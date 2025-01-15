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Телеком Биржа ServicePipe Сервиспайп

Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп

Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 года, активно развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов. 


15.01.2025 Servicepipe обновила продукт Secure DNS Hosting 1
25.12.2024 Innostage и Servicepipe объявили о стратегическом партнёрстве в сфере защиты бизнеса от DDos-атак 1
19.12.2024 Решения Servicepipe защитят Frank Media от DDoS-атак и парсинга  1
29.11.2024 В сезон распродаж хакеры в России активизировались больше, чем покупатели 1
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
25.11.2024 DDoS-атаки изучат в лаборатории. Компания Servicepipe анонсировала создание нового подразделения 1
Импортозамещение 2024 1
07.10.2024 Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры 1
03.10.2024 CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке 1
04.09.2024 Сбербанк пережил самую мощную в своей истории DDoS-атаку 1
04.09.2024 Компания Servicepipe запускает образовательный проект в школах, колледжах и вузах 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
16.07.2024 Servicepipе фиксирует всплеск интереса к решениям по защите от DDoS-атак со стороны финсектора 1
11.06.2024 Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности 1
22.04.2024 Sitronics Group и Servicepipe объявили о партнерстве в сфере защиты российского бизнеса от интернет-атак 2
16.04.2024 Netwell заключила дистрибьюторское соглашение с отечественным разработчиком технологий высокоточной защиты Servicepipe 1
02.04.2024 Servicepipe зафиксировала рост объема и длительности атак хактивистов 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
26.03.2024 Servicepipe запустила два новых узла фильтрации 1
15.03.2024 Servicepipe зафиксировала рост атак IT Army of Ukraine на 363% с января 2024 года 1
12.03.2024 «Инферит Облако» и «Телеком биржа» объединили усилия для комплексной защиты бизнеса от киберугроз 1
29.02.2024 Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей 1
12.02.2024 Servicepipe получила лицензии ФСТЭК 1
09.02.2024 Ботоводы наши новых жертв. Servicepipe подсчитал, какие отрасли наиболее активно атаковали в 2023 году 1
02.02.2024 Валентин Соколов -

Валентин Соколов, RCloud by 3data: Большинство задумывается о защите от DDoS только во время атаки или уже после нее

 1
12.01.2024 Успеть за 15 секунд. «Правила для ботов» от Servicepipe можно будет обновлять почти мгновенно 1
22.12.2023 Защита от DDoS в одно касание: Servicepipe первой в мире решила давнюю проблему всех систем фильтрации 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
08.11.2023 Настрой антибота сам: Servicepipe дали возможность пользователям задавать правила блокировки ботов 1
19.07.2023 Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
03.04.2023 Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы 1
27.01.2023 Руслан Косарим, Angara Security: В связи с нехваткой экспертизы на рынке вырос интерес к MSS-сервисам 1
21.12.2022 В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак 1
05.07.2019 ServicePipe расширила спектр услуг в области защиты от DDoS-атак 1

Публикаций - 35, упоминаний - 36

Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 5
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 5
Телеком Биржа 18 4
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Ростелеком 9699 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Nubes - Нубес 51 2
8213 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 2
Совкомбанк Технологии 12 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 2
Selectel - Селектел 385 2
Теко НПК 430 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 45 1
Lenovo Group 2292 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
StormWall - Сторм системс 67 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Sangfor Technologies 11 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Nextcloud 25 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Check Point Software Technologies 760 1
Цифра ГК 2426 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Oracle Corporation 6687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
МегаФон 8803 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
Совкомбанк ПАО 256 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Почта России ПАО 2112 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 9 1
Основа Холдинг ГК 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Банк 1769 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Москоллектор ГУП 7 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 4
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 33
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 17
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 9
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 65 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 3
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 12 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Телеком Биржа - ServicePipe Bot Protection - Антибот 3 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 3
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 4 3
Телеком Биржа - ServicePipe DDoS Pack 2 2
Apple iPhone 6 4862 2
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 19 2
Nubes Alto 17 2
FreePik 980 2
3data - RCloud by 3data 11 2
TB Cirex Jet Net 3 1
NGR Softlab - Dataplan 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 47 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 83 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Linux OS 9936 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
NVision Барьер 648 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
Microsoft Windows 15656 1
Apple macOS 2058 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Google Android 13994 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
МегаФон ПроБизнес 7 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ITFB Easydoc 19 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 7 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 33 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Бобрышев Даниил 4 4
Чежин Данила 6 4
Щербаков Даниил 5 4
Хлебунов Михаил 4 4
Степаненко Василий 42 2
Соколов Валентин 7 2
Литовченко Вячеслав 4 2
Мантуров Максим 11 2
Избаенков Артем 13 1
Вахтин Александр 8 1
Косарим Руслан 7 1
Собецкий Игорь 1 1
Качуров Евгений 7 1
Вураско Александр 24 1
Палецкий Артем 1 1
Новиков Павел 97 1
Борис Альберт 19 1
Тарасов Георгий 6 1
Петросян Вадим 14 1
Вирясов Владислав 24 1
Тимофеев Степан 2 1
Полькин Василий 3 1
Тульчинский Станислав 57 1
Кононов Вячеслав 2 1
Дзвинко Роман 18 1
Шайдулов Рустам 3 1
Матюшин Михаил 16 1
Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Житинский Сергей 14 1
Авдеев Алексей 9 1
Колесников Александр 24 1
Минаев Андрей 15 1
Налепов Роман 21 1
Деменко Виктор 6 1
Крайнов Евгений 3 1
Демин Владислав 3 1
Анисов Ян 17 1
Палей Лев 50 1
Никитин Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Европа 21767 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 16
Аудит - аудиторский услуги 2657 9
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
НКО - Некоммерческая организация 500 3
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 2
Аренда 2416 2
Импортозамещение - параллельный импорт 480 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Зоология - наука о животных 2603 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Ведомости 996 1
РИА Новости 917 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Frank Media - Фрэнк Медиа 3 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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