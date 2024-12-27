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Широков Сергей



27.12.2024 «Нет» рутине, «да» удовольствию от вождения: свыше 650 тысяч человек уже воспользовались удобной экосистемой для автолюбителей 1
16.11.2023 Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии» 1
23.10.2023 «Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве 1
22.02.2023 «Мобиус технологии» предложит клиентам цифровую трансформацию на российской платформе Platform V 1
08.08.2022 Забронировать сейф в Сбербанке теперь можно онлайн 1
14.10.2021 «Сбер» усовершенствовал сервис «Деньги до зарплаты» 1
17.09.2021 Курсы обмена валют в офисах Сбербанка появились на картах 2ГИС 1
23.04.2021 В «Сбере» выросла популярность дистанционного продления «самой не цифровой» услуги 1
05.10.2020 Сбербанк запустил «Цифровой профиль» в потребительском кредитовании 1
21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн» 1
02.09.2020 Сбербанк обеспечит дистанционное продление аренды сейфа 1
21.05.2019 Сбербанк запустил акцию с повышенным начислением бонусов «Спасибо» по кредитным картам 1
10.04.2019 Сбербанк представил сервис «Кредитный потенциал» 1
27.12.2018 Сбербанк расширил возможности онлайн-кредитования физических лиц 1
14.06.2018 Сбербанк снизит проценты по кредитам тем, кто оформит их в «Сбербанк Онлайн» 1
02.07.2015 Сервис «Управляемый ХотСпот» интегрирован с системой автоматизации ресторанов iiko 1
19.04.2010 «Инфосистемы Джет» оказывают комплексную техподдержку ИТ-инфраструктуры «СКБ-Банка» 1
09.04.2007 Результаты голосования GGA 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Широков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Huawei 3933 1
Xiaomi 1732 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
iiko - айко 47 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Samsung Electronics 10254 1
Oracle Corporation 6688 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Razer Inc 75 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Brocade Communications Systems 241 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Intel Corporation 12197 1
Microsoft Corporation 24625 1
Формоза - Formoza 176 1
Logitech 421 1
Archos Technology 72 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
Visa International 1949 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Virtus.pro 27 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Lazurit - Лазурит ТД 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Манипулятор - Manipulator 338 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Калькулятор - Calculator 341 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 9
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Visa Credit Gold 1 1
Visa Credit Classic 1 1
Visa Credit Momentum 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Nintendo Wii - игровая консоль 759 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 1
Copperhead Android OS 11 1
Logitech MX 26 1
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 13 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Apple iPhone 6 4862 1
Nokia Nseries 537 1
VK Tax Compliance 23 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
Logitech Razer 1 1
VK GRC - решение для стратегического управления бизнесом и рисками 3 1
Nintendo DS - игровая консоль 339 1
Семенова Ирина 43 1
Самохин Денис 2 1
Маленко Сергей 1 1
Кузнецов Дмитрий 67 1
Никитин Дмитрий 10 1
Тятюшев Максим 97 1
Сизов Михаил 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 9
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Аренда 2416 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 154 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
HRM - HR брендинг 85 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Asus Open 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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