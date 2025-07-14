C# возглавил рейтинг самых обсуждаемых языков программирования

Аналитики Sidorin Lab изучили, какие ИТ-профессии и цифровые навыки чаще всего обсуждали в российских медиа и соцсетях. В фокусе исследования — объем упоминаний, тональность сообщений, вовлеченность аудитории, а также социально-демографический профиль участников дискуссий. Анализ охватил 1,9 млн сообщений с общей аудиторией более 10 млрд человек и показал, какие компетенции и технологии формируют сегодняшнюю повестку в ИТ. Об этом CNews сообщили представители Sidorin Lab.

Среди ключевых результатов исследования — лидерство языка C# по упоминаниям в контексте ИТ-навыков (1,3 млн сообщений). Востребованность C# связана с его активным использованием в энтерпрайз-разработке и геймдеве. Интересно, что лишь 10,9% обсуждений носят позитивный оттенок, что может свидетельствовать о сложности самого языка, высоких требованиях к квалификации специалистов или трудности задач.

В топ-5 языков по обсуждаемости также вошли C++ (78 тыс. сообщений), Python (70 тыс.), Java (49 тыс.), SQL (36 тыс.) и Go (34 тыс.). Среди них Python и Java получили минимальный уровень негатива — 3,5% и 3,6% соответственно, что подтверждает их стабильную востребованность и положительный отклик у сообщества.

Наряду с языками программирования, в медиаполе активно обсуждаются и базовые технические навыки. Так, среди них лидируют алгоритмы и структуры данных (203 тыс. сообщений), функциональное тестирование (157 тыс.) и работа в Linux (82 тыс.). Больше всего негатива вызвало функциональное тестирование — 11% сообщений содержат жалобы на рутинность и недостаток автоматизации.

В обсуждениях участвуют представители разных возрастных и гендерных групп. Наиболее активны мужчины 25–39 лет, но значимый вклад также вносят более молодые специалисты (до 25 лет), женщины всех возрастов и даже специалисты старше 60 лет, что подтверждает универсальность и востребованность ИТ-навыков.

Рост интереса к ИТ-компетенциям в социальных медиа — отражение трансформации подходов к найму в ИТ-сфере. Это подтверждают и данные рынка труда: все чаще компании ищут не «просто разработчиков», а специалистов с подтвержденными навыками.

Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru: «Сегодня резюме перестает быть главным индикатором профессионализма. Работодателям важно понимать, что именно умеет кандидат здесь и сейчас — именно поэтому акцент смещается в сторону объективной оценки навыков. В то же время все больше специалистов осознанно выбирают, какие компетенции прокачивать, чтобы оставаться востребованными на рынке и выстраивать устойчивую карьеру».