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Wireless headphones TWS true wireless stereo (наушники)



29.03.2024 Беспроводные наушники Vivo TWS 3e в продаже в России

Компания Vivo представляет новые беспроводные наушники TWS 3e с интеллектуальной системой активного шумоподавления и длительным временем автономной работы. Модель выходит в продажу в цветах «Матовый синий» и «Кристально-белый» в официальном интерне
01.02.2024 Аналитика МТС: в 2023 г. россияне приобрели более 30 млн наушников

, что больше на 43% в штуках и на 23% в деньгах по сравнению с 2022 г. Около 60% всех продаж заняли TWS-наушники. Об этом CNews сообщили представители МТС. Главным драйвером роста на рынке науш
06.12.2023 Лучшие TWS-наушники 2023 года: хиты продаж

Мы проанализировали предложения сетей продаж электроники и составили подборку TWS-наушников с учетом отзывов покупателей.Apple AirPods Pro 2 Модель Apple AirPods Pro 2 получила обновление в 2023 году, при этом у нее есть система активного шумоподавления, в отличие от дру
04.11.2023 Опасно ли излучение от TWS-наушников?

феры, которую бы не сопровождали мифы и споры. Полностью беспроводные наушники, также известные как TWS (True Wireless Stereo), не остались в стороне. Среди многочисленных утверждений о вреде и
25.08.2023 Аналитика МТС: в 2023 г. продажи TWS-наушников увеличились в 1,5 раза

деньгах по сравнению с тем же периодом 2022 г. Главным драйвером роста рынка остаются беспроводные TWS-решения. Об этом CNews сообщили представители МТС. С января по июль 2023 г. доля TWS

10.02.2023 Геймерские TWS-наушники Edifier GT4 S

Компания Edifier, производитель аудиотехники, объявила о выпуске беспроводной игровой TWS-гарнитуры с микрофоном GT4 S. Черный зарядный бокс и сами внутриканальные наушники отличаются футуристичным дизайном в стиле космического корабля и RGB-подсветкой. Встроенная технология Dua
08.02.2023 Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

а лучше ориентироваться на собственный комфорт и на то, как и где вы будете использовать наушники.  TWS-модели бывают двух видов: внутриканальные и вкладыши. Вкладыши просто вставляются в ушную
11.01.2023 Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Apple AirPods Pro (2-е поколение) В этом году Apple обновила свои TWS-наушники с шумоподавлением. Дизайн у них практически не поменялся: короткие ножки, овальн
22.12.2022 Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей

о-Эльдорадо». Наиболее популярным форм-фактором с долей около 50% становятся полностью беспроводные TWS-наушники, которые совершенствуются технически и становятся доступнее. Вместе с ними совок
23.11.2022 10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

авда, тогда не получится использовать голосовое управление. Samsung Galaxy Buds2 Маленькие и легкие TWS-наушники от Samsung подключаются к смартфонам по Bluetooth 5.2. Владельцы Android-гаджето
13.09.2022 Digma выпустила беспроводные наушники TWS-16

Digma, производитель цифровых устройств, представила доступную модель беспроводных наушников — TWS-16. Гаджет выделяется наличием дисплея, отражающего уровень заряда кейса. Новинка предста
13.07.2022 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: полностью беспроводные модели впервые заняли половину российского рынка наушников

и снижении среднего чека на 13%, до 3,8 тыс. руб. Доля полностью беспроводных True Wireless Stereo (TWS) наушников-вкладышей приблизилась к половине от всего объёма рынка. В штучных продажах «М
19.05.2022 Что делать, если перестал работать один из TWS-наушников

Не самая приятная, но довольно распространенная ситуация, когда перестает работать один из TWS-наушников. Увы, подобная неприятность может случиться как с недорогими моделями, так и с

15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России

ь» можно будет приобрести за 29 990 руб. Каждый покупатель, оформивший предзаказ на новые устройства, получит в подарок беспроводные наушники TWS 2 ANC при покупке Vivo V23 5G и беспроводные наушники TWS 2e при покупке Vivo V23e.
04.12.2021 TWS-наушники — обман и одноразовая история?

Полностью беспроводные наушники (TWS) — тренд последнего времени, и это неудивительно. Больше не нужно никаких проводов, тольк
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России

Vivo объявила о старте продаж нового поколения беспроводных наушников TWS 2 Series с интеллектуальным активным шумоподавлением до 40 дБ и технологией DEEP-HD Audio
11.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: беспроводные модели наушников впервые лидируют на российском рынке

Доля моделей с беспроводным подключением впервые превысила 50%, в том числе, True Wireless Stereo (TWS) наушники-вкладыши достигли 40% в количественном выражении от всех проданных в стране нау
14.07.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL LIVE FREE NC+ TWS

Эргономичный дизайн JBL LIVE FREE NC+ TWS– классические внутриканальные наушники со сменными силиконовыми амбушюрами.  В комплекте с устройством идет две пары вкладышей разного размера и дополнительный набор заушных креплений. Они

05.03.2021 Harman представила полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и JBL Live Pro+ TWS. Цены. Фото

представила в России обновление линейки JBL Live: полностью беспроводные наушники JBL Live Free NC+ TWS и Pro+ TWS. В новом поколении удобная посадка, профессиональный звук JBL, а также

10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнит
17.11.2020 Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

ни очень удобны. Powerbeats Pro с регулируемыми заушными дужками Что касается самой конструкции, то TWS-наушники делятся на внутриканальные и вкладыши. Вкладыши не закрывают ушной канал полност
23.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо»: россияне активно переходят на беспроводные наушники, 25% рынка заняли TWS-модели

. Ключевой точкой роста сегмента остаются растущая доступность и расширение ассортимента автономных TWS (true wireless stereo) наушников, спрос на которые за год увеличился в три раза в штуках

14.09.2020 Qualcomm переизобретает шумоподавление. Лучше Apple?

собирается превзойти AirPods Pro с помощью собственной технологии «адаптивного» шумоподавления для TWS-наушников. Она заключается в том, что наушники автоматически настраивают звук в зависимос
24.08.2020 Одновременно ли поступает звук на TWS-наушники?

ступает аудио на оба наушника и как их нужно подключать, чтобы не было рассинхронизации? Фактически TWS-наушники — это два Bluetooth-устройства, которые сопрягаются друг с другом и работают в р
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов

irPods, чтобы вам было проще сравнивать продукты конкурентов с самыми первыми и самыми продаваемыми TWS-наушниками. Apple удалось сделать невероятную вещь: вдохнуть вторую жизнь в вымирающий ви

Публикаций - 87, упоминаний - 144

Wireless headphones и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 27
Samsung - Harman - JBL 216 22
Xiaomi 1732 21
Samsung Electronics 10255 18
Huawei 3933 16
Sony 6544 14
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 9
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 70 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 7
Qualcomm Technologies 1822 6
Google LLC 11775 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 5
LG Electronics 3614 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 4
AKG 65 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Jabra 76 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 3
Baseus 18 3
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 3
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 3
Digma 185 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 2
Intel Corporation 12197 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Lenovo Group 2292 2
Nvidia Corp 3487 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Bang&Olufsen - B&O 137 2
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 2
Merlion - Мерлион 793 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
Belkin 49 1
InterStep 9 1
Deppa 4 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Canyon Technology Group 51 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 2
TÜV Rheinland Group 135 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Брокер 2 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Hyundai Motor Company 383 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Этажи 0 1
UPS 202 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 1
Связной ГК 1369 1
Tesla Motors 396 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Beko 70 1
Beurer - Бойрер 18 1
Cookpad - Кукпэд рус 3 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Наушники - Headphones 3999 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 64
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 51
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 48
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 42
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 34
Микрофон - Microphone 2501 32
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 31
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 28
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 27
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1044 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 22
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 17
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 16
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 15
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 15
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 15
Эквалайзер - Equalize - темброблок 473 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 14
Аксессуары 3881 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 12
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 11
Наушники - Амбушюры - Embouchure 108 11
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1079 10
Google Android 13994 24
Apple AirPods - Наушники 133 23
Samsung Galaxy Buds - Наушники 51 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 14
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 13
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MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 6
Xiaomi Redmi AirDots 9 5
Samsung Galaxy 955 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 5
Anker Soundcore 15 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Xiaomi Redmi Buds 11 5
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 50 5
Apple iPad 3860 4
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 12 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 4
BBK Realme Link 12 4
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 4
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 4
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AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
Apple iPhone 6 4862 3
Samsung Ambient 36 3
Microsoft Windows 15657 3
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Xiaomi Mi TWS Earbuds 6 3
Samsung Galaxy Wearable 7 3
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Ерёмин Вадим 8 2
Сухоруков Сергей 24 2
Виноградов Дмитрий 74 2
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Конов Евгений 3 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
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Европа 21767 4
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Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 6
FT - Financial Times 1220 1
GSM Arena 72 1
Fortune 206 1
Bloomberg Businessweek 122 1
DxOMark - Издание 36 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Bloomberg 1286 1
Counterpoint Research 88 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Red Dot Design Award 55 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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