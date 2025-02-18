Innovative Technology Inntech ИнТех Консалтинг
«Интех Консалтинг» специализируется на внедрении проектов на базе low-code платформы BPMSoft для средних и крупных компаний России. Основные области специализации компании — это CRM, ITSM и BPMS.
Innovative Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 576 1
|Terrasoft Creatio 96 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7101 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Apache NiFi 18 1
|Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 110 1
|Миронов Алексей 6 1
|Лужков Юрий 113 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Сорокин Вадим 7 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Ливча Павел 3 1
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