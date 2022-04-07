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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сон Somnus



07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 1
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
24.08.2021 «Технодинамика» представила очки для борьбы с бессонницей 1
16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM 2
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
22.06.2021 Российский стартап «Умный Мишка» выходит на рынок США 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
13.04.2021 Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM 2
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 1
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 2
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1
21.12.2020 «Сбер» начал продажи 10-дюймового смарт-дисплея SberPortal. Цена 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 2
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
13.11.2020 Повышаем продуктивность: 6 приложений с музыкой для работы и отдыха 1
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital 1
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
03.07.2020 Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции 1
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 1
07.04.2020 Signify запустит российские продажи умного освещения Philips Hue в июне 1
26.03.2020 В голосовом помощнике «Алиса» появились треки для медитаций 1
20.03.2020 «ЭР-Телеком холдинг» провел всероссийский опрос по удаленной работе 1
20.03.2020 Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых 1
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин 1
03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 1
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 1
05.02.2020 Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы 1
29.01.2020 Исследователи Samsung разработали неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в крови 1
13.01.2020 LG представила «умные» холодильники InstaView 1
12.12.2019 Konica Minolta и Zenkoukai разработали решение для оптимизации работы медицинского персонала в Японии 1
08.11.2019 Голосовой ассистент Алиса научилась будить людей музыкой 1
08.10.2019 Прибыль Samsung падает в 2 раза второй квартал подряд 1
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
16.07.2019 Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM 1

Публикаций - 128, упоминаний - 135
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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