Планы Apple по созданию конкурента Google пошли прахом

Apple отложила запуск своего интернет-поисковика, о котором мечтает с начала XXI века, еще на четыре года. Тому предшествовал уход ряда ключевых сотрудников, работавших над ее системами поиска – Apple покинули выходцы из Google, решившие вернуться к прежнему работодателю, по совместительству являющемуся главным игроком на рынке интернет-поисковиков с долей мирового рынка на уровне 93%.

Уничтожение Google откладывается

Компания Apple понесла существенные потери в кадровом составе, которые повлекли за собой еще более существенные сдвиги сроков запуска одного из ее самых амбициозных проектов. Как сообщает The Information, из команды Apple ушли опытные специалисты, которые работали над ее собственными поисковыми системами, что отложило запуск ее фирменного интернет-поисковика на несколько лет.

Данный сервис Apple создает для конкуренции с Google – признанным мировым лидером в сегменте поисковых систем. Здесь очень важно то, кто именно покинул Apple, и куда эти люди ушли.

Идею построить свой поисковик Apple вынашивает даже не годами, а уже десятилетиями. Воплотить ее в жизнь у нее пока не получается, и для ускорения процесса в 2018 г. она купила стартап Laserlike, создавший сервис рекомендаций веб-сайтов. Детище Laserlike выдает пользователям рекомендации на основе их интересов и привычки просмотра. Apple интегрировала решение компании в Siri, а опыт ее сотрудников, по всей видимости, решила задействовать в разработке своего поисковика.

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Теперь же от Laserlike откололись три основателя стартапа, которые до ухода на вольные хлеба были весьма успешными разработчиками в Google. На момент публикации материала не было известно, что подтолкнуло их к уходу, но искать новую работу им не пришлось – интернет-гигант Google вновь принял их в свой штат без колебаний.

Кого лишилась Apple

Одним из соучредителей Laserlike является Шрилкаван Ванкатачари (Srinivasan Venkatachary). В Apple он занимал пост старшего директора команды Apple по разработке поисковых технологий. В его подчинении находилось около 200 специалистов. Подразделение работает, помимо прочего, над улучшением работы сервисов Spotlight и Siri.

Во время своего пребывания в штаре Apple Венкатачари подчинялся вице-президенту Apple по машинному обучению и искусственному интеллекту Джону Джаннандреа (John Giannandrea), бывшему топ-менеджеру Google. Венкатачари расширил штат поисковой команды Apple, сосредоточившись на найме сотрудников Google Search.

Венкатачари вернулся в Google и занял пост вице-президента по инженерным вопросам. Оставшиеся соучредители Laserlike в лице Стивена Бейкера (Steven Baker) и Ананда Шукла (Anand Shukla,) ушли в Google вместе с ним и теперь находятся в его подчинении.

Что это значит для Apple

Чем конкретно Шукла, Бейкер и Ванкатачари занимаются в Google после своего возвращения, остается неизвестным. Вполне возможно, интернет-гигант решил вновь задействовать их опыт в работе над поисковыми системами.

Как пишет The Information, в настоящее время Google ежегодно выплачивает Apple в пределах $20 млрд только за то, чтобы ее поисковик был выбран по умолчанию на всех устройствах Apple. Для самой Apple это весьма выгодная сделка, но, как сообщал CNews, с каждым разом внимание антимонопольных регуляторов к ней становится все более пристальным.

Поисковик Google по-прежнему остается главным на устройствах Apple

Уход сооснователей Laserlike может отсрочить запуск фирменного поисковика Apple на многие годы. По информации издания, начало его работы может быть перенесено на четыре года вперед. Это также может потребовать значительного роста финансовых вливаний в разработку сервиса.

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Также интерес регуляторов к сделке с Google может побудить Apple к заключению аналогичного контракта с софтверным гигантом Microsoft. В его распоряжении имеется в десятки раз менее популярный (в сравнении с Google) поисковик Bing с долей мирового рынка на уровне всего лишь 3,57% против 92,37% у Google (статистика StatCounter за октябрь 2022 г.). К слову, в России монополия Google не работает – у нее лишь 43,9% рынка против 51,66% у российского «Яндекса». Bing в России, как и в мире, почти никому не интересен – 2,48% рынка.

Как Apple свой поисковик не создала

Поисковый сервис Google заработал в 1998 г. и наверняка сразу привлек внимание Apple. Первая информация о том, что она собирается создать нечто подобное, появилась еще в самом начале XXI века. Работа, как выяснилось, действительно велась, однако вылилась она в запуск не интернет-сервиса, а проекта под названием Spotlight. Это система поиска файлов в macOS, заработавшая в 2006 г., а позже появившаяся и в iOS. Apple до сих пор регулярно улучшает ее.

В следующий раз тема интернет-поисковика Apple обсуждалась в Сети в конце 2008 г., но быстро ушла из поля зрения. В 2009 г. интернет-издания вновь заговорили о стремлении Apple избавить мир о монополии Google на рынке поисковых систем. Информация оказалась правдой, но лишь отчасти. Apple создала поиск для iTunes и своего фирменного магазина приложений App Store.

Очередным намеком на то, что Apple очень нужен свой интернет-поисковик, стала покупка в 2018 г. компании Laserlike выходцев из Google. однако запуск не состоялся и на этот раз, и шумиха улеглась до августа 2020 г. В этот период, когда весь мир переходил на работу онлайн вследствие пандемии коронавируса, появилась новая серия указывающих на скорое появление сервиса фактов, среди которых была полная независимость Apple от денег Google. Те миллиарды, которые Google платит Apple за продвижение своего поисковика, к тому моменту перестали быть крупным источником денег для нее – Apple вполне могла разорвать сделку и заработать ту же сумму, продавая чехлы, кабели из зарядные устройства.

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По прошествии с того момента более двух лет поисковик Apple так и не заработал, а Google по-прежнему платит ей деньги. Видимо, Apple действительно не до этого сейчас – всего за пару месяцев она лишилась многих ценных сотрудников, включая топ-менеджеров. К тому же ее смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus продаются из рук вон плохо. Впрочем, последнее, наоборот, может усилить интерес Apple к выходу на новый для себя рынок – если основной актив вдруг неожиданно стал приносить меньше денег, нужно создать запасной источник финансов.