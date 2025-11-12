Servicepipe DosGate получил расширенную защиту DNS и гибкий контроль доступа

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, выпустила обновление системы DosGate. Ключевые изменения коснулись усиления безопасности DNS-сервисов и расширения возможностей управления доступом администраторов. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

DosGate — адаптивная система защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз. Благодаря высокой производительности продукт способен обрабатывать большие объемы трафика, эффективно отражать атаки на уровнях L3–L7 и обеспечивать стабильную работу критически важных сервисов.

Для противодействия атакам на DNS в DosGate был добавлен новый механизм, который проверяет подлинность источников DNS-пакетов. Он позволяет автоматически отсеивать трафик с поддельными адресами и предотвращать атаки, направленные на DNS-сервера. Благодаря этому DosGate обеспечивает фильтрацию вредоносного трафика и устойчивость DNS-инфраструктуры даже при масштабных атаках.

Кроме того, в DosGate появилась возможность назначать администраторам роль с правами Read-Only: теперь можно создавать пользователей, которые имеют доступ к интерфейсу и данным мониторинга, но не могут вносить изменения в настройки.

Параллельно команда Servicepipe провела комплексную оптимизацию ядра системы и ключевых механизмов фильтрации — префикс-сетов, TCP-аутентификации и рейтлимитов, что позволяет даже при высоких нагрузках обеспечить мгновенную реакцию на атаки и исключить влияние фильтрации на производительность легитимных сервисов.

«Сегодня DNS — одна из критичных точек любой цифровой инфраструктуры. Мы усилили DosGate так, чтобы атаки на DNS перестали быть проблемой для бизнеса. Кроме того, в результате обновления управление доступом стало максимально контролируемым и безопасным, — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Наша цель — сделать современную киберзащиту предсказуемой, стабильной и доступной для любой инфраструктуры, требующей высокой надежности».