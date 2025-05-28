Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе о воспринимать. Экран отзывчивый, ложных нажатий нет. Есть корректная автонастройка яркости, режим «Сон», когда отключаются все уведомления, функция Always-On Display. Циферблатов, как обычно,

МТС: Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать сь на пять минут. В сутки россияне стали проводить со смартфоном на 21 минуту дольше. Казань, наряду с Краснодаром, Нарьян-Маром, Читой и Воронежем, оказалась в числе городов, жители которого ложатся спать раньше остальных – около 23 часов. Об этом CNews сообщили представители МТС. Аналитики МТС Big Data сравнили среднее время первого и последнего в течение суток действия пользователей на с

Аналитика МТС: россияне стали позже ложиться спать и раньше вставать 3 минут. Аналогичное смещение времени ухода в спящий режим произошло и в рабочие дни: с 23 часов шесть минут в 2020 го. до 23 часов 11 минут в 2024 г. Раньше всех – в среднем около 23 часов – ложатся спать жители Краснодара, Нарьян-Мара, Читы, Казани и Воронежа. Позже всех – жители Грозного, Магадана, Петропавловск-Камчатского, Санкт-Петербурга и Южно-Сахалинска, в среднем их последние дейс

Вредно ли спать рядом со смартфоном? е ночью — гаджеты в лучшем случае лежат рядом с постелью, а иногда даже под подушкой. С другой стороны, о вреде смартфонов многие годы идут ожесточенные споры. Действительно ли безопасно для здоровья спать рядом с мобильным устройством? О вредном излучении от смартфонов, якобы провоцирующих онкологические и другие болезни, мы уже рассказывали не раз. Повторимся: неионизирующие электромагнит

Honor Band 4 - сон и финтес под контролем созданной в лаборатории Honor Labs в сотрудничестве с Центром динамических биомаркеров при Медицинской школе Гарвардского университета. Устройство способно различать восемь типов сна, включая лёгкий сон, глубокий сон и периоды пробуждения. Он также идентифицирует шесть типов расстройств сна и может предложить рекомендации по его улучшению. Наконец, Honor Band 4 предлагает на выбор н

Не идите спать в плохом настроении ули. Сканирование подтвердило, что действительно, негативные воспоминания, полученные перед сном, хранились в части мозга, отвечающей за долговременную память. Таким образом, заключили исследователи, сон влияет на то, как полученная информация хранится и обрабатывается в головном мозге, переходя от кратковременной памяти в долговременную. Группа исследователей также обратила внимание, что в

«Умное устройство» HugOne обеспечит здоровый сон для всей семьи ртфель французскую компанию SevenHugs, специализирующуюся на решениях для «умного дома». Комфортный сон с HugOne Первым, уже доступным на рынке, решением компании стал продукт HugOne, впервые п

Люди эволюционировали, чтобы меньше спать Исследователи из Университета Дьюка обнаружили, что наш сон намного эффективнее, чем у ближайших к нам животных видов. Ученые изучили 21 вид приматов: от бабуинов и лемуров до орангутангов и шимпанзе. Людям для отдыха достаточно исключительно коротк

Маленькие экраны крадут детский сон ря 2015 года в издании Pediatrics, группа ученых во главе с Дженнифер Фалбе (Jennifer Falbe) из Университета Калифорнии в Беркли представила результаты изучения влияния мобильных устройств на детский сон. Ученые изучили распорядок дня 2048 американских школьников четвертых и седьмых классов. Как оказалось, дети, имеющие неконтролируемый доступ к смартфонам и планшетам, спят меньше в среднем

Смартфоны и здоровый сон: компромисс возможен ора сна, и как следствие – появляются проблемы со сном, ведущие к усталости, раздражительности и снижению работоспособности. Ученые нашли способ сохранить привычки человека и не нарушить при этом его сон. Для этого достаточно соблюсти некоторые правила: разместить планшет или смартфон на определенном расстоянии от лица и скорректировать уровень яркости. Рекомендации по правильному использов

Плохой сон убивает любовь увство недооцененности, отсутствие внимания и заботы со стороны своего партнера. Новое исследование, проведенное в Университете Калифорнии, дает основание думать, что причиной этого может быть плохой сон. Изучение распорядка сна и привычек людей показало, что недостаток сна приводит к нехватке сил на простые слова благодарности. В результате один или оба партнера чувствуют себя некомфортно,

Сон покажет, сможет ли человек прийти в сознание Диагноз изначально устанавливался на основе сохранности рефлексов и реакции на звук. Оказалось, что у пяти из шести пациентов в состоянии минимального сознания сохранился парадоксальный (или быстрый) сон. Вероятно, при этом они могут видеть сны, хотя об этом сложно сказать наверняка. Вегетативные пациенты тоже спали, но у них наблюдался только медленный сон, для которого образы не ха

Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету оду. «Пожарное» лето 2010-го вспоминается ныне как если не страшный, то уж точно весьма не приятный сон. Никто не знает — станет ли этот сон явью в 2011 году. Авось пронесет. Но не факт.

Сон ребенка влияет на вес взрослого? ы (от 60 до 154 месяцев). Ученые обнаружили, что во второй точке отсчета 33% детей младшей группы и 36% детей из старшей имели избыточный вес или ожирение. Для детей младшего возраста короткий ночной сон существенно повышал риск последующего избыточного веса или ожирения. В старшей возрастной группе связь была менее явной, однако продолжительность сна оказывает незначительное влияние на рис

Анабиоз: Сон разума. Патч 1.01.RU Опубликован первый патч для игры Анабиоз: Сон разума. Патч устраняет утечки оперативной памяти, вылеты игры и зависания, исправляет ошибки, возникавшие при прохождении некоторых локаций, а также вносит ряд усовершенствований графически

"Анабиоз: Сон разума" в продаже 1С сообщает о поступлении в продажу игры "Анабиоз: Сон разума" от студии Action Forms. На полках магазинов игра появилась в трех вариантах: - в обычной джевел-упаковке;- в DVD-боксе в комплекте с руководством пользователя;- в коллекционном изда

"Анабиоз: Сон разума" на "золоте" Официальный сайт хоррора "Анабиоз: Сон разума" сообщает о том, что игра отправилась на "золото". Релиз состоится 5 декабря. Игра появится на прилавках магазинов в трех вариантах: - в обычной джевел-упаковке; - в DVD-боксе в комп

Мобильник нарушает сон и вызывает головную боль позвонить вечером, лучше воспользоваться проводным аппаратом. Лучше, если вы не будете класть свой мобильный телефон на тумбу рядом с кроватью». Исследования показывают, что мобильный телефон мешает спать Исследования, проведенные осенью 2007 г. шведскими учеными, показывают, что при использовании сотового телефона в течение 10 и более лет удваивается риск опухоли слухового нерва. Однако и

"Анабиоз: Сон Разума". Тизер-сайт Фирма 1C и студия Action Forms сообщают о запуске сайта-тизера, посвященного игре "Анабиоз: Сон Разума", релиз которой запланирован на четвёртый квартал 2008 года. На сайте посетители смогут наблюдать за тем, как ледокол "Северный Ветер", отсчитывая дни и недели, находится на пути к к

"Анабиоз: Сон разума": Скриншоты В галерею шутера "Анабиоз: Сон разума" добавлены новые скриншоты. Разработкой хоррор-экшена занята небезызвестная студия Action Forms ("Вивисектор: Зверь внутри"), а выпустит игру компания 1C. На Западе "Анабиоз: Сон<

Сон помогает запомнить последовательность фактов По сообщению Sciеntific American, новые исследования, проведенные под руководством Джеффри Элленбогена (Jeffrey Ellenbogen) из Гарвардской школы медицины, показали, что сон благотворно влияет на «декларативную память», которая активизируется при запоминании последовательности каких-либо фактов. Особенно явно позитивное влияние отдыха во время сна проявилось пр