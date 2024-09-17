Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft

Компания «Передовые Платежные Решения» (ППР), российский поставщик комплексных решений для автопарков, завершила масштабный проект миграции на отечественную CRM-систему BPMSoft, разработанную компанией «БПМСофт» (входит в ИТ-холдинг Lansoft). Внедрение новой клиентской платформы реализовано специалистами системного интегратора Rightex совместно с внутренней командой заказчика. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

Проект миграции стал частью стратегии ППР по цифровой трансформации и направлен на повышение устойчивости и эффективности бизнеса. Переход на российское программное обеспечение позволил компании минимизировать риски, связанные с использованием продуктов зарубежных поставщиков.

Специалисты Rightex за два месяца провели обучение сотрудников ППР правильной разработке на платформе BPMSoft, чтобы они смогли участвовать в необходимых процессах миграции и самостоятельно развивать систему в дальнейшем.

По разработанному плану MVP команды ППР и Rightex успешно внедрили CRM-систему BPMSoft, проведя миграцию наиболее значимых процессов и интеграцию в существующую ИТ-инфраструктуру ППР. Миграция была осуществлена с полным сохранением исторических данных, а также адаптацией ролевой модели и прав доступа, что обеспечило непрерывность ключевых бизнес-процессов.

В рамках проекта было реализовано множество задач с помощью встроенных low-code инструментов BPMSoft. Также команда Rightex разработала ряд кастомизированных компонентов, включая комплексную систему для распределения записей между ответственными лицами и интерфейс функционала дедубликации, обеспечивающей точность и целостность данных в CRM-системе.

Александр Волков, руководитель направления цифровой трансформации бизнеса ППР: «Проект миграции на BPMSoft стал важным шагом в реализации нашей стратегии цифровой трансформации. Благодаря слаженной работе команды ППР и нашего ИТ-бизнес-партнера Rightex мы смогли в краткие сроки осуществить миграцию и не только сохранить функциональность, но и сделать первый шаг в сторону единой CRM-системы внутри нашей компании».

Артем Волков, генеральный директор Rightex: «Основная особенность нашего сотрудничества с ППР заключается в том, что параллельно с проектом миграции мы провели комплексное обучение команды клиента и создали внутреннюю экспертизу по продукту внутри компании для качественного развития системы BPMSoft в дальнейшем. Таким образом, совместно нам удалось реализовать проект, который не только отвечает всем требованиям бизнеса, но и задает инновационный подход и новый стандарт качества для внедрения отечественных ИТ-решений в крупных компаниях».

Вадим Сорокин, директор по развитию бизнеса BPMSoft: «Мы гордимся тем, что наша платформа BPMSoft стала ключевым элементом в цифровой трансформации ППР. Это подтверждает высокую конкурентоспособность отечественных разработок на рынке CRM-решений».