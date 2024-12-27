Широков Сергей
Широков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Семенова Ирина 43 1
|Самохин Денис 2 1
|Маленко Сергей 1 1
|Кузнецов Дмитрий 67 1
|Никитин Дмитрий 10 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Сизов Михаил 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 6
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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