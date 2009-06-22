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Старостина Марина

СОБЫТИЯ


22.06.2009 Кондиционеры BALLU: экономия затрат и высокая надежность 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Старостина Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2985 1
Ballu Industrial Group 51 1
Digma 258 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 15 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
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