Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Сорокин Вадим



18.02.2025 ITMS на 40% снизила затраты на управление проектами благодаря миграции на BPMSoft 1
17.09.2024 Компания «Передовые Платежные Решения» завершила первый этап миграции на CRM BPMSoft 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» 1
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 1
25.11.2020 Платформа инфраструктуры для разработчиков Digital Energy получила новые функции 1
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сорокин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 200 2
NetApp - Network Appliance 638 1
МегаФон 8928 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 495 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
UIPath 101 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
Dynatrace 56 1
Газинформсервис - ГИС 280 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Nvidia Corp 3508 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Открытые технологии 701 1
Монолит-Инфо 121 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
Innovative Technology - Inntech - ИнТех Консалтинг 5 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Газпром нефть 622 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Транснефть 301 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Альфа-Капитал УК 102 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Комос Групп 14 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
ТМК СинТЗ - Синарский трубный завод 11 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Абсолют Банк 231 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 10 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 81 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 3
DevOps - Development и Operations 877 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 484 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2157 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 904 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 207 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3228 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 636 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 397 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 109 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2151 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 11 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 538 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 1
Terrasoft Creatio 96 2
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 2
NetApp ONTAP 66 1
Red Hat Ansible 107 1
Oracle Java - язык программирования 3093 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Microsoft Office 365 943 1
Ланит DocsHouse 4 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
Red Hat OpenShift 132 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 163 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
NetApp ONTAP FabricPool 6 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Planner 2 1
IBM Public Cloud 26 1
НКТ - Р7-Офис 383 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
Ростех - КРЭТ - Фора ЭЗС-DC 1 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 1
NetApp Active IQ 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 1
Шадаев Максут 1015 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Белоусов Максим 108 1
Паршин Максим 316 1
Бадалов Андрей 65 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 46 1
Ушаков Анатолий 41 1
Никитин Сергей 72 1
Шпак Василий 225 1
Агапкин Алексей 39 1
Софонов Андрей 5 1
Колесов Николай 21 1
Козак Николай 163 1
Швецов Дмитрий 6 1
Мацыгин Юрий 42 1
Соловьев Сергей 70 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Триппель Наталья 3 1
Щиров Илья 45 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 33 1
Носенко Артем 30 1
Никитин Глеб 38 1
Урусов Виктор 128 1
Пожидаев Николай 85 1
Щуровский Денис 8 1
Якоб Дмитрий 15 1
Врацкий Андрей 135 1
Горожанкин Алексей 18 1
Гусев Алексей 19 1
Левинский Денис 8 1
Тутаев Михаил 49 1
Истомин Константин 56 1
Плужников Андрей 13 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 31 1
Лазарев Илья 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3118 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1891 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 1
Казахстан - Республика 5556 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
Беларусь - Белоруссия 5695 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 408 1
Испания - Королевство 3715 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5160 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9999 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2403 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2740 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Gartner - Гартнер 3561 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews AWARDS - награда 521 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще