Git in sky - Жить в небе

Git in Sky — интегратор DevOps-проектов. Компания обладает экспертизой в обслуживании и мониторинге интернет-проектов, построенных на решениях Open Source, оптимизации и поддержке Big Data-систем, оптимизации популярных СУБД, а также автоматизации серверных систем и процессов.

"Оптимальная инфраструктура цифрового сервиса: 8 компонентов" Сергей Житинский, Генеральный директор, Git in Sky, 2023 год