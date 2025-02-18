Сорокин Вадим
Сорокин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1015 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Белоусов Максим 108 1
|Паршин Максим 316 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Хомков Игорь 46 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Никитин Сергей 72 1
|Шпак Василий 225 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Софонов Андрей 5 1
|Колесов Николай 21 1
|Козак Николай 163 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Костин Сергей 36 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Триппель Наталья 3 1
|Щиров Илья 45 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Носенко Артем 30 1
|Никитин Глеб 38 1
|Урусов Виктор 128 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Щуровский Денис 8 1
|Якоб Дмитрий 15 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Гусев Алексей 19 1
|Левинский Денис 8 1
|Тутаев Михаил 49 1
|Истомин Константин 56 1
|Плужников Андрей 13 1
|Касаев Сергей 27 1
|Романов Кирилл 31 1
|Лазарев Илья 27 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|BCG - Boston Consulting Group 109 1
|Forrester Wave 45 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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