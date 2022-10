Продажи iPhone 14 Plus провалены, Apple снимает смартфон с производства

Apple столкнулась с почти нулевыми продажами смартфона iPhone 14 Plus, с появлением которого она возродила некогда популярную Plus-линейку своих смартфонов. В последний раз она обновлялась в 2017 г. Apple вынуждена полностью остановить производство некоторых из его комплектующих и передать мощности под выпуск iPhone 14 Pro и Pro Max.

Ностальгия больше не в тренде

Компания Apple резко сокращает объемы производства смартфона iPhone 14 Plus, который поступил в продажу лишь в начале октября 2022 г. Как пишет The Information, как минимум три поставщика Apple получили распоряжение о снижении количества выпускаемых комплектующих для этого мобильника.

Смартфоны Apple с приставкой Plus в названии – это версии обычных iPhone с увеличенным экраном. Впервые они появились в 2014 г. с релизом линейки iPhone 6 как ответ Apple на растущий интерес потребителей к смартфонам с большими дисплеями. Этот тренд отчетливо прослеживался в стане Android-пользователей, которые хотели, чтобы на экране отображалось больше информации за раз.

Причина сокращения производства комплектующих – низкий спрос на новый iPhone, являющийся на деле единственным по-настоящему новым в линейке iPhone 14. Apple не выпускала Plus-версии своих смартфонов со времен iPhone 8 Plus пятилетней давности. Появлению iPhone 14 Plus предшествовали два года провальных продаж сперва iPhone 12 mini, а затем и 13 mini. Похоже, Apple решила пойти «от противного» и сделать «макси-смартфон», если «мини», которые делались для тех, кто соскучился по крошечным по современным меркам iPhone, покупателям не понравились.

Воодушевления новый iPhone 14 Plus у покупателей не вызвал

Ситуация с продажами iPhone 14 Plus, судя по всему, близка к катастрофе. Два из трех поставщиков компонентов для этого смартфона вынуждены сократить производство на 70% и 90% соответственно, третий же, выпускающий некий «уникальный компонент» данного смартфона, остановил конвейер полностью. Вполне возможно, речь может идти о дисплее или аккумуляторе.

Голосование рублем и долларом

Смартфон iPhone 14 Plus отличается от обычного iPhone 14 лишь увеличенным дисплеем и немного более емкой батареей, но при этом в США стоит на $100 (6160 руб. по курсу ЦБ на 19 октября 2022 г.) дороже – $800 (49,3 тыс. руб.) и $900 (55,4 тыс. руб.)

Сам же iPhone 14 имеет минимум отличий от своего предшественника iPhone 13, за который Apple просит $600 (36,9 тыс. руб.). При этом iPhone 14 Plus лишь на $100 дешевле более продвинутого во многих отношениях iPhone 14 Pro. У этого смартфона и камеры лучше, и вырез Dynamic Island, заменивший собой обычную «челку», присутствует.

На эту разницу указывают и аналитики The Information, намекая, что многим проще доплатить $100 и получить более функциональный, пусть и с менее крупным дисплеем, смартфон. Также они могут доплатить $200 (12,3 тыс. руб.) и купить iPhone 14 Pro Max, не теряя в размерах экрана.

Габариты - единственное принципиальное различие между iPhone 14 (справа) и 14 Plus

Эксперт Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный тем, что никогда не ошибается в отношении своих прогнозов о технике Apple. тоже предсказывал слабый спрос на iPhone 14 Plus. Еще за две недели до старта продаж он говорил о необычайно малом количестве предзаказов.

В России новинку Apple тоже не оценили. Как сообщал CNews, ни iPhone 14, ни его Plus-версия совершенно не заинтересовали российских потребителей – они заказывают устройства серии 14 Pro или выбирают что-либо из прошлогодней линейки смартфонов Apple.

Попытка оправдать Apple

Специалисты The Information полагают, что провал iPhone 14 Plus – это следствие не только весьма неоднозначной ценовой политики Apple. По их мнению, сказывается и общая рецессия на глобальном рынке смартфонов, образовавшаяся на фоне роста инфляции и нестабильной ситуации в мире.

Потребители готовы доплатить $100 за более качественные камеры и отсутствие «моноброви» в iPhone 14 Pro

Другими словами, в The Information попытались немного оправдать Apple, переложив часть вины на происходящее в мире. Однако эта попытка не оправдала себя из-за ряда фактов. Например, приказав сократить производство комплектующих для iPhone 14 Plus, а ранее – еще и обычного iPhone, Apple дала команду нарастить выпуск «железа» для старших смартфонов – iPhone 14 Pro и Pro Max.

Любимые грабли Apple

Осенью 2020 г. во время премьеры новой линейки смартфонов iPhone 12 Apple сделала особый упор именно на 12 mini. Этот 5,4-дюймовый телефон был немногим больше iPhone 5 и 5s образца начала прошлого десятилетия, до сих пор считающихся чуть ли не культовыми. Многие пользователи годами не желали переходить на более современные модели именно из-за их больших габаритов.

Наличие интереса к крошечным смартфонам среди покупателей ее смартфонов Apple отчетливо увидела весной 2016 г., когда выпустила iPhone SE – мобильник в корпусе iPhone 5S с начинкой iPhone 6S. Вероятно, это и побудило ее спустя четыре с половиной года заинтересовать адептов классических iPhone моделью 12 mini.

Но ожидания разбились о суровую реальность. Apple дважды за год сокращала производство iPhone 12 mini из-за низкого спроса, но при этом по неизвестным причинам в 2021 г. выпустила iPhone 13 mini в точно таких же габаритах. Он тоже оказался мало кому нужен, потому и был заменен на iPhone 14 Plus.

Как пишет The Information, почти моментальный провал iPhone 14 Plus, вероятно, не повлияет на состав линейки iPhone 15. С высокой степенью вероятности осенью 2023 г. Apple предложит покупателям iPhone 15 Plus. Вопрос лишь в том, как она будет продвигать его.