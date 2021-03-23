Canyon представила многопортовую док-станцию для MacBook. Фото CNS-TDS08DG. Новинка представлена в черно-сером и черном цветах. Canyon CNS-TDS08DG – многопортовая док-станция, благодаря которой можно одновременно подключить к ноутбуку большинство самых поп

Док-станция Samsung и ПО Citrix трансформируют Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК Компания Samsung выпустила док-станцию Samsung DeX, которая при использовании с клиентским ПО Citrix Receiver позволяет трансформировать новый смартфон Samsung Galaxy S8 в полноценный настольный ПК с оптимизированным пол

«Ноутбук» нового типа за $99 будет выпущен в 2017 г. пожертвования в пользу проекта совершило 16 732 человека. Характеристики Superbook Superbook – это док-станция, то есть корпус с экраном и клавиатурой, использующий для работы процессор, опера

Док-станция Clique объединила беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство Компания Henge Docks выпустила док-станцию Clique, которая объединяет беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство. Дизайн док-станции выполнен в классическом стиле Apple – глянцевая белая поверхность

Harman представил беспроводную док-станция JBL OnBeat Rumble с коннектором Lightning ктором Lightning, для работы с новыми устройствами Apple - iPhone 5, iPad mini, iPad 4го поколения. Док-станция отлично работает и с устройствами других производителей через Bluetooth-соединени

Philips Fidelio DS6800W: акустическая док-станция с поддержкой AirPlay Компания Philips представила акустическую док-станцию Fidelio SoundSphere DS6800W с отделкой из алюминия, сочетающую в себе футуристический дизайн и широкую функциональность. Система оснащена технологией окружающего звучания SoundSpher

Док-станция для iPad от легендарной JBL: обзор ет ничего удивительного в том, что пользователь может задаться подобным вопросом. Ведь, в сущности, док-станция нужна для пользования планшетом или другим мобильном устройством в “стационарном”

Цветомузыкальная док-станция iHome Компания iHome выпустила дизайнерскую док-станцию для iPod/iPhone, представляющую собой радиобудильник - iHome iA17 Помимо интересной формы корпуса, iHome iA17 умеет менять свой цвет для усиления эффекта пробуждения или наоборот –

Док-станция для Mac с 3 портами Разработана док-станция с тремя портами, которые подключаются к ноутбукам MacBook. В каждый порт можно подключить USB-устройство.

Деревянная док-станция для iPad 2 Создана док-станция для планшета iPad 2 из дерева. Стоимость аксессуара – 65 долларов.

Выпущена док-станция под iPhone в виде клавиатуры Создана док-станция для iPhone с полноценной клавиатурой. Сам смартфон в таком случае выступает в роли многофункционального тачпада. Стоимость – 100 долларов

Деревянная док-станция под iPhone Разработана оригинальная аналоговая аудио док-станция для iPhone или iPod touch из натурального дерева. Koostik iPhone Dock - экологически чистое устройство, способное усилить звук iPhone без дополнительного питания или каких-либо допо

Док-станция для ноутбука с защитой от перегрева и по бокам. Устройство выпущено в нескольких модификациях в зависимости от размера экрана ноутбука. Док-станция с охлаждением призвана уберечь пользователей от серьезного заболевания кожи, кото

Док-станция для iPhone в виде фоторамки Panasonic изготовила док-станцию для iPhone в виде фоторамки. Устройство представляет собой 9-дюймовую рамку с 2 Гб встроенной памяти и слотом для SD-карт. Она также позволяет воспроизводить музыку и видео с iPod t

Док-станция для iPhone в виде "бумбокса" Выпущена оригинальная док-станция для iPhone в стиле 1980-х годов. Innovative Technology Boom Box поддерживает не только устройства от Apple, но и любые другие mp3-плееры с аудиовходом. В док-станции есть поддержка

Универсальная док-станция плеер, радиочасы, а также карт-ридер. Дополнительно к этим функциям в Kenwood AS-iP70 присутствует док-станция под Apple iPhone. Стоимость устройства - 270 долларов.

Пылесос как док-станция для iPod стирования своей новой модели пылесоса. Им станет UltraSilencer - бесшумный пылесос. Тем не менее, определенные звуки из него все же раздаваться будут - производитель вмонтирует в него два динамика и док-станцию для iPod. Смысл изобретения, которое сейчас тестируется, заключается в доказательстве того, что прослушивание музыки позволяет облегчить процесс уборки и создать чувство счастья.

Кухонные весы как док-станция для iPod В Сети появились изображения очередного своеобразного аксессуара для плееров iPod. Это док-станция в виде кухонных весов, созданная немецкой компанией ADE. Новинка под названием Rihanna имеет ЖК-экран и динамик на 2 Вт, который располагается под стеклянной поверхностью в весах. С

Creative TravelSound i80: новая док-станция для iPod nano я iPod» - это второй специально созданный вариант дизайна TravelSound для пользователей iPod. Новая док-станция станет дополнением к TravelSound i50, которая была предназначена для iPod shuffle

Philips анонсировал новую док-станцию для iPod етном ЖК-дисплее. Кроме того, плоский Philips DCP850 оснащен устройством чтения карт памяти SD/MMC. Док-станция Philips DCP850 Система Philips DCP850 поддерживает звук Dolby Digital. Устройство

Док-станция от Sony объединит iPod и Bravia ость зарядки плееров дополняют функциональность. Sony Digital Media Port iPod DockTDM-IP1 В продаже док-станция появится начиная с мая по цене около $100.

Компания Sony - новая док-станция Японская копрпорация представила док-станцию CPF-IP001 для плееров iPod. Колонки имеют мощность 5 ватт, а сабвуфер - 15. Стоимость - $250.

Belkin Pitstop: док-станция будущего для зарядки портативной техники я портативных устройств, внутри которого располагаются кольца индуктивности. Концепция дизайна данного устройства предполагает гармоничное сочетание с домашней мебелью или бытовой техникой. Например, док-станция может быть элементом лампы или торшера, а сама электрическая лампочка при этом может выполнять задачу индикатора зарядки.

Футуристическая док-станция iBeam iBeam – еще одна док-станция для iPod-плееров, выполненная в футуристическом стиле. Эта горизонтальная система совместима практически со всеми моделями iPod-плееров. К особенностям стоит отнести SRS WOW техноло

Док-станция Diasonic Diasonic – новая док-станция для iPod-плееров. Она оснащена 2-мя съемными спикерами мощностью 3 Вт, и питается от 4 батарей типорпазмера АА. Доступна новинка, как обычно, в белом и черном вариантах.

Док-станция в стиле ретро Скучным и однообразным док-станциям пришел конец. SpeckTone Retro – гладкая, и смертельно привлекательная док-станция для iPod. Доступна в 3 цветовых оттенках: черный, белый и зеленый. SpeckTone Retro обладает мощностью 28 Вт, оснащена 4-дюймовым саббуфером и двумя 3-дюймовыми динамиками. Новинка о

Очередная док-станция для iPod"ов Продолжая тему доков для iPod-плееров, хотелось бы остановиться на новинке от компании Elecom. Новинка представляет собой любопытную док-станцию, которая совмещена с 4 динамиками мощностью 1 Вт. Питается новинка от AC-адаптера, либо 4 батареек типоразмера ААА. Устройство позволяет обладателю не только наслаждаться прослушива