия 4 1
|Шадаев Максут 1153 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157466 3
|Россия - СФО - Томская область - Томск 1000 2
|Узбекистан - Республика 1877 2
|Казахстан - Республика 5814 2
|Армения - Республика 2375 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411194, в очереди разбора - 730844.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.