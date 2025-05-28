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Сон Somnus

СОБЫТИЯ


28.05.2025 Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

о воспринимать. Экран отзывчивый, ложных нажатий нет. Есть корректная автонастройка яркости, режим «Сон», когда отключаются все уведомления, функция Always-On Display. Циферблатов, как обычно,

12.12.2024 МТС: Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

сь на пять минут. В сутки россияне стали проводить со смартфоном на 21 минуту дольше. Казань, наряду с Краснодаром, Нарьян-Маром, Читой и Воронежем, оказалась в числе городов, жители которого ложатся спать раньше остальных – около 23 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналитики МТС Big Data сравнили среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на с
05.12.2024 Аналитика МТС: россияне стали позже ложиться спать и раньше вставать

3 минут. Аналогичное смещение времени ухода в спящий режим произошло и в рабочие дни: с 23 часов шесть минут в 2020 го. до 23 часов 11 минут в 2024 г. Раньше всех – в среднем около 23 часов – ложатся спать жители Краснодара, Нарьян-Мара, Читы, Казани и Воронежа. Позже всех – жители Грозного, Магадана, Петропавловск-Камчатского, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска, в среднем их последние дейс
29.01.2021 Вредно ли спать рядом со смартфоном?

е ночью — гаджеты в лучшем случае лежат рядом с постелью, а иногда даже под подушкой. С другой стороны, о вреде смартфонов многие годы идут ожесточенные споры. Действительно ли безопасно для здоровья спать рядом с мобильным устройством? О вредном излучении от смартфонов, якобы провоцирующих онкологические и другие болезни, мы уже рассказывали не раз. Повторимся: неионизирующие электромагнит
12.10.2018 Honor Band 4 - сон и финтес под контролем

созданной в лаборатории Honor Labs в сотрудничестве с Центром динамических биомаркеров при Медицинской школе Гарвардского университета. Устройство способно различать восемь типов сна, включая лёгкий сон, глубокий сон и периоды пробуждения. Он также идентифицирует шесть типов расстройств сна и может предложить рекомендации по его улучшению. Наконец, Honor Band 4 предлагает на выбор н
01.12.2016 Не идите спать в плохом настроении

ули. Сканирование подтвердило, что действительно, негативные воспоминания, полученные перед сном, хранились в части мозга, отвечающей за долговременную память. Таким образом, заключили исследователи, сон влияет на то, как полученная информация хранится и обрабатывается в головном мозге, переходя от кратковременной памяти в долговременную. Группа исследователей также обратила внимание, что в
30.05.2016 «Умное устройство» HugOne обеспечит здоровый сон для всей семьи

ртфель французскую компанию SevenHugs, специализирующуюся на решениях для «умного дома». Комфортный сон с HugOne Первым, уже доступным на рынке, решением компании стал продукт HugOne, впервые п
15.12.2015 Люди эволюционировали, чтобы меньше спать

Исследователи из Университета Дьюка обнаружили, что наш сон намного эффективнее, чем у ближайших к нам животных видов. Ученые изучили 21 вид приматов: от бабуинов и лемуров до орангутангов и шимпанзе. Людям для отдыха достаточно исключительно коротк
05.01.2015 Маленькие экраны крадут детский сон

ря 2015 года в издании Pediatrics, группа ученых во главе с Дженнифер Фалбе (Jennifer Falbe) из Университета Калифорнии в Беркли представила результаты изучения влияния мобильных устройств на детский сон. Ученые изучили распорядок дня 2048 американских школьников четвертых и седьмых классов. Как оказалось, дети, имеющие неконтролируемый доступ к смартфонам и планшетам, спят меньше в среднем
04.06.2013 Смартфоны и здоровый сон: компромисс возможен

ора сна, и как следствие – появляются проблемы со сном, ведущие к усталости, раздражительности и снижению работоспособности. Ученые нашли способ сохранить привычки человека и не нарушить при этом его сон. Для этого достаточно соблюсти некоторые правила: разместить планшет или смартфон на определенном расстоянии от лица и скорректировать уровень яркости. Рекомендации по правильному использов
22.01.2013 Плохой сон убивает любовь

увство недооцененности, отсутствие внимания и заботы со стороны своего партнера. Новое исследование, проведенное в Университете Калифорнии, дает основание думать, что причиной этого может быть плохой сон. Изучение распорядка сна и привычек людей показало, что недостаток сна приводит к нехватке сил на простые слова благодарности. В результате один или оба партнера чувствуют себя некомфортно,
05.09.2011 Сон покажет, сможет ли человек прийти в сознание

Диагноз изначально устанавливался на основе сохранности рефлексов и реакции на звук. Оказалось, что у пяти из шести пациентов в состоянии минимального сознания сохранился парадоксальный (или быстрый) сон. Вероятно, при этом они могут видеть сны, хотя об этом сложно сказать наверняка. Вегетативные пациенты тоже спали, но у них наблюдался только медленный сон, для которого образы не ха
12.05.2011 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету

оду. «Пожарное» лето 2010-го вспоминается ныне как если не страшный, то уж точно весьма не приятный сон. Никто не знает — станет ли этот сон явью в 2011 году. Авось пронесет. Но не факт.
08.09.2010 Сон ребенка влияет на вес взрослого?

ы (от 60 до 154 месяцев). Ученые обнаружили, что во второй точке отсчета 33% детей младшей группы и 36% детей из старшей имели избыточный вес или ожирение. Для детей младшего возраста короткий ночной сон существенно повышал риск последующего избыточного веса или ожирения. В старшей возрастной группе связь была менее явной, однако продолжительность сна оказывает незначительное влияние на рис
16.12.2008 Анабиоз: Сон разума. Патч 1.01.RU

Опубликован первый патч для игры Анабиоз: Сон разума. Патч устраняет утечки оперативной памяти, вылеты игры и зависания, исправляет ошибки, возникавшие при прохождении некоторых локаций, а также вносит ряд усовершенствований графически
05.12.2008 "Анабиоз: Сон разума" в продаже

1С сообщает о поступлении в продажу игры "Анабиоз: Сон разума" от студии Action Forms. На полках магазинов игра появилась в трех вариантах: - в обычной джевел-упаковке;- в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя;- в коллекционном изда
24.11.2008 "Анабиоз: Сон разума" на "золоте"

Официальный сайт хоррора "Анабиоз: Сон разума" сообщает о том, что игра отправилась на "золото". Релиз состоится 5 декабря. Игра появится на прилавках магазинов в трех вариантах: - в обычной джевел-упаковке; - в DVD-боксе в комп
23.01.2008 Мобильник нарушает сон и вызывает головную боль

позвонить вечером, лучше воспользоваться проводным аппаратом. Лучше, если вы не будете класть свой мобильный телефон на тумбу рядом с кроватью». Исследования показывают, что мобильный телефон мешает спать Исследования, проведенные осенью 2007 г. шведскими учеными, показывают, что при использовании сотового телефона в течение 10 и более лет удваивается риск опухоли слухового нерва. Однако и
19.07.2007 "Анабиоз: Сон Разума". Тизер-сайт

Фирма 1C и студия Action Forms сообщают о запуске сайта-тизера, посвященного игре "Анабиоз: Сон Разума", релиз которой запланирован на четвёртый квартал 2008 года. На сайте посетители смогут наблюдать за тем, как ледокол "Северный Ветер", отсчитывая дни и недели, находится на пути к к
24.04.2007 "Анабиоз: Сон разума": Скриншоты

В галерею шутера "Анабиоз: Сон разума" добавлены новые скриншоты. Разработкой хоррор-экшена занята небезызвестная студия Action Forms ("Вивисектор: Зверь внутри"), а выпустит игру компания 1C. На Западе "Анабиоз: Сон<
12.07.2006 Сон помогает запомнить последовательность фактов

По сообщению Sciеntific American, новые исследования, проведенные под руководством Джеффри Элленбогена (Jeffrey Ellenbogen) из Гарвардской школы медицины, показали, что сон благотворно влияет на «декларативную память», которая активизируется при запоминании последовательности каких-либо фактов. Особенно явно позитивное влияние отдыха во время сна проявилось пр
12.07.2006 Сон помогает запомнить последовательность фактов

По сообщению Sciеntific American, новые исследования, проведенные под руководством Джеффри Элленбогена (Jeffrey Ellenbogen) из Гарвардской школы медицины, показали, что сон благотворно влияет на «декларативную память», которая активизируется при запоминании последовательности каких-либо фактов. Особенно явно позитивное влияние отдыха во время сна проявилось пр

Публикаций - 483, упоминаний - 517

Сон и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 55
Samsung Electronics 11064 44
Huawei 4676 40
Microsoft Corporation 25775 33
Google LLC 12688 32
Xiaomi - Сяоми 2231 29
Yandex - Яндекс 9216 19
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 18
LG Electronics 3735 17
Garmin - Гармин 233 16
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 14
Бука - Buka Entertaiment 493 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Intel Corporation 12811 13
Philips 2099 13
Sony 6739 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 10
Telegram Group 2940 10
Lenovo Motorola 3566 10
Ballu Industrial Group 50 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
9594 9
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 7
Ростелеком 10948 6
МегаФон 10742 6
X Corp - Twitter 2938 6
HP Inc. 5883 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Fujitsu 2105 6
Yahoo! 3726 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
SoftBank Group 284 7
Dyson 157 6
Daikin Industries 64 6
TÜV Rheinland Group 181 5
Haier - Candy Group - Канди 101 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Hyundai Motor Company 436 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Hansa - Ханса 114 4
Beurer - Бойрер 19 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Альфа-Банк 1979 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Ford 434 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
Braun GmbH 79 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Adidas - Адидас 170 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Volvo Cars 262 2
Boeing 1031 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 16 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Мосгортранс ГУП 139 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 143
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 92
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Apple - App Store 3109 17
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 16
Apple iPhone 6 4861 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Apple iPad 4011 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 14
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 13
Linux OS 11533 12
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 12
Huawei Здоровье 29 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 10
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 85 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Apple Siri - Голосовой помощник 441 9
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 9
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 8
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