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Старостина Марина
СОБЫТИЯ
|22.06.2009
|Кондиционеры BALLU: экономия затрат и высокая надежность 1
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Старостина Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Toshiba Corporation 2985 1
|Ballu Industrial Group 51 1
|Digma 258 1
|Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 15 1
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 134 1
|Динамо-Москва - футбольный клуб 13 1
|Рогожкин Александр 1 1
|Фомин Даниил 1 1
|Маринкин Тимофей 1 1
|Панченко Кирилл 1 1
|Смирнова Арина 1 1
|Тюкавин Константин 1 1
|Пивоваров Павел 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168054 1
|Япония 13846 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2401 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.