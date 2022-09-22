Параллельный импорт не нужен. Россияне ажиотажно добывают iPhone 14 у перекупщиков

Спрос на услуги перекупщиков смартфонов в России вырос как минимум вдвое на фоне старта продаж линейки iPhone 14. Многие получают по 100 заказов в день и приводят несколько десятков мобильников за раз. С одного телефона они получают до 50 тыс. руб. прибыли.

Россияне выбрали «серый» импорт

В России бьет все рекорды спрос на услуги перекупщиков смартфонов. Как пишут «Известия», интерес к ним, даже несмотря на происходящие в стране события, вырос вдвое.

Причина тому – релиз новых смартфонов iPhone 14. Apple перестала поставлять свою технику в Россию более полугода назад, и складывается ощущение, что она забыла о существовании такой страны. Ее официальный российский сайт пока работает, но не обновляется месяцами.

По информации издания, чаще всего россияне заказывают у перекупщиков смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max в фиолетовом цвете корпуса. Получив заказ, предприимчивые граждане закупают их в другой стране и затем продают в России. Это классический «серый» импорт, существующий отныне наряду с его полностью легализованным аналогом – параллельным импортом.

«Серые» iPhone зачастую дешевле ввезенных по параллельному импорту. Возможно, в этом секрет их популярности у Россиян

Наиболее сильный поток новых смартфонов Apple идет в Россию из ОАЭ, а также Европы и США. Покупая мобильники, предназначенные для американского рынка, следует быть начеку – все смартфоны линейки iPhone 14 не работают с аппаратными SIM-картами. У них есть только eSIM, что, в теории может вызвать проблемы с их регистрацией в российских сотовых сетях.

Крупный полулегальный бизнес

Точное количество смартфонов, которые перекупщики ввозят в Россию из-за рубежа, «бизнесмены» не раскрыли. В среднем, по их словам, за один раз они проводят до трех устройств, хотя очень велика вероятность, что каждая партия состоит из гораздо большего числа устройств.

На это косвенно указывают слова сотрудников Федеральной таможенной службы. Они сообщили изданию, что за один раз можно перевести iPhone на сумму в 10 тыс. евро (602,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 сентября 2022 г.).

Для примера, в США базовый iPhone 14 стоит $799 (48,6 тыс. руб.). За самую дорогую комплектацию iPhone 14 Pro Max Apple просит $1599 (97,3 тыс. руб.). Таким образом, с учетом информации о 10 тыс. евро, перекупщики могут привезти, по меньшей мере, шесть топовых iPhone 14 Pro Max.

Однако среди перекупщиков есть и особо предприимчивые граждане. Один из них сообщил изданию, что сумел за один раз привезти несколько десятков новых смартфонов Apple. «Главное быть честным с таможенниками, говорить, что везете iPhone, они очень лояльно относится к ввозу этих гаджетов», – заявил он.

При этом, вероятно, спрос значительно превышает предложение. Как заявил изданию один из таких «предпринимателей, ежедневно он фиксирует в пределах 100 заказов на новые смартфоны Apple.

В России не любят eSIM

На территории России смартфоны с электронной SIM-картой, представляющей собой небольшую микросхему на системной плате, повышенным спросом не пользуются, хотя эта технология разрешена к использованию на территории страны. Подавляющее большинство продаваемых на российском рынке мобильников не имеют такой опции и работают исключительно с классическими SIM-картами, за покупку которых операторы теперь берут дополнительную плату.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант Поддержка ИТ-отрасли

Факт того, что россияне пока не прониклись доверием к eSIM, подтверждает не только почти полное отсутствие аппаратов с ней в продаже. На это прямо указывают и те, кто занимается «серыми» поставками новых iPhone.

По их словам, в среднем выгода от перепродажи iPhone 14 любой модели для американского рынка (без SIM-слота) составляет 30 тыс. руб. В то же время заработок с продажи полноценной версии смартфона, привезенного из другой страны, достигает 50 тыс. руб., пишут «Известия».

Очевидные потенциальные последствия

Apple больше не осуществляет не только продажи на территории России, но и гарантийный ремонт техники, вышедшей после ее побега с российского рынка. Это означает, что поломка «серого» iPhone 14 любой модели по причине заводского брака будет проблемой владельца, а не компании.

Это самая большая неприятность, которая может ждать россиянина, купившего «серый» смартфон Apple с рук. В России еще до выхода новых смартфонов наблюдался серьезный дефицит запчастей для устройств компании, включая iPhone.

Хочу как в Windows: как привнести в Linux-среду привычный опыт шифрования данных Безопасность

Желание пользоваться новейшим iPhone можно удовлетворить, купив его в одной из розничных сетей. В них они завозятся по параллельному импорту, плюс магазины предоставляют свою гарантию на такие устройства. Однако из-за этого подобные устройства могут стоить дороже «серых».