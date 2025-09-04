Apple собралась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

Apple планирует использовать искусственный интеллект для создания собственного сервиса веб-поиска. Компания уже много раз пыталась выйти на этот рынок, но тщетно – на нем, как и много лет назад, доминирует Google, и Apple приходится пользоваться сервисами других компаний, а не своими, хотя обычно она так не поступает.

Нейросеть в помощь

Компания Apple намеревается создать собственный поисковый сервис, в основе которого будет лежать искусственный интеллект, пишет Engadget. Как сообщал CNews, все предыдущие попытки Apple выйти на рынок поиска и использовать нейросети себе на пользу у нее оказались не очень удачными. Голосовой помощник Siri сильно отстал в развитии от подавляющего большинства конкурентов, а ИИ-сервисы Apple Intelligence, которые Apple с такой помпой представила летом 2024 г., до сих пор не заработали в полной мере и по-прежнему недоступны во многих странах мира.

То же, к слову, касается и поискового сервиса. За последние 20 лет Apple неоднократно пыталась выйти на этот рынок, но всякий раз тщетно, и в итоге в ее устройствах по-прежнему властвуют сторонние поисковики. Это идет вразрез давней политики компании по отказу от решений других компаний в пользу собственных – Apple даже процессоры Intel больше не использует, предпочитая собственные чипы.

Длительное ожидание

К моменту выхода материала точных сроков запуска поисковика Apple не было, но о его вероятном появлении говорит сам Марк Гурман (Mark Gurman), известный аналитик из агентства Bloomberg. По его словам, Apple действительно собирается собрать его на базе искусственного интеллекта и заодно включить его в состав Siri.

А вот Минг-Чи Куо (Ming-Chi Куо), другой аналитик, известный тем, что почти никогда не ошибается в своих прогнозах относительно новых сервисов и устройств Apple, пока никак не комментирует информацию о потенциальных планах Apple по созданию собственного поисковика.

Engadget со ссылкой на свои источники пишет, что проект уже в работе. По их словам, его внутреннее название – World Knowledge Answers. Они отдельно подчеркнули, что Apple не станет ограничиваться его интеграцией только лишь в Siri. Их прогнозы таковы, что фирменный «яблочный» поисковик, если выйдет, то предстанет перед публикой еще и в составе веб-браузера Safari и интерфейсе поиска Spotlight для смартфонов.

Apple может поторопиться

Провал запуска Apple Intelligence в 2024 г. Apple пока ничем не перекрыла. Engadget пишет, что прямо сейчас она работает над усовершенствованным помощником Siri, который, однако, теперь вряд ли появится раньше 2026 г.

Вероятнее всего, если Apple действительно готовит новый поисковик, то в составе Siri он может появиться как минимум весной 2026 г. Когда компания внедрит его в другие свои продукты – большой вопрос.

Новая веха в истории

Apple исторически избегала выхода на рынок поисковых систем. Она упустила свой главный шанс в конце XX века, когда глобальный интернет был фактически на начальной стадии развития, и когда в 1998 г. был основан интернет-гигант Google.

Google начал порабощение Всемирной паутины именно с поискового сервиса. С течением времени у него появились десятки других проектов, в том числе и браузер Chrome, с которым, к слову, Apple Safari тоже не в силах тягаться по популярности.

Нынешняя попытка Apple создать свой поисковик, тем более на базе искусственного интеллекта, может быть связано с тем, что все больше потенциальных клиентов компании обращаются к чат-ботам на основе нейросетей для доступа к онлайн-информации, пишет Engadget. По мнению аналитиков портала, если Apple добавит функцию ИИ в Safari, то сможет более прямо конкурировать с другими технологическими гигантами, предлагающими собственные чат-боты, такими как Google с Gemini или Microsoft с Copilot. Кроме того, Apple может приблизиться к паритету с компаниями, разрабатывающими ИИ-решения для браузеров, такими как OpenAI.