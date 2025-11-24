Разделы

Кибербезопасность DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании Многовекторные атаки L7-атака AntiDDoS-решения DDoS Defense Service


  • DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.
  • Кибербезопасность

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


24.11.2025 «Лаборатория Касперского» защитит клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак

ских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространенных и разрушительных инструментов в арсенале

21.11.2025 МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17%

МТС совместно с аналитиками Red Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации

20.11.2025 «Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак

ний «Обит» совместно с провайдером безопасности DDoS Guard, показывает, что при усиливающемся росте DDoS-атак бюджеты большинства компаний на защиту остаются неизменными, а в некоторых случаях

17.11.2025 Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании

МТС совместно с аналитиками RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации

13.11.2025 Servicepipe и Bi.Zone объявили о партнерстве в сфере защиты от DDoS-атак

каждый запрос в реальном времени и блокирует как простой флуд и амплификации, так и низкочастотные DDoS-атаки, которые нельзя обнаружить статистическими методами. Network DDoS Protection — сер
11.11.2025 Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой

компании пришлось около 12% кибератак. Аналитики МТС совместно с RED Security отмечают, чаще всего DDoS-атаки приходились на Владивосток, при этом самая продолжительная атака была зафиксирован
11.11.2025 Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам

МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025

10.11.2025 Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART

DoS & Bot Protection и Network DDoS Protection и формирует комплексную экосистему защиты бизнеса от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Сервис Secure DNS Hosting — это за
10.11.2025 Из-за рекордного числа DDoS-атак Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге самых атакуемых стран мира по итогам III квартала 2025 года

Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки на глобальном уровне по итогам III квартала 2025 г. В результате проведенного анал
07.11.2025 МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам

МТС при помощи аналитиков Red Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала г
07.11.2025 К концу 2025 г. государственные учреждения Пермского края стали чаще сталкиваться с DDoS-атаками 

сить ущерб не только частным, но и государственным организациям Пермского края. На сегодняшний день DDos-атаки стали одним из наиболее распространенных способов влияния на работоспособность ИТ-
07.11.2025 RED Security: в III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на банки выросло втрое

y, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, провела исследование DDoS-атак на российские организации за III квартал 2025 г.. Впервые с начала 2025 г. аналитик
07.11.2025 Каждая десятая DDoS-атака направлена на Дальний Восток

МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. С июля по сентябрь 2025 г. сервис выявил и заблокировал почт
06.11.2025 МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов

МТС на основе данных аналитики Red Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Согласно данным, за период с июля

06.11.2025 VAS Experts тестирует демоверсию продукта по защите от DDoS-атак

го обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts разрабатывает новый продукт для защиты от DDoS-атак — «Скат AntiDDoS». Решение обеспечивает устойчивую работу сетевой инфраструктуры оп
06.11.2025 Servicepipe FlowCollector научился выявлять «хирургические» атаки на уровне портов

ервисы и реагировать на угрозы еще до того, как они повлияют на работу пользователей. Хирургические DDoS-атаки – тактика, набирающая популярность в 2025 г. В отличие от традиционных объемных ат
06.11.2025 Каждая вторая DDoS-атака на веб-ресурсы сибирских компаний пришлась на Красноярск

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. В Сибири впервые зафиксирован рост числа инцидентов в органи
06.11.2025 Дальневосточные компании в сферах ИТ и транспорта чаще всего сталкивались с DDoS-атаками

МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Дальнего Востока за III квартал 2025 г. Ключевыми мишенями хакеров на Да
05.11.2025 «Гарда» провела исследование изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак

сектор: с 32% в третьем квартале 2024 до 8% в третьем квартале 2025. Небольшой рост до 12% показали DDoS-атаки на финансовые организации. До 8% снизилась доля атак на промышленность после роста
05.11.2025 Эксперты установили, что в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах ПФО

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала г
05.11.2025 Кузбасские компании подверглись DDoS-атакам меньше остальных в Сибири

МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за III квартал 2025 г. Эксперты впервые зафиксировали рост числа

05.11.2025 Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Северо-Запад занял третье место по
05.11.2025 «Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности

информационной безопасности, и компания DDoS-Guard — отечественный провайдер комплексной защиты от DDoS-атак — заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Софтлайн Решениям» р
31.10.2025 VAS Experts предложил операторам связи стратегию защиты сетевой инфраструктуры от перегрузок и DDoS-атак

аструктуры провайдеров связи. Стратегия включает четыре ключевых направления защиты от перегрузок и DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Первоочередное внимание уделяетс
30.10.2025 «Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ

«Гарда» провела интеграцию решений «Гарда Anti-DDoS» и «Гарда WAF». Она позволяет заказчикам быстрее реагировать на кибератаки за счет

28.10.2025 Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП

ершпионаж и преступления финансово мотивированных мошенников. Если хактивисты чаще всего используют DDoS-атаки, так как заинтересованы в привлечении общественного внимания, то две оставшиеся гр
28.10.2025 DDoS по расписанию: хакеры используют значимые для государства события для атак на российские компании

ра и кредитно-финансовой отрасли сразу после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Майские DDoS-атаки были направлены на телеком и ИТ-отрасль во время празднования 80-летия Победы в Ве
28.10.2025 В III квартале 2025 г. значительно выросло количество наиболее разрушительных видов DDoS-атак

и отразить их можно только с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак. «Зондирующие» DDoS-атаки появились в России недавно, но злоумышленники уже активно используют с целью нанес
24.10.2025 Амурские компании увеличили инвестиции в сервисы защиты от DDoS-атак

атак, ориентированных на остановку, прекращение бизнес-процессов или долгий и незаметный шпионаж. «DDoS-атаки технически эволюционируют и их активность постоянно возрастает. Для защиты собстве
23.10.2025 CyberFirst представил анализатор трафика SensorFlow для предиктивной защиты сетевой инфраструктуры

тор трафика SensorFlow, предназначенный для глобального мониторинга сетей и предиктивного выявления DDoS-атак. Решение анализирует сетевые потоки NetFlow и sFlow, данные SNMP и обновления BGP с
20.10.2025 RED Security: хакеры атакуют транспортные организации

открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщает о росте числа DDoS-атак на организации сферы логистики и транспорта. За сентябрь 2025 г. оно превысило полт
17.10.2025 ИИ ускоряет рост DDoS-угроз: за год мощность ботнетов выросла в 25 раз

227 тыс. устройств. Таким образом, всего за год масштабы выросли в 25 раз». В III квартале 2025 г. DDoS-атаки чаще всего были нацелены на сегменты «Финтех» (26,1%), «Электронная коммерция» (22
09.10.2025 StormWall: в III квартале 2025 года число DDoS-атак в России выросло на 53%, а главными мишенями хакеров стали телеком, ритейл и сфера образования

Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки, направленные на российские компании в III квартале 2025 г. Специалисты выявили кл
07.10.2025 Servicepipe запускает панель управления для операторов связи: DDoS-защита с личным кабинетом для конечных клиентов

ий для анализа и фильтрации нежелательного трафика представила новое решение для операторов связи — панель управления, которая позволяет на базе продуктов DosGate и FlowCollector предоставлять сервис DDoS-защиты конечным клиентам. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. Решение объединяет административную панель для оператора и личный кабинет клиента. В админской части оператор уп
03.10.2025 Servicepipe: российские компании больше не полагаются на геофильтрацию в защите от DDoS-атак

обращающихся к ним за защитой от DDoS-атак. «Если в начале 2022 г. большинство компаний блокировали DDoS-атаки преимущественно по географическому признаку, то в 2025 г. этот способ уже неактуал
30.09.2025 Эксперты StormWall столкнулись с мощнейшей DDoS-атакой

время во всем мире хакеры активно используют передовую тактику «ковровых бомбардировок» при запуске DDoS-атак. Провайдеры ежедневного отражают большое количество подобных атак, направленных на

26.09.2025 В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров

Аналитики StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на учебные заведения в сентябре 2025 г. и выявили заметный рост инци
24.09.2025 Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз

я бизнеса. С их помощью бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб-приложений и защиты от DDoS-атак до снижения угроз утечек данных. В сервисе для комплексного управления безопасность
18.09.2025 В первом полугодии 2025 г. большинство DDoS-атак обрушилось на финансовую сферу, телеком и госсектор

Аналитический центр компании StormWall изучил DDoS-атаки, направленные хакерами на российские компании в первом полугодии 2025 г. По резуль
15.09.2025 ГК «Солар» запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для cайтов среднего и малого бизнеса

нта на ресурсе) и вредоносные боты (спам, фейковые заявки и комментарии). Бесплатный тариф отражает DDoS-атаки и подойдет сайтам с посещаемостью до 5 тыс. пользователей в месяц. Например – сайт

Публикаций - 3539, упоминаний - 6937

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
