Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новиков Константин
Новиков Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Бар-Бирюкова Мария 97 1
|Руденко Елена 6 1
|Новикова Елена 88 1
|Строкович Антон 53 1
|Орловский Виктор 383 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Генс Георгий 76 1
|Кулик Вадим 182 1
|Богачев Игорь 180 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Краснов Михаил 84 1
|Юргелас Мария 41 1
|Геклер Алена 29 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Демин Андрей 7 1
|Алтухов Леонид 19 1
|Вожегова Мария 28 1
|Асланян Сергей 103 1
|Михайлов Алексей 75 1
|Гуккин Александр 7 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Мишин Глеб 70 1
|Долгов Владимир 59 1
|Малютин Андрей 10 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Широких Алексей 72 1
|Низовский Григорий 36 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Щербаков Борис 47 1
|Савченко Константин 15 1
|Клячин Александр 16 1
|Меднов Сергей 124 1
|Попов Алексей 336 1
|Катрич Алексей 43 1
|Соловьева Юлия 20 1
|Семенов Игорь 10 1
|Калинин Денис 70 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.