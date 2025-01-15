Телеком Биржа ServicePipe Сервиспайп
Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 года, активно развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов.
Телеком Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобрышев Даниил 4 4
|Чежин Данила 6 4
|Щербаков Даниил 5 4
|Хлебунов Михаил 4 4
|Степаненко Василий 42 2
|Соколов Валентин 7 2
|Литовченко Вячеслав 4 2
|Мантуров Максим 11 2
|Избаенков Артем 13 1
|Вахтин Александр 8 1
|Косарим Руслан 7 1
|Собецкий Игорь 1 1
|Качуров Евгений 7 1
|Вураско Александр 24 1
|Палецкий Артем 1 1
|Новиков Павел 97 1
|Борис Альберт 19 1
|Тарасов Георгий 6 1
|Петросян Вадим 14 1
|Вирясов Владислав 24 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Полькин Василий 3 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Кононов Вячеслав 2 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Шайдулов Рустам 3 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Житинский Сергей 14 1
|Авдеев Алексей 9 1
|Колесников Александр 24 1
|Минаев Андрей 15 1
|Налепов Роман 21 1
|Деменко Виктор 6 1
|Крайнов Евгений 3 1
|Демин Владислав 3 1
|Анисов Ян 17 1
|Палей Лев 50 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|Ведомости 996 1
|РИА Новости 917 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Frank Media - Фрэнк Медиа 3 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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