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Qlever Solutions Клевер Солюшнс

Qlever Solutions - Клевер Солюшнс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 809 751 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 809 751 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.06.2023 Qlever Solutions стала партнером фирмы «1С» 1
26.04.2023 PIX Robotics и Qlever Solutions заключили партнёрское соглашение в сфере внедрения BI-решений 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
10.04.2019 Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс» 1
24.12.2018 Исследование Qlever Solutions: российская бизнес-аналитика в 2018 г. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Qlever Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 176 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Softline - Софтлайн 3766 1
9630 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
Крок - Croc 1970 1
Visiology - Визиолоджи 96 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 223 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
ФОРС - Центр разработки 705 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 188 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
ICL ГК - ICL Group 505 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 148 1
Luxms 122 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 299 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 113 1
Castorama - Касторама 32 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5679 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26460 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 493 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23019 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10271 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1711 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 37 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 541 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 377 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 835 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22987 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7511 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1538 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 653 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 721 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6614 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36409 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25987 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 422 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2639 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13413 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3601 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 748 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7747 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1224 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 218 1
Navicon BI 2 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 37 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 77 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 1
Qlik Qlikview 120 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1406 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 704 1
Qlik Sense 52 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 490 1
Киселев Дмитрий 12 2
Харлак Андрей 2 2
Никитин Алексей 38 1
Иткин Владимир 12 1
Воронин Станислав 7 1
Комов Владимир 21 1
Волков Александр 28 1
Погорелов Гавриил 1 1
Лисицин Евгений 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 1
Азия - Азиатский регион 5935 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19598 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1675 1
Камбоджа - Королевство 157 1
Европа Центральная 278 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 974 1
Английский язык 7043 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5133 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53693 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1856 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1914 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11791 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5756 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6626 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12352 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1484 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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