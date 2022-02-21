Разделы

Зачем пить витамины осенью?
Иммунитет — природная система защиты организма, которая постоянно противостоит многочисленным факторам извне, инфекциям, бактериям, грибам и вирусам. Дефицит витаминов и микроэлементов может возникнуть и у взрослого и у ребенка, и уже осенью необходимо начать подготовку к зимнему периоду, когда количество витаминов в пище резко уменьшается.

Какие витамины необходимы осенью?
Все необходимы «осенние» витамины делятся на два типа: водорастворимые и жирорастворимые. Первые — не накапливаются и быстро выводятся из организма с естественной жидкостью. Они в основном содержатся в овощах и фруктах. Их количество следует восполнять на постоянной основе. Жирорастворимые — не растворяются в воде и накапливаются в жировой прослойке.

Какие еще продукты стоит включить в рацион осенью?
Фрукты и овощи богатые главным природным иммуномодулятором (цитрусовые, киви, тыква, кабачки). Продукты, обладающие выраженными антибактериальными и антивирусными свойствами (в первую очередь, это чеснок и лук, также сюда можно включить куркуму и перец). Продукты с витамином D (рыбу, яйца, молочные продукты). Пробиотики, которые способствуют здоровью и обогащению полезной микрофлоры кишечника (йогурт, кефир, ряженку). Напитки богатые антиоксидантами, защищающими организм от патогенного повреждения (зеленый чай, кофе, матчу). Орехи и семена, содержащие витамины и минералы.

Как умственные нагрузки и стресс влияют на иммунитет?
Когда человек долго работает без отдыха, переживает, много учится или решает сложные задачи, его нервная система находится в постоянном напряжении. В этот момент организм выделяет специальные гормоны стресса. Снижается выработка антител — защитных белков, которые помогают нам быстрее справляться с болезнями. Кроме того, хронический стресс запускает в организме воспалительный процесс. Человек может чаще болеть ОРВИ, труднее восстанавливаться после болезни, чувствовать упадок сил.

Как связаны нервная и иммунная системы человека?
Важно понимать, что нервная и иммунная системы тесно связаны. Когда мы напряжены и устали, нервная система даёт телу сигнал "экономить силы". Организм воспринимает это так: сейчас нужно выживать, а значит, функции защиты можно временно снизить. Хронический стресс влияет не только через гормоны. Он часто сопровождается нарушениями сна, нерегулярным питанием, снижением физической активности. Недостаток сна усиливает действие стресса и ещё сильнее снижает иммунитет. Иногда люди думают, что умственные нагрузки опасны только для психики — появляется усталость, снижается концентрация, появляется раздражительность. Но в реальности это вопрос общего здоровья. Иммунитет — это наша броня. Если мы её истончаем постоянным стрессом и перегрузками, мы открываем ворота для болезней.

Что можно сделать, чтобы снизить риски?
Обязательно давать себе отдых, даже короткие паузы в течение дня;
следить за сном; сохранять физическую активность — движение помогает снизить уровень стресса; придерживаться разнообразного, полноценного и регулярного питания. Положительные эмоции: хобби, прогулки, общение с близкими. И самое главное — помнить: забота о себе, о своём сне, отдыхе и балансе нагрузок — это не слабость и не лень. Это часть настоящей профилактики болезней и важная поддержка иммунитета.

СОБЫТИЯ


21.02.2022 Более 40 тысяч человек оформили на «Госуслугах» сертификат по результатам теста на антитела

За несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах» медицинский сертификат по результатам теста на антитела к Covid-19 оформили более 40 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России. Чтобы получить такой сертификат, нужно сдать анализ на антитела (иммуногл
21.02.2022 Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19

оответствии с изменениями, внесенным в приказ Минздрава России от 12 ноябре 2021 №1053н и вступающими в силу с 21 февраля 2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к Covid-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации Пере
22.07.2020 Минэкономики выступило в защиту ИТ-отрасли, которую обижает ФАС

нэкономики против ФАС Минэкономики жестко раскритиковало инициативу ФАС по отмене «антимонопольного иммунитета» для ИТ-компаний. Антимонопольное ведомство впервые обнародовало проект поправок к
29.07.2018 В России создают синтетические антитела для лечения рака

noMIP (molecularly imprinted polymers - полимеров с молекулярными отпечатками). Такие синтетические антитела обладают трехмерной структурой, которая связывает только определенный участок молеку
21.12.2016 Новое исследование: солнечный свет улучшает работу иммунных клеток

уровни синего света, обнаруженного в солнечных лучах, заставляют Т-клетки двигаться быстрее. А сила иммунитета людей как раз зависит от скорости действия Т-клеток, которые должны быстро добрать
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ

ой Лозанны и Университетского госпитального центра кантона Во (Швейцария) «написали» историю борьбы иммунной системы, шаг за шагом - от генома вируса до генома жертвы. Таким образом, исследоват
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ

сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно

20.06.2013 Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы

Тромбоциты, компоненты крови, которые нужны для ее свертывания, играют важную роль в работе иммунной системы. Они отыскивают в нашем организме бактерии и "запечатывают" их от остальных

18.06.2013 Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет

ожет выявить риск развития рака ротоглотки за несколько лет до первых проявлений заболевания. Исследование показало, что у 1 из 3 пациентов, больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Возможно, через несколько лет анализ
29.01.2013 Найден перспективный метод лечения аутоиммунных заболеваний

Исследователи из Мельбурна обнаружили, что гибель клеток иммунной системы является важной гарантией отсутствия таких заболеваний, как сахарный диабет

13.12.2012 Обнаружен ген-выключатель иммунитета

Bcl11a позволит проводить разнообразные эксперименты, в частности изучение поведения человеческого иммунитета на лабораторных мышах. Кроме того, открытие может помочь в разработке эффективных

12.12.2012 Перепрограммирование иммунитета спасло жизнь ребенка

ждают Т-клетки иммунной системы атаковать B-клетки, имеющие специфический белок CD-19. В результате иммунитет пациента избавляется от предшественников раковых клеток и больной выздоравливает. П
21.11.2012 Наночастицы помогут справиться со склерозом, не задевая иммунитет

ии множества иммунных заболеваний. Достаточно просто изменить антиген. Наш подход оставляет функции иммунной системы неизменными, узконаправленно борясь с болезнью". Наночастицы, используемые в
13.11.2012 Инфекции заставляют иммунитет калечить организм: ситуации и причины

фекцией. Но ученые так и не знали по сию пору, почему наши тела не могут предотвратить такие процессы, и как инфекция управляет аутоиммунной системой. При формировании иммунных клеток, вырабатывающих антитела, происходят определенны процессы, гарантирующие, что организм сумеет отличить своих от чужих. Это помогает предотвратить внутренние атаки. Как правило, эти процессы достаточно надежны.
23.07.2012 Создана мышь с человеческим иммунитетом

вакцины от ВИЧ – это отсутствие подопытных животных, которые точно имитируют реакцию человеческого иммунитета на воздействие вируса. Это касается не только ВИЧ, но и множества других смертельн
26.06.2012 Краткосрочный стресс бодрит иммунитет

не более нескольких часов мобилизация ресурсов в ответ на внезапно появившуюся угрозу – стимулирует иммунитет, что идет на пользу организму. К таким выводам ученые пришли после проведения экспе
13.06.2012 Иммунитет к ВИЧ "прячут" рецепторы-убийцы

м СПИДа. В ходе исследования, направленного на создание вакцины от ВИЧ, ученые выяснили, что секрет иммунитета к опасному вирусу кроется не в количестве специфических иммунных клеток, а в том,

22.05.2012 Современные вакцины: поражение или полная победа?

тствующие антитела, защищающие организм в случае реального заражения. Это старая концепция создания иммунитета, она известна со времен применения первых примитивных вакцин, изготовленных из жив
04.05.2012 Низкий рост пигмеев – расплата за хороший иммунитет

Генетические вариации, обусловившие низкий рост пигмеев, позволили им немного увеличить продолжительность жизни за счет усиления иммунитета против инфекционных заболеваний. Термин пигмеи относится к группам людей, рост взрослых мужчин в которых не превышает 1 метр 52 сантиметра. Пигмеи встречаются в разных частях света,

11.04.2012 Социальный статус макаки влияет на иммунитет

зависимости от их социального статуса в группе, включая и отключая некоторые гены, ответственные за иммунитет. Следует отметить, что подобное влияние социального статуса на геном уже встречалос
19.03.2012 Антитела справились с лихорадкой Эбола

я угроза со стороны потенциальных биотеррористов. В настоящее время не существует надежной вакцины или лечения, безопасного для человека. Ученым впервые удалось для защиты от филовирусов использовать антитела от обезьян, которые ранее выжили после введения смертельных доз филовирусов. У оставшихся в живых обезьян наблюдались чрезвычайно высокие уровни антител, которые потом были собраны уче
06.03.2012 НАСА предскажет ослабление иммунитета

Специалисты НАСА разработали технологию, которая позволяет заблаговременно обнаружить ослабление иммунитета и защитить космонавтов от ряда неприятных инфекционных заболеваний. Новая технолог
23.01.2012 «Билайн» отменил плату за роуминг на массовом тарифе

«Билайн» объявил об обновлении своего тарифа «Все включено XXL». После обновления тариф приобрел иммунитет к изменению цен во внутрисетевом роуминге: в его описании оператор сообщает, что цены на звонки, SMS, MMS и доступ к интернету на «Все включено XXL» одинаковы «по всей России» и предо
09.12.2011 Прижигание опухоли: удаление плюс иммунитет

вышающий эффективность удаления опухолевого очага, но стимулирующий формирование противоопухолевого иммунитета. Даже практикуемое в настоящее время комбинирование хирургического удаления с высо
08.12.2011 Найдены антитела против раковых метастаз

витии метастаз, ученые вывели мышей, лишенных периостина. Им удалось это сделать при помощи особого антитела, которое, соединяясь с этим белком, делает его неработающим. В результате они обнару
25.11.2011 Как поддерживать организм "в форме"? Иммунитет "договорился" с бактериями

Клетки иммунитета - это не только система защиты организма от вредоносных микробов. Совместно с другими клетками, включая наших бактерий-симбионтов, они участвуют в регуляции нормальной работы нашего

03.11.2011 "Сбивание" температуры калечит иммунитет

уничтожении инфицированных вирусами и опухолевых клеток. В рамках своего эксперимента они вводили двум группа мышей антиген (белок, входящий в состав возбудителя и вызывающий развитие избирательного иммунного ответа) и анализировали уровень активации Т-лимфоцитов при их взаимодействии с антигенпрезентирующими клетками. Эти клетки поглощают попадающие в организм антигены, расщепляют их на ф
01.11.2011 Тромбоциты метят бактерий для иммунной системы

и молекулами – компонентами системы комплемента, являющейся одним из важнейших факторов врожденного иммунитета. В то же время, в организме генетически модифицированных мышей, не имеющих системы
17.10.2011 За запуск иммунитета отвечает витамин D

х как Myobacterium tuberculosis. Сначала ученые изучили Т-клетки, которые играют центральную роль в иммунитете, вырабатывая протеин интерферон g. Этот протеин является триггером, объединяющим к
04.10.2011 Женский иммунитет сильнее. Почему?

енщины живут дольше мужчин и более устойчивы к возбудителям инфекционных заболеваний и раку. Секрет иммунитета, говорят ученые, заключается в микроРНК, которая наряду с ДНК и белками составляет
03.10.2011 Нобелевская премия за разбуженный иммунитет

анн и Ральф М. Штейнман. Трое ученых разделили премию за открытия, касающиеся активации врожденного иммунитета, изучение дендритных клеток и их роли в работе адаптивного иммунитета. Эти

23.08.2011 Микробы скрываются от иммунитета под плащом-невидимкой

ые микроорганизмы пользуются еще одним механизмом, который, подобно плащу-невидимке, скрывает их от иммунной системы инфицированного человека. В поисках этого плаща-невидимки исследователи Лунд
01.08.2011 Обнаружены универсальные антитела к гриппу

унизацию против различных штаммов вируса гриппа. Они выделяли В-лимфоциты на ранних этапах развития иммунного ответа, когда спектр синтезируемых ими антител наиболее разнообразен. Результатом а
01.06.2011 Для мониторинга иммунной системы будут использовать микрочип

виде разработанного ими микрочипа, позволяющего быстро и с минимальными затратами оценить состояние иммунной системы организма путем анализа белковых биомаркеров индивидуальных иммунных клеток.
11.03.2011 Оригами вдохновили создателей антител

Американские военные хотят объединить ДНК, оригами и естественный иммунитет организма. В идеале должен получиться эффективнейший метод защиты от вспышки опасно
27.12.2010 У организма есть "запасной" иммунитет

Исследователи университета Калифорнии установили, что на случай непредвиденных обстоятельств иммунная система имеет в резерве план действий, обеспечивающий эффективную защиту организма о
01.12.2010 Антибактериальное мыло убивает микробы и иммунитет

, но исследование ученых из Университета Мичигана впервые раскрывает механизм такого воздействия на иммунитет человека и предоставляет вполне конкретные выводы. Один из важных выводов исследова
29.10.2010 Высокий иммунитет уменьшает плодовитость

ания популяции диких овец на одном из отдаленных остовов Шотландии. У каждого из нас разный уровень иммунитета. Поэтому мы по-разному реагируем на прививки и в разной степени подвержены болезня
10.09.2010 Иммунные клетки человека нашли у рыбы

образуют важную связь между врожденной и адаптивной иммунными системами у млекопитающих. Врожденный иммунитет присутствует во всех организмах для оперативной, но краткосрочной и относительно не
09.09.2010 Новый чип за 5 минут оценивает работу иммунной системы

еными из Массачусетского госпиталя (MGH), позволит изучить, как белые кровяные клетки (нейтрофилы) помогают организму справиться с ожогами и другими травмами. Возможно, также удастся выяснить, почему иммунная система иногда выходит из-под контроля и провоцирует опасные воспаления. С помощью нового инструмента врачи впервые смогут отбирать нейтрофилы из малого объема крови. Это поможет предс

Биология молекулярная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25237 20
Google LLC 12258 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 8
Ballu Industrial Group 50 7
Intel Corporation 12541 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 7
8986 5
AMD - Advanced Micro Devices 4469 5
Apple Inc 12628 5
X Corp - Twitter 2907 5
Meta Platforms - Facebook 4532 5
Ростелеком 10309 4
Dell EMC 5092 4
SAP SE 5428 4
Nvidia Corp 3733 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 3
Yandex - Яндекс 8437 3
Selecta Biosciences 2 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
Telegram Group 2574 2
De Novo - Де Ново 45 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Check Point Software Technologies 800 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Lenovo Group 2361 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 46 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 134 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Red Hat 1345 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 2
Accenture plc 693 2
AT&T Inc 1697 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 4
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 4
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 3
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 3
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 3
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 2
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 78 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1373 2
Illumina 12 2
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 12 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 70 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 481 2
Uber 337 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 100 2
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 2
Daikin Industries 46 2
ГПБ - Газпромбанк 1175 2
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 1
ИСКЧ - Институт стволовых клеток человека - РБТ - Развитие БиоТехнологий 4 1
АФК Система - Segezha Group - Сокольский ЦБК - Сокольский деревообрабатывающий комбинат - Сокольский комбинат 1 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 12 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Алферовский фонд 4 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Элинс НТЦ 9 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 45 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
РуноМед 1 1
Право на здоровье МОО 3 1
Tappan Company 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 5
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 5
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 2
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 661 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 2
Демократическая политическая партия США 119 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
Инфарма - Фармацевтические инновации - Ассоциация фармацевтических компаний 1 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 14 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
РусБренд 7 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13640 183
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 40
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 22
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 18
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7029 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31977 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12377 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8405 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 14
Микроскоп - Microscope 337 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5673 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 13
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13072 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6911 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 10
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5918 10
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 10
Microsoft Windows 2000 8662 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5185 10
Microsoft Windows 16329 9
Google Android 14682 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 8
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 5
Apple iOS 8243 5
NVision Барьер 735 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 5
Apple iPhone 6 4862 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 4
Apple - App Store 3009 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 4
Linux OS 10899 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 3
Intel x86 - архитектура процессора 1982 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Новые облачные технологии - МойОфис 892 3
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 3
Stafory - робот Вера 354 3
FreePik 1435 2
SentinelOne EDR 4 2
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 2
Microsoft Surface - Планшет 439 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 2
Huawei AppGallery 320 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 2
Kaspersky OS 144 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 2
Левкевич Михаил 60 7
Путин Владимир 3351 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 4
Шадаев Максут 1147 4
Pastor-Satorras Romualdo - Пастор-Саторрас Ромуальдо 3 3
Vespignani Alessandro - Веспиньяни Алессандро 3 3
Эйгес Павел 107 3
Camilli Andrew - Камилли Эндрю 2 2
Кутырев Владимир 2 2
McBride William - Макбрайд Уильям 2 2
Langer Robert - Лэнджер Роберт 6 2
Garcia-Sastre Adolfo - Гарсиа-Састре Адольфо 2 2
Cima Michael - Сима Майкл 4 2
Каграманян Игорь 2 2
Taubenberger Jeffery - Таубенбергер Джеффри 2 2
Dluhy Richard - Длай Ричард 3 2
Weber Jeffrey - Вебер Джеффри 2 2
Santini John - Сантини Джон 4 2
Tumpey Terrence - Тампи Терренс 2 2
Ho Dean - Хо Дин 3 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 2
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 2
Репик Алексей 8 2
Свидиненко Юрий 14 2
Allen Paul - Аллен Пол 121 2
Шилалев Юрий 2 2
Shin-Ichiro Nishimura - Шин-Ичиро Нишимура 2 2
Kelly Scott - Келли Скотт 11 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 353 2
Касперский Евгений 330 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Иванов Красимир 1 1
Арагонская Екатерина 1 1
Mazmanian Sarkis - Мазманян Саркис 1 1
Metzger Dennis - Метцджер Денис 1 1
Rothemund Paul - Ротеманд Пол 3 1
Болейн Анна 1 1
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 1
Robertson Michael - Робертсон Майкл 38 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 156
Россия - РФ - Российская федерация 156876 110
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 42
Европа 24637 40
США - Калифорния 4775 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 32
Земля - планета Солнечной системы 10658 31
Германия - Федеративная Республика 12936 31
Япония 13548 23
Канада 4985 17
Африка - Африканский регион 3571 17
Азия - Азиатский регион 5748 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 11
Швеция - Королевство 3715 11
Индия - Bharat 5697 11
Франция - Французская Республика 7975 11
Испания - Королевство 3760 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 10
США - Нью-Йорк 3151 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 9
Сингапур - Республика 1906 8
Израиль 2784 8
Китай - Тайвань 4136 7
Солнечная система - Solar system 2546 7
США - Джорджия 329 7
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 7
Италия - Итальянская Республика 4429 6
Великобритания - Лондон 2407 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 6
Нидерланды 3632 6
США - Аризона 538 6
США - Массачусетс - Бостон 381 6
США - Иллинойс 336 6
США - Массачусетс 510 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4763 145
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 133
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 105
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 104
Зоология - наука о животных 2791 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 99
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 95
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 94
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 89
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 66
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 66
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 61
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 49
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 49
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 48
Молекула - Molecula 1083 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 39
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 34
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 31
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 31
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 29
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 25
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 23
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 23
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 23
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 466 23
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 22
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 22
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 370 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 19
Ботаника - Растения - Plantae 1113 19
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 19
Физика - Physics - область естествознания 2836 18
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 17
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 17
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 15
Nature 821 15
Phys.org 972 12
ScienceDaily 400 12
New Scientist 1448 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 6
AP - Associated Press 2006 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 5
TerraDaily 141 5
Nanotechweb 92 5
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 4
The Globe and Mail 73 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
The Register - The Register Hardware 1696 3
Известия ИД 705 3
Scientific American 80 3
The Guardian - Британская газета 384 3
USA Today 152 3
EurekAlert 290 3
NYT - The New York Times 1086 3
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
e4 Engineering 107 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Public Library of Science - PLOS 69 2
Медуза - Meduza 48 2
MIT Technology Review 65 2
The Washington Post 342 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
РИА Новости 984 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
CNews Журнал 166 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
Hot Hardware - HotHardware 28 1
Washington Times 22 1
Science Express 5 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
CNews Мишень 172 6
IDC - International Data Corporation 4943 6
Gartner - Гартнер 3608 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
CIBC World Markets 41 1
Reuters Estimates 16 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
ABI Research 235 1
Forrester Research 828 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Pen Test Partners 6 1
AV-Test Institute 40 1
RiskIQ 9 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Автостат 44 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
NPD DisplaySearch 284 1
Bear Stearns 79 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
Gartner Magic Quadrant Digital Commerce 2 1
Gartner Magic Quadrant - SPM - Sales Performance Management - SFA - Sales Force Automation 3 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 16
РАН - Российская академия наук 2014 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 10
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 6
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 60 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 6
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 6
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 5
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 8 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 4
University of Oxford - Оксфордский университет 206 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 4
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 4
BarcelonaTech - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 11 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 3
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 91 3
University of California - Калифорнийский университет 100 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 15 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 3
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 3
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
День молодёжи - 27 июня 998 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 4
МТС - Телеком Идея 52 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Red Dot Design Award 57 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
