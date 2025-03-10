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Новиков Константин


10.03.2025 В VK WorkSpace появился API для автоматизации работы партнеров с клиентами 1
20.11.2024 VK WorkSpace расширяет партнерскую сеть на 5 тыс. партнеров 1
09.02.2024 НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics 1
23.10.2023 «Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве 1
11.01.2023 «Консист бизнес групп» и BearingPoint расширяют сотрудничество по направлению «Турбо» 1
28.12.2022 WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо» 1
09.12.2022 «Сапран» стала партнёром «Турбо» 1
29.11.2022 «Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг» 1
30.09.2016 Константин Новиков возглавил департамент по работе с предприятиями СМБ и дистрибуции Microsoft в России 2
29.09.2016 Выходец из Oracle и SAP стал директором по малому бизнесу в Microsoft Россия 2
18.07.2016 AFM Consulting автоматизировала работу Capital Group 1
22.10.2015 Константин Новиков возглавил департамент бизнес-решений Microsoft в России 1
21.08.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал взаимоотношения с клиентами «Национального расчетного депозитария» на базе Microsoft Dynamics CRM 1
01.12.2014 SAP обучит партнеров искусству создания инновационных приложений 1
14.08.2013 Облачный сервис для строителей BuildersCloud привлек $1 млн инвестиций 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
17.12.2012 12 декабря стартовала онлайн-конференция AdConf 2
06.11.2012 Топ-менеджер российского офиса Oracle перешел в SAP 2
06.11.2012 Константин Новиков назначен директором по работе с партнерами SAP СНГ 2
18.12.2009 Oracle запустил новую партнерскую программу в России и СНГ 1
20.11.2009 Oracle запустила в России новую партнерскую инициативу для СМБ 1
01.11.2007 Oracle открыла Центр разработки в Москве 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

Новиков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6721 8
SAP SE 5293 7
SAP CIS - САП СНГ 854 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2166 6
Microsoft Corporation 24701 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 153 5
ФОРС - Центр разработки 639 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 252 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3979 2
Корус Консалтинг ГК 1229 1
AFM Consulting - АФМ Консалтинг 7 1
Google LLC 11851 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Verysell - Верисел 317 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Apple Inc 12170 1
Dell EMC 5037 1
Lenovo Group 2297 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Pirit - Пирит 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Северсталь Инфоком 66 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 723 1
Amazon Inc - Amazon.com 3019 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Fujitsu 2043 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1647 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Capital Group 73 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
Альфа-Банк 1782 1
eBay Inc 1622 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Абсолют Банк 234 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
BP - British Petroleum 182 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Альянс Банк 20 1
Depot WPF 1 1
Федеральное казначейство России 1787 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6717 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6874 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 554 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15867 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 788 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 810 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7175 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 2
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SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 769 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4791 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 358 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
Управляемость - Manageability 1742 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24351 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 185 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8137 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2910 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 132 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 518 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6316 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3205 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 945 1
Контроллинг 100 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 3
Oracle ISV Migration Center 4 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 3
Microsoft Dynamics 1177 2
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 2
Microsoft Windows 15759 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 135 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 144 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 263 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 107 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle Hyperion Strategic Finance 46 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 66 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 245 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1135 1
Oracle AS - Oracle Application Server 94 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Oracle Database Security 8 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 20 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 39 1
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 42 1
VK Tax Compliance 23 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
Oracle Grid Computing 5 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 151 1
Шепелявый Дмитрий 53 2
Бар-Бирюкова Мария 97 1
Руденко Елена 6 1
Новикова Елена 88 1
Строкович Антон 53 1
Орловский Виктор 383 1
Пегасов Сергей 55 1
Генс Георгий 76 1
Кулик Вадим 182 1
Богачев Игорь 180 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Краснов Михаил 84 1
Юргелас Мария 41 1
Геклер Алена 29 1
Мушаков Игорь 36 1
Демин Андрей 7 1
Алтухов Леонид 19 1
Вожегова Мария 28 1
Асланян Сергей 103 1
Михайлов Алексей 75 1
Гуккин Александр 7 1
Орехов Вячеслав 48 1
Мишин Глеб 70 1
Долгов Владимир 59 1
Малютин Андрей 10 1
Эренбург Михаил 39 1
Широких Алексей 72 1
Низовский Григорий 36 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 1
Постолатий Виталий 22 1
Ананьев Алексей 110 1
Щербаков Борис 47 1
Савченко Константин 15 1
Клячин Александр 16 1
Меднов Сергей 124 1
Попов Алексей 336 1
Катрич Алексей 43 1
Соловьева Юлия 20 1
Семенов Игорь 10 1
Калинин Денис 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 8
Европа Восточная 3100 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 3
Германия - Федеративная Республика 12718 2
Турция - Турецкая республика 2383 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 234 1
Азия - Азиатский регион 5567 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2494 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Европа 21828 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Ближний Восток 2957 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 169 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7534 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 6
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1218 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 3
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