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Док-станция Docking station
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.03.2021
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Canyon представила многопортовую док-станцию для MacBook. Фото
CNS-TDS08DG. Новинка представлена в черно-сером и черном цветах. Canyon CNS-TDS08DG – многопортовая док-станция, благодаря которой можно одновременно подключить к ноутбуку большинство самых поп
|31.03.2017
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Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК
Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пол
|23.08.2016
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«Ноутбук» нового типа за $99 будет выпущен в 2017 г.
пожертвования в пользу проекта совершило 16 732 человека. Характеристики Superbook Superbook – это док-станция, то есть корпус с экраном и клавиатурой, использующий для работы процессор, опера
|20.03.2013
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Док-станция Clique объединила беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство
Компания Henge Docks выпустила док-станцию Clique, которая объединяет беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство. Дизайн док-станции выполнен в классическом стиле Apple – глянцевая белая поверхность
|11.01.2013
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Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning
ктором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работает и с устройствами других производителей через Bluetooth-соединени
|06.03.2012
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Philips Fidelio DS6800W: акустическая док-станция с поддержкой AirPlay
Компания Philips представила акустическую док-станцию Fidelio SoundSphere DS6800W с отделкой из алюминия, сочетающую в себе футуристический дизайн и широкую функциональность. Система оснащена технологией окружающего звучания SoundSpher
|28.02.2012
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Док-станция для iPad от легендарной JBL: обзор
ет ничего удивительного в том, что пользователь может задаться подобным вопросом. Ведь, в сущности, док-станция нужна для пользования планшетом или другим мобильном устройством в “стационарном”
|24.10.2011
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Цветомузыкальная док-станция iHome
Компания iHome выпустила дизайнерскую док-станцию для iPod/iPhone, представляющую собой радиобудильник - iHome iA17 Помимо интересной формы корпуса, iHome iA17 умеет менять свой цвет для усиления эффекта пробуждения или наоборот –
|14.07.2011
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Док-станция для Mac с 3 портами
Разработана док-станция с тремя портами, которые подключаются к ноутбукам MacBook. В каждый порт можно подключить USB-устройство.
|30.06.2011
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Деревянная док-станция для iPad 2
Создана док-станция для планшета iPad 2 из дерева. Стоимость аксессуара – 65 долларов.
|27.05.2011
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Выпущена док-станция под iPhone в виде клавиатуры
Создана док-станция для iPhone с полноценной клавиатурой. Сам смартфон в таком случае выступает в роли многофункционального тачпада. Стоимость – 100 долларов
|25.11.2010
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Деревянная док-станция под iPhone
Разработана оригинальная аналоговая аудио док-станция для iPhone или iPod touch из натурального дерева. Koostik iPhone Dock - экологически чистое устройство, способное усилить звук iPhone без дополнительного питания или каких-либо допо
|11.10.2010
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Док-станция для ноутбука с защитой от перегрева
и по бокам. Устройство выпущено в нескольких модификациях в зависимости от размера экрана ноутбука. Док-станция с охлаждением призвана уберечь пользователей от серьезного заболевания кожи, кото
|07.10.2010
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Док-станция для iPhone в виде фоторамки
Panasonic изготовила док-станцию для iPhone в виде фоторамки. Устройство представляет собой 9-дюймовую рамку с 2 Гб встроенной памяти и слотом для SD-карт. Она также позволяет воспроизводить музыку и видео с iPod t
|05.10.2010
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Док-станция для iPhone в виде "бумбокса"
Выпущена оригинальная док-станция для iPhone в стиле 1980-х годов. Innovative Technology Boom Box поддерживает не только устройства от Apple, но и любые другие mp3-плееры с аудиовходом. В док-станции есть поддержка
|30.03.2010
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Универсальная док-станция
плеер, радиочасы, а также карт-ридер. Дополнительно к этим функциям в Kenwood AS-iP70 присутствует док-станция под Apple iPhone. Стоимость устройства - 270 долларов.
|11.12.2009
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Пылесос как док-станция для iPod
стирования своей новой модели пылесоса. Им станет UltraSilencer - бесшумный пылесос. Тем не менее, определенные звуки из него все же раздаваться будут - производитель вмонтирует в него два динамика и док-станцию для iPod. Смысл изобретения, которое сейчас тестируется, заключается в доказательстве того, что прослушивание музыки позволяет облегчить процесс уборки и создать чувство счастья.
|20.11.2009
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Кухонные весы как док-станция для iPod
В Сети появились изображения очередного своеобразного аксессуара для плееров iPod. Это док-станция в виде кухонных весов, созданная немецкой компанией ADE. Новинка под названием Rihanna имеет ЖК-экран и динамик на 2 Вт, который располагается под стеклянной поверхностью в весах. С
|29.04.2008
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Creative TravelSound i80: новая док-станция для iPod nano
я iPod» - это второй специально созданный вариант дизайна TravelSound для пользователей iPod. Новая док-станция станет дополнением к TravelSound i50, которая была предназначена для iPod shuffle
|30.08.2007
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Philips анонсировал новую док-станцию для iPod
етном ЖК-дисплее. Кроме того, плоский Philips DCP850 оснащен устройством чтения карт памяти SD/MMC. Док-станция Philips DCP850 Система Philips DCP850 поддерживает звук Dolby Digital. Устройство
|04.04.2007
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Док-станция от Sony объединит iPod и Bravia
ость зарядки плееров дополняют функциональность. Sony Digital Media Port iPod DockTDM-IP1 В продаже док-станция появится начиная с мая по цене около $100.
|06.02.2007
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Компания Sony - новая док-станция
Японская копрпорация представила док-станцию CPF-IP001 для плееров iPod. Колонки имеют мощность 5 ватт, а сабвуфер - 15. Стоимость - $250.
|26.12.2006
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Belkin Pitstop: док-станция будущего для зарядки портативной техники
я портативных устройств, внутри которого располагаются кольца индуктивности. Концепция дизайна данного устройства предполагает гармоничное сочетание с домашней мебелью или бытовой техникой. Например, док-станция может быть элементом лампы или торшера, а сама электрическая лампочка при этом может выполнять задачу индикатора зарядки.
|22.11.2006
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Футуристическая док-станция iBeam
iBeam – еще одна док-станция для iPod-плееров, выполненная в футуристическом стиле. Эта горизонтальная система совместима практически со всеми моделями iPod-плееров. К особенностям стоит отнести SRS WOW техноло
|14.11.2006
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Док-станция Diasonic
Diasonic – новая док-станция для iPod-плееров. Она оснащена 2-мя съемными спикерами мощностью 3 Вт, и питается от 4 батарей типорпазмера АА. Доступна новинка, как обычно, в белом и черном вариантах.
|09.11.2006
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Док-станция в стиле ретро
Скучным и однообразным док-станциям пришел конец. SpeckTone Retro – гладкая, и смертельно привлекательная док-станция для iPod. Доступна в 3 цветовых оттенках: черный, белый и зеленый. SpeckTone Retro обладает мощностью 28 Вт, оснащена 4-дюймовым саббуфером и двумя 3-дюймовыми динамиками. Новинка о
|08.11.2006
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Очередная док-станция для iPod"ов
Продолжая тему доков для iPod-плееров, хотелось бы остановиться на новинке от компании Elecom. Новинка представляет собой любопытную док-станцию, которая совмещена с 4 динамиками мощностью 1 Вт. Питается новинка от AC-адаптера, либо 4 батареек типоразмера ААА. Устройство позволяет обладателю не только наслаждаться прослушива
|05.07.2006
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Телефоны Sony Ericsson Walkman получили свою док-станцию
ойство имеет форму шара, оснащено встроенными динамиками и позволяет осуществлять зарядку телефона. Док-станция W800i Music Dock Помимо W800i, док-станция совместима с моделями Sony Eric
Док-станция и организации, системы, технологии, персоны:
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