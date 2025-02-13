Данина Наталья
Данина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Комлев Николай 97 2
|Кичко Дмитрий 66 1
|Мишустин Михаил 682 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Макаров Валентин 222 1
|Лашин Ренат 69 1
|Рензяев Константин 62 1
|Плуготаренко Сергей 80 1
|Захаров Алексей 47 1
|Житинский Сергей 14 1
|Саневич Марк 8 1
|Лебедев Павел 34 1
|Кузнецова Елена 8 1
|Матусевич Сергей 3 1
|Назарова Юлия 5 1
|Чеханков Кирилл 12 1
|Перов Евгений 59 1
|Дементьева Екатерина 2 1
|Худобко Екатерина 4 1
|Сокольская Ирина 6 1
|Дорохова Марина 8 1
|Джума Владимир 3 1
|Янковская Мария 1 1
|Мельчугова Юлия 6 1
|Лукеча Юлия 1 1
|Лунева София 1 1
|Храмова Марина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 3
|Forbes - Форбс 824 1
|РИА Новости 922 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
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