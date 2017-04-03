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Юрьев Илья


03.04.2017 SAP СНГ объявила ряд кадровых изменений в составе топ-менеджмента компании 3
13.03.2017 «Ростелеком» предоставит ФК «Зенит» интеграторские услуги в рамках внедрения SAP 1
06.03.2017 IDC, SAP: Потенциал цифровой трансформации малых и средних предприятий раскрыт не полностью 1
02.03.2017 «Триколор ТВ» выбрал решение SAP 1
12.01.2017 «Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA 1
19.12.2016 «Телеком-Биржа» сократила время работы с документацией с помощью SAP Business One Cloud 1
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC 1
08.12.2016 SAP и «Терминал Восток» внедрили платформу SAP Business One и аналитику SAP Lumira 1
05.12.2016 «Нанолек» начал тестирование системы в рамках внедрения решения SAP ERP 1
15.11.2016 Ticketland.ru внедряет решение SAP для управления персоналом 1
08.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему подготовки отчетности в компании «Борец» 1
26.10.2016 Торговая сеть «Ритм-2000» внедрила SAP CRM для управления лояльностью своих клиентов 1
08.08.2016 «БелЗАН» управляет ремонтными работами на базе SAP 1
04.08.2016 Сеть DIY гипермаркетов Castorama, SAP и Softline реализовали первый в России проект SAP BPC по модели MCaaS 1
26.07.2016 «Трест СКМ» обрабатывает заказы с помощью SAP F&R 1
16.06.2016 SAP СНГ: Объем партнерских продаж в 2015 году вырос на рекордные 84% 14
16.06.2016 «Юлмарт» и SAP СНГ объявили о новом этапе сотрудничества по созданию глобальной торговой онлайн-площадки 1
01.06.2016 Общий объем продаж партнеров SAP в 2015 г. вырос на 84% 1
31.05.2016 «Талдомский кожевенный завод» переводит бизнес-процессы на платформу SAP Business One 1
16.05.2016 «Рив Гош» завершила внедрение e-commerce-платформы SAP Hybris 1
28.04.2016 Selgros Cash&Carry автоматизировала расчет зарплаты на платформе SAP 1
27.04.2016 Videxim внедряет SAP Business One 1
17.03.2016 «Терминал Восток» внедряет платформу SAP Business One и приложение SAP Lumira 1
16.02.2016 DataLine будет предоставлять приложения SAP по модели SaaS 1
25.01.2016 Wikimart создает единую систему развития онлайн- и оффлайн-торговли на платформе SAP 1
28.09.2015 «Дверной Доводчик» внедрил SAP Business One 1
22.09.2015 «Ростсельмаш» внедряет платформу SAP Transportation Management 1
01.09.2015 «ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0 1
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM 1
27.07.2015 «Р-Фарм» создает единую систему управления производством на базе SAP ERP 1
13.05.2015 РосинтерБанк внедряет SAP Sybase 365 Mobiliser 1
25.12.2014 87% СМБ-компаний уверены: достигнуть поставленных бизнес-целей можно только с помощью современных технологий 1
08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail 1
03.12.2014 «Гифтек» сократила издержки на ИТ с внедрением SAP Business One 1
24.11.2014 «ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0 1
31.10.2014 На базе SAP Business One создано более 30 отраслевых решений для СМБ 1
30.10.2014 Большие данные увеличат эффективность сельского хозяйства 2
14.07.2014 Inventive Retail Group подвела итоги использования SAP for Retail в течение года 1
27.01.2014 Банк «Тинькофф Кредитные системы» внедряет SAP Business Objects 1
16.09.2013 ДКС внедряет платформу SAP HANA 2

Публикаций - 45, упоминаний - 65

Юрьев Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 44
SAP CIS - САП СНГ 757 43
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
SAP Consulting 28 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Samsung Electronics 5730 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
GS Home Shopping Inc 2 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SAP Business One - SAP B1 59 11
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 10
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Lumira - SAP Lumira Cloud 7 2
SAP Store - SAP Marketplace 8 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 2
Apple iOS 5742 2
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
SAP BEx - SAP Business Explorer 1 1
SAP Mobilizer - SAP Sybase 365 Mobiliser Platform 3 1
SAP CS - SAP Customer Service 1 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer 5 1
SAP BRIM - SAP Billing and Revenue Innovation Management - SAP Hybris Billing 3 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Microsoft Excel 438 1
SAP Learning Hub - SAP E-Learning 10 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Google Android 10751 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 7 1
Кузьмин Алексей 36 1
Коршунова Мария 8 1
Рукавицын Алексей 2 1
Швейцов Алексей 1 1
Щегирёв Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Индия - Республика 2181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Украина 3398 1
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP Today 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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