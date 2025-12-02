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Apple Siri Голосовой помощник

СОБЫТИЯ

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02.12.2025 Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала

кта Джона Джаннандреа (John Giannandrea), пишет портал MacRumors. Он покинет компанию весной 2026 г., так и не справившись с единственной поставленной перед ним задачей – сделать голосового помощника Siri, который существует с 2011 г., и в целом экосистему Apple Intelligence конкурентоспособной. В настоящее время Apple отстает от всех основных конкурентов в сегменте ИИ. Siri с самого
06.11.2025 Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной

Google и Gemini спешат на помощь Компания Apple может заручиться поддержкой интернет-гиганта Google в развитии собственного ИИ-ассистента Siri, пишет Bloomberg. По информации агентства, стороны уже близки к заключению сделки, которая будет стоить Apple $1 млрд в год. Суть контракта заключается в интеграции в Siri новейшего
04.09.2025 Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

оиска и использовать нейросети себе на пользу у нее оказались не очень удачными. Голосовой помощник Siri сильно отстал в развитии от подавляющего большинства конкурентов, а ИИ-сервисы Apple Int
17.02.2025 Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями

с внедрением технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в цифровые помощники - Alexa и Siri, пишет The Washington Post. В связи с этим руководство Amazon планирует отложить выпуск

29.06.2021 Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri

тента, есть не самые банальные сценарии использования, о которых мы и расскажем ниже. Кроме того, у Siri имеется бонус — возможность создания быстрых команд. Кстати, ассистент в том числе прису
12.04.2021 Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri

бражениями и голосовыми данными. В частности, ее алгоритмы, пишет агентство Reuters, лежат в основе Siri – фирменного голосового помощника компании Apple, встроенного в большинство ее современн
24.02.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri

нлайн» на платформе iOS смогут совершать переводы по номеру телефона с помощью голосового помощника Siri. Такой способ сокращает число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена

d. Она не только обеспечивает качественное звучание, но и поддерживает функции голосового помощника Siri, а также может использоваться как базовый блок для удобного управления устройствами умно
21.03.2019 Новые AirPods "подружились" с Siri

у в режиме разговора без подзарядки и обеспечивает поддержку функции голосового управления «Привет, Siri». Более быстрое подключение даёт возможность легко переключаться между устройствами, слу
06.03.2019 Siri позаботится о здоровье

Интеллектуальный помощник Siri обучился новым командам, работающим во множестве фитнес-приложений. Новые Siri по
28.11.2018 В «Сбербанк Онлайн» для iPhone теперь можно создавать быстрые команды Siri

Сбербанк объявил о том, что теперь владельцы iPhone могут задать собственную быструю команду Siri для пополнения баланса своего мобильного телефона через «Сбербанк Онлайн», перевода клиенту банка и других действий. Siri Shortcuts (или быстрые команды Siri) можно самостоят
17.09.2018 Abbyy TextGrabber и FineScanner получили поддержку голосовых команд Siri

Abbyy, разработчик технологий интеллектуальной обработки информации и лингвистики, обновил FineScanner и TextGrabber для новой iOS 12. Теперь они поддерживают Siri Shortcuts – возможность создания быстрых команд в виртуальном помощнике Siri. Abbyy FineScanner – универсальный мобильный сканер, который автоматически оцифровывает документы и книг
14.06.2018 Промсвязьбанк запустил переводы через голосового помощника Siri

Промсвязьбанк запустил в мобильном банке функцию денежных переводов через голосового помощника Siri на платформе iOS. Переводы с помощью Siri доступны в последней версии мобильного

22.03.2018 Переписку на заблокированном iPhone может прочитать любой желающий

Проблема SiriГолосовой помощник Siri может по чьей угодно просьбе озвучить новые сообщения, пришедшие на заблокированный iPho
06.03.2018 Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant

Тайное стало явным Huawei, одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, разрабатывает альтернативу Google Assistant, Amazon Alexa и Siri Apple, нацеленную как минимум на китайский рынок. Об этом стало известно благодаря энтузиазстам, проанализировавшим прошивку EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo китайской версии смартфона Hu
05.03.2018 В Беларуси появился первый мобильный банк с Siri

«БПС-Сбербанк» объявил о том, что первым в Беларуси внедрил Siri в свое мобильное приложение. Владельцы iPhone и iPad могут использовать голосового помощника для контроля за состоянием текущего счета.Чтобы узнать, сколько денег осталось на карте, достат
01.03.2018 В «Модульбанке» создали банковский аналог Siri

ет ответы на самые популярные вопросы по работе банка. В ее основе лежат алгоритмы, которые подбирают наиболее подходящий по смыслу ответ на сообщение клиента. К тому же, «Эм» способна обучаться, как Siri или Алиса.Эм разработали, чтобы снизить нагрузку на бизнес-ассистентов и избавиться от необходимости постоянно увеличивать их штат из-за роста числа клиентов (только за минувший год их кол
07.09.2017 Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука

Тайное управлениеГолосовым помощникам — таким как Siri (компании Apple), Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — мо
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами»

шений Apple Homekit, Amazon Echo и Google Home. Для чего нужен новый продукт Apple Homekit - приложение, обеспечивающее управление различными устройствами «умного дома» с помощью голосового помощника Siri для iPhone или iPad. Однако список оборудования, которым они управляют, ограничен устройствами, которые сертифицированы корпорацией Apple. Аналогичная ситуация со смарт-динамиком Amazon Ec
09.09.2016 Приватбанк реализовал возможность перевода денег через Siri

Приватбанк реализовал возможность перевода денег с помощью голосового помощника Siri для iPhone. Об этом CNews сообщили в Приватбанке. «С новыми iPhone в массы скоро выходит также новая iOS, в которой появилось несколько интересных “фишек”. Например, Apple дал, наконец, ст
14.06.2016 Открытый перелом. Apple представила iOS 10, macOS Sierra, watchOS и tvOS

разлетались инсайды о том, что покажет Apple. Все слухи и прогнозы были обрывочными: кто-то писал о Siri в OS X, кто-то ждал темной темы в iOS, а кто-то надеялся на появление мультизадачности в
09.04.2015 В iPhone и iPad искусственный интеллект Siri начал говорить на русском языке

ение прошивки iOS 8.3, в котором появилась поддержка русского языка в функции голосового управления Siri. Siri поддерживает более 100 команд на русском языке. С помощью Siri польз
24.02.2015 В голосовом ассистенте Siri на iPhone появилась поддержка русского языка

Компания Apple оснастила функцию голосового управления Siri поддержкой русского языка. Она появилась в бета-версии iOS 8.3, сообщил ресурс 9to5Mac.

09.10.2014 Названы самые опасные голосовые помощники водителей. Apple Siri хуже всех

езопасности автомобильных систем голосового управления. Худшие результаты показала технология Apple Siri Eyes Free, которая, как выяснилось, больше других отвлекает водителя от езды. Исследоват
24.06.2014 Apple нанимает инженера для разработки Siri на русском языке

Apple открыла вакансию на должность речевого инженера для разработки функции голосового управления Siri в iPhone и iPad на русском языке. Объявление о вакансии опубликовано на официальном сайте компании. Соискателю предлагается работать в городе Санта-Клара, Калифорния. Основные требования:

17.06.2014 Создатель Apple Siri и владелец клавиатуры Swype может быть продан Samsung

$1,86 млрд. Причем основная часть продаж приходится на решения для сферы здравоохранения, предназначенные для оцифровки врачебных записей. Технология распознавания речи Nuance используется в функции Apple Siri В 2013 г. Nuance проиграла иск к российской компании Abbyy, которую она обвинила в нарушении патентов и копировании дизайна упаковки продукции. В качестве компенсации ущерба Nuance и
22.04.2014 Авторы Siri занялись калорийностью еды

Компания SRI Int., ответственная за разработку службы голосовой помощи Siri, разрабатывает программу для смартфонов, способную вычислять калорийность блюда по фотографии. В SRI подошли к проблеме комплексно. Поэтому их программа Cares Project умеет не только раскл
03.03.2014 Apple CarPlay интегрирует использование автомобиля с iPhone

омобиля или запустить функцию нажатием кнопки голосового управления на рулевом колесе для активации Siri, не отвлекаясь от дороги, говорится в заявлении Apple, поступившем в редакцию CNews. «Фу
11.11.2013 Бывший разработчик Apple Siri ушел работать в Samsung

роект под названием SAMI (Samsung Architecture for Multimodal Interactions) в чем-то похож на Apple Siri - функцию голосового ассистента в iPhone и iPad, за разработку которого Джулиа отвечал в
19.06.2013 Opel ADAM получил интеллектуального помощника от Apple

Европейский автопроизводитель Opel сообщил о том, что автомобиль Opel ADAM с информационно-развлекательной системой IntelliLink теперь полностью совместим с интеллектуальной системой помощи водителю Siri Eyes Free от компании Apple. При помощи кнопки, установленной на рулевом колесе, обладатели совместимых устройств iPhone с операционной системой iOS 6 могут активировать помощника Siri<
13.03.2013 «Убийца» Siri из Android приходит в iPhone и Windows 8. ВИДЕО

ик» Google Now при его появлении в Android позиционировался Google как ответ голосовому ассистентму Siri в iPhone, способный изучать информационные предпочтения пользователей и предоставлять им
01.02.2013 Honda интегрирует Accord с Apple Siri

В трех моделях Honda в 2013 г. появится интеграция с персональным помощником Apple Siri, умеющим распознавать голосовые команды. Речь идет о соединении iPhone с функцией Sir
27.11.2012 Chevrolet оснастит свои автомобили функцией Apple Siri

втомобиль Chevrolet Spark одним из первых будет оснащен функцией интеллектуального ассистента Apple Siri. Соответствующий анонс сегодня, 27 ноября, в рамках международного автошоу в Лос-Анджеле
19.11.2012 В новой Apple OS X появятся карты Apple и Siri

В следующей версии операционной системы Apple OS X для настольных компьютеров и ноутбуков появятся интегрированные карты Apple и функция голосового управления Siri - оба продукта перекочуют из мобильной платформы iOS. Об этом сообщил 9to5 Mac со ссылкой на осведомленный источник. Выход новой платформы - OS X 10.9 - запланирован на будущий год, добави
08.11.2012 Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari

ивым обладателем этого автомобиля», - признался Кью, комментируя свое назначение. Напомним, что в число обязанностей Эдди Кью недавно была включена дальнейшая разработка функции голосового управления Siri и сервиса Apple Maps. Обязанности топ-менеджера были расширены в рамках обновления руководящего состава Apple, которое впервые после своего назначения в августе 2011 г. провел глава компан
30.10.2012 Google выпустила замену Siri

т задавать вопросы вслух, заимствовала ряд возможностей от аналогичной функции, встроенной в операционную систему Android 4.1 Jelly Bean, и призвана составить конкуренцию собственному решению Apple - Siri. Для использования расширенного функционала пользователям необходимо установить версию прошивки не ниже iOS 4.2. Приложение также адаптировано под iPhone 5. Скачать приложение можно по это
16.10.2012 Топ-менеджер Amazon починит Siri и создаст собственный поиск Apple

William Stasior), о чем сообщило издание All Things D. По информации All Things D Стасиор должен возглавить в Купертино подразделение по разработке «голосового помощника», «искусственного интеллекта» Siri, который при запуске iPhone 4S в 2011 г. был представлен как главная новинка смартфона. Группа разработки Siri переживает трудные времена. В октябре 2011 г. ее покинул Даг Китлаус,

29.08.2012 Watson готовится к бою с Siri

Компания IBM разрабатывает свой интернет-сервис голосовой консультации для массового рынка. Разработка носит название Watson и, по словам разработчиков, намного «умнее» и лучше службы Siri компании Apple. В доказательство этих слов Watson в 2011 году принял участие в популярной телеигре Jeopardy, став победителем встречи сильнейших игроков. В настоящее время IBM оптимизирует
02.07.2012 Российский конкурент Siri признан лучшим искусственным интеллектом

онтента, электронных платежей и т.д. Технологию Веселова i-Free использовала в мобильном приложении Everfriends для ОС Android, которое можно назвать одним из конкурентов личного голосового помощника Siri, доступного только в iPhone. Как и Siri, оно использует технологию распознавания речи, умеет отвечать на вопросы и выполнять различные команды владельца смартфона. Помимо Everfriend
30.05.2012 Глава Apple пообещал обучить Siri

У Apple большие планы, связанные с голосовым управлением Siri в iPhone 4S. Об этом рассказал главный исполнительный директор компании Тим Кук (Tim Cook), который стал основным гостем очередной конференции D: All Things Digital. В беседе с журналистам

Публикаций - 441, упоминаний - 517

Apple Siri и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 299
Google LLC 12688 139
Microsoft Corporation 25775 66
Samsung Electronics 11064 64
Yandex - Яндекс 9216 55
Amazon Inc - Amazon.com 3277 36
Meta Platforms - Facebook 4621 32
Xiaomi - Сяоми 2231 30
X Corp - Twitter 2938 27
LG Electronics 3735 25
Intel Corporation 12811 20
Huawei 4676 19
HTC Corporation 1512 16
Nvidia Corp 4002 16
Sony 6739 15
OpenAI 541 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Samsung - Harman - JBL 242 11
Dropbox 527 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 9
Nuance Communications - ScanSoft 88 9
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Telegram Group 2940 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 8
Philips 2099 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Oracle Corporation 7074 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
AT&T Inc 1725 6
Lenovo Motorola 3566 6
Adobe Systems 1597 6
Garmin - Гармин 233 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Honda Motor Company - HND 240 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 14
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 12
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 12
Volkswagen Audi Group 232 12
BMW Group 482 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 10
Hyundai Motor Company 436 10
Ford 434 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Ferrari NV 159 8
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Tata Motors - Jaguar Cars 126 7
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 7
Uber 357 7
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Chevrolet 42 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 5
Volvo Cars 262 5
Nike 195 5
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 5
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Евросеть 1421 4
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
KGI Securities 50 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Hyndai 16 3
Subaru - Субару Мотор 52 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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