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Creative Outlier Go - новые открытые TWS наушники

Компания Creative Technology объявила о выпуске Creative Outlier Go, новых звукопроницаемых (не имеют шумоизоляции и позволяют слышать окружающий звук, например речь или шум от автомобиля) беспроводных наушников. Новинка имеет специально настроенные неодимовые динамики диаметром 14,2 мм и регулируемую посадку, подходящую для любой формы ушей. Об этом CNews сообщили представители Creative Technology.

Creative Outlier Go обеспечивает до 26 часов непрерывной работы. Эти наушники имеют регулируемую посадку и мягкие силиконовые ушные крепления. Подключение происходит по Bluetooth 5.4.

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Creative
Creative Outlier Go - новые открытые TWS наушники
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Creative Outlier Go имеют класс защиты от брызг IPX4 и два микрофона. Пользователи могут дополнительно воспользоваться приложением Creative App, настроив элементы управления в соответствии со своими предпочтениями. Кроме того, возможность подключения нескольких устройств обеспечивает подключение к двум устройствам одновременно, что упрощает переключение. Есть поддержка голосовых помощников, таких как Siri и Google Assistant.

Creative Outlier Go будут доступны в ближайшее время по цене, эквивалентной 59,99 евро.

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