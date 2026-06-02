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Алтухов Леонид
СОБЫТИЯ
Алтухов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 2
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
|Постолатий Виталий 22 4
|Блинов Андрей 5 3
|Орехов Вячеслав 48 3
|Назаров Азат 7 2
|Яппаров Тагир 109 2
|Парменова Наталия 63 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
|Юрьев Илья 47 2
|Фридлянд Виталий 27 1
|Вожегова Мария 28 1
|Гуккин Александр 7 1
|Моисеев Сергей 12 1
|Малютин Андрей 10 1
|Робозёров Сергей 2 1
|Зуев Сергей 5 1
|Nielsen Peter Engrob - Нильсен Питер Энгроб 2 1
|Пасынков Сергей 1 1
|Поддубный Алексей 6 1
|Касаткина Ирина 2 1
|Низамов Азат 1 1
|Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
|Катречко Владимир 3 1
|Логутенко Максим 1 1
|Клепцов Игорь 3 1
|Котельников Вячеслав 1 1
|Михайлов Роман 7 1
|Орловский Виктор 405 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Генс Георгий 78 1
|Кулик Вадим 205 1
|Богачев Игорь 183 1
|Баланова Светлана 36 1
|Мацоцкий Сергей 179 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
|Семеновская Елена 41 1
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
|Бобровников Борис 104 1
|Македонский Сергей 47 1
|Вольпе Борис 92 1
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