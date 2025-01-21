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Дорохова Марина



21.01.2025 Внедрение генеративного ИИ может принести странам БРИКС+ до 600 млрд долл. США к 2030 г. 1
28.08.2024 В России большинство знает об искусственном интеллекте и предпочитает отечественные сервисы 1
18.12.2023 20% крупных российских компаний уже используют генеративный искусственный интеллект 1
12.12.2023 Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой 1
03.11.2023 Hh.ru и Skyeng разработали для соискателей инструмент подтверждения знания английского языка 1
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности 1
11.08.2023 hh.ru запустил калькулятор навыков для определения реальной «стоимости» компетенций соискателей на рынке труда 1
20.02.2023 Соискатели на HeadHunter смогут подтвердить свои знания английского 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Дорохова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7343 2
OpenAI 217 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 436 5
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 3
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 1
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 20 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 8 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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