Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Док-станция Docking station
Публикаций - 99, упоминаний - 100
Док-станция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ДОК 196 10
|Apple Inc 10605 4
|Intel Corporation 11198 3
|Acer Group 2292 2
|Cisco Systems 4710 1
|Citrix Systems 741 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 1
|Microsoft Corporation 22365 1
|Qualcomm Technologies 1626 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 1
|Huawei 3175 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 164 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 1
|Meta Platforms - Facebook 4230 1
|Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru