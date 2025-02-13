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Данина Наталья



13.02.2025 Востребованность доставщиков в России выросла на 30% 1
17.07.2024 Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров 2
22.12.2023 Исследование BestDoctor и hh.ru: самые высокие зарплаты в сфере ИТ в 2023 г. — у программистов Java, Golang и iOS и технических директоров 1
17.10.2023 Почти каждый второй работник в России считает, что гибридный формат положительно сказывается на его эффективности 1
12.04.2023 В России катастрофическая нехватка опытных ИТ-специалистов. Компании их ищут и не могут найти месяцами 2
15.09.2022 Зарплаты опытных ИТ-специалистов в России падают с катастрофической скоростью. Виноваты «джуны» и «миддлы» 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
17.03.2022 За российскими ИТ-специалистами выстроилась огромная очередь. Они срочно требуются банкам и министерствам 2
01.02.2016 Насколько вырастут в 2016 г. в России зарплаты ИТ-специалистов. Цифры 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

Данина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5120 2
Oracle Corporation 6705 2
МегаФон 8916 1
SAP SE 5280 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Microsoft Corporation 24657 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 1
Intel Corporation 12212 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
Softline - Софтлайн 2839 1
8259 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1912 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Konica Minolta 406 1
Navicon - Навикон 288 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 1
McKinsey & Company Int 250 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Softline - Polymatica - Полиматика 175 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 82 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 104 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 25 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Git in sky - Жить в небе 10 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 444 4
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 34 3
Superjob - Суперджоб 524 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2376 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 661 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 411 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 665 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 312 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1205 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1760 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2828 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11186 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7124 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6709 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5080 1
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DevOps - Development и Operations 873 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1995 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7036 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2141 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4748 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10556 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10143 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20715 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 957 1
Оповещение и уведомление - Notification 4652 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 126 1
Oracle Java - язык программирования 3091 2
Apple iOS 7834 1
Linux OS 10002 1
Новые облачные технологии - МойОфис 785 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Google Go - Golang - Язык программирования 65 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1269 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 19 1
Комлев Николай 97 2
Кичко Дмитрий 66 1
Мишустин Михаил 682 1
Шадаев Максут 1015 1
Макаров Валентин 222 1
Лашин Ренат 69 1
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Плуготаренко Сергей 80 1
Захаров Алексей 47 1
Житинский Сергей 14 1
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Лебедев Павел 34 1
Кузнецова Елена 8 1
Матусевич Сергей 3 1
Назарова Юлия 5 1
Чеханков Кирилл 12 1
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Исландия 242 1
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Таиланд - Королевство 822 1
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Филиппины - Республика 565 1
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Сербия - Республика 338 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Кения - Республика 152 1
Камерун - Республика 55 1
Албания - Республика 88 1
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Утечка мозгов - brain drain 56 1
Английский язык 6654 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7634 1
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2666 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1739 1
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Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 3
Forbes - Форбс 824 1
РИА Новости 922 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 2
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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