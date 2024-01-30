Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191817
ИКТ 14776
Организации 11445
Ведомства 1495
Ассоциации 1085
Технологии 3559
Системы 26669
Персоны 83513
География 3042
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2770
Мероприятия 887

Castorama Касторама

Castorama - Касторама

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.01.2024 6 шагов, как перевести e-commerce платформу с монолита на микросервисы 1
31.03.2023 Сеть магазинов Castorama внедрила электронный архив «Этлас» 1
16.11.2021 Дистрибьютор напольных покрытий «Опус» объединил учет в системе на базе «1С:ERP» 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК 1
19.03.2019 Выручка облачного бизнеса «Крока» в 2018 г. превысила 1,35 миллиарда 1
17.05.2018 Выручка КРОК по итогам 2017 года составила 22,54 млрд рублей 1
14.12.2017 Российские ритейлеры выбирают IaaS 1
13.12.2017 Максим Березин -

Будущее облачного рынка за управляемыми сервисами

 1
26.09.2017 Castorama выбрала Orange Business Services для защиты от DDoS-атак 1
26.09.2016 Три пути к эффективности хранения данных: рецепт от NetApp 1
04.08.2016 Сеть DIY гипермаркетов Castorama, SAP и Softline реализовали первый в России проект SAP BPC по модели MCaaS 1
10.12.2015 Дмитрий Одинцов назначен директором по развитию TrueConf 1
18.11.2015 «Крок» обеспечивает стабильную работу инженерных систем Castorama 3
21.07.2015 Digital Design развивает СЭД на базе Docsvision в «Кастораме Рус» 3
02.12.2014 ИТ-аутсорсинг превращается в ИТ-сервис 2
27.11.2014 Развитию аутсорсинга поможет рост облачных услуг 1
24.11.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
26.12.2012 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром 1
27.07.2012 В Рунете появился геолокационный скидочный сервис 1
25.03.2011 Конференция CNews «ИТ в торговле: инновации для роста» 1
25.03.2010 Система рельсового видеонаблюдения Sensor Rail IV уже в продаже 1
17.03.2008 В Германии прошла конференция Business Solutions: Retail 2008 1
25.12.2007 24 февраля 2008 г. в Кельне откроется вторая конференция Business Solutions: Retail 1
16.07.2007 23 августа откроется IT Director 2007 1
10.05.2007 Магазин Castorama Пулково оборудовали комплексом безопасности 2
07.12.2005 8 декабря пройдет конференция "Информационная безопасность. Практические подходы" 2
05.12.2005 8 декабря пройдет конференция "Информационная безопасность. Практические подходы" 2

Публикаций - 32, упоминаний - 40

Castorama и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1901 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 215 4
SAP SE 5511 4
Dell EMC 5135 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 326 4
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 3
Amazon Inc - Amazon.com 3187 3
Microsoft Corporation 25469 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 3
Google LLC 12412 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
NetApp - Network Appliance 656 2
Broadcom - VMware 2540 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 691 2
Cisco Systems 5282 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1605 2
Softline - Софтлайн 3457 2
9206 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 99 2
Teradata - Терадата 221 2
ИКС - Цитадель ГК 103 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 42 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
Открытые технологии 723 1
Verint Systems 39 1
Сервис Плюс 186 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
IBM Global Services 129 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 915 1
Computer Mechanics 41 1
Импакт-Софт 30 1
Ciber - Сайбер 33 1
Nordic ID 7 1
Digital Chief - Диджитал шеф 5 1
Accentis - Акцентис 5 1
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 8 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2778 7
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 87 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 242 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 206 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 224 3
36,6 - аптечная сеть 94 3
Adidas - Адидас 169 3
Лента - Сеть розничной торговли 2312 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 494 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 286 3
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 185 3
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 2
Prudential Financial 52 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Amway - Амвэй 15 2
Альфа-Банк 1906 2
X5 Group - Перекрёсток 618 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 328 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1148 2
Евросеть 1420 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 262 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 139 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 126 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 66 1
Michelin - Мишлен 35 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 11 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 218 1
Uber 347 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 774 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3501 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5172 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3141 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 844 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 189 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 794 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 259 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 76 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12250 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23333 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3506 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2165 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4727 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17353 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11624 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13394 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3112 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13149 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 821 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1368 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5741 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11701 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1912 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6341 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5382 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10254 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4792 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1201 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 959 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6803 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13499 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1283 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4685 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7450 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3000 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5781 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 682 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 599 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 698 2
Apple iPhone 6 4862 3
Microsoft Windows 2000 8679 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1350 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 51 1
SAP Sybase 292 1
SAP Data Services 6 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
SUSE CaaS Platform - SUSE Container-as-a-Service Platform 7 1
SUSE Cloud Application Platform - SUSE Cloud Foundry 9 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 1
Docsvision СЭД - ECM-система 246 1
NetApp AltaVault 9 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1603 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 231 1
Digital Chief - DC Commerce - платформа для электронной коммерции 5 1
NetApp ONTAP 69 1
NetApp SolidFire 23 1
Google Android 14917 1
Apple iOS 8390 1
Microsoft Office 4032 1
NetApp E-Series СХД 89 1
Oracle Java - язык программирования 3384 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 652 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2401 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1143 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 497 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
1С:ERP Управление предприятием 751 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 219 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 181 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1801 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 84 1
Booking.com 124 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 241 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 226 1
Федоров Дмитрий 25 6
Аншина Марина 79 4
Рудаков Денис 31 4
Файнбойм Александр 10 4
Шевченко Владимир 152 4
Одиевич Вячеслав 5 3
Березин Максим 136 3
Козлов Михаил 176 2
Лысенко Юрий 33 2
Сергеев Вячеслав 10 2
Кондарев Сергей 14 2
Хозяинов Виталий 4 2
Замилягин Александр 2 2
Устюжанин Дмитрий 50 2
Рыбаков Сергей 29 1
Заржецкий Александр 37 1
Карпинский Владислав 2 1
Минин Александр 10 1
Волков Александр 26 1
Извеков Алексей 8 1
Назаров Алексей 73 1
Пачикин Андрей 6 1
Харлак Андрей 2 1
Зотов Дмитрий 8 1
Коган Дмитрий 2 1
Марков Сергей 16 1
Ельчинский Сергей 2 1
Харламов Дмитрий 7 1
Попова Мария 141 1
Карасев Павел 19 1
Подуков Игорь 3 1
Серова Елена 320 1
Долгов Василий 26 1
Сайфутдинов Ренат 4 1
Вахов Алексей 2 1
Захаров Сергей 13 1
Смирнов Виктор 19 1
Юрьев Илья 47 1
Готальский Михаил 95 1
Сафронов Юрий 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 23
Европа 24753 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 5
Европа Восточная 3127 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2463 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4365 2
Ближний Восток 3075 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2274 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1653 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 37 1
Казахстан - Республика 5890 1
Польша - Республика 2011 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1821 1
Германия - Федеративная Республика 13014 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2968 1
Россия - СФО - Новосибирск 4745 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3451 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3033 1
Турция - Турецкая республика 2524 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2740 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1628 1
Америка Латинская 1903 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 908 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1724 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1603 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1271 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 475 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 382 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 128 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6332 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5971 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11877 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5368 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6382 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5780 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6355 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5399 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6300 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 2
Аренда 2596 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2037 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2333 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1384 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 465 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 382 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2352 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 342 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1062 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5997 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 110 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 182 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 60 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1984 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 404 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2619 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 422 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 742 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 326 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1676 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 305 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2156 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
Международный женский день - 8 марта 403 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837