Apple Siri

Apple переманила мощного специалиста по нейросетям из Google и Microsoft, лишь бы тот починил Siri. Собственного специалиста она выгнала кта Джона Джаннандреа (John Giannandrea), пишет портал MacRumors. Он покинет компанию весной 2026 г., так и не справившись с единственной поставленной перед ним задачей – сделать голосового помощника Siri, который существует с 2011 г., и в целом экосистему Apple Intelligence конкурентоспособной. В настоящее время Apple отстает от всех основных конкурентов в сегменте ИИ. Siri с самого

Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной Google и Gemini спешат на помощь Компания Apple может заручиться поддержкой интернет-гиганта Google в развитии собственного ИИ-ассистента Siri, пишет Bloomberg. По информации агентства, стороны уже близки к заключению сделки, которая будет стоить Apple $1 млрд в год. Суть контракта заключается в интеграции в Siri новейшего

Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились оиска и использовать нейросети себе на пользу у нее оказались не очень удачными. Голосовой помощник Siri сильно отстал в развитии от подавляющего большинства конкурентов, а ИИ-сервисы Apple Int

Добавление ИИ в Siri на iPhone и Mac откладывается. Проблемы с точностью ответов и с техническими сбоями с внедрением технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в цифровые помощники - Alexa и Siri, пишет The Washington Post. В связи с этим руководство Amazon планирует отложить выпуск

Что умеют голосовые помощники — самые полезные команды для Siri тента, есть не самые банальные сценарии использования, о которых мы и расскажем ниже. Кроме того, у Siri имеется бонус — возможность создания быстрых команд. Кстати, ассистент в том числе прису

Microsoft с огромной переплатой покупает знаменитого разработчика голосовых технологий, на которых основана Siri бражениями и голосовыми данными. В частности, ее алгоритмы, пишет агентство Reuters, лежат в основе Siri – фирменного голосового помощника компании Apple, встроенного в большинство ее современн

Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут переводить деньги с помощью Siri нлайн» на платформе iOS смогут совершать переводы по номеру телефона с помощью голосового помощника Siri. Такой способ сокращает число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией

Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена d. Она не только обеспечивает качественное звучание, но и поддерживает функции голосового помощника Siri, а также может использоваться как базовый блок для удобного управления устройствами умно

Новые AirPods "подружились" с Siri у в режиме разговора без подзарядки и обеспечивает поддержку функции голосового управления «Привет, Siri». Более быстрое подключение даёт возможность легко переключаться между устройствами, слу

Siri позаботится о здоровье Интеллектуальный помощник Siri обучился новым командам, работающим во множестве фитнес-приложений. Новые Siri по

В «Сбербанк Онлайн» для iPhone теперь можно создавать быстрые команды Siri Сбербанк объявил о том, что теперь владельцы iPhone могут задать собственную быструю команду Siri для пополнения баланса своего мобильного телефона через «Сбербанк Онлайн», перевода клиенту банка и других действий. Siri Shortcuts (или быстрые команды Siri) можно самостоят

Abbyy TextGrabber и FineScanner получили поддержку голосовых команд Siri Abbyy, разработчик технологий интеллектуальной обработки информации и лингвистики, обновил FineScanner и TextGrabber для новой iOS 12. Теперь они поддерживают Siri Shortcuts – возможность создания быстрых команд в виртуальном помощнике Siri. Abbyy FineScanner – универсальный мобильный сканер, который автоматически оцифровывает документы и книг

Промсвязьбанк запустил переводы через голосового помощника Siri Промсвязьбанк запустил в мобильном банке функцию денежных переводов через голосового помощника Siri на платформе iOS. Переводы с помощью Siri доступны в последней версии мобильного

Переписку на заблокированном iPhone может прочитать любой желающий Проблема SiriГолосовой помощник Siri может по чьей угодно просьбе озвучить новые сообщения, пришедшие на заблокированный iPho

Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant Тайное стало явным Huawei, одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, разрабатывает альтернативу Google Assistant, Amazon Alexa и Siri Apple, нацеленную как минимум на китайский рынок. Об этом стало известно благодаря энтузиазстам, проанализировавшим прошивку EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo китайской версии смартфона Hu

В Беларуси появился первый мобильный банк с Siri «БПС-Сбербанк» объявил о том, что первым в Беларуси внедрил Siri в свое мобильное приложение. Владельцы iPhone и iPad могут использовать голосового помощника для контроля за состоянием текущего счета.Чтобы узнать, сколько денег осталось на карте, достат

В «Модульбанке» создали банковский аналог Siri ет ответы на самые популярные вопросы по работе банка. В ее основе лежат алгоритмы, которые подбирают наиболее подходящий по смыслу ответ на сообщение клиента. К тому же, «Эм» способна обучаться, как Siri или Алиса.Эм разработали, чтобы снизить нагрузку на бизнес-ассистентов и избавиться от необходимости постоянно увеличивать их штат из-за роста числа клиентов (только за минувший год их кол

Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука Тайное управлениеГолосовым помощникам — таким как Siri (компании Apple), Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Google Now (Google) и другие — мо

Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» шений Apple Homekit, Amazon Echo и Google Home. Для чего нужен новый продукт Apple Homekit - приложение, обеспечивающее управление различными устройствами «умного дома» с помощью голосового помощника Siri для iPhone или iPad. Однако список оборудования, которым они управляют, ограничен устройствами, которые сертифицированы корпорацией Apple. Аналогичная ситуация со смарт-динамиком Amazon Ec

Приватбанк реализовал возможность перевода денег через Siri Приватбанк реализовал возможность перевода денег с помощью голосового помощника Siri для iPhone. Об этом CNews сообщили в Приватбанке. «С новыми iPhone в массы скоро выходит также новая iOS, в которой появилось несколько интересных “фишек”. Например, Apple дал, наконец, ст

Открытый перелом. Apple представила iOS 10, macOS Sierra, watchOS и tvOS разлетались инсайды о том, что покажет Apple. Все слухи и прогнозы были обрывочными: кто-то писал о Siri в OS X, кто-то ждал темной темы в iOS, а кто-то надеялся на появление мультизадачности в

В iPhone и iPad искусственный интеллект Siri начал говорить на русском языке ение прошивки iOS 8.3, в котором появилась поддержка русского языка в функции голосового управления Siri. Siri поддерживает более 100 команд на русском языке. С помощью Siri польз

В голосовом ассистенте Siri на iPhone появилась поддержка русского языка Компания Apple оснастила функцию голосового управления Siri поддержкой русского языка. Она появилась в бета-версии iOS 8.3, сообщил ресурс 9to5Mac.

Названы самые опасные голосовые помощники водителей. Apple Siri хуже всех езопасности автомобильных систем голосового управления. Худшие результаты показала технология Apple Siri Eyes Free, которая, как выяснилось, больше других отвлекает водителя от езды. Исследоват

Apple нанимает инженера для разработки Siri на русском языке Apple открыла вакансию на должность речевого инженера для разработки функции голосового управления Siri в iPhone и iPad на русском языке. Объявление о вакансии опубликовано на официальном сайте компании. Соискателю предлагается работать в городе Санта-Клара, Калифорния. Основные требования:

Создатель Apple Siri и владелец клавиатуры Swype может быть продан Samsung $1,86 млрд. Причем основная часть продаж приходится на решения для сферы здравоохранения, предназначенные для оцифровки врачебных записей. Технология распознавания речи Nuance используется в функции Apple Siri В 2013 г. Nuance проиграла иск к российской компании Abbyy, которую она обвинила в нарушении патентов и копировании дизайна упаковки продукции. В качестве компенсации ущерба Nuance и

Авторы Siri занялись калорийностью еды Компания SRI Int., ответственная за разработку службы голосовой помощи Siri, разрабатывает программу для смартфонов, способную вычислять калорийность блюда по фотографии. В SRI подошли к проблеме комплексно. Поэтому их программа Cares Project умеет не только раскл

Apple CarPlay интегрирует использование автомобиля с iPhone омобиля или запустить функцию нажатием кнопки голосового управления на рулевом колесе для активации Siri, не отвлекаясь от дороги, говорится в заявлении Apple, поступившем в редакцию CNews. «Фу

Бывший разработчик Apple Siri ушел работать в Samsung роект под названием SAMI (Samsung Architecture for Multimodal Interactions) в чем-то похож на Apple Siri - функцию голосового ассистента в iPhone и iPad, за разработку которого Джулиа отвечал в

Opel ADAM получил интеллектуального помощника от Apple Европейский автопроизводитель Opel сообщил о том, что автомобиль Opel ADAM с информационно-развлекательной системой IntelliLink теперь полностью совместим с интеллектуальной системой помощи водителю Siri Eyes Free от компании Apple. При помощи кнопки, установленной на рулевом колесе, обладатели совместимых устройств iPhone с операционной системой iOS 6 могут активировать помощника Siri<

«Убийца» Siri из Android приходит в iPhone и Windows 8. ВИДЕО ик» Google Now при его появлении в Android позиционировался Google как ответ голосовому ассистентму Siri в iPhone, способный изучать информационные предпочтения пользователей и предоставлять им

Honda интегрирует Accord с Apple Siri В трех моделях Honda в 2013 г. появится интеграция с персональным помощником Apple Siri, умеющим распознавать голосовые команды. Речь идет о соединении iPhone с функцией Sir

Chevrolet оснастит свои автомобили функцией Apple Siri втомобиль Chevrolet Spark одним из первых будет оснащен функцией интеллектуального ассистента Apple Siri. Соответствующий анонс сегодня, 27 ноября, в рамках международного автошоу в Лос-Анджеле

В новой Apple OS X появятся карты Apple и Siri В следующей версии операционной системы Apple OS X для настольных компьютеров и ноутбуков появятся интегрированные карты Apple и функция голосового управления Siri - оба продукта перекочуют из мобильной платформы iOS. Об этом сообщил 9to5 Mac со ссылкой на осведомленный источник. Выход новой платформы - OS X 10.9 - запланирован на будущий год, добави

Главный разработчик Siri и карт для iPhone вошел в правление Ferrari ивым обладателем этого автомобиля», - признался Кью, комментируя свое назначение. Напомним, что в число обязанностей Эдди Кью недавно была включена дальнейшая разработка функции голосового управления Siri и сервиса Apple Maps. Обязанности топ-менеджера были расширены в рамках обновления руководящего состава Apple, которое впервые после своего назначения в августе 2011 г. провел глава компан

Google выпустила замену Siri т задавать вопросы вслух, заимствовала ряд возможностей от аналогичной функции, встроенной в операционную систему Android 4.1 Jelly Bean, и призвана составить конкуренцию собственному решению Apple - Siri. Для использования расширенного функционала пользователям необходимо установить версию прошивки не ниже iOS 4.2. Приложение также адаптировано под iPhone 5. Скачать приложение можно по это

Топ-менеджер Amazon починит Siri и создаст собственный поиск Apple William Stasior), о чем сообщило издание All Things D. По информации All Things D Стасиор должен возглавить в Купертино подразделение по разработке «голосового помощника», «искусственного интеллекта» Siri, который при запуске iPhone 4S в 2011 г. был представлен как главная новинка смартфона. Группа разработки Siri переживает трудные времена. В октябре 2011 г. ее покинул Даг Китлаус,

Watson готовится к бою с Siri Компания IBM разрабатывает свой интернет-сервис голосовой консультации для массового рынка. Разработка носит название Watson и, по словам разработчиков, намного «умнее» и лучше службы Siri компании Apple. В доказательство этих слов Watson в 2011 году принял участие в популярной телеигре Jeopardy, став победителем встречи сильнейших игроков. В настоящее время IBM оптимизирует

Российский конкурент Siri признан лучшим искусственным интеллектом онтента, электронных платежей и т.д. Технологию Веселова i-Free использовала в мобильном приложении Everfriends для ОС Android, которое можно назвать одним из конкурентов личного голосового помощника Siri, доступного только в iPhone. Как и Siri, оно использует технологию распознавания речи, умеет отвечать на вопросы и выполнять различные команды владельца смартфона. Помимо Everfriend