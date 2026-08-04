Индексная книга (каталог) CNews*
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Волков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 32
Волков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатенков Сергей 162 4
|Гетманец Георгий 9 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Ведехин Игорь 41 2
|Моносов Александр 21 2
|Пацюк Анатолий 2 2
|Демьянчик Алексей 2 2
|Туровский Юрий 4 2
|Островский Эдуард 10 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Кусков Денис 221 2
|Будберг Александр 1 1
|Текслер Алексей 31 1
|Богданов Андрей 47 1
|Харлак Андрей 2 1
|Козлов Михаил 181 1
|Прянишников Николай 316 1
|Стрешинский Владимир 8 1
|Панкратов Валерий 34 1
|Кононов Дмитрий 11 1
|Зыков Олег 18 1
|Соловьев Юрий 32 1
|Никитин Юрий 5 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Борисов Сергей 21 1
|Хоббит Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Тимакова Наталья 18 1
|Григорьева Нина 4 1
|Изосимов Александр 192 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
|Кожуховский Игорь 10 1
|Каримов Руслан 66 1
|Мартиросов Давид 123 1
|Зубков Александр 7 1
|Бартенева Мария 35 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Ничипоренко Алексей 30 1
|Александров Анатолий 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1138 2
|CNews Северо-Запад 24 1
|Росбалт ИА 60 1
|Forbes - Форбс 1001 1
|Ведомости 1462 1
|MacRumors 148 1
|23ABC News 183 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.