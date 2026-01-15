Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Никитин Дмитрий


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Ученые ТПУ нашли способ армировать медные композиты карбидами 2
17.09.2025 Власти не смогли договориться об обязательной установке Max и RuStore на смартфоны 1
30.07.2024 В платформу «Токеон» внедрены продукты Servicepipe и «Вебмониторэкс» для защиты от киберугроз 1
01.12.2023 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по матмоделированию 1
20.07.2023 Подследственному замминистра связи Максиму Паршину нашли временную замену 1
11.10.2022 Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации 1
24.03.2022 Мораторий на проверки ИТ-компаний продлен на 3 года 1
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
21.02.2018 Директор департамента Минкомсвязи подал в суд на собственное министерство 1
19.04.2010 «Инфосистемы Джет» оказывают комплексную техподдержку ИТ-инфраструктуры «СКБ-Банка» 1
23.11.2007 Хостируемые сервисы уже в России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Никитин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12668 2
Google LLC 12295 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 23 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 1
65apps - 65 Гигабайт 9 1
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 30 1
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 1
Системы документооборота 511 1
ЦИФРА - Центр инженерно-физических расчетов и анализа 1 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14374 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Oracle Corporation 6887 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1224 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 138 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 372 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Brocade Communications Systems 244 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Cloudian 10 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12933 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3131 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2182 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2259 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 277 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 105 1
OWASP - Open Web Application Security Project 119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Application store - магазин приложений 1370 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 477 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1200 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4499 1
Virtual office - Виртуальный офис 212 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 517 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4930 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4685 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6169 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3544 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4203 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13371 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 709 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 611 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2442 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 39 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 1
VK RuStore - Рустор 518 1
Телеком Биржа - ServicePipe Cybert 10 1
Коммуникационная платформа - MAX - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 40 1
Телеком Биржа - ServicePipe Web DDoS Protection 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7385 1
Apple iPad 3943 1
Google Android 14744 1
Apple iOS 8282 1
Apple - App Store 3015 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 416 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 354 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 1
Шадаев Максут 1155 2
Паршин Максим 322 2
Тумусов Федот 9 1
Журавлев Александр 18 1
Заренин Андрей 48 1
Чувашов Алексей 2 1
Вдовин Александр 8 1
Богатырева Людмила 22 1
Щербаков Даниил 6 1
Прусаков Олег 2 1
Вишняков Егор 1 1
Калимуллин Тимур 2 1
Овчинникова Ксения 1 1
Белолуцкий Фёдор 1 1
Шпади Алина 1 1
Пуль Даниил 1 1
Шагалиев Рашит 4 1
Барбашина Наталья 1 1
Казак Илья 1 1
Палей Лев 57 1
Блинов Михаил 73 1
Никифоров Николай 1137 1
Смирнов Алексей 254 1
Солнцева Екатерина 60 1
Горелкин Антон 111 1
Хинштейн Александр 146 1
Егоров Александр 86 1
Казарян Карен 80 1
Мигранов Салават 9 1
Быковский Михаил 3 1
Ломоносов Александр 26 1
Широков Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 2
Россия - УФО - Челябинская область - Снежинск 49 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 59 1
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 59 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18293 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3399 1
Украина 7802 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1241 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 376 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 227 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 157 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1166 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 383 1
Forbes - Форбс 917 1
Ведомости 1265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2178 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1104 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 37 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще