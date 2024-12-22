Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Угольный фильтр Carbon Filter



22.12.2024 За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025 1
04.10.2022 Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж 1
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 1
23.05.2019 Лучшие устройства для борьбы с аллергией: очистители воздуха, увлажнители и мобильные ингаляторы 1
07.12.2018 Как выбрать вытяжку для кухни: рекомендации ZOOM 1
09.08.2018 BSH начала продажу в России бытовой техники, которой можно управлять со смартфона 1
14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 1
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 1
17.05.2013 Лучшие безмешковые пылесосы. Выбор ZOOM.CNews 1
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
30.11.2012 Уборка по-немецки. Тест-драйв пылесоса Miele S 5981 с электрощёткой 1
30.11.2012 За тобой приехали. Тест-драйв самодвижущегося пылесоса LG Kompressor Follow Me 1
15.10.2012 Выбор ZOOM: Обзор самой дорогой бытовой техники 1
04.10.2012 Тепловой удар по зиме. ZOOM.CNews выбирает лучшие обогреватели и тепловентиляторы 1
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 1
11.05.2012 Обзор выставки EuroCucina’2012: кухни будущего получат духовки с Wi-Fi 1
27.04.2012 Инверторные кондиционеры к лету. Выбор ZOOM 1
10.04.2012 Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM 1
24.02.2012 ZOOM.CNews представляет новые сплит-системы MDV на солнечных батареях 1
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
23.11.2011 «Воздушная тревога» отменяется: обзор очистителей воздуха Ballu 1
05.08.2011 Удивительное рядом! Обзор необычной и красивой бытовой техники 1
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
24.06.2011 Выбор ZOOM: лучшие новые двухкамерные холодильники 1
22.04.2011 Выбор ZOOM: холодильники side-by-side, french door, многодверные 1
07.06.2010 Кондиционеры Ballu: летом - только позитивные эмоции 1
21.04.2010 До летней жары осталось недолго: выбираем кондиционер 1
12.04.2010 Лучшие воздухоочистители: бактериям и пыли не место в легких 1
22.06.2009 Кондиционеры BALLU: экономия затрат и высокая надежность 1
01.10.2008 Встраиваемые вытяжки: новинки для чистого воздуха 1
13.08.2008 То в жар, то в холод: лучшие кондиционеры к осени 1
16.07.2008 Выбор ZOOM: двухкамерные встраиваемые холодильники 1
06.06.2008 Двухкамерные холодильники: приятные новинки 1
14.05.2008 Свежая прохлада: дезодорируем холодильник 1
19.03.2008 Кухонные вытяжки — хиты продаж 1
11.03.2008 Холодный расчёт: правила ухода за холодильниками 1
29.11.2007 Хиты продаж осени: холодильники 1
31.10.2007 Бытовая техника Blomberg: немецкие традиции турецкой сборки 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Угольный фильтр и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 16
LG Electronics 3614 15
Siemens AG - Siemens Group 2589 12
Samsung Electronics 10255 12
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 12
Ballu Industrial Group 43 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 6
Toshiba Corporation 2927 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Sharp Corporation 1041 3
Fujitsu 2041 3
Electrolux AB - Zanussi 43 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Google LLC 11775 2
Xiaomi 1732 2
Philips 2053 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ASKO 35 2
Titanium 84 2
ДОК 828 2
Yandex - Яндекс 7340 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Haier Group 165 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
Парус Корпорация 552 1
Western Digital Corporation - WDC 548 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Midea 35 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Технологии Будущего 149 1
Rolsen Electronics 79 1
Daewoo Electronics 43 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
Miele - Миле 134 14
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 7
Gaggenau 34 7
Dyson 122 6
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 5
Hansa - Ханса 114 5
Ardo - Ардо 32 4
Haier - Candy Group - Канди 96 4
Swarovski AG 73 4
Smeg 18 3
Daikin Industries 46 3
Bugatti 17 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
UMA - United Music Agency 40 2
Верный - торговая сеть 291 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Beko 70 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 13 1
Hyundai Motor Company 383 1
Assist - Ассист 209 1
Boeing 1009 1
Совкомбанк Совесть 271 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 27 1
Kickstarter 127 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Ferrari NV 157 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 38 1
FreeMove 5 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 27
Вентилятор - Fan 979 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 22
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 22
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 15
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 13
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 12
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 11
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 11
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 68 11
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 72 10
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 9
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 9
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 8
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 210 8
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 556 7
Аксессуары 3881 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Электротехника - инвертор 148 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 6
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 121 6
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Apple iPhone 6 4862 5
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 5
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
LG Multi Air Flow 15 3
Samsung RL - серия холодильников 14 3
Hansa FK, FZ - холодильник, морозильник 5 3
Liebherr CTN - холодильник 8 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
BOSCH DKE - Bosch DHL - кухонные вытяжки 3 3
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Xiaomi Mi Home 74 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
1С-Рарус РестАрт 24 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 2
Liebherr CBN - холодильник 6 2
Miele KFN - холодильник 3 2
Liebherr CBP - холодильник 4 2
LG GA - серия холодильников 2 2
Xiaomi Mi Air Purifier 6 2
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 6 2
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 2
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 2
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 2
Stellantis - Fiat Nuova 3 2
Apple - App Store 2890 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apple iPod 1537 1
TCL TAC 1 1
Redmond RAW - Redmond RHF - климатический комплекс, увлажнитель 2 1
Redmond RMC - мультиварка 7 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 1
Головин Даниил 34 2
Толстобров Михаил 10 2
Михина Наталья 7 2
Старикова Евгения 11 2
Рашид Карим 8 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 1
Kemal Mustafa Ataturk - Кемаль Мустафа Ататюрк 11 1
Паршин Илья 8 1
Захаров Максим 12 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Старостина Марина 1 1
Петрунин Сергей 2 1
Доценко Надежда 1 1
Артамонов Дмитрий 4 1
Гридин Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 31
Германия - Федеративная Республика 12682 21
Европа 21767 15
Южная Корея - Республика 6646 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 12
Италия - Итальянская Республика 4352 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 9
Япония 13282 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Испания - Королевство 3706 4
Франция - Французская Республика 7846 4
Земля - планета Солнечной системы 10375 4
Сатурн - Титан (спутник) 468 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 4
Швеция - Королевство 3619 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 3
Нидерланды 3517 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Дания - Королевство 1296 2
Луна - спутник Земли 1475 2
Германия - Берлин 715 2
Словения - Республика 248 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 29 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 30
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 11
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 9
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 8
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 513 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 7
Сон - Somnus 428 7
Зоология - наука о животных 2604 7
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 7
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Английский язык 6634 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 5
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 5
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 5
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 5
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 5
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 5
Металлы - Серебро - Silver 756 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 3
Дача - дачники 815 3
Ergonomics - Эргономика 1597 3
Ботаника - Растения - Plantae 1041 3
CNews - ZOOM.CNews 1847 23
Nature 811 1
Sirena - Сирена 3 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Red Dot Design Award 55 1
iF Design Awards 25 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще