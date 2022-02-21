Зачем пить витамины осенью?

Иммунитет — природная система защиты организма, которая постоянно противостоит многочисленным факторам извне, инфекциям, бактериям, грибам и вирусам. Дефицит витаминов и микроэлементов может возникнуть и у взрослого и у ребенка, и уже осенью необходимо начать подготовку к зимнему периоду, когда количество витаминов в пище резко уменьшается.

Какие витамины необходимы осенью?

Все необходимы «осенние» витамины делятся на два типа: водорастворимые и жирорастворимые. Первые — не накапливаются и быстро выводятся из организма с естественной жидкостью. Они в основном содержатся в овощах и фруктах. Их количество следует восполнять на постоянной основе. Жирорастворимые — не растворяются в воде и накапливаются в жировой прослойке.

Какие еще продукты стоит включить в рацион осенью?

Фрукты и овощи богатые главным природным иммуномодулятором (цитрусовые, киви, тыква, кабачки). Продукты, обладающие выраженными антибактериальными и антивирусными свойствами (в первую очередь, это чеснок и лук, также сюда можно включить куркуму и перец). Продукты с витамином D (рыбу, яйца, молочные продукты). Пробиотики, которые способствуют здоровью и обогащению полезной микрофлоры кишечника (йогурт, кефир, ряженку). Напитки богатые антиоксидантами, защищающими организм от патогенного повреждения (зеленый чай, кофе, матчу). Орехи и семена, содержащие витамины и минералы.

Как умственные нагрузки и стресс влияют на иммунитет?

Когда человек долго работает без отдыха, переживает, много учится или решает сложные задачи, его нервная система находится в постоянном напряжении. В этот момент организм выделяет специальные гормоны стресса. Снижается выработка антител — защитных белков, которые помогают нам быстрее справляться с болезнями. Кроме того, хронический стресс запускает в организме воспалительный процесс. Человек может чаще болеть ОРВИ, труднее восстанавливаться после болезни, чувствовать упадок сил.

Как связаны нервная и иммунная системы человека?

Важно понимать, что нервная и иммунная системы тесно связаны. Когда мы напряжены и устали, нервная система даёт телу сигнал "экономить силы". Организм воспринимает это так: сейчас нужно выживать, а значит, функции защиты можно временно снизить. Хронический стресс влияет не только через гормоны. Он часто сопровождается нарушениями сна, нерегулярным питанием, снижением физической активности. Недостаток сна усиливает действие стресса и ещё сильнее снижает иммунитет. Иногда люди думают, что умственные нагрузки опасны только для психики — появляется усталость, снижается концентрация, появляется раздражительность. Но в реальности это вопрос общего здоровья. Иммунитет — это наша броня. Если мы её истончаем постоянным стрессом и перегрузками, мы открываем ворота для болезней.

Что можно сделать, чтобы снизить риски?

Обязательно давать себе отдых, даже короткие паузы в течение дня;

следить за сном; сохранять физическую активность — движение помогает снизить уровень стресса; придерживаться разнообразного, полноценного и регулярного питания. Положительные эмоции: хобби, прогулки, общение с близкими. И самое главное — помнить: забота о себе, о своём сне, отдыхе и балансе нагрузок — это не слабость и не лень. Это часть настоящей профилактики болезней и важная поддержка иммунитета.