Блинов Андрей


СОБЫТИЯ


06.02.2026 50 тонн науки: в МИФИ создан детектор для исследования лучей из глубин Вселенной 1
14.02.2014 Назначен новый глава SAP СНГ 1
24.05.2013 Ветеран IBM Россия стал вице-президентом в SAP 1
24.05.2013 В SAP СНГ — новые назначения в руководстве 1
12.02.2003 Украина: интернет-платежи через границу под угрозой 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Блинов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SAP CIS - САП СНГ 864 3
SAP SE 5461 3
SAP Consulting 36 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 2
Meta Platforms - Facebook 4549 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Газпром ПАО 1424 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1130 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
Постолатий Виталий 22 3
Орехов Вячеслав 48 3
Юрьев Илья 47 3
Алтухов Леонид 19 3
Назаров Азат 7 2
Парменова Наталия 63 2
Горбенко Роман 7 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Низамов Азат 1 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 4
Германия - Федеративная Республика 12959 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 3
Беларусь - Белоруссия 6073 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Япония 13565 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 1
Европа 24678 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Европа Восточная 3124 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Украина 7813 1
Китай - Шанхай 811 1
Дания - Королевство 1318 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Канада 4995 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Blacklist - Чёрный список 675 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2974 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 25 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 76 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
