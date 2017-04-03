Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юрьев Илья
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Публикаций - 45, упоминаний - 65
Юрьев Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузьмин Алексей 36 1
|Коршунова Мария 8 1
|Рукавицын Алексей 2 1
|Швейцов Алексей 1 1
|Щегирёв Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770189, в очереди разбора - 673872.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770189, в очереди разбора - 673872.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru