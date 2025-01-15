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Телеком Биржа ServicePipe DosGate SP Spider


Servicepipe DosGate с конструктором правил защищает сетевую инфраструктуру (L3-L4) от DDoS‑атак и аномального трафика, позволяя тонко настраивать контрмеры и сдерживать даже многовекторные атаки.


15.01.2025 Servicepipe обновила продукт Secure DNS Hosting 1
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак 1
16.04.2024 Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe 2
02.04.2024 Servicepipe зафиксировала рост объема и длительности атак хактивистов 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
15.03.2024 Servicepipe зафиксировала рост атак IT Army of Ukraine на 363% с января 2024 года 1
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 1
29.02.2024 «Телеком биржа» представит расширенный спектр услуг на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 1
22.12.2023 Защита от DDoS в одно касание: Servicepipe первой в мире решила давнюю проблему всех систем фильтрации 2
03.04.2023 Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы 1
21.12.2022 В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 10
Телеком Биржа 18 4
Ростелеком 9700 2
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Цифра ГК 2426 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Selectel - Селектел 385 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Netwell - Нетвелл 49 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 1
TeamViewer 119 1
Git in sky - Жить в небе 10 1
Broadcom - VMware 2359 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Почта России ПАО 2112 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Основа Холдинг ГК 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Москоллектор ГУП 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 9
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ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
FreePik 980 1
Linux OS 9936 1
NVision Барьер 648 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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