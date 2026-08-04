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Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Александр

СОБЫТИЯ


04.08.2026 Air Liquide в России внедрила отечественное решение для цифровой трансформации производства 1
17.09.2024 Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft 1
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
10.08.2020 «М.Видео» начинает старт продаж симулятора смешанных единоборств UFC 4 за день до мировой премьеры 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014» 1
20.08.2014 Опубликованы первые качественные фото iPhone 6 1
21.05.2014 В МГТУ им. Н.Э. Баумана откроется центр инновационного предпринимательства 1
04.09.2013 Банк «Открытие» сократил сроки рассмотрения кредитных заявок с помощью решения SAS 1
23.01.2012 ТТК предоставил услуги дальней связи Казанскому району водных путей и судоходства 1
20.07.2011 Сын экс-главы московского метро, руководивший «Ситроникс СТ», уволен из компании 1
18.03.2009 Первый заместитель гендиректора «МегаФона» Александр Волков покинул свой пост 2
02.02.2009 Акционеры «МегаФона» избрали новый состав совета директоров и правления 1
02.07.2008 «Билайн» объединил фиксированную связь с мобильной 1
01.02.2008 «Мегафон» признался в назначении питерского 2
01.02.2008 В «Мегафоне» назначен первый заместитель гендиректора по операционной деятельности 1
21.01.2008 «Мегафон» подкрепился питерским 3
23.10.2007 Новые назначения в Autodesk: машиностроительное направление 1
09.10.2007 Google отмечает 50-летие запуска первого искусственного спутника Земли 1
12.04.2007 Уголовники освоили мобильный лохотрон 2
10.04.2007 Петербургская прокуратура обнаружила «мобильных мошенников» в колонии 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
28.06.2006 "МегаФон" начнет предоставлять услуги фиксированной связи 1
04.04.2003 "МегаФон" не боится конкуренции "Би Лайн" в Санкт-Петербурге 1
06.08.2002 Новые назначения в ОАО "МегаФон" 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

Волков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10720 9
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1760 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 197 2
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 32 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 2
НЭП - Настоящий Электронный Полис 6 2
Ростелеком 10941 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Google LLC 12682 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 1
Gtel 25 1
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 6 1
IQ One - Икан 15 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Телеком-защита 54 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Сервис Плюс 187 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 44 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
МегаФон - Мобиком 230 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 111 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
МегаФон Интернешнл - Megafon International 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Телематические системы 60 1
Бест Софт ПКФ 8 1
Basis - Скала софтвер 13 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 1
М13 - М 13 9 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Oradell Equites 3 1
ТрастЮнион АйЭм - ТрастЮнион Эссет Менеджмент 4 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей - Казанский РВПиС - Казанский район водных путей и судоходства 1 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 726 1
Air Liquide - Эр Ликид 4 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Волжское ГБУ - Государственное Бассейновое Управление водных путей и судоходства - Администрация Волжского бассейна ФБУ 1 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1269 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2944 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 375 1
Роснефть НК - нефтяная компания 561 1
Boeing 1031 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
Транснефть 335 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 147 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Castorama - Касторама 32 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29676 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22922 8
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5248 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Game 7 1
Ritlabs - The Bat! - почтовый клиент 67 1
BSS Электронный офис 22 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Найди меня - findme.mos.ru - сервис поиска неопознанных пациентов 8 1
1С Энергетика 9 1
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 31 1
Google Sky Map 15 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3001 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 1
Новые облачные технологии - МойОфис 956 1
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Microsoft Outlook 1506 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1080 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 430 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 1
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Мацоцкий Сергей 180 3
Ведехин Игорь 41 2
Моносов Александр 21 2
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Кусков Денис 221 2
Будберг Александр 1 1
Текслер Алексей 31 1
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Харлак Андрей 2 1
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Прянишников Николай 316 1
Стрешинский Владимир 8 1
Панкратов Валерий 34 1
Кононов Дмитрий 11 1
Зыков Олег 18 1
Соловьев Юрий 32 1
Никитин Юрий 5 1
Кривенко Виталий 23 1
Борисов Сергей 21 1
Хоббит Сергей 2 1
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Изосимов Александр 192 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
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Земля - планета Солнечной системы 10860 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2850 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 973 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Карельский перешеек 12 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54727 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3133 1
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Швеция - Королевство 3781 1
Финляндия - Финляндская Республика 3695 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3465 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3044 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3580 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1009 1
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