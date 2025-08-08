Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

Толпыгин Никита


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip7 FE, Samsung Galaxy Z Flip7 и Samsung Galaxy Z Fold7 1
23.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо»: на рынке умных колонок установлен новый рекорд продаж 1
14.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов наушников и гарнитур в первом полугодии 2025 года 1
04.06.2025 «М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов складных смартфонов в январе-апреле 2025 года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Толпыгин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10438 3
Huawei 4080 2
Samsung - Harman - JBL 226 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 251 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 162 1
Yandex - Яндекс 7986 1
Xiaomi 1859 1
Apple Inc 12353 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4292 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 356 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2579 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24991 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7930 2
Наушники - Headphones 4164 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12601 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1909 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 106 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 555 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 1
Аксессуары 4022 1
Умные платформы 1802 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 183 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 53 1
Apple AirPods - Наушники 143 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 74 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 136 1
Samsung Galaxy 978 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18114 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3266 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17719 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44735 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5729 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2389 1
Ergonomics - Эргономика 1645 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4813 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще