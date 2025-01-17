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Git in sky Жить в небе

Git in sky - Жить в небе

Git in Sky —  интегратор DevOps-проектов. Компания обладает экспертизой в обслуживании и мониторинге  интернет-проектов, построенных на решениях Open Source, оптимизации и поддержке Big Data-систем, оптимизации популярных СУБД, а также автоматизации серверных систем и процессов.

 

"Оптимальная инфраструктура цифрового сервиса: 8 компонентов" Сергей Житинский, Генеральный директор, Git in Sky, 2023 год


17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 1
04.07.2016 В Петербурге появилась региональная компания по поддержке PostgreSQL 1
17.02.2016 Россия: рынок BPM растет за счет потребности компаний в сокращении издержек 2
01.02.2016 Насколько вырастут в 2016 г. в России зарплаты ИТ-специалистов. Цифры 1
11.11.2015 Российские программисты стали победителями хакатона Junction в Хельсинки 2
04.02.2014 В Москве пройдет гранд-форум «Бизнес и ИТ. Вокруг Облака. Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Git in sky и организации, системы, технологии, персоны:

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
VK - Mail.ru Group 3455 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Oracle Corporation 6687 2
Телеком Биржа 18 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
Nutanix 98 1
Cloud4Y 285 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
Emerson 84 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 439 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 1
Atlantis Computing 2 1
ИМАГ 38 1
ASoft - АСофт 10 1
HTS - Hosser Telecom Solutions - Эйч Ти Эс 4 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Selectel - Селектел 385 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
TeamViewer 119 1
Midtronics 9 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Основа Холдинг ГК 25 2
Superjob - Суперджоб 502 1
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 1
Визави Консалт КА 1 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
DevOps - Development и Operations 865 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 106 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
DBA - Digital Business Automation 41 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
SRE - Site Reliability Engineering 26 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 6
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple macOS 2059 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google Android 13994 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Житинский Сергей 14 8
Тульчинский Станислав 57 2
Полькин Василий 3 2
Кононов Вячеслав 2 2
Шайдулов Рустам 3 2
Авдеев Алексей 9 2
Минаев Андрей 15 2
Налепов Роман 21 2
Анисов Ян 17 2
Летунов Илья 49 1
Колотовкин Сергей 1 1
Осадчук Павел 1 1
Лебедев Павел 34 1
Бартунов Олег 47 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Кожин Вадим 5 1
Нетреба Иван 1 1
Бараулин Илья 1 1
Иванов Алексей 131 1
Дворцевая Валерия 1 1
Дозорцев Вадим 3 1
Колчина Мария 1 1
Ежов Василий 42 1
Данина Наталья 8 1
Самоукин Сергей 17 1
Павелко Станислав 3 1
Крайнов Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Турция - Турецкая республика 2351 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Швеция - Королевство 3619 1
Нидерланды 3517 1
Ирландия - Республика 1010 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
США - Калифорния 4625 1
Канада 4881 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Америка - Американский регион 2160 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Английский язык 6634 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Экзамены 428 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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