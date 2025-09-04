Разделы

Gaggenau


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники 1
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям 1
09.08.2018 BSH начала продажу в России бытовой техники, которой можно управлять со смартфона 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
30.04.2015 ZOOM рекомендует: умные кухонные гаджеты на все случаи жизни 1
29.05.2014 Концерн BSH рассказал об успехах в России 1
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 1
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM 1
25.01.2013 Выставка LivingKitchen 2013: культ кухни 1
15.10.2012 Выбор ZOOM: Обзор самой дорогой бытовой техники 1
05.10.2012 Лучшие индукционные варочные поверхности. Выбор ZOOM 1
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
07.09.2012 Стиральная машина в планшете, беспроводной блендер и не только: Берлинская выставка IFA 2012 1
06.07.2012 Операция «Чистые руки»: выбираем посудомоечную машину. Рекомендации ZOOM.CNews 1
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 1
10.02.2012 Жди её. Она придёт. Самая ожидаемая бытовая техника 2012 года. Выбор ZOOM 1
12.08.2008 Хит сезона: микроволновки без поворотного столика 1
24.03.2008 Винный шкаф: храним вино правильно 1
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
14.01.2008 Эволюция электрических плит: от спирали к индукционной катушке 1
14.01.2008 Встраиваемая бытовая техника: поиграем в домино 1
26.12.2007 Крупная бытовая техника: завтра будет так же, как вчера 1
10.12.2007 Варочные панели: долой стереотипы! 1
15.11.2007 Хиты продаж: электродуховки 1
08.10.2007 Газовые варочные панели: приручаем огонь 1
03.10.2007 Линейка бытовой техники Gorenje – Ora Ito: торжество формы над содержанием 1
01.10.2007 Вытяжка Siemens LC 8 M 950: «На теплоходе музыка играет…» 1
26.09.2007 Новое поколение бытовой техники Gaggenau 1
07.09.2007 Вытяжки: нет жиру и копоти на кухне! 1
01.08.2007 Пароварки: богатство выбора 1
26.07.2007 Варочные панели: переходим на стеклокерамику 1

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 22
Siemens AG - Siemens Group 2612 19
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 232 13
LG Electronics 3653 9
Samsung Electronics 10485 7
ASKO 35 7
Electrolux AB - Zanussi 44 6
Ростех - Автоматика Концерн 1708 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 3
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4326 2
Yandex - Яндекс 8072 2
Xiaomi 1887 2
Samsung - Harman - JBL 227 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 359 2
Aqara - Акара.Ру 33 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Meta Platforms - Facebook 4498 1
Philips 2069 1
Sharp Corporation 1043 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 337 1
Haier Group 193 1
Titanium 84 1
Vestel 38 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 397 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 60 1
Western Digital Corporation - WDC 562 1
JVC Kenwood 416 1
Технологии Будущего 153 1
BSH - БСХ Бытовая техника 4 1
Miele - Миле 135 21
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 10
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 113 9
Hansa - Ханса 114 8
Haier - Candy Group - Канди 99 7
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 6
Smeg 19 6
Ardo - Ардо 36 6
Bugatti 17 5
Swarovski AG 73 4
Лента - Сеть розничной торговли 2211 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2607 3
Dyson 129 3
Beko - Beko Electronics 74 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Groupe SEB - Tefal 97 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 70 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Assist - Ассист 212 1
UMA - United Music Agency 40 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Braun GmbH 77 1
Вита - cеть аптек 16 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
BP - British Petroleum 182 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 274 1
Верный - торговая сеть 303 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Jacob Jensen Design 5 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 58 1
FreeMove 5 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 564 23
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 20
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6195 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 146 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 358 17
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1087 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12750 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 336 14
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 742 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 397 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 10
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2743 10
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 10
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 99 9
Вентилятор - Fan 1016 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 134 9
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 316 8
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 155 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12688 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2300 8
Аксессуары 4043 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 215 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12776 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12536 7
Блендер 98 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25126 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 7
Угольный фильтр - Carbon Filter 46 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 687 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7289 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28580 5
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1031 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2119 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 69 5
Тостер 69 5
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 5
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 5
Google Android 14461 4
Gaggenau Vario - холодильник 4 4
Microsoft Windows 2000 8665 4
Bosch Home Connect 9 3
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 3
Apple iOS 8105 2
Dyson Air Multiplier 9 2
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PH 4 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1281 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 762 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 235 2
Whirlpool Jet Defrost 4 2
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Hisense - Gorenje - Gorenje+ - Gorenje iChef+ 2 2
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 2
Hansa Plug&Play 2 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 1
Apple iPad 3898 1
Google Play - Google Store - Android Market 3388 1
Apple - App Store 2972 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 130 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
Samsung RL - серия холодильников 14 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 428 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston DK 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HES 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston KBT 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PF 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston High Definition 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
Кульченко Роман 14 2
Гончарова Эльвира 7 2
Буйволов Денис 2 2
Анкилов Константин 110 2
Morabito Ito - Морабито Ито 9 2
Гречкин Дмитрий 4 1
Захаров Максим 13 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Головин Даниил 34 1
Марфин Алексей 13 1
Толстобров Михаил 10 1
Вараксина Ольга 9 1
Ширвиндт Александр 2 1
Петрунин Сергей 2 1
Доценко Надежда 1 1
Дружинин Виктор 5 1
Stadler Martin - Штадлер Мартин 2 1
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 1
Агуреева Ольга 9 1
Русаченко Александра 8 1
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 1
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Warhol Andy - Уорхол Энди 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 24
Германия - Федеративная Республика 12854 16
Европа 24499 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 12
Италия - Итальянская Республика 4407 10
Франция - Французская Республика 7940 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 7
Южная Корея - Республика 6788 7
Япония 13431 5
Германия - Берлин 723 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 4
Словения - Республика 251 4
Швеция - Королевство 3657 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 3
Турция - Турецкая республика 2454 3
Азия - Азиатский регион 5679 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 378 3
Дания - Королевство 1314 2
Польша - Республика 1996 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Земля - планета Солнечной системы 10542 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
Испания - Королевство 3746 2
Египет - Арабская Республика 1037 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Европа Восточная 3114 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1767 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 1
Нидерланды 3586 1
Малайзия 885 1
Европа Западная 1487 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4239 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5183 15
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 430 10
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 10
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 8
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 539 7
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 7
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1769 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1309 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 4
Английский язык 6815 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5170 4
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 175 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 991 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 3
Ergonomics - Эргономика 1651 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9361 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 671 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 751 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6210 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 228 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 196 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 269 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1431 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5141 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1890 2
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 155 2
Пищевая промышленность - Чай 129 2
CNews - ZOOM.CNews 1852 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 2
Nature 817 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 2
Sirena - Сирена 3 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 36 1
Red Dot Design Award 56 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
