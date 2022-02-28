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Док-станция Docking station



28.02.2022 Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM 1
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
23.03.2021 Canyon представила многопортовую док-станцию для MacBook. Фото 1
01.03.2021 Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad и монитор ThinkVision P40w-20 1
02.02.2021 Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж 1
14.01.2021 Kingston Digital представила линейку устройств Workflow 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
09.01.2020 Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM 1
02.12.2019 Лучшие роботы-пылесосы: хиты продаж 1
20.09.2019 Телефоны для пожилых: лучшие «бабушкофоны» 2019 года 1
16.08.2019 Самые дорогие смартфоны 2019 года 1
24.05.2019 Легкие и мощные ноутбуки для работы: 7 лучших моделей 1
19.04.2019 7 самых мощных смартфонов в 2019 году 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
12.04.2019 Ультрабуки Acer: компактные и мощные устройства для бизнеса 1
05.02.2019 Обзор пылесоса Dyson Cyclone V10 Absolute 1
28.12.2018 Лучшая бытовая техника 2018-2019 года 1
25.09.2018 Хиты продаж: роботы-пылесосы 1
20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM 1
04.05.2018 Бытовая техника для уборки: инновации на службе чистоты 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
15.01.2018 Всё самое интересное с CES 2018 1
15.11.2017 Lenovo начинает российские продажи ноутбука ThinkPad A475 1
31.10.2017 Обзор Samsung Galaxy Note 8: бизнес-ассистент года 1
27.10.2017 Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук 1
14.09.2017 HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса 1
14.09.2017 HP обновила «элитные» ноутбуки и ПК для бизнеса. Цены в России 1
07.09.2017 9 самых дорогих ноутбуков 1
23.08.2017 Samsung представила фаблет нового поколения Galaxy Note8 1
18.08.2017 «Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото 1
17.07.2017 «Отец Android» делает модульный смартфон из керамики: Сроки продаж сорваны, топ-менеджеры бегут из компании 1
17.07.2017 Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV 1
28.06.2017 Getac представила свой самый большой защищенный планшет 1
07.06.2017 Как выбрать планшет? Рекомендации ZOOM 1
30.05.2017 «Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото 1
23.05.2017 Huawei представила новинки серии MateBook 1
28.04.2017 Acer анонсировала новые модели ноутбуков Switch 2-в-1 с поддержкой Acer Active Pen 1
30.03.2017 Samsung выпустил флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+. Что в них нового? 1
03.03.2017 HP представила мобильное устройство Pro x2 для профессионалов. Фото 1
27.02.2017 Panasonic представила 12-дюймовый защищенный ноутбук-трансформер Toughbook CF-33. Фото 1

Публикаций - 99, упоминаний - 100

Док-станция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ДОК 196 10
Apple Inc 10605 4
Intel Corporation 11198 3
Acer Group 2292 2
Cisco Systems 4710 1
Citrix Systems 741 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 1
Microsoft Corporation 22365 1
Qualcomm Technologies 1626 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 1
Huawei 3175 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 164 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 1
Meta Platforms - Facebook 4230 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1705 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3152 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2209 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10428 5
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4366 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5002 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3539 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 2
Сервер - Серверные платформы 8596 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1476 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1848 2
Website - Вебсайт 7515 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 721 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1614 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 538 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1874 1
Intel Turbo Boost Technology 189 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1015 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 507 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 991 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2313 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 783 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 2518 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1718 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 951 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2036 1
Google Android 11851 8
Microsoft Windows 10 11406 7
Apple iPad 3623 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1388 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1725 2
Microsoft Office 3222 2
Linux OS 7617 2
Corning Gorilla Glass 593 2
Microsoft Office PowerPoint 635 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 67 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 459 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1048 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 214 1
Apple Space Gray 16 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 330 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 653 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 58 1
Apple iOS 6372 1
Microsoft Office Excel 790 1
Microsoft Windows Live Tiles - живые плитки 32 1
Microsoft DirectX 595 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 2
Германия - Федеративная Республика 8647 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
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