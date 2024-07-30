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В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз

В платформу цифровых активов «Токеон» внедрены продукты безопасности компаний Servicepipe и «Вебмониторэкс» от DDoS-атак и целевых веб-угроз.

Servicepipe специализируется на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак и ботов. В решении компании Web DDoS Protection, внедренном на платформе «Токеон», используется собственная технология высокоточной фильтрации трафика Servicepipe Cybert.

«Вебмониторэкс» является вендором WAF – продукта защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак.

Решения Web DDoS Protection и WAF обеспечивает защиту от большинства известных веб-угроз: WAF спасает от кибератак из списков OWASP Top 10 и API Security Top 10, а Web DDoS Protection – превентивно блокируя DDoS-атаки.

«Для операторов ЦФА критически важна безопасность и доступность сервисов. Для повышения киберзащищенности и обеспечения бесперебойной работы мы внедряем лучшие решения по кибербезопасности, имеющиеся на рынке», – сказал руководитель службы информационной безопасности платформы «Токеон» Дмитрий Никитин.

«Безопасность и надежность информационных систем являются особым приоритетом компаний финансового сектора. Чтобы минимизировать риски, которые могут привести к замедлению работы систем, проблемам с доступом сервисов, мы в автоматизированном режиме анализируем большие объемы данных и учитываем самые разные сценарии хакеров, предлагая своим клиентам современные и эффективные решения от киберугроз», – сказал директор по информационной безопасности «Вебмониторэкс» Лев Палей.

«Участники финансового рынка уделяют большое внимание вопросам безопасности и внедряют новые решения по защите своих сервисов. И это крайне важно, поскольку рост защищенности каждой компании – это еще один шаг к повышению киберустойчивости всей финансовой системы нашей страны», – отметил заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков.

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