Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Док-станция Docking station

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.03.2021 Canyon представила многопортовую док-станцию для MacBook. Фото

CNS-TDS08DG. Новинка представлена в черно-сером и черном цветах. Canyon CNS-TDS08DG – многопортовая док-станция, благодаря которой можно одновременно подключить к ноутбуку большинство самых поп
31.03.2017 Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК

Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пол
23.08.2016 «Ноутбук» нового типа за $99 будет выпущен в 2017 г.

пожертвования в пользу проекта совершило 16 732 человека. Характеристики Superbook Superbook – это док-станция, то есть корпус с экраном и клавиатурой, использующий для работы процессор, опера
20.03.2013 Док-станция Clique объединила беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство

Компания Henge Docks выпустила док-станцию Clique, которая объединяет беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство. Дизайн док-станции выполнен в классическом стиле Apple – глянцевая белая поверхность

11.01.2013 Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning

ктором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работает и с устройствами других производителей через Bluetooth-соединени
06.03.2012 Philips Fidelio DS6800W: акустическая док-станция с поддержкой AirPlay

Компания Philips представила акустическую док-станцию Fidelio SoundSphere DS6800W с отделкой из алюминия, сочетающую в себе футуристический дизайн и широкую функциональность. Система оснащена технологией окружающего звучания SoundSpher
28.02.2012 Док-станция для iPad от легендарной JBL: обзор

ет ничего удивительного в том, что пользователь может задаться подобным вопросом. Ведь, в сущности, док-станция нужна для пользования планшетом или другим мобильном устройством в “стационарном”
24.10.2011 Цветомузыкальная док-станция iHome

Компания iHome выпустила дизайнерскую док-станцию для iPod/iPhone, представляющую собой радиобудильник - iHome iA17 Помимо интересной формы корпуса, iHome iA17 умеет менять свой цвет для усиления эффекта пробуждения или наоборот –

14.07.2011 Док-станция для Mac с 3 портами

Разработана док-станция с тремя портами, которые подключаются к ноутбукам MacBook. В каждый порт можно подключить USB-устройство.
30.06.2011 Деревянная док-станция для iPad 2

Создана док-станция для планшета iPad 2 из дерева. Стоимость аксессуара – 65 долларов.
27.05.2011 Выпущена док-станция под iPhone в виде клавиатуры

Создана док-станция для iPhone с полноценной клавиатурой. Сам смартфон в таком случае выступает в роли многофункционального тачпада. Стоимость – 100 долларов
25.11.2010 Деревянная док-станция под iPhone

Разработана оригинальная аналоговая аудио док-станция для iPhone или iPod touch из натурального дерева. Koostik iPhone Dock - экологически чистое устройство, способное усилить звук iPhone без дополнительного питания или каких-либо допо
11.10.2010 Док-станция для ноутбука с защитой от перегрева

и по бокам. Устройство выпущено в нескольких модификациях в зависимости от размера экрана ноутбука. Док-станция с охлаждением призвана уберечь пользователей от серьезного заболевания кожи, кото
07.10.2010 Док-станция для iPhone в виде фоторамки

Panasonic изготовила док-станцию для iPhone в виде фоторамки. Устройство представляет собой 9-дюймовую рамку с 2 Гб встроенной памяти и слотом для SD-карт. Она также позволяет воспроизводить музыку и видео с iPod t
05.10.2010 Док-станция для iPhone в виде "бумбокса"

Выпущена оригинальная док-станция для iPhone в стиле 1980-х годов. Innovative Technology Boom Box поддерживает не только устройства от Apple, но и любые другие mp3-плееры с аудиовходом. В док-станции есть поддержка

30.03.2010 Универсальная док-станция

плеер, радиочасы, а также карт-ридер. Дополнительно к этим функциям в Kenwood AS-iP70 присутствует док-станция под Apple iPhone. Стоимость устройства - 270 долларов.
11.12.2009 Пылесос как док-станция для iPod

стирования своей новой модели пылесоса. Им станет UltraSilencer - бесшумный пылесос. Тем не менее, определенные звуки из него все же раздаваться будут - производитель вмонтирует в него два динамика и док-станцию для iPod. Смысл изобретения, которое сейчас тестируется, заключается в доказательстве того, что прослушивание музыки позволяет облегчить процесс уборки и создать чувство счастья.
20.11.2009 Кухонные весы как док-станция для iPod

В Сети появились изображения очередного своеобразного аксессуара для плееров iPod. Это док-станция в виде кухонных весов, созданная немецкой компанией ADE. Новинка под названием Rihanna имеет ЖК-экран и динамик на 2 Вт, который располагается под стеклянной поверхностью в весах. С
29.04.2008 Creative TravelSound i80: новая док-станция для iPod nano

я iPod» - это второй специально созданный вариант дизайна TravelSound для пользователей iPod. Новая док-станция станет дополнением к TravelSound i50, которая была предназначена для iPod shuffle
30.08.2007 Philips анонсировал новую док-станцию для iPod

етном ЖК-дисплее. Кроме того, плоский Philips DCP850 оснащен устройством чтения карт памяти SD/MMC. Док-станция Philips DCP850 Система Philips DCP850 поддерживает звук Dolby Digital. Устройство
04.04.2007 Док-станция от Sony объединит iPod и Bravia

ость зарядки плееров дополняют функциональность. Sony Digital Media Port iPod DockTDM-IP1 В продаже док-станция появится начиная с мая по цене около $100.
06.02.2007 Компания Sony - новая док-станция

  Японская копрпорация представила док-станцию CPF-IP001 для плееров iPod. Колонки имеют мощность 5 ватт, а сабвуфер - 15. Стоимость - $250.
26.12.2006 Belkin Pitstop: док-станция будущего для зарядки портативной техники

я портативных устройств, внутри которого располагаются кольца индуктивности. Концепция дизайна данного устройства предполагает гармоничное сочетание с домашней мебелью или бытовой техникой. Например, док-станция может быть элементом лампы или торшера, а сама электрическая лампочка при этом может выполнять задачу индикатора зарядки.
22.11.2006 Футуристическая док-станция iBeam

iBeam – еще одна док-станция для iPod-плееров, выполненная в футуристическом стиле. Эта горизонтальная система совместима практически со всеми моделями iPod-плееров. К особенностям стоит отнести SRS WOW техноло
14.11.2006 Док-станция Diasonic

    Diasonic – новая док-станция для iPod-плееров. Она оснащена 2-мя съемными спикерами мощностью 3 Вт, и питается от 4 батарей типорпазмера АА. Доступна новинка, как обычно, в белом и черном вариантах.
09.11.2006 Док-станция в стиле ретро

Скучным и однообразным док-станциям пришел конец. SpeckTone Retro – гладкая, и смертельно привлекательная док-станция для iPod. Доступна в 3 цветовых оттенках: черный, белый и зеленый. SpeckTone Retro обладает мощностью 28 Вт, оснащена 4-дюймовым саббуфером и двумя 3-дюймовыми динамиками. Новинка о
08.11.2006 Очередная док-станция для iPod"ов

Продолжая тему доков для iPod-плееров, хотелось бы остановиться на новинке от компании Elecom. Новинка представляет собой любопытную док-станцию, которая совмещена с 4 динамиками мощностью 1 Вт. Питается новинка от AC-адаптера, либо 4 батареек типоразмера ААА. Устройство позволяет обладателю не только наслаждаться прослушива
05.07.2006 Телефоны Sony Ericsson Walkman получили свою док-станцию

ойство имеет форму шара, оснащено встроенными динамиками и позволяет осуществлять зарядку телефона. Док-станция W800i Music Dock Помимо W800i, док-станция совместима с моделями Sony Eric

Публикаций - 559, упоминаний - 646

Док-станция и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 104
Samsung Electronics 11064 87
Intel Corporation 12811 82
Sony 6739 67
Microsoft Corporation 25774 56
Nvidia Corp 4002 55
HP Inc. 5883 51
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 50
Lenovo Group 2446 43
Acer Group - Acer Inc 2776 42
LG Electronics 3735 39
Google LLC 12687 32
Dell EMC 5180 31
Philips 2099 31
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 27
VAIO 475 23
Fujitsu 2105 22
Xiaomi - Сяоми 2231 19
Toshiba Corporation 2980 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
HTC Corporation 1512 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 13
Huawei 4675 12
Qualcomm Technologies 1974 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Lenovo Motorola 3566 11
Samsung - Harman - JBL 242 11
Canon 1439 10
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
JVC Kenwood 422 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
X Corp - Twitter 2938 9
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Dyson 157 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
Россети Ленэнерго 1699 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Carl Zeiss AG 307 7
Kärcher - Karcher - Керхер 74 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Kickstarter 136 4
Braun GmbH 79 4
Groupe SEB - Tefal 108 4
WORX 6 3
Softbank Vision Fund 13 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
SoftBank Group 284 3
Haier - Candy Group - Канди 101 3
Starbucks 91 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Miele - Миле 139 3
Swarovski AG 74 3
101Hotels.com 456 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Gardena - Гардена Рус 15 2
Связной ГК 1401 2
Альфа-Банк 1979 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 2
Yamaha - Ямаха 110 2
Bentley Motors 74 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Sony Music Entertainment 161 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Ferrari NV 159 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Резонанс НПП 407 2
Prada 58 2
Bosch - Gaggenau 36 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 33 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
FreeMove 5 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 270
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 229
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 227
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 203
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 194
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 183
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 175
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 173
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 167
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 164
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 163
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 163
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 150
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 140
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 139
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 137
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 124
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 120
Аксессуары 4282 117
Наушники - Headphones 4478 117
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 110
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 100
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 95
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 91
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 86
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 80
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 79
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 74
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 73
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 73
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 72
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 72
Микрофон - Microphone 2808 71
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 71
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 66
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 63
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 62
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 61
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 61
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 61
Google Android 15243 108
Microsoft Windows 16882 105
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 77
Apple iPod 1553 76
Apple iPad 4011 55
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 54
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 47
Microsoft Windows 10 1938 43
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 43
Intel Core - Семейство процессоров 1251 41
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 40
Apple iOS 8583 37
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 36
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 34
Samsung Galaxy 1035 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 29
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 26
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 26
Intel HD Graphics - графический процессор 233 26
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 25
Linux OS 11533 22
Microsoft Windows 7 2007 22
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 22
Apple iTunes Store 1118 22
Intel Core i - Cерия процессоров 534 21
Microsoft Windows Hello 210 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 18
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 18
Microsoft Surface - Планшет 450 17
Microsoft Office 4170 17
Apple - App Store 3109 17
Samsung Galaxy Note 702 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 17
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 17
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 76 17
HP Elite x - Серия смартфонов 41 16
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 16
Ксенин Алекс 311 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Симонов Игорь 103 5
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 4
Виноградов Дмитрий 74 4
Рукавишникова Мария 23 4
Лаптева Марина 114 4
Газаров Артур 77 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Ефимов Петр 39 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Наумов Максим 100 3
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 3
Бровкин Дмитрий 55 3
Криницкий Игорь 26 3
Мезин Сергей 38 2
Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
Patterson Ryan - Паттерсон Райан 6 2
Panay Panos - Панай Панос 21 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
Попов Алексей 339 2
Кожевников Алексей 66 2
Гордеева Анна 36 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Орлов Сергей 29 2
Принцевская Людмила 34 2
Овсянников Денис 23 2
Михеев Владимир 14 2
Concordel David - Конкордэл Дэвид 4 1
Вьюков Павел 1 1
Счастный Дмитрий 1 1
Богатырев Кирилл 4 1
Перов Евгений 97 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Lee Rowina - Ли Ровина 3 1
Тарасов Вячеслав 1 1
Деточкин Юрий 1 1
Юрченко Андрей 1 1
Булычев Кир 7 1
Орлов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 187
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 80
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 50
Япония 13807 46
Европа 24962 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 37
Южная Корея - Республика 7051 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 20
Китай - Тайвань 4245 17
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 14
Германия - Федеративная Республика 13220 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Канада 5081 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Швеция - Королевство 3781 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Германия - Берлин 732 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Франция - Французская Республика 8176 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 5
США - Калифорния - Купертино 281 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
США - Калифорния 4828 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Америка - Американский регион 2205 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 103
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 44
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 40
Ergonomics - Эргономика 1755 38
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 33
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 33
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 21
Зоология - наука о животных 2887 20
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 17
Видеокамера - Видеосъёмка 720 16
Английский язык 7030 16
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 12
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 11
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 10
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3173 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 8
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 8
Ботаника - Растения - Plantae 1167 8
Литий - Lithium - химический элемент 663 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 66
Bloomberg 1627 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Чудо техники 60 3
MobileMag - Mobile Magazine 49 2
ZDnet 663 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
IDG - International Data Group 117 2
Android Authority 62 2
9to5Mac 70 2
Slashdot 29 1
Sony Insider 4 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Trusted Reviews 8 1
The Verge - Издание 619 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ITHome 46 1
The Register - The Register Hardware 1783 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
GizChina - Издание 84 1
MacRumors 148 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
AP - Associated Press 2007 1
EE Times 160 1
Nature 832 1
AppleInsider 400 1
WinFuture 15 1
Kotaku 24 1
Electronista 166 1
MacWorld 134 1
Silicon 494 1
Computer Weekly 376 1
Euronews - телеканал 52 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IBM Research 111 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
B2B - Российский рынок 22 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Cinebench 29 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Siemens Westinghouse 6 2
Битва роботов 14 2
CeBIT 614 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Adobe MAX 11 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
iF Design Awards 26 1
Samsung Forum 14 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MEDICA 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще