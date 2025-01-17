Git in sky Жить в небе
Git in Sky — интегратор DevOps-проектов. Компания обладает экспертизой в обслуживании и мониторинге интернет-проектов, построенных на решениях Open Source, оптимизации и поддержке Big Data-систем, оптимизации популярных СУБД, а также автоматизации серверных систем и процессов.
"Оптимальная инфраструктура цифрового сервиса: 8 компонентов" Сергей Житинский, Генеральный директор, Git in Sky, 2023 год
Git in sky и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
|Основа Холдинг ГК 25 2
|Superjob - Суперджоб 502 1
|Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 1
|Визави Консалт КА 1 1
|Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
|Житинский Сергей 14 8
|Тульчинский Станислав 57 2
|Полькин Василий 3 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Авдеев Алексей 9 2
|Минаев Андрей 15 2
|Налепов Роман 21 2
|Анисов Ян 17 2
|Летунов Илья 49 1
|Колотовкин Сергей 1 1
|Осадчук Павел 1 1
|Лебедев Павел 34 1
|Бартунов Олег 47 1
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
|Кожин Вадим 5 1
|Нетреба Иван 1 1
|Бараулин Илья 1 1
|Иванов Алексей 131 1
|Дворцевая Валерия 1 1
|Дозорцев Вадим 3 1
|Колчина Мария 1 1
|Ежов Василий 42 1
|Данина Наталья 8 1
|Самоукин Сергей 17 1
|Павелко Станислав 3 1
|Крайнов Евгений 3 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Research and Markets 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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