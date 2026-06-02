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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алтухов Леонид

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Научный фундамент — для промышленных решений: «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Баумана начинают сотрудничество 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
25.04.2017 Леонид Алтухов -

ИТ-продукты становятся все более персонифицированными

 1
23.03.2017 Решение по управлению активами «Аксиома» включено в Единый реестр российского ПО 1
28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes 1
18.11.2016 «Интерпроком» выходит на международный рынок спортивной аналитики 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
24.05.2013 Ветеран IBM Россия стал вице-президентом в SAP 2
24.05.2013 В SAP СНГ — новые назначения в руководстве 1
20.06.2012 IBM открывает 10 новых офисов в России и Украине 1
01.12.2010 РГУ нефти и газа им. Губкина локализовал для России решение Sword CTSpace для управления процессами капстроительства на базе IBM FileNet 1
24.09.2009 EMC в России возглавил бывший глава Hitachi Data Systems 1
21.08.2009 Российский бизнес продолжает резать ИТ-бюджеты 1
13.08.2009 Бывший директор SAP в России займется ПО в IBM 1
15.04.2009 IBM и «Интертех» создали решение для управление НСИ 1
16.03.2009 «Цезарь Сателлит» управляет ИТ-инфраструктурой с помощью решений IBM 1
26.09.2008 «ВымпелКом» переводит почтовые сервера на IBM Lotus Domino 8.0.1 1
15.03.2006 "Аэрофлот" выбился в СОА-пионеры 1
27.05.2005 Пекин встретил участников конкурса "IT-лидер" 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Алтухов Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9659 13
SAP SE 5557 6
InterProCom - Интерпроком 54 5
SAP CIS - САП СНГ 867 4
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 3
Dell EMC 5157 3
SAP Consulting 36 3
Крок - Croc 1926 2
АйТи 1498 2
Dassault Systemes 233 2
Ракурс НПФ 175 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Oracle Hardware 7 1
Barracuda Communication - Барракуда Коммуникейшен 1 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Lenovo Group 2410 1
Apple Inc 13015 1
Meta Platforms - Facebook 4599 1
Softline - Софтлайн 3594 1
HP Inc. 5859 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 1
9400 1
Oracle Corporation 7033 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 1
Acer Group - Acer Inc 2743 1
Fujitsu 2096 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 1
Diasoft - Диасофт 1102 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1896 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 992 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 213 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
NVision Group - Энвижн Груп 697 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 540 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 179 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Альянс Банк 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
eBay Inc 1636 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Газпром ПАО 1457 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
Альфа-Банк 1950 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Роснефть НК - нефтяная компания 551 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 1
Абсолют Банк 246 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 112 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Mars Incorporated 16 1
American Airlines 90 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 11 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Цезарь Сателлит 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 473 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 557 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9720 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4958 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13733 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5520 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4301 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3525 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2007 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35369 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1082 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6106 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5785 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1153 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1996 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1600 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6283 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2434 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4693 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 629 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1961 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1994 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1074 1
Управляемость - Manageability 2153 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2291 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2823 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21052 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4807 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12577 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1507 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7716 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3042 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Альфа-Банк Экспресс 16 1
Dassault Systemes - ENOVIA 33 1
Dassault Systemes - Delmia 30 1
Эскадо 8 1
IBM DB2 394 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1020 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 107 1
IBM FileNet 135 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Dassault Systemes - Catia 81 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 270 1
IBM Tivoli 289 1
Постолатий Виталий 22 4
Блинов Андрей 5 3
Орехов Вячеслав 48 3
Назаров Азат 7 2
Яппаров Тагир 109 2
Парменова Наталия 63 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Юрьев Илья 47 2
Фридлянд Виталий 27 1
Вожегова Мария 28 1
Гуккин Александр 7 1
Моисеев Сергей 12 1
Малютин Андрей 10 1
Робозёров Сергей 2 1
Зуев Сергей 5 1
Nielsen Peter Engrob - Нильсен Питер Энгроб 2 1
Пасынков Сергей 1 1
Поддубный Алексей 6 1
Касаткина Ирина 2 1
Низамов Азат 1 1
Brunet Luc - Брюне Люк 17 1
Катречко Владимир 3 1
Логутенко Максим 1 1
Клепцов Игорь 3 1
Котельников Вячеслав 1 1
Михайлов Роман 7 1
Орловский Виктор 405 1
Кирюшин Сергей 90 1
Пегасов Сергей 55 1
Генс Георгий 78 1
Кулик Вадим 205 1
Богачев Игорь 183 1
Баланова Светлана 36 1
Мацоцкий Сергей 179 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Семеновская Елена 41 1
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 1
Бобровников Борис 104 1
Македонский Сергей 47 1
Вольпе Борис 92 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14722 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 6
Германия - Федеративная Республика 13089 4
Европа 24864 3
Азия - Азиатский регион 5866 3
Европа Восточная 3135 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 2
Беларусь - Белоруссия 6215 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8430 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3004 2
Украина 7893 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2324 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19260 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3412 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4427 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2574 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 646 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1089 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3527 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 991 1
Турция - Турецкая республика 2574 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 526 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1683 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1750 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1749 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1286 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Австрия - Австрийская Республика 1349 1
Китай - Шанхай 827 1
Китай - Пекин - Beijing 1083 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7622 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5068 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2370 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 435 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6479 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5490 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6614 2
Аренда 2634 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11198 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3892 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5597 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3081 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2288 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3509 2
Физика - Physics - область естествознания 2904 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 919 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5927 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3740 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2133 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6106 1
Энергетика - Energy - Energetically 5728 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7243 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 683 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1660 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 850 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 180 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1739 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1067 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1521 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
IDC - International Data Corporation 4963 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3876 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 2
Gartner - Гартнер 3646 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 710 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1706 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 115 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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