Кибербезопасность

«Лаборатория Касперского» защитит клиентов «Т1 Облако» от DDoS-атак ских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространенных и разрушительных инструментов в арсенале

МТС: активность киберпреступников в Тамбовской области выросла на 17% МТС совместно с аналитиками Red Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации

«Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак ний «Обит» совместно с провайдером безопасности DDoS Guard, показывает, что при усиливающемся росте DDoS-атак бюджеты большинства компаний на защиту остаются неизменными, а в некоторых случаях

Основными мишенями киберпреступников в Воронежской области стали строительные компании МТС совместно с аналитиками RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в регионах Центрального федерального округа. На организации

Servicepipe и Bi.Zone объявили о партнерстве в сфере защиты от DDoS-атак каждый запрос в реальном времени и блокирует как простой флуд и амплификации, так и низкочастотные DDoS-атаки, которые нельзя обнаружить статистическими методами. Network DDoS Protection — сер

Хабаровский бизнес столкнулся с 30-часовой DDoS-атакой компании пришлось около 12% кибератак. Аналитики МТС совместно с RED Security отмечают, чаще всего DDoS-атаки приходились на Владивосток, при этом самая продолжительная атака была зафиксирован

Организации Кировской области и других регионов Приволжья чаще других в стране подвергались DDoS-атакам МТС при помощи аналитиков RED Security изучила характер DDoS-атак за III квартал 2025 г. в Кировской области и других регионах страны. С начала 2025

Innostage и Servicepipe усиливают защиту клиентов с помощью интеграции решения Secure DNS Hosting в SOC CyberART DoS & Bot Protection и Network DDoS Protection и формирует комплексную экосистему защиты бизнеса от DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители Innostage. Сервис Secure DNS Hosting — это за

Из-за рекордного числа DDoS-атак Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге самых атакуемых стран мира по итогам III квартала 2025 года Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки на глобальном уровне по итогам III квартала 2025 г. В результате проведенного анал

МТС: организации Поволжья чаще других федеральных округов подвергаются DDoS-атакам МТС при помощи аналитиков Red Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала г

К концу 2025 г. государственные учреждения Пермского края стали чаще сталкиваться с DDoS-атаками сить ущерб не только частным, но и государственным организациям Пермского края. На сегодняшний день DDos-атаки стали одним из наиболее распространенных способов влияния на работоспособность ИТ-

RED Security: в III квартале 2025 г. количество DDoS-атак на банки выросло втрое y, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, провела исследование DDoS-атак на российские организации за III квартал 2025 г.. Впервые с начала 2025 г. аналитик

Каждая десятая DDoS-атака направлена на Дальний Восток МТС совместно с аналитиками RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. С июля по сентябрь 2025 г. сервис выявил и заблокировал почт

МТС: самая долгая DDoS-атака на Юге России длилась более 72 часов МТС на основе данных аналитики Red Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Согласно данным, за период с июля

VAS Experts тестирует демоверсию продукта по защите от DDoS-атак го обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts разрабатывает новый продукт для защиты от DDoS-атак — «Скат AntiDDoS». Решение обеспечивает устойчивую работу сетевой инфраструктуры оп

Servicepipe FlowCollector научился выявлять «хирургические» атаки на уровне портов ервисы и реагировать на угрозы еще до того, как они повлияют на работу пользователей. Хирургические DDoS-атаки – тактика, набирающая популярность в 2025 г. В отличие от традиционных объемных ат

Каждая вторая DDoS-атака на веб-ресурсы сибирских компаний пришлась на Красноярск МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. В Сибири впервые зафиксирован рост числа инцидентов в органи

Дальневосточные компании в сферах ИТ и транспорта чаще всего сталкивались с DDoS-атаками МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Дальнего Востока за III квартал 2025 г. Ключевыми мишенями хакеров на Да

«Гарда» провела исследование изменений ландшафта и особенностей DDoS-атак сектор: с 32% в третьем квартале 2024 до 8% в третьем квартале 2025. Небольшой рост до 12% показали DDoS-атаки на финансовые организации. До 8% снизилась доля атак на промышленность после роста

Эксперты установили, что в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах ПФО МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала г

Кузбасские компании подверглись DDoS-атакам меньше остальных в Сибири МТС с помощью аналитиков RED Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за III квартал 2025 г. Эксперты впервые зафиксировали рост числа

Самая долгая DDoS-атака на Северо-Западе длилась более 49 часов МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак на российские предприятия в III квартале 2025 г. Северо-Запад занял третье место по

«Софтлайн Решения» и DDoS-Guard заключили соглашение о технологическом партнерстве в сфере кибербезопасности информационной безопасности, и компания DDoS-Guard — отечественный провайдер комплексной защиты от DDoS-атак — заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит «Софтлайн Решениям» р

VAS Experts предложил операторам связи стратегию защиты сетевой инфраструктуры от перегрузок и DDoS-атак аструктуры провайдеров связи. Стратегия включает четыре ключевых направления защиты от перегрузок и DDoS-атак. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts. Первоочередное внимание уделяетс

«Гарда» совершенствует реагирование на инциденты за счет автоматизации обмена данными между СЗИ «Гарда» провела интеграцию решений «Гарда Anti-DDoS» и «Гарда WAF». Она позволяет заказчикам быстрее реагировать на кибератаки за счет

Хакеры в 2024 г. уничтожили полпроцента российского ВВП ершпионаж и преступления финансово мотивированных мошенников. Если хактивисты чаще всего используют DDoS-атаки, так как заинтересованы в привлечении общественного внимания, то две оставшиеся гр

DDoS по расписанию: хакеры используют значимые для государства события для атак на российские компании ра и кредитно-финансовой отрасли сразу после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Майские DDoS-атаки были направлены на телеком и ИТ-отрасль во время празднования 80-летия Победы в Ве

В III квартале 2025 г. значительно выросло количество наиболее разрушительных видов DDoS-атак и отразить их можно только с помощью профессиональных решений по защите от DDoS-атак. «Зондирующие» DDoS-атаки появились в России недавно, но злоумышленники уже активно используют с целью нанес

Амурские компании увеличили инвестиции в сервисы защиты от DDoS-атак атак, ориентированных на остановку, прекращение бизнес-процессов или долгий и незаметный шпионаж. «DDoS-атаки технически эволюционируют и их активность постоянно возрастает. Для защиты собстве

CyberFirst представил анализатор трафика SensorFlow для предиктивной защиты сетевой инфраструктуры тор трафика SensorFlow, предназначенный для глобального мониторинга сетей и предиктивного выявления DDoS-атак. Решение анализирует сетевые потоки NetFlow и sFlow, данные SNMP и обновления BGP с

RED Security: хакеры атакуют транспортные организации открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, сообщает о росте числа DDoS-атак на организации сферы логистики и транспорта. За сентябрь 2025 г. оно превысило полт

ИИ ускоряет рост DDoS-угроз: за год мощность ботнетов выросла в 25 раз 227 тыс. устройств. Таким образом, всего за год масштабы выросли в 25 раз». В III квартале 2025 г. DDoS-атаки чаще всего были нацелены на сегменты «Финтех» (26,1%), «Электронная коммерция» (22

StormWall: в III квартале 2025 года число DDoS-атак в России выросло на 53%, а главными мишенями хакеров стали телеком, ритейл и сфера образования Аналитический центр компании StormWall проанализировал DDoS-атаки, направленные на российские компании в III квартале 2025 г. Специалисты выявили кл

Servicepipe запускает панель управления для операторов связи: DDoS-защита с личным кабинетом для конечных клиентов ий для анализа и фильтрации нежелательного трафика представила новое решение для операторов связи — панель управления, которая позволяет на базе продуктов DosGate и FlowCollector предоставлять сервис DDoS-защиты конечным клиентам. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. Решение объединяет административную панель для оператора и личный кабинет клиента. В админской части оператор уп

Servicepipe: российские компании больше не полагаются на геофильтрацию в защите от DDoS-атак обращающихся к ним за защитой от DDoS-атак. «Если в начале 2022 г. большинство компаний блокировали DDoS-атаки преимущественно по географическому признаку, то в 2025 г. этот способ уже неактуал

Эксперты StormWall столкнулись с мощнейшей DDoS-атакой время во всем мире хакеры активно используют передовую тактику «ковровых бомбардировок» при запуске DDoS-атак. Провайдеры ежедневного отражают большое количество подобных атак, направленных на

В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров Аналитики StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на учебные заведения в сентябре 2025 г. и выявили заметный рост инци

Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз я бизнеса. С их помощью бизнес сможет закрыть ключевые риски — от взлома веб-приложений и защиты от DDoS-атак до снижения угроз утечек данных. В сервисе для комплексного управления безопасность

В первом полугодии 2025 г. большинство DDoS-атак обрушилось на финансовую сферу, телеком и госсектор Аналитический центр компании StormWall изучил DDoS-атаки, направленные хакерами на российские компании в первом полугодии 2025 г. По резуль