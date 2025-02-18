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Innovative Technology Inntech ИнТех Консалтинг


«Интех Консалтинг» специализируется на внедрении проектов на базе low-code платформы BPMSoft для средних и крупных компаний России. Основные области специализации компании — это CRM, ITSM и BPMS.  


18.02.2025 ITMS на 40% снизила затраты на управление проектами благодаря миграции на BPMSoft 1
19.06.2023 «Норбит» обновил флагманское low-code решение 1
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
05.10.2010 Док-станция для iPhone в виде "бумбокса" 1
16.10.2002 Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Innovative Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 200 1
Apple Inc 12141 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Navicon - Навикон 288 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Иннодата - Innodata 22 1
BigLab - БигЛаб 1 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аникеев Бизнес Инвест 14 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 576 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1900 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 114 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1295 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10013 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1162 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1551 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
Док-станция - Docking station 528 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 662 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7451 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 409 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 391 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 223 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1705 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3764 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 531 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 1
Оповещение и уведомление - Notification 4664 1
Terrasoft Creatio 96 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7101 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apache NiFi 18 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 1
Миронов Алексей 6 1
Лужков Юрий 113 1
Матвиенко Валентина 112 1
Сорокин Вадим 7 1
Вертоградов Владимир 27 1
Ливча Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 1
Нидерланды 3528 1
Германия - Федеративная Республика 12704 1
Япония 13304 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Швеция - Королевство 3624 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 1
Европа 21802 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Турция - Турецкая республика 2364 1
Финляндия - Финляндская Республика 3610 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1005 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2403 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 479 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Английский язык 6657 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
CIMIT - Center for Integration of Medicine and Innovative Technology - Центр интеграции медицины и инновационных технологий 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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