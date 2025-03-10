Новиков Константин

В VK WorkSpace появился API для автоматизации работы партнеров с клиентами 1

НКН расширяет линейку оборудования контроллерами Consyst Electronics 1

Константин Новиков возглавил департамент по работе с предприятиями СМБ и дистрибуции Microsoft в России 2

Выходец из Oracle и SAP стал директором по малому бизнесу в Microsoft Россия 2

AFM Consulting автоматизировала работу Capital Group 1

SAP обучит партнеров искусству создания инновационных приложений 1

Константин Новиков назначен директором по работе с партнерами SAP СНГ 2

Oracle запустил новую партнерскую программу в России и СНГ 1

Oracle запустила в России новую партнерскую инициативу для СМБ 1