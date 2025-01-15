Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп

Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 года, активно развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов.