Кибербезопасность

- DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.
|24.11.2025
|
«Лаборатория Касперского» защитит клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак
ских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространенных и разрушительных инструментов в арсенале
|21.11.2025
|
МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17%
МТС совместно с аналитиками Red Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации
|20.11.2025
|
«Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак
ний «Обит» совместно с провайдером безопасности DDoS Guard, показывает, что при усиливающемся росте DDoS-атак бюджеты большинства компаний на защиту остаются неизменными, а в некоторых случаях
|17.11.2025
|
Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании
МТС совместно с аналитиками RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации
|13.11.2025
|
Servicepipe и Bi.Zone объявили о партнерстве в сфере защиты от DDoS-атак
каждый запрос в реальном времени и блокирует как простой флуд и амплификации, так и низкочастотные DDoS-атаки, которые нельзя обнаружить статистическими методами. Network DDoS Protection — сер
|11.11.2025
|
Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой
компании пришлось около 12% кибератак. Аналитики МТС совместно с RED Security отмечают, чаще всего DDoS-атаки приходились на Владивосток, при этом самая продолжительная атака была зафиксирован
|11.11.2025
|
Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам
МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025
|10.11.2025
|
Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART
DoS & Bot Protection и Network DDoS Protection и формирует комплексную экосистему защиты бизнеса от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Сервис Secure DNS Hosting — это за
|10.11.2025
|
Из-за рекордного числа DDoS-атак Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге самых атакуемых стран мира по итогам III квартала 2025 года
Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки на глобальном уровне по итогам III квартала 2025 г. В результате проведенного анал
|07.11.2025
|
МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам
МТС при помощи аналитиков Red Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала г
|07.11.2025
|
К концу 2025 г. государственные учреждения Пермского края стали чаще сталкиваться с DDoS-атаками
сить ущерб не только частным, но и государственным организациям Пермского края. На сегодняшний день DDos-атаки стали одним из наиболее распространенных способов влияния на работоспособность ИТ-
|07.11.2025
|
RED Security: в III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на банки выросло втрое
y, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, провела исследование DDoS-атак на российские организации за III квартал 2025 г.. Впервые с начала 2025 г. аналитик
|07.11.2025
|
Каждая десятая DDoS-атака направлена на Дальний Восток
МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. С июля по сентябрь 2025 г. сервис выявил и заблокировал почт
|06.11.2025
|
МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов
МТС на основе данных аналитики Red Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Согласно данным, за период с июля
|06.11.2025
|
VAS Experts тестирует демоверсию продукта по защите от DDoS-атак
го обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts разрабатывает новый продукт для защиты от DDoS-атак — «Скат AntiDDoS». Решение обеспечивает устойчивую работу сетевой инфраструктуры оп
|06.11.2025
|
Servicepipe FlowCollector научился выявлять «хирургические» атаки на уровне портов
ервисы и реагировать на угрозы еще до того, как они повлияют на работу пользователей. Хирургические DDoS-атаки – тактика, набирающая популярность в 2025 г. В отличие от традиционных объемных ат
|06.11.2025
|
Каждая вторая DDoS-атака на веб-ресурсы сибирских компаний пришлась на Красноярск
МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. В Сибири впервые зафиксирован рост числа инцидентов в органи
|06.11.2025
|
Дальневосточные компании в сферах ИТ и транспорта чаще всего сталкивались с DDoS-атаками
МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Дальнего Востока за III квартал 2025 г. Ключевыми мишенями хакеров на Да
|05.11.2025
|
«Гарда» провела исследование изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак
сектор: с 32% в третьем квартале 2024 до 8% в третьем квартале 2025. Небольшой рост до 12% показали DDoS-атаки на финансовые организации. До 8% снизилась доля атак на промышленность после роста
|05.11.2025
|
Эксперты установили, что в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах ПФО
МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала г
|05.11.2025
|
Кузбасские компании подверглись DDoS-атакам меньше остальных в Сибири
МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за III квартал 2025 г. Эксперты впервые зафиксировали рост числа
|05.11.2025
|
Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов
МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Северо-Запад занял третье место по
|05.11.2025
|
«Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности
информационной безопасности, и компания DDoS-Guard — отечественный провайдер комплексной защиты от DDoS-атак — заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Софтлайн Решениям» р
|31.10.2025
|
VAS Experts предложил операторам связи стратегию защиты сетевой инфраструктуры от перегрузок и DDoS-атак
аструктуры провайдеров связи. Стратегия включает четыре ключевых направления защиты от перегрузок и DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Первоочередное внимание уделяетс
|30.10.2025
|
«Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ
«Гарда» провела интеграцию решений «Гарда Anti-DDoS» и «Гарда WAF». Она позволяет заказчикам быстрее реагировать на кибератаки за счет
|28.10.2025
|
Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП
ершпионаж и преступления финансово мотивированных мошенников. Если хактивисты чаще всего используют DDoS-атаки, так как заинтересованы в привлечении общественного внимания, то две оставшиеся гр
|28.10.2025
|
DDoS по расписанию: хакеры используют значимые для государства события для атак на российские компании
ра и кредитно-финансовой отрасли сразу после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Майские DDoS-атаки были направлены на телеком и ИТ-отрасль во время празднования 80-летия Победы в Ве
|28.10.2025
|
В III квартале 2025 г. значительно выросло количество наиболее разрушительных видов DDoS-атак
и отразить их можно только с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак. «Зондирующие» DDoS-атаки появились в России недавно, но злоумышленники уже активно используют с целью нанес
|24.10.2025
|
Амурские компании увеличили инвестиции в сервисы защиты от DDoS-атак
атак, ориентированных на остановку, прекращение бизнес-процессов или долгий и незаметный шпионаж. «DDoS-атаки технически эволюционируют и их активность постоянно возрастает. Для защиты собстве
|23.10.2025
|
CyberFirst представил анализатор трафика SensorFlow для предиктивной защиты сетевой инфраструктуры
тор трафика SensorFlow, предназначенный для глобального мониторинга сетей и предиктивного выявления DDoS-атак. Решение анализирует сетевые потоки NetFlow и sFlow, данные SNMP и обновления BGP с
|20.10.2025
|
RED Security: хакеры атакуют транспортные организации
открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщает о росте числа DDoS-атак на организации сферы логистики и транспорта. За сентябрь 2025 г. оно превысило полт
|17.10.2025
|
ИИ ускоряет рост DDoS-угроз: за год мощность ботнетов выросла в 25 раз
227 тыс. устройств. Таким образом, всего за год масштабы выросли в 25 раз». В III квартале 2025 г. DDoS-атаки чаще всего были нацелены на сегменты «Финтех» (26,1%), «Электронная коммерция» (22
|09.10.2025
|
StormWall: в III квартале 2025 года число DDoS-атак в России выросло на 53%, а главными мишенями хакеров стали телеком, ритейл и сфера образования
Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки, направленные на российские компании в III квартале 2025 г. Специалисты выявили кл
|07.10.2025
|
Servicepipe запускает панель управления для операторов связи: DDoS-защита с личным кабинетом для конечных клиентов
ий для анализа и фильтрации нежелательного трафика представила новое решение для операторов связи — панель управления, которая позволяет на базе продуктов DosGate и FlowCollector предоставлять сервис DDoS-защиты конечным клиентам. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. Решение объединяет административную панель для оператора и личный кабинет клиента. В админской части оператор уп
|03.10.2025
|
Servicepipe: российские компании больше не полагаются на геофильтрацию в защите от DDoS-атак
обращающихся к ним за защитой от DDoS-атак. «Если в начале 2022 г. большинство компаний блокировали DDoS-атаки преимущественно по географическому признаку, то в 2025 г. этот способ уже неактуал
|30.09.2025
|
Эксперты StormWall столкнулись с мощнейшей DDoS-атакой
время во всем мире хакеры активно используют передовую тактику «ковровых бомбардировок» при запуске DDoS-атак. Провайдеры ежедневного отражают большое количество подобных атак, направленных на
|26.09.2025
|
В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров
Аналитики StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на учебные заведения в сентябре 2025 г. и выявили заметный рост инци
|24.09.2025
|
Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз
я бизнеса. С их помощью бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб-приложений и защиты от DDoS-атак до снижения угроз утечек данных. В сервисе для комплексного управления безопасность
|18.09.2025
|
В первом полугодии 2025 г. большинство DDoS-атак обрушилось на финансовую сферу, телеком и госсектор
Аналитический центр компании StormWall изучил DDoS-атаки, направленные хакерами на российские компании в первом полугодии 2025 г. По резуль
|15.09.2025
|
ГК «Солар» запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для cайтов среднего и малого бизнеса
нта на ресурсе) и вредоносные боты (спам, фейковые заявки и комментарии). Бесплатный тариф отражает DDoS-атаки и подойдет сайтам с посещаемостью до 5 тыс. пользователей в месяц. Например – сайт
