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Индексная книга (каталог) CNews*
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C# C Sharp Си шарп Язык программирования

C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования


18.04.2025 «СКБ Контур» и НГУ заключили партнерство в сфере образования 1
04.04.2025 Большинство россиян выступают за совмещение работы и учебы 1
03.04.2025 Эксперты F6 установили связь между атакой на российские предприятия от имени «Военмеха» и кибершпионами FakeTicketer 1
24.03.2025 «Яндекс Практикум» запустил курс для повышения квалификации у разработчиков С++ 1
18.03.2025 Новая кибершпионская группировка атакует российскую промышленность 1
12.03.2025 Компилятор улучшенного Microsoft JavaScript ускорят в 10 раз, переписав на любимом языке хакеров 1
20.02.2025 Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу 2
19.02.2025 Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl 1
14.02.2025 МЧС ищет спецов по C# и PostgreSQL, чтобы обновить ИС, считающую бюджет министерства 2
16.01.2025 ИИ и робототехника: программа «Кода будущего» будет расширена 1
04.12.2024 Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ 1
27.11.2024 Разработчики JavaScript пошли войной на Oracle. Мегакорпорация обманула власти США и должна лишиться прав на популярнейший язык программирования 1
13.11.2024 Bi.Zone: Киберпреступники еженедельно получают 2–3 готовых решения для атак на сайты 1
06.11.2024 Москва обновляет ИТ-систему обработки документов мигрантов. Подрядчикам рекомендуют работать на C#, Java и PostgreSQL 1
29.10.2024 В SolarWinds найден новый критический баг, позволяющий запускать произвольный код 1
25.10.2024 Microsoft без предупреждения лишила программистов бесплатной среды для сборки ПО на основе Windows 11 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
15.10.2024 ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector 1
04.10.2024 Техническая команда «Сравни» запустила собственную бесплатную платформу для лайвкодинга 1
04.10.2024 «Лаборатория Касперского» открывает осенний набор на оплачиваемую стажировку SafeBoard 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
18.09.2024 Обожаемые россиянами языки программирования оказались уязвимыми для хакеров. В топе самых дырявых – Java, JavaScript и C# 7
18.09.2024 У Oracle потребовали бесплатно отдать права на JavaScript по-хорошему или лишиться их по закону 1
12.09.2024 Студент НИТУ МИСИС разработал решение для всех Linux-аналогов Excel 2
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 2
31.07.2024 Пользователям «Ред ОС 8» стало доступно решение SafeERP CS EM 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 9
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» 2
16.07.2024 «Школу 21» открыли в Анадыре 1
12.07.2024 Российскую ИТ-отрасль оккупировали неумелые программисты. Острее всего проблема стоит во frontend-разработке 1
09.07.2024 Жители Магадана будут обучаться в «Школе 21» 1
03.07.2024 Создана сверхполезная утилита, очищающая Windows 11 от встроенных шпионских функций. С их помощью Microsoft собирает информацию о пользователях 1
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 2
27.06.2024 Linux, Tor и Chromium «дырявые» насквозь. Взломать могут каждого. Виноваты разработчики 1
27.06.2024 ​«Контур» побил рекорды по стажировкам ​ 1
26.06.2024 Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам 1
10.06.2024 Python – не самый популярный язык программирования. Десятки миллионов ИТ-шников покорены гораздо менее «звездным» языком 1

Публикаций - 338, упоминаний - 529

C# и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24783 154
Google LLC 11909 32
GitHub 859 31
IBM - International Business Machines Corp 9464 28
8390 27
Oracle Corporation 6750 24
Intel Corporation 12269 17
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 14
Amazon Inc - Amazon.com 3035 13
Yandex - Яндекс 7606 12
1С-Битрикс - Bitrix 588 12
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 11
SAP SE 5317 10
Meta Platforms - Facebook 4457 10
JetBrains 70 10
Sharp Corporation 1043 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 807 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 9
HP Inc. 5708 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1478 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 7
Cisco Systems 5143 7
X Corp - Twitter 2876 7
Dropbox 501 7
Samsung Electronics 10343 7
Apple Inc 12228 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2000 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 6
VK - Mail.ru Group 3475 6
HP - Hewlett-Packard 3626 6
ALESTA Software & Services - Алеста Учебный центр 26 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 978 5
Behavox 5 5
Ростех - Автоматика Концерн 1656 5
Yahoo! 3699 4
CA Technologies - Computer Associates 386 4
Oracle - BEA Systems 161 4
InfoWatch - Инфовотч 1034 4
Superjob - Суперджоб 572 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7506 15
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 481 11
Сбер - СберАвто 31 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 7
Unsplash 940 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1083 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2462 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 486 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1215 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 3
Coursera 54 2
Microsoft - LinkedIn 658 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 251 2
American Express - Amex 331 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Lego Education 11 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Лента - Сеть розничной торговли 2124 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 210 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 2
Балтика АКБ 9 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Royal Dutch Shell - Шелл 214 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Ward Howell 11 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
TripAdvisor 41 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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