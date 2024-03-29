Wireless headphones TWS true wireless stereo (наушники)
|29.03.2024
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Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России
Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый синий» и «Кристально-белый» в официальном интерне
|01.02.2024
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Аналитика МТС: в 2023 г. россияне приобрели более 30 млн наушников
, что больше на 43% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с 2022 г. Около 60% всех продаж заняли TWS-наушники. Об этом CNews сообщили представители МТС. Главным драйвером роста на рынке науш
|06.12.2023
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Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж
Мы проанализировали предложения сетей продаж электроники и составили подборку TWS-наушников с учетом отзывов покупателей.Apple AirPods Pro 2 Модель Apple AirPods Pro 2 получила обновление в 2023 году, при этом у нее есть система активного шумоподавления, в отличие от дру
|04.11.2023
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Опасно ли излучение от TWS-наушников?
феры, которую бы не сопровождали мифы и споры. Полностью беспроводные наушники, также известные как TWS (True Wireless Stereo), не остались в стороне. Среди многочисленных утверждений о вреде и
|25.08.2023
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Аналитика МТС: в 2023 г. продажи TWS-наушников увеличились в 1,5 раза
деньгах по сравнению с тем же периодом 2022 г. Главным драйвером роста рынка остаются беспроводные TWS-решения. Об этом CNews сообщили представители МТС. С января по июль 2023 г. доля TWS
|10.02.2023
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Геймерские TWS-наушники Edifier GT4 S
Компания Edifier, производитель аудиотехники, объявила о выпуске беспроводной игровой TWS-гарнитуры с микрофоном GT4 S. Черный зарядный бокс и сами внутриканальные наушники отличаются футуристичным дизайном в стиле космического корабля и RGB-подсветкой. Встроенная технология Dua
|08.02.2023
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Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году
а лучше ориентироваться на собственный комфорт и на то, как и где вы будете использовать наушники. TWS-модели бывают двух видов: внутриканальные и вкладыши. Вкладыши просто вставляются в ушную
|11.01.2023
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Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года
Apple AirPods Pro (2-е поколение) В этом году Apple обновила свои TWS-наушники с шумоподавлением. Дизайн у них практически не поменялся: короткие ножки, овальн
|22.12.2022
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Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей
о-Эльдорадо». Наиболее популярным форм-фактором с долей около 50% становятся полностью беспроводные TWS-наушники, которые совершенствуются технически и становятся доступнее. Вместе с ними совок
|23.11.2022
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10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
авда, тогда не получится использовать голосовое управление. Samsung Galaxy Buds2 Маленькие и легкие TWS-наушники от Samsung подключаются к смартфонам по Bluetooth 5.2. Владельцы Android-гаджето
|13.09.2022
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Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16
Digma, производитель цифровых устройств, представила доступную модель беспроводных наушников — TWS-16. Гаджет выделяется наличием дисплея, отражающего уровень заряда кейса. Новинка предста
|13.07.2022
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Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: полностью беспроводные модели впервые заняли половину российского рынка наушников
и снижении среднего чека на 13%, до 3,8 тыс. руб. Доля полностью беспроводных True Wireless Stereo (TWS) наушников-вкладышей приблизилась к половине от всего объёма рынка. В штучных продажах «М
|19.05.2022
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Что делать, если перестал работать один из TWS-наушников
Не самая приятная, но довольно распространенная ситуация, когда перестает работать один из TWS-наушников. Увы, подобная неприятность может случиться как с недорогими моделями, так и с
|15.02.2022
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Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России
ь» можно будет приобрести за 29 990 руб. Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новые устройства, получит в подарок беспроводные наушники TWS 2 ANC при покупке Vivo V23 5G и беспроводные наушники TWS 2e при покупке Vivo V23e.
|04.12.2021
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TWS-наушники — обман и одноразовая история?
Полностью беспроводные наушники (TWS) — тренд последнего времени, и это неудивительно. Больше не нужно никаких проводов, тольк
|22.10.2021
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Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России
Vivo объявила о старте продаж нового поколения беспроводных наушников TWS 2 Series с интеллектуальным активным шумоподавлением до 40 дБ и технологией DEEP-HD Audio
|11.08.2021
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Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: беспроводные модели наушников впервые лидируют на российском рынке
Доля моделей с беспроводным подключением впервые превысила 50%, в том числе, True Wireless Stereo (TWS) наушники-вкладыши достигли 40% в количественном выражении от всех проданных в стране нау
|14.07.2021
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Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS
Эргономичный дизайн JBL LIVE FREE NC+ TWS– классические внутриканальные наушники со сменными силиконовыми амбушюрами. В комплекте с устройством идет две пары вкладышей разного размера и дополнительный набор заушных креплений. Они
|05.03.2021
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Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото
представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также
|10.02.2021
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TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM
песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнит
|17.11.2020
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Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM
ни очень удобны. Powerbeats Pro с регулируемыми заушными дужками Что касается самой конструкции, то TWS-наушники делятся на внутриканальные и вкладыши. Вкладыши не закрывают ушной канал полност
|23.09.2020
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«М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели
. Ключевой точкой роста сегмента остаются растущая доступность и расширение ассортимента автономных TWS (true wireless stereo) наушников, спрос на которые за год увеличился в три раза в штуках
|14.09.2020
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Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?
собирается превзойти AirPods Pro с помощью собственной технологии «адаптивного» шумоподавления для TWS-наушников. Она заключается в том, что наушники автоматически настраивают звук в зависимос
|24.08.2020
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Одновременно ли поступает звук на TWS-наушники?
ступает аудио на оба наушника и как их нужно подключать, чтобы не было рассинхронизации? Фактически TWS-наушники — это два Bluetooth-устройства, которые сопрягаются друг с другом и работают в р
|02.05.2019
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Как AirPods: лучшие наушники без проводов
irPods, чтобы вам было проще сравнивать продукты конкурентов с самыми первыми и самыми продаваемыми TWS-наушниками. Apple удалось сделать невероятную вещь: вдохнуть вторую жизнь в вымирающий ви
Wireless headphones и организации, системы, технологии, персоны:
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